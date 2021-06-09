匈牙利萬人上街反對復旦分校，反對黨：這是中國放到歐洲的「特洛伊木馬」

文：德國之聲中文網

上週六（6月5日），數千人在匈牙利首都布達佩斯遊行集會，抗議在該市建立復旦大學分校的計劃。據現場的一名法新社記者稱，參加者估計有近萬人。這是匈牙利限制集會等防疫措施放鬆以來的首次大型示威活動。

當天晚些時候，匈牙利政府高層表示，復旦大學在匈牙利建立分校的計劃尚未成型，當局將尊重民眾的意見。

內閣幕僚長古利亞斯（Gergely Gulyas）週日在接受親政府的匈牙利新聞網站Mandiner採訪時表示，布達佩斯的復旦分校尚未進入規劃階段，規劃最早於2023年開始，屆時可能通過公投來決定其前途。

「一旦項目的具體條件成型，我們支持在布達佩斯舉行公民投票，由當地居民來決定是否在這裡建設復旦分校。」被視為總統奧班（Orbán Viktor）的親信的古利亞斯說：「我們不會為了『做好事』而違背民眾、包括布達佩斯市民的意願。」

棘手話題，推到選後

媒體分析，這樣做可有效地將這一爭議議題推遲到2022年的議會選舉之後處理。對復旦分校的態度已成為目前該國競選中的一個熱點話題。

該計劃在匈牙利遭遇強烈抗議。位於布達佩斯的Republikon研究所日前的一項調查顯示，66％的匈牙利人反對該項目，其中也有不少執政的青年民主聯盟（Fidesz Party）的支持者。反對派批評這項計劃將佔用原定興建「大學城」的空間及資源。

布達佩斯考文紐斯大學助理教授、中歐與東歐亞洲研究中心創辦人馬圖拉（Tamás Matura），不久前對德國之聲表示：「復旦大學確實是全球最優秀的大學之一，可以讓匈牙利在技術等領域取得進步。」但他也擔憂，復旦大學的聲譽及財力將吸引當地頂尖的教授和學生前往，進而削弱匈牙利其他大學的競爭力。與此同時，他也認為拿匈牙利納稅人金錢投入復旦大學分校的做法存在問題。

據匈牙利媒體Direkt36今（2021）年4月報導，政府有意為該項目支付高達15億歐元的建造費用，比2019年整個匈牙利高等教育系統的支出還要高。報導還指出，新項目所需的大部分資金將由一家中國銀行提供貸款，校區也由一家中國建築公司負責興建。

體制競爭的縮影？

有反對黨政治家甚至形容復旦大學分校是中國放入歐洲的「特洛伊木馬」。匈牙利前教育部長巴林卡斯（József Pálinkás）認為這將是「中國在中歐的堡壘」。匈牙利國內的反對派不滿政府與歐盟漸行漸遠，同無視民主、人權價值的中國政府的關係卻日益密切。

事實上，奧班政府過去幾年不斷深化與中國的關係。匈牙利外長不久前剛批評歐盟以大規模侵犯人權為由對中國進行的制裁。在新冠疫情期間，匈牙利也是第一個引進中國國藥集團（Sinopharm）疫苗的歐盟國家。

中國外交部發言人汪文斌週一在例行記者會上，就布達佩斯發生的示威活動回答提問時表示：「跨國合作辦學是促進各國民心相通的重要平台，也是各國加強教育國際合作的普遍實踐，符合當今時代潮流和各方利益。」他強調，中方希望匈牙利有關人士「保持客觀、理性、科學的態度，避免將中匈之間正常的人文交流政治化、污名化，維護好兩國友好合作的大局。」

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