《數位貨幣烏托邦》：西蘭公國的數位現金——幻想從字面意義上的海上平台，回到了網路上的隱喻平台
我們想讓你知道的是
本書作者芬恩．布倫頓揭曉科技烏托邦人士、密碼龐克與政治激進派如何打造實驗性質的貨幣，以求讓心中的未來願景得以成真：他們嘗試保護隱私、摧毀政府、準備好迎接世界末日。有時則希望開啟太平盛世，靠爆發的創新能量讓創造者獲得永生。
文：芬恩・布倫頓（Finn Brunton）
錢幣與國家
一九六八年，韋納．施泰福（Werner Stiefel）以筆名華倫．史蒂文斯（Warren Stevens）在自己的烏托邦計劃「亞特蘭提斯」（Atlantis）宣傳冊中寫道：「在這場哲學對抗中，就代表自由的理念發言而論，近年來沒有誰的功勞比蘭德更大。」。 施泰福是護膚產品大亨，他買下了位於紐約索格蒂斯（Saugerties）的一間汽車旅館，命名為「亞特蘭提斯一號」（Atlantis I），以不太耗資的方式，提供基地給他手上那個人數正在成長的自由主義者團隊（蘭德和他有過許多理念上的爭執，但這裡就不提了），他打算尋找一處遠離每一個現存政府的新領土，一個「海上家園」（seastead），即便當時這個名詞尚未問世——把國際水域上的主權平台，當作他們新社會制度與新貨幣的根據地。
汽車旅館的房間充當最終的船艦「亞特蘭提斯二號」（Atlantis II）的艙房，那艘船將在公海上運行，替「亞特蘭提斯三號」（Atlantis III）帶來補給與收入。「亞特蘭提斯三號」則將是一座島，看是要用買的，還是以人工方式製造，同時還要充當施泰福由市場驅動未來社會的自由港、堡壘與銀行。「亞特蘭提斯三號」將是前哨基地，歷史學家雷蒙．克雷布（Raymond Craib）稱之為自由主義者幻想的「世外桃源」（escape geography）——一個日後將採用比特幣的空間。
在充當亞特蘭提斯初始測試基地的旅館裡，施泰福計劃著，要在他期望的社會出現之前就要開始造幣，時間早於「亞特蘭提斯行動」（Operation Atlantis）日後碰上的一連串倒霉事，一場颶風摧毀了那個廢棄的鑽油平台，上頭的公民被誤認為海盜，被一艘海地戰艦的砲口瞄準驅逐。加固的水泥駁船「亞特蘭提斯二號」（在獲得建築師富勒授權的測地線穹頂下打造），先是在哈德遜河（Hudson）上擱淺，接著又碰上船軸斷裂，最終在巴哈馬附近沉船。
亞特蘭提斯的「十幣」（The Atlantean “decas”）是十公克的紋銀，正面是舵輪的圖案，背面則是海上落日。此外，錢幣的正反兩面刻著「理性」、「自由」與「十公克純度九七．五白銀」等字樣：用「理性」與「白銀」相互保證。你可以在颶風帶來的狂風暴雨中，在一個建立於沙洲上的理性社會，拿著一枚「十幣」，幻想自己手裡握著「具備內在價值的貨幣」。
或許你可以幻想「握著這種錢幣的幻想」。十幣的流通量實際上非常小，跟所有自由主義者發行的飛地錢幣一樣。（十幣是用液壓肥皂製造機鑄成的。）在「亞特蘭提斯行動」的刊物上，十幣的照片被擺在小島、暗礁、沙洲的照片旁：錢幣與小島象徵著領土，你可以靠它們想像烏托邦計劃。在缺乏真正的國家時，用這些錢幣先代替一下——那是你可以握在手中、放入口袋帶著的領土。
「一九七○年代初，密涅瓦（Minerva）那群人進行了更認真切實的努力。」密碼龐克郵寄清單的某個人寫道：「他們在南太平洋的珊瑚礁上建立了一座島」——如同《負熵》雜誌投稿人所言，最終「令人嘆息的密涅瓦共和國（注：Minervan Republic，一九七二年私人在人工島建立的微國家）不幸滅亡。」密涅瓦是個特別大膽的嘗試，主張新國家與新貨幣；密碼龐克與長生不老運動支持者都希望，那預示著一種新興的地理區，可以替各種未來幻想打造原型。
密涅瓦與旗下的「鳳凰基金會」（Phoenix Foundation）在其他地方惹出了許多稀奇古怪的事：與密涅瓦糾纏不清的人士包括避稅投資顧問，以及受米塞斯等奧地利經濟學者啟發的創業者，有貴族、離岸銀行家、土地投機者、黃金交易商、暗殺者、傭兵，以及軍火商米歇爾．李文斯頓．韋貝爾三世（Mitchell Livingston WerBell III，韋貝爾的副業包括設計全球最佳的槍枝消音器， 以及擔任鉅額金融犯罪者巴比． 維斯科〔Bobby Vesco〕與尼克森總統的中間人）。
密涅瓦試圖經由製造新領土（沙洲）與複雜的土地交易，創造出自由主義的政治與金融地理區。此外，密涅瓦還是一場武裝起義、宗教運動，以及奇特的新殖民主義奪權，時間是一九七七年，地點為新赫布里底群島（New Hebrides，今日的萬那杜〔Vanuatu〕）。
密涅瓦人試圖逃離國家「各種面向」的期間（學者克雷布的用語）， 當然也發行了錢幣。那些錢幣在加州蘭卡斯特（Lancaster）鑄造，圖案是密涅瓦獨立運動領袖吉米．史蒂文斯（Jimmy Stevens） 的頭像， 下方刻有「人人皆有個人權利」（Individual Rights for All）的名言，同樣也放上了代表著地方與承諾的符號。人類學者蒙蒂．林斯壯（Monty Lindstrom）曾研究過這個混合了自由主義與救世主彌賽亞的計劃，並提到，對於這個國家想像中的未來公民而言，「帶有史蒂文斯肖像的金銀幣突然出現了，想必會讓人相信鳳凰基金會的力量。」
此外，為了密涅瓦試圖創造離岸自由主義天堂（人工沙洲）的目標，他們的錢幣還刻上女神密涅瓦（注：羅馬神話中的智慧女神、戰神與藝術保護者，與希臘神話的雅典娜相對應），以及他們即將到來的國家之經緯座標——再度用金屬證明尚未存在的事物。鑄好的錢幣在信徒之間流通，證明未來危機降臨時，自由主義者的飛地確實存在。
五花八門的自由主義最終在數位現金中彙整了起來。那些概念建立於兩種遠方，一起成為錢幣上的象徵標誌：一種是「領土上的遠方」（territorial outside），從互連的阿哥拉一直到公海；而從發行哪種貨幣，一直到那種貨幣可以在哪裡交易，則是時間上的遠方（temporal outside），一個充滿危機與崩潰的未來。自由主義者的信念將在那個未來得到驗證，象徵自由主義信念的錢幣將可兌現。自由主義幻想的「世外桃源」（escape geography）與自由主義貨幣的「世外時間」（escape temporality）相互纏繞；自由主義的貨幣將流通的那個未來，於某種當代的領土上存在著。
光是有主權
一九九七年，萊基人還在麻省理工學院，有望靠一種「分散式數據儲存」拿下創業獎。「在市場的架構下，這種分散式數據儲存利用可靠的密碼通訊協定，提供隱私與驗證功能，不受審查。」。萊基在密碼龐克的郵件討論區提問：「如果要打造匿名、私人、安全（ 以下省略一百字） 的銀行， 發行電子現金（e-cash），將需要什麼？」萊基與梅花了長篇大論討論槍枝，於是戴維忍不住問（前文我們看戴維的b貨幣提議時提過這件事）：「如果我們有辦法靠槍來保護自己，幹麼還需要搞加密？」萊基的文章簽名檔取自《阿特拉斯聳聳肩》的一段話：女主角達格妮．塔加特（Dagny Taggart）「冷酷無情地」射殺了一名「希望能活下去又不用背負清醒責任」的警衛。
兩年後， 萊基從麻省理工學院輟學， 在安吉拉（注：Anguilla，英國十四個海外領土之一，位於加勒比海小安地列斯群島北部）的一間電子支付新創公司工作。之後，他跑到西蘭公國擔任數據託管公司HavenCo的董事，提供數據儲存與管理服務。套用《連線》雜誌二○○○年封面故事那句誇張又天真的說法：那種服務不但離岸，還「遠離政府」。HavenCo的董事長是帕雷克，我們在前文提過他，他曾經把梭羅的〈公民不服從〉一個字一個字打下來，放上網路分享，素日裡結交密碼龐克。
HavenCo的執行長是肖恩．哈斯廷斯（Sean Hastings，他也是萊基工作的那間安吉拉公司的執行長），一直在長生不老運動郵件討論區的哲學辯論中踴躍發言，尤其是與人工智慧有關的主題。
此外，他開發了一種名為「價值與契約電子交換協定」（Valueand Obligation eXchange Protocol）的交換交易平台。（哈斯廷斯接著還會和經濟學家彌爾頓．傅利曼的孫子派崔．傅利曼〔PatriFriedman〕一起推動海上家園計劃。）西蘭的法律地位充滿爭議。西蘭原先是個位於英國艾塞克斯（Essex）沿岸、建在北海上的防空平台，戰後被英國政府棄置。一九六七年，有一家人登上那個平台，宣稱那是他們的主權領土。
學者亞卓安．約翰斯（Adrian Johns）在《海盜之死》（Death of a Pirate）中指出，這一切隸屬於船艦、要塞與英國周圍離岸平台的大歷史。相關平台被棄置後，非法人士將之挪用為地下電台據點——奇妙地成為DJ、歹徒、波西米亞人、自由市場的原柴契爾主義（proto-Thatcherite）信徒的龍蛇雜處之地。 即便多數時候是半開玩笑，西蘭公國卻是竭盡全力在主張主權。
（然而偽造的西蘭護照扯了後腿，在市場上大量流通，其中一例是連環殺手安德魯．庫納南〔Andrew Cunanan〕持槍殺害了服裝設計師吉安尼．凡賽斯〔Gianni Versace〕後，被人發現持有西蘭護照。據傳某個西班牙文件偽造集團也曾在香港主權移交前，成功售出數千本西蘭護照給香港市民。）
套句《連線》雜誌所言，這種半戲謔半嚴肅的主權「是誘人的灰色地帶」，一個真實、占地六千平方英尺（注：約一百五十九坪）的離岸管轄區，有效成為網路空間幻想的實體範例——是具體的烏托邦與「無法追蹤的銀行帳戶」完美的落腳地點。萊基日後回想：「最大的靈感來源是文奇的小說《真名實姓》。」 他域終於有了足跡；數位現金有了安身立命之處：nowhere@cyberspace.nil。網路上的節點如今有了經緯座標。
理論上，只要有高頻寬的連線能力、發電機、電池及電信設備，這會是座適合匿名支付、數位銀行，以及其他許多離岸服務的要塞。在科技驚悚小說的理想細節裡，機械室裡的空氣將是可以防鏽防火的純氮——除了是鑽油平台使用的「惰化」（inerting）技術，也能讓所有未戴呼吸裝備的人窒息而死。
而實際上，萊基靠著罐頭食物摸黑過活——他身處格林威治時間的時區，按照舊金山的時間作息。除了配合美國的上班時間，也是為了避免隨時都得和平台上的其他人擠在一起——網路的傳送速度原本就慢，他們的電信服務商破產後，更是只得仰賴衛星鏈路，讓他們的十幾個客戶（大部分是賭場）急得跳腳。平台上沒有多少建設，機櫃大多是空的。萊基離開西蘭後，在DEFCON 駭客大會的簡報上，直接明講了：「由於缺乏資金，並未部署技術基礎建設的關鍵元件。」
諷刺的是，西蘭本身一直有支付的困擾。HavenCo的註冊地從安吉拉換到賽普勒斯後，服務商的付款要跑另一套不同的流程，投資人的資金若要進去，必須透過西聯匯款（Western Union）與信用卡；安全團隊的薪水則是以現金支付。萊基事後懊惱地回想：「少了銀行的商業協助，光有主權沒有太大價值。」
萊基原本打算在這個國家領土之外的避風港，利用匿名的數位現金通訊協定，推出自家版本、由黃金支持的貨幣——有如諾特豪斯的「倉單」加上喬姆的交易保密；地點不在愛達荷州，而在一個辦公園區大小的沙盒君主國。萊基最後負債四萬美元，被倒債的數目更是龐大。法律學者詹姆斯．格里梅爾曼（JamesGrimmelmann）指出，HavenCo團隊設置在其他的法律制度之外，實際上是西蘭公國、西蘭親王與西蘭攝政王的臣民。如果萊基在法院控告這些王公貴族並勝訴，他試圖維護的西蘭主權將會毀在自己的手上。
二○○八年十一月，眾人正在討論一種叫「比特幣」的電子現金新提議時，密碼學郵件清單的成員插入了一則聲明：「在西蘭『國』經營數據中心的 HavenCo終止在當地的營運。」事實上，HavenCo早已人去樓空；二○○八年網站關閉時，西蘭的網路代管服務早已搬到倫敦的數據中心多年。那項聲明雖然細節有誤，但可說是來得正是時候，——幻想從字面意義上的海上平台回到了網路上的隱喻平台。
書籍介紹
本文摘錄自《數位貨幣烏托邦：數據憑什麼成為錢？在比特幣出現之前的故事》，八旗文化出版
作者：芬恩・布倫頓（Finn Brunton）
譯者：許恬寧
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現在還能進場比特幣（以太幣、狗狗幣 ,etc.）嗎？該all in嗎？
世界各國推出數位法幣計畫，人民會被加強監管嗎？
科技、金融巨頭開放加密貨幣交易（買車、上太空、投資），資產價值即將大震盪？
全球熱錢四竄，部份流入加密貨幣市場，
各類加密貨幣價格屢創新高，不只小菜雞們趨之若鶩，機構投資人也來分一杯羹，
推升幣價的同時，也讓許多以往不為人知的故事公諸於世，
這些故事將解答：是什麼讓「虛擬數據變成可用、可儲備、可投資的錢」！
近期，我們遇到——
加密貨幣總市值突破2.6兆美元，市值超越國際儲備貨幣霸主美元
Paypal開放加密貨幣支付服務；Visa允許穩定幣USDC在其支付網路上進行交易結算
Microstrategy、特斯拉、Square 等公司開始將加密貨幣作為公司資產配置；
NFT（非同質化代幣）掀起熱潮，萬物皆可「幣」；
電動車龍頭特斯拉，開放美國民眾用比特幣買百萬級電動車；
SpaceX衛星登月任務，以狗狗幣支付，太空領域首次出現虛擬貨幣……等等
為什麼虛擬貨幣漸成主流，甚至有取代黃金的態勢？
時間退回到2009年，比特幣看似是史無前例、異軍突起的數位貨幣，
但實際上只是近代一系列相仿的實驗中最出名的一種，一路可以回溯至一九七〇年代。
然而，比特幣等加密貨幣與背後的區塊鏈技術發表之前，相關故事大都不為人知，直到現在。
本書作者芬恩．布倫頓揭曉科技烏托邦人士、密碼龐克與政治激進派如何打造實驗性質的貨幣，以求讓心中的未來願景得以成真：他們嘗試保護隱私、摧毀政府、準備好迎接世界末日。有時則希望開啟太平盛世，靠爆發的創新能量讓創造者獲得永生。
加密貨幣先驅的奇妙故事，帶我們從公海上的自治區，前往全球價值最不菲的垃圾場；從銀行擠兌到預測券；從舊金山酒吧的時空旅人，到每張二十美元紙鈔上的防偽圖樣；從危險機密市場，到等著在未來重生的人頭冷凍槽；一路上，本書探索創新者面對的難題與挑戰，例如：我們如何學著信任與使用不同類型的貨幣？數位物件如何才能具備價值？貨幣如何向我們驗明正身？怎麼樣才能讓某種數位的東西等同於現金，可產生但無法偽造、可交換但無法複製，又不會洩露使用者的資訊？
令人意想不到的人物、故事與概念交織成本書，
娓娓道來今日百花齊放的加密貨幣背後的奇特起源與驚人技術。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰