【串流推片單】在家遭軟禁或被追殺，看完這五部電影才發現「原來我的居家防疫好幸福」

因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發，6月7日政府宣布台灣三級警戒延長至6月28日，也代表減少非必要移動的「居家隔離」還要持續進行。在近期缺水、缺電、疫情等多重打擊之下，人心往往浮動，疫情引發的社會階級議題，更加赤裸裸地被放大、被檢視。

當全面進入「居家防疫」將滿一個月之際，不免也看到熱愛戶外活動的人們叫苦連天，畢竟每天在家中，和牆壁、家人大眼瞪小眼，生活一成不變，煩悶也是常情。然而，在這個提倡沒事多在家、保持社交距離的抗疫非常時期，【串流推片單】當然也要用非常手段祭出「非常片單」。

在以下五部電影之中，你會發現角色在「封閉的家中」，不是被惡人追殺，要不就是遭到軟禁，更全面喪失主體自由。如果覺得居家真的好辛苦，不妨打開串流電影，看看那些年「居家比你還痛苦」的角色，藉此提醒大家：「原來你的居家生活已經很幸福！」

《窺探》，Netflix播映

善於將文學改編為影像作品的英國導演喬萊特（Joe Wright），曾將《傲慢與偏見》、《贖罪》、《安娜·卡列妮娜》等作搬演至大銀幕，即將上架Netflix的懸疑心理驚悚片《窺探》則改編自A. J. 芬恩（A. J. Finn）的暢銷小說《後窗的女人》。

影迷能在這時於Netflix上看見《窺探》，其實也要拜疫情所賜，此片原先是二十世紀福斯（20th Century Fox）的項目，片廠而後被迪士尼併購成二十世紀影業（20th Century Studios），原本2019年要登上院線發行，可惜內部試片之後反應不佳，延宕於2020年上映，無奈碰上疫情北美影視產業迎來低谷，最終只好將版權賣給Netflix獨家播映。

Photo Credit: Netflix

實際看過《窺探》之後，開玩笑地說，由艾美亞當斯（Amy Adams）擔綱的主角應該能稱得上「居家防疫」模範生，艾美亞當斯在片中飾演一位患有懼曠症（Agoraphobia）的兒童心理醫師，導致足不出戶，終日封閉於自宅中。

導演喬萊特在《窺探》的空間調度是火侯到位的，片中清晰地透過主角於家中的封閉狀態，呼應角色的內心情緒，當自宅場域與心理狀態搖相對望時，就有許多值得玩味和注意的細節。例如艾美亞當斯在鄰居一而再再而三的登門造訪下，逐步打開封閉的自我，大門、邊窗等物件的開與合，都是巧思。

再來，喬萊特也擅用色彩點綴心境，暗色調為主的美術設計，深刻的將主角大宅打造成「魅影陰宅」，強調了艾美亞當斯過往的黑暗遭遇，如藥物、酒精濫用、親人喪生、外遇醜聞等等，在場域與心境的相輔相乘作用之下，加深了片子本身的說服力，讓角色更加立體。

然而，作為一部心理驚悚片，《窺探》其實並未走出新局，其轉折皆在預期之中，也未有突破之舉，在敘事上稍嫌平庸，較為可惜，不過靠著到位的場面調度以及中規中矩的鏡位擺設，《窺探》仍有可觀之處。況且，《窺探》其實也能窺見對希區考克（Alfred Hitchcock）或是導演所提的羅伯布列松（Robert Bresson）的影子，甚至在片尾之時，也帶著一點約翰卡本特（John Carpenter）《月光光心慌慌》的味道，相信在這些彩蛋、致敬中，應該不會讓喜愛懸疑類型作品的影迷失望。

最終，喬萊特給了艾美亞當斯一絲救贖，當悲劇過去，揮別自宅踏出新生的第一步時，迎來的是微風與暖陽；或許，在台灣目前三級警戒的居家隔離之際，觀眾也能樂觀的想像，當疫情過去，踏出家門迎接生活的——是往日舊時光的無限美好。

《顫慄空間》，Netflix、myVideo、friDay播映

延續《窺探》提到的場域設計與空間調度，將此作法運用得宜的導演，則同樣推薦大衛芬奇（David Fincher）的《顫慄空間》。然而，比起《鬥陣俱樂部》、《班傑明的奇幻旅程》、《火線追緝令》、《社群網戰》等作，《顫慄空間》的含金量與知名度皆相對不夠，但不可否認的是，大衛芬奇同樣將「封閉場域」能玩的東西發揮得相當精彩。

《顫慄空間》由已經身經百戰的奧斯卡影后茱蒂佛斯特（Jodie Foster）主演，搭配當時年僅12歲的童星克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），兩人飾演母女，入住位於紐約的高級住宅，至於佛瑞斯惠特克（Forest Whitaker）、傑瑞德雷托（Jared Leto）則是飾演搶劫盜賊。

攤開此片的主演陣容，現今來看皆已不可同日而語，佛瑞斯惠特克、傑瑞德雷托後續分別憑藉《最後的蘇格蘭王》、《藥命俱樂部》拿下奧斯卡最佳男主角、男配角；克莉絲汀史都華則靠著《暮光之城》系列全球走紅，至於茱蒂佛斯特則在日前收下坎城影展的榮譽金棕櫚，而在《顫慄空間》之前，她已是兩屆奧斯卡最佳女主角得主。

大衛芬奇當然沒有浪費這一盤好菜，觀眾能在茱蒂佛斯特身上看見女性的剛毅與堅強，在面臨「男性」的破門入侵時，擔任起「空屋的一家之主」，女性／男性的對立在「顫慄空間」中迴盪，縱使盜匪男性看似暴戾，但茱蒂佛斯特在其中的斡旋與智謀，則更是一把利器，屢屢化險為夷，最終迎來勝利，大衛芬奇將性別對立框住之後，展延出的角色特性，令人印象深刻。

Photo Credit: 《顫慄空間》

然而，大衛芬奇對於反派的刻畫也立體鮮明，在《顫慄空間》之中，反派並非一味驅動暴力以及機械的行為模式，在大衛芬奇的作品當中，「人性之惡」是有所擺盪的，並非全然的「惡」，反之，也少見全然的「善」，佛瑞斯惠特克這個角色在人性搖擺的位移，甚至是底層階級對上流社會的反動隱喻，都讓《顫慄空間》成為不只是虛晃一招的懸疑驚悚，大衛芬奇終究看穿的是人性的多重樣貌，並具象化於銀／螢幕之中。

最後，如何在單調、重複的場域中，拍出一部提心吊膽的類型片，端看《顫慄空間》的每個轉折起伏、狀況鋪陳，就是值得眾人借鏡的作品之一。

《逃》，myVideo、Hami Video、GP+播映

「迪迪布朗夏爾謀殺案」本就是美國最為人熟知的代理型孟喬森症候群真實案件，近年來更因影劇作品的數番改編再引關注，例如HBO旗下專門製作紀錄片的「HBO Documentary Films」就曾瞄準此一極具話題性的人物事件，於2017年推出紀錄片《Mommy Dead and Dearest》。

此後，Hulu也將此改編為犯罪懸疑影集《惡行》，找來《年少時代》奧斯卡得主派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）與因《厲陰宅》而爆紅的喬伊金（Joey King）搭檔，成功演出相愛相殺的母女「畸」情，再度掀起一波「迪迪布朗夏爾謀殺案」和「代理型孟喬森症候群」的社群討論度。

不過要談到更近期的改編，就不能放過2020年底上映的電影《逃》了。故事基石與真實案件並無大異，講述一名行動不便、在家自學的少女克蘿伊從出生起，母親黛安便掌控其一舉一動，並以完全與外界隔絕的方式扶養她長大，然而，隨著克蘿伊逐漸成長，她慢慢發現母親背後不為人知的黑暗陰謀。

Photo Credit: 《逃》

正如影集《惡行》，選角團隊深諳母親一角在此故事原型的重要性，拍板定案的人選必須能獻出剛柔並濟的高跨度表演彈性，才能同時將這位母親扭曲激進的控制慾，和為達目的亦可示弱的兩種極端拿捏得宜。

《逃》的媽媽一角由憑藉《美國恐怖故事》創下演藝生涯巔峰的莎拉寶森（Sarah Paulson）詮釋，這位金球獎、艾美獎得主自然不負眾望，與飾演女兒的綺拉艾倫（Kiera Allen）兩人撐起全片。值得注意的是，在現實世界中，綺拉艾倫本人從2015年開始確實由於未知原因而癱瘓，主演《逃》讓她成為72年來首位出演驚悚電影的輪椅演員。

至於本片導演阿尼許夏干提（Aneesh Chaganty），過去曾因2018年的《人肉搜索》聲名大噪，當時大膽將全片以電腦視訊畫面呈現，以形式貼合科技網路議題的骨肉，憑新穎的拍攝手法與劇情設定奪下當屆日舞影展「NEXT單元」觀眾票選獎，而發掘形式創新的電影語言正是此獎項的本質。

進一步說，從《人肉搜索》到《逃》，阿尼許夏干提皆是在深究有限條件的創意無邊，藉由極大強度的空間（畫面）限制來完成作品，同時創造觀眾與銀幕中人物經驗的親密感，抓取令人近乎窒息的距離來供給沉浸式的感受。

回到劇情結構，《逃》當然有把簡單的主旨——「媽媽都是為你好」、「愛與囚禁只是一線之隔」——清楚點明，但這點也不大困難。相較於擁有8集篇幅的影集，本片要在不到兩小時的時間交代完深植17年的糾葛，應是更大的挑戰，《逃》雖藉由起始的故事設定（女兒的智力開發較充分、得以藉由讀書和上網習得知識）為自己墊高起跑點、縮短覺醒所需的時長，但來到片尾的互鬥高潮仍走向失控，有些倉促地將堆疊而起的暗潮洶湧一網打盡，收束得令人恍惚，是有些可惜的缺憾。

另一方面，或許是礙於篇幅，本片將原案件的「男友」一線完全抽離，也間接導致電影的整體走向與影集《惡行》大有不同，若是想看見「迪迪布朗夏爾謀殺案」被完整改編的影迷，也須先做好心理準備。

《不存在的房間》，Netflix、friDay影音、myVideo、想映電影院、Hami Video播映

同樣是母女（子）二人的隔離生活，不像《逃》是由其中一方促成監禁的局面，《不存在的房間》是在大人與孩子都無法改變的被動情勢上，被第三人禁臠於更為狹小的方寸斗室。

《不存在的房間》改編自紐約時報年度十大好書《房間》，故事以震撼全球的「奧地利綁架」事件為藍圖，不僅暢銷全球，也殺進英國曼布克文學獎決選。電影由布麗拉森（Brie Larson）與童星雅各特倫布雷（Jacob Tremblay）攜手演出，並請來原著作者愛瑪唐納修（Emma Donoghue）親自操刀劇本，入圍第88屆奧斯卡4項大獎，最終成功將布麗拉森推至影后寶座。

故事起始於一個小小的房間，它是不存在於任何地圖上的一處秘密地標，住著一對母子。母親裘依自少女時期就被誘拐監禁，期間受綁架者老尼克（Old Nick）性侵而懷孕，產下一子傑克，就在兒子5歲生日時，裘依決定告訴他真相，並策劃了一項大膽的逃脫計畫，而這些現實將完全顛覆傑克從出生至今的世界觀，也使得母子倆在逃離後依然面對各自不同的挑戰。

Photo Credit: 《不存在的房間》

愛爾蘭導演藍尼亞伯漢森（Lenny Abrahamson）的電影作品不算多，本片僅是其第5部執導的劇情長片，當年就擠掉《絕地救援》的雷利史考特（Ridley Scott），搶下奧斯卡最佳導演的提名席次。往回看台灣觀眾較為熟悉的前作《法蘭克》，以獨特的喜劇氣質征服影迷和樂迷，即便調性與題材皆和《不存在的房間》大相徑庭，但兩者「重返世俗」的落刀與設定，卻在某個程度精神相通。

《不存在的房間》保有原著的敘事角度，以5歲傑克的觀點看向自身與週遭的境遇，從上半段的「房內人生」、到中段的「逃脫密室」，乃至進入真實世界的一切變化，最終再回到原點「房間」的「大不同」之感，都盡可能以年幼男孩的視角默默觀察與訴說。惟編導照顧到母親的心靈變化，在回到房外世界後的段落，觀點開始偶爾擺盪，雖是難以避免的狀況，但難免令人無法順暢無阻地投入其中，完全理解人物的內心起伏。

綜觀全片，以「房間」內、外正好切分上、下半場的篇幅，在上半段當中，房間同時寓為母親的「牢籠」與孩子的「全世界」，這個令人心碎的暗喻一直靜靜潛伏，偶爾透過傑克的童言童語和單純來療癒；到了下半段，從封閉的空間來到敞開的自由，卻也讓母親暴露在人際斷層與愧疚之中，進而讓觀眾理解原來免疫系統必須適應的除了空氣中的細菌，還有來自四面八方、無所不在的人性刺激。

《不存在的房間》在本應更血腥殘酷的硬地上，建構了相對暖心的一處溫室，給予觀眾迎向希望的可能，也同時放入再多一點就可能太過的絲絲溫情。而它所點到為止的更深層議題，就停留在裘依父親的眉宇之間，或是裘依自殺後的短暫缺席，如果這些要另闢戰場加以深述，那大概又會是完全不同的一片景地了。

《絕命大平台》，Netflix、friDay影音、myVideo、CATCHPLAY+、Hami Video、LiTV線上影視

古今中外，舉凡活屍、災難、殺戮等恐怖驚悚片，不論設定再怎麼取巧、手段再怎麼獵奇，隱藏在血腥之下的骨幹總是萬變不離其宗——人性的不可信任與可怕。而《絕命大平台》的誕生，像是生猛卻又巧細的基因混體，在同一主旨下翻玩出觀眾的全新觀影體驗。

這部反烏托邦科幻驚悚片講述主角葛蘭從昏迷中醒來時，發現自己身處在一座宛如監獄般建築的第48層平台，這座建築從地表往地底延伸，中間由巨大的方形洞孔貫穿。每日一個大平台會將上層住戶吃剩的食物一層層依序送下來，同一層的「獄友」告訴他關於這個神秘處所的規則：每層有兩個人，總人數不詳，如果有辦法往上就能生存，但如果想太多就會再次沉淪，一切似乎都只能靠運氣安排。若在幾乎沒有食物送達的底層，除了自身的勇氣，誰都不能相信。

Photo Credit: 《絕命大平台》

這個駭人驚悚的「絕命大平台」，是貫穿各階層的唯一通道，但其本身的規範預示著階級的不可逆，在權力由上至下的層層輸送中，你只能人在其位、受你所得。而根據本片設定，代表著資源的「食物」其實是恰好足夠所有人生存的，但「先後有序」和「物資稀缺」（即便是人們的假想）所引發的人性貪婪，讓這場試驗總是失敗告終。

於此刻觀賞，便很容易讓人聯想到因疫情產生的物資恐慌與搶購潮，許多人會獲取遠超過自己所需的資源，在沒有政府與法令介入或救助之下，也將造成階級差距無限擴大。或許可以說，病毒不會挑人侵襲，但社會中最弱勢的角落卻會首當其衝，而最終拿走人命的不僅是病毒（平台），更是貧窮（飢餓與殺戮）。

本片出品公司「Zentropa」是由丹麥導演拉斯馮提爾（Lars von Trier）的合作夥伴製作人彼得詹森（Peter Jensen）所創立，當初為了讓公司獲得足夠的資金，拉斯馮提爾還執導了《醫院風雲》及《醫院風雲2》兩部迷你影集，同時創下不俗口碑。如今看到《絕命大平台》能夠問世，也就很慶幸當年「Zentropa」有好好生存下來，為恐怖影迷打造如此瘋狂又新鮮的奇想之作。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航