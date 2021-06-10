中國年輕人反「內卷」想「躺平」，是改革開放名義下畸形發展的必然結果

文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

簡單地說，「躺平」意指放棄靠拚命工作來攢錢，不斷產生焦慮而傷身的生活模式，採取主動降低自身慾望，從而緩解生存壓力的一種生活哲學。「內卷」用一些學者的話說，指「不斷抽打自己的陀螺式的死循環」及「一種不允許失敗和退出的競爭。」

兩者的意思剛好相反，一個代表「退出競爭」，一個指向「過度競爭」，事實上，「躺平」針對的恰是「內卷」所代表的強迫自己拚命工作，來獲取相對別人的微小競爭優勢，它實際是一種無意義的內部競爭，但卻導致競爭者身心疲憊，於是索性就降低生活目標，以一種失敗者的面目退出競爭的人生哲學。

「躺平」和「內卷」流行於90後和部分00後群體，說明這兩個群體的就業環境和生活處境很不如意，這同他們給世人的直覺印象頗不吻合。因為90後尤其00後是在物質富裕的年代成長起來的，他們大多為獨生子女，受過良好教育，比其父輩視野廣闊，似乎也更自信。

按理，他們對當下，對工作和生活，對未來，理應更積極樂觀有為，不會生出內卷和躺平情緒。而現在這兩詞反映了這兩個群體面臨來自企業內部的競爭壓力、職業上升空間的狹窄以及就業難。

其實，這只是90後和00後從邁入職場和社會的那刻起遭遇的困境之一，無論是作為個體還是群體，上述兩代人還面臨著其他他們無法掌控的困難，其中最突出的有高房價、高生育成本，以及社會給他們所能提供的改變命運的機會越來越少。

過去十多年，中國的房價經歷了讓人心跳的上漲過程，尤其在一線城市，以年輕人的收入，要麼望房心嘆，要麼背負著沉重的房貸。生兒育女、撫養小孩同樣負擔沉重，以致90後中的丁克家庭如今越來越多。

社會的開放雖看似給了年輕人無數機會，然而每種機會都有門檻，都已經被他們的前輩佔據，今天不像他們的父輩處在野蠻生長的時代，只要有想法敢行動，就有機會改變命運，但這種機會大大減少。

為什麼中國社會的發展要年輕人來承受這個代價？如果說西方也曾出現「垮掉的一代」、「迷茫的一代」，它背後是西方資本主義危機的爆發，今天中國青年的「內卷」和「躺平」，實際也是在表達一種對社會的不滿乃至憤怒情緒，這種憤怒是否會導致社會出現危機，或者它本身就是危機的一種表現，值得關注。

改革開放名義下畸形發展的必然結果

某種意義上，中國目前的高房價、高物價、高生存成本、青年就業難、低社會機會以致年輕人不得不從事高強度、無意義的競爭來確保自己的職場存在，這是中國40年在改革開放名義下畸形發展的必然結果。

中國在40年裡把西方資本主義在二、三百年走過的路都走了一遍，將後者二、三百年的發展濃縮在40年內，本身就會導致問題和矛盾的發生異常集中和尖銳。但與西方不同的是，後者的發展近似於一個自然歷史過程，而中國的改革開放不是自然發展過程，它最直接的動機和目的，是為了解決當時迫在眉睫的中共統治的正當性問題，儘管也含有讓民眾富起來的目的。

正因此，當局實行的社會經濟政策就其本質而言是只破不立，即凡有利於破除舊體制促進經濟發展的舉措都可以，包括道德和環境的破壞，勞工權利的犧牲。在改開後的很長一段時間，中國沒有建立、也不可能建立規範市場應有的秩序。

以「讓一部分人先富起來」而言，這一政策在當時可能是一種務實選擇，然而它的要害在於，什麼人才有「資格」先富起來，落實到現實層面，必定是那些有權力有資源或者接近權力的階層。雖然在這一過程中，也有一部分有「野心」敢幹的平民，借助該政策而取得第一桶金。

這就導致先富政策必然以社會的兩級分化為代價。此種情況越到後來越嚴重，因為掌控財富的階層就在中共內部以及與之有聯繫的人，他們是沒有動力和機制去改變這種高度失衡的財富分配格局的。

另外，當局為了做大經濟蛋糕，一面鼓勵和扶植民營經濟的發展（至少文件如此），另一面也嚴格限制勞工權利，不準勞工組建自己的組織。由於這種政治的介入，雇傭勞動在與資本的博弈中便天然處於弱勢，沒有實力去爭取包括薪水在內的有利處境，從而加重了貧富分化的程度。這種情況於今也沒有本質改變。在網路行業的「996」式工作機制中，員工只能「自願」接受這種工作安排，此乃該行業產生內卷心態的重要原因。

這當然不是說90後的前面幾代就沒有承擔高房價和高物價等的後果，而是這些前代已經積累一定財富有能力對沖這個社會成本，但90後和00後沒有這個財力，特別是來自三、四線城市和小城的90後和00後們，他們是內卷化的主體。

之前的幾代，從50後到80後，雖然在每個代際內部也存在很大的貧富差距，然而作為代際整體還是在改革開放中受益的，即使80後群體，也趕上改革開放財富盛宴的末班車，但當90後以獨立的個體身份進入社會後，他們基本沒有受益，這就使得這兩代年輕人和包括他們父輩在內的前代相比，在分享社會財富方面，存在著財富鴻溝的代際差距，原因當然和當局的發展政策有關。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

房價上漲必定要有人來承受代價

房價的上漲最能說明這一問題。中共因為政績合法性的需要，必須刺激經濟，製造一種財富幻覺讓民眾滿足，而刺激經濟需要寬鬆貨幣政策，房地產作為不動產和財富的象徵，就充當了超發貨幣的蓄水池，房價也就節節攀升。

受這個邏輯驅動，甚至在經濟不景氣時，當局直接用房地產來拉動經濟。但上漲總有盡頭，可當局不能刺破房價泡沫，因為隨著每輪房價的上漲，參與財富泡沫遊戲的人越來越多，一旦刺破泡沫，房價劇烈下跌，不但很多取自房子的人其財富將清零，風險也勢必會蔓延到銀行等金融部門。

這是一個連鎖反應，所以當局這幾年一直在小心翼翼地調控房價，擔憂的就是房價突然破裂，社會將一地雞毛，衝擊統治。

然而，房價上漲必定要有人來承受這個代價，現在就落在了90後和00後身上。在當局大力調控房價的這幾年，也正是90後們大量進入職場之時，或許這只是一個時間巧合，但也可能經過精心算計，90後們正好碰上了這個高成本時代。

只是對他們來說，難於理解的是，他們的前輩，甚至僅僅比他們大幾歲的80後，無須像他們一樣努力工作，靠房租就過上比他們舒適得多的生活，憑什麼？他們把這歸罪於機會的不公和黑心的資本家，由此派生出對資本和所謂自由市場體制的不滿和仇視，而不知道或不願去追究這背後的制度因素。

產業結構不合理

另一方面，內卷現象的出現與就業結構的不合理有關，而就業結構的不合理又是產業結構不合理的表現。90後和00後的內卷現象，主要發生在科技企業特別是網路企業。這些行業的就業主力軍多為大學以上學歷的年輕人。而在勞動密集性行業就業的年輕人，則以農民工為主。

這些年來，後者的薪水提高得很快，說明藍領工人短缺，而網路行業盛行「996」工作制，說明員工過剩。低端產業就業供不應求，高端產業就業供過於求，表明低端產業佔有經濟的比例高，高端產業佔有經濟的比例低，從而說明中國這些年的產業轉型和升級並不成功。

青年是國家的希望。當90後和00後因殘酷競爭而感到內卷，並決定以躺平方式退出競爭時，未來對中國會發生什麼顯然不言而喻。對當局更顯不利的是，造成內卷的過度競爭本來應該通過產業轉型，擴大高端產業比重來解決，但中美對抗加大了中國產業的轉型難度，甚至會蔓延到勞動密集型的低端產業。

中國的低端產品主要供出口，美歐是中國的出口大戶，一旦中國和西方的關係進一步惡化，必然會波及出口，導致中國的出口企業倒閉，從而造成這一行業的藍領工人大量失業。如果屆時高端和低端產業同時或連續出現失業潮，無疑將成為嚴重的社會問題。

引導輿論批評資本和資本家

中國當局雖已預感到「躺平」和「內卷」暗含的危機，但卻對它們採取了不同的處理方式，有意割裂兩者的內在聯繫，批評前者為消極的人生觀，對後者則引導輿論去批評資本和資本家，讓90後們把不滿和怨氣發洩到提倡「996」的馬雲們身上。

資本當然有責任，但當局既不敢讓工人團結起來，也不願官方工會介入勞資雙方的談判，無力去糾正失衡的分配政策，因此只能把政策的錯誤諉過於馬雲們。

對處於內卷狀態的年輕人，當他們無法把矛頭指向當局，就只能指向資本，從而在「無形」中養成了他們的反資本、反自由市場，將內卷的問題視為資本和自由市場的過錯，甚至用激烈的民族主義去對抗資本和市場。

把青年的內卷之火引向資本，激發他們的民族主義之怒，這雖是當局樂於看到的，然而，若解決不了「內卷」和「躺平」背後畸形的經濟和社會結構，長久而言，累積的憤懣最終有可能會反噬中共。

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