《日本的滋味》：三則日本拉麵的起源故事，「支那麵」如何成為日本都會勞工熟悉的料理？

文：喬治．索爾特（George Solt）

第一章 來自街頭——日本工人與中國麵

Street Life: Chinese Noodles for Japanese Workers

拉麵究竟是在一六六五年、一八八四年，或是一九一○年傳入日本的？其前身究竟是叫做五辛麵、南京麵，還是支那麵？不一樣的答案背後有著不一樣的源起，而且每個故事的歷史軌跡中都有著各自表述的面貌。這道料理的種種起源之間並非互斥的關係，也擁有各自溯古追今的獨特方式。然而，這些故事所呈現的顯然是各自表述下的對照，而非一連串在基礎上互不相容的事實。我之所以要在此強調這個觀點的原因在於，開放式的調查根本無從定論，猶如一切關於源起的討論那樣，所有繞著拉麵源起的爭論也面臨追溯任何飲食習慣之確切源起的困境。

目前有三則日本拉麵的起源故事最為有名，分別來自不同的作者與機構，如下：

拉麵起源故事之一：德川光圀與中國策士朱舜水

首先介紹最天馬行空的起源故事，也就是由知名料理歷史學者小菅桂子於一九八七年所提倡的拉麵史研究成果。這個版本的拉麵故事將回溯到一六六○年代（江戶時代），並且直指當時知名的傳奇藩主——德川光圀，也就是民間故事中的水戶黃門，地位僅次於將軍。相傳德川光圀便是日本第一位吃到拉麵的人。

德川光圀在日本之所以被視作一位相當受歡迎的歷史人物，得要歸功於長壽時代劇《水戶黃門》的宣傳。該劇講述他微服出巡民間與扶弱濟貧的故事，每一集德川都會遭遇不一樣的惡徒，而他總會在緊要關頭拿出他的印籠（雕花的漆木小盒子）——上面印著德川家的家紋，代表他正是水戶藩的大名。正當劇情高潮迭起時，德川光圀的護衛格之進就會大聲斥喝「退下」，以「沒看見這個家紋嗎？」這句台詞來彰顯秩序並重申正義，接下來那些宵小惡徒就會立刻跪地求饒。

根據德川光圀於一六六五年七月間的活動記載顯示，當時已經有明朝的中國流亡者 定居在水戶藩，而德川光圀的中國策士朱舜水正是提供德川光圀料理中式湯麵方式之人，這道湯麵相傳就是今日拉麵的前身。

雖然德川光圀在日本史上最著名的豐功偉業是倡導編纂費時二百五十年、橫跨十代才完成的鉅作《大日本史》，不過他其實也是新儒家思想的追隨者，並且時常向中國尋求治理國家的施政方針。也因此，德川光圀延攬了於一六六五年因反清流亡日本的明朝儒士朱舜水，而朱舜水就成了德川光圀最重要的策士之一，並在德川光圀在位期間擔任十七年要職，直至一六八二年辭世為止。朱舜水在水戶大名的策士之間德高望重，因此得以安居樂業。德川光圀甚至在朱舜水身後為他在歷代水戶藩主的墓地立碑紀念並保存至今。

朱舜水在任職大名策士期間發現德川光圀相當熱愛烏龍麵（也就是以小麥製麵搭配以鰹魚與昆布熬煮的日式高湯的一道料理，至今仍然在日本廣受歡迎）。日本人在十七世紀時食用的烏龍麵是以梅干與芝麻作為佐料，因此朱舜水便向水戶大名推薦中式湯麵中經常使用的五種材料――薤、大蒜、韭菜、青蔥與薑——來為料理增添風味。料理研究學者小菅桂子便根據這些史料記載推論德川光圀為中式湯麵在日本的創始人。後來，新橫濱拉麵博物館開始推廣這個故事，而日本日清食品公司也因此在二○○三年推出限定版的五辛速食麵，甚至還以德川家紋為包裝，並且搭上德川光圀與朱舜水的故事。

雖然我們無從得知當時水戶藩主吃的那道料理與現今拉麵的相似程度為何，不過顯然這則在當時廣為流傳的故事正是早期認定中式湯麵被引進日本的源起，而那時候也正是日本廣納中國文化的時期。儘管這個版本的拉麵起源說來有些奇幻，而其中也充斥著誇大不實的人物及源自野史的虛擬對話情節，不過它實際上突顯了當時日本對於前清中國的推崇。

拉麵起源故事之二：十九世紀時傳進日本，美國帝國主義的產物

一八五三年，美國派遣東印度艦隊司令馬修．培理（Matthew Perry）率領四艘軍艦前往日本締約，旨在開放日本港口與美國進行貿易、保證協助美國船難水手以及設置領事並派駐外交代表。美國於一八五四年與江戶幕府簽訂《神奈川條約》（又稱《美日親善合約》）後，接著又與幕府簽訂另一項條約並強迫日本開放領土特許、讓出審判外國嫌犯的判決權（治外法權）以及進口關稅協定權。美國後來又在一八五八年議訂了《日美修好通商條約》。

江戶幕府無力對抗外侮的情形同時也削弱了日本當局的勢力，緊接而來的政治危機終於讓掌權長達兩個半世紀的德川幕府時代劃下句點。繼之而起的日本領袖人物都紛紛以採行歐洲式的工業、軍事與政治架構（其中也包含了侵略性的帝國主義）為目標，而這個過程的要項之一也包含將西方食材融入日本飲食之中。因此，若不是培理遠征隊當初在一八五三年立下的一連串成就，那麼拉麵在取材上便無法取得如此規模（特別是豬肉與小麥）的便利性。

除了歐洲經商人士，當時也有許多中國商人（所謂的日本華僑）進駐橫濱、神戶、長崎與函館這些貿易協定港口。許多中國籍居民在移居日本後的早期階段都是為歐洲人或美國人工作，產業遍及營造業、紡織業、印刷業與運輸業。直到一八七一年《中日通商章程》簽署之後，中國居民在這些開放港口城市便取得合法經商的依據與領事協定上的保護，而中國與日本之間的貿易關係也開始逐步成長。

烹飪便是當時中國商人的另一技能，其中一道名為拉麵（手拉麵條配上略帶鹹味的雞湯與青蔥）的湯麵料理也迅速變成日本中華料理屋中的主菜。日本人管這道中國商人做的拉麵作「南京麵」——因為當時的中國首都位在南京。不過他們將這道拉麵視為一道餐後送上的簡易料理，而非主餐。此時這道料理並沒有任何配料或醬料，類似平凡的鹽味拉麵。除了住在橫濱、神戶、長崎與函館地區那些熟知外國居民生活的特定日本族群之外，當時的日本人鮮少有機會品嘗這道料理的滋味。在早期，幾乎只有居住在這些貿易協定港口的中國籍的工人、商人與學生才會來吃南京麵。

一八八四年，函館外籍居民地區一家名為「洋和軒」的餐廳廣告單印著「南京麵」這道菜色，而這便是這個名稱第一次出現在日本的印刷品上。當《神奈川條約》於一八五四年簽訂生效之後，位於北海道南部龜田半島上的函館便是當初最先開放讓西方列強進駐的兩大港口之一，其在地理位置上也同時扮演著日本與歐洲國家（主要以俄羅斯為主）之間極為重要的溝通角色。

洋和軒是一家西式餐廳（洋食屋），主要供應歐式、美式與中式料理，其中也包含了用以招攬日本與外國主顧的南京麵。因此，當時中國廚師在那些西式餐廳所製作的雞湯麵料理自然可以被合理推論為拉麵的前身。然而，比起一六六○年代水戶藩主與五辛麵之間推崇中國文化的背景故事，南京麵本身並不帶有任何傳奇色彩，純粹就是因應新型態勞工需求與歐美在東亞影響力擴大的結果。總而言之，南京麵是一道簡單的雞湯麵，其配料沒有像現今的拉麵那樣豐富，而這或許也是有人認為這道料理與後來所謂的拉麵仍有明顯差異的原因。

南京麵從貿易協定港口擴張到日本其他地區的現象得要追溯至一八九九年，也就是日本政府取消要求外籍人士居住在特定區域的法規之後。這項政策改變促使定居日本的外籍人士得以在日本各地自由經商，同時也讓中華料理屋從中國城地區外移並走進日本客人的生活中。橫濱拉麵也在這樣的改變之下相應而生，後來更啟發東京地區以攤販兜售拉麵的風潮。知名小說家永井荷風便是在拉麵發展的早期階段就享用過中國移民以推車販售的南京麵，並為此津津樂道。

拉麵起源故事之三：日本人經營的第一家中華料理屋——來來軒

「來來軒」是尾崎貫一於一九一○年在東京淺草地區開設的中華料理屋，該地區向來就是時薪工人的聚集地。有別於南京町（中國城）於一八八○與一八九○年代端出的簡單湯麵（只加蔥而無其他配料），來來軒的湯麵——也就是所謂的「支那麵」——不僅湯底加進了醬油，配料中還有叉燒肉、鳴門卷（魚板的一種）、燙菠菜與海苔，是後來正宗東京拉麵的組合。來來軒這道便宜、美味又能快速上桌的「支那麵」與其他改良成日本口味的中式佳餚，諸如燒賣與餛飩，很快便聲名遠播。

來來軒的創辦人尾崎貫一原是橫濱的海關官員，他後來辭去官職並開了一間中華料理屋。海關官員辭去德高望重的職業（穿制服又配軍刀）並轉而在東京市區（下町，也就是勞工聚集的地區）經營餐飲業實在相當罕見，但是尾崎貫一也開創一條許多戰後白領階級會步上的道路。這些人正是所謂的「脫離受薪族」，也就是那些拒絕穩定辦公室工作而決定自行微型創業的人——目的就是要逃離白領階級在大企業中死板又競爭的生活。

尾崎貫一任職海關一職時，就經常光顧南京町的中華料理屋，而那些餐廳距離他的辦公場所不過是一步之遙。尾崎貫一開設來來軒時，也從南京町雇用來自廣東地區的中國廚師，而這些廚師所製作的麵條中，多少都加了些鹼水。來來軒後來也在其支那麵中加進了筍乾（當時稱為「支那竹」），日後成了東京拉麵的固定配料。

一九一○年來來軒開張時，一碗支那麵售價六錢。若與其他料理的價位作比較，當時一碗配醬料的天婦羅蓋飯要價十二錢、一碗蕎麥湯麵賣三錢、一碗日式咖哩飯是七錢。 後來因為通貨膨脹的關係，支那麵在一九三一年的東京要價約十錢，現今等值約三百日圓——也就是現在日本拉麵平均價位的一半左右。最後附帶一提，一九四一年，也就是第二次世界大戰之前，支那麵在東京要價約十六錢，而這道料理再度出現便是戰後的事情了。

現代工人的動力來源

截至目前為止，我的重點仍著墨在中國移民如何將家鄉飲食傳進日本。然而，為了讓支那麵可以在一九二○及三○年代順利發展，那麼就得先找到吸引主顧上門的誘因才行，而這些人多數都是離開鄉下來到都市地區從事現代工業的時薪工。於此，中式料理引進日本的介紹不過才說了一半，接下來我們就要向下半部邁進——也就是支那麵的基礎客群如何被創造出來。

日本經濟工業化的過程也衍生出各大城市與製造中心的勞工需求，而這些工人也藉此見識新型態的工作、人種與飲食。日本在第一次中日戰爭（即一八九四至九五年的甲午戰爭）取得勝利後所得到的賠款便是當時日本工業化的一大挹注——總金額相當於一八九三年日本國家預算的四倍之多。猶如一八九八年發生的美西戰爭，第一次中日戰爭同樣是西風殘照的帝國勢力（中國）與新興帝國（日本）之間為了重要戰略國（此例為朝鮮）假獨立的一場戰爭。

日本戰勝之後，國內就掀起了工業化活動的熱潮，而都市勞動力的需求增長也帶動了各大都市的糧食需求。礦業、製造業、營建業以及運輸通訊業的就業機會漸增，農業部門的就業機會則依舊遲緩。但這些勞動力的改變都對日本飲食製造與消費造成極為深遠的影響。

在這個時期，食品加工業是工業經濟的主要構成要素，其中又以罐頭製造業為明治時代最早發展的產業之一。世紀交接之初興建而成的全國鐵路也讓食品的運輸更為便利，同時也促進工業食品製造與加工的完備發展。罐頭食品對於軍隊來說相當重要，同時也在一八七七年日本西南戰爭時首次被配送到前線作為補給。日軍對罐頭食品的需求更在中日戰爭與日俄戰爭中暴增，期間日本政府在罐頭食品上的花費分別高達二百五十一萬五千七百三十八日圓以及二千三百零九萬九千二百零九日圓，其中多以肉類與魚類製品為主。

一八九○年代出現的時薪工人潮也引起各大城市對餐飲與外食業者的高度需求。根據東京市政廳的一項調查顯示，東京市區於一八九七年時共有四百七十六家正式餐廳、四千四百七十家小型餐飲業者、一百四十三家茶館，以及四百七十六家清酒吧。其中尤以鄰近淺草與上野等低薪勞力聚集的地方為最，這些狹小街坊中擠滿了一排排的推車攤販、小吃店與茶館。

當時日本已發展近三十年的工業化也在第一次世界大戰爆發後再度受到刺激。歐洲的戰事使得日本有機會在許多亞洲殖民市場取得強權地位，藉此創造蓬勃的出口規模並且全面發展工業製造。值得一提的是，日本工業輸出從一九一四年的十四億日圓提升到一九一八年的六十八億日圓。日本製造業從日俄戰爭後的十年間就以每年百分之五的高平均成長率快速地成長著，到了第一次世界大戰期間更以每年百分之九點三的成長率持續突飛猛進。一九一九年，日本工業輸出（六十七點四億日圓）更是首次超越農業產品輸出（四十一點六億日圓）。

隨著男男女女移居都市並尋找就業機會的同時，他們也發現了推車攤販與中式餐館販售的支那麵。在戰爭期間，工業人口暴增了一百四十萬人，而農業人口則相對減少近一百二十萬人。隨著歐洲戰事爆發而出現的工業輸出成長，促進了東京餐飲業的生意，移入的勞動人口讓這段期間供應中式湯麵的三種餐飲業者開始擴張，也就是中華料理屋、洋食屋與推車攤販。除了販售存在已近四個世紀的蕎麥湯麵的攤販，淺草與上野這些人口密集的東京地區也在二十世紀初期出現許多兜售支那麵的日籍攤販。當時這些餐飲體系的主要客群就是那些從鄉下移入都市的勞工或學生，不然就是非得進城受訓的那些人。

城鄉之間的貧富差距也開始出現，主因在於戰爭期間的工業成長拉開了工業與農業勞動人口的薪資差距，而且台灣與朝鮮（前者在一八九五年被納入日本，後者則是一九一○年）這些殖民地區的糧食作物也壓垮了日本當地農作物的競爭價格。

隨著第一次世界大戰而來的工業人口增長與其後糧食問題所造成的社會動盪（例如一九一八年發生的「米騷動」），種種因素都是使日本政府決定提高從台灣與朝鮮進口糧食，而此舉也意外削弱日本農業人口原有的福祉。 這一連串的事件促使勞動就業人口從首要產業（農業）開始向第二產業（工業）與第三產業（服務業）轉移。除了鼓勵殖民地區量產稻米之外，日本政府也開始著手研究稻米的替代糧食，像是小麥（用以製作麵條與麵包）以及大豆（用以製作豆腐、味增、納豆、毛豆、黃豆粉、腐竹與醬油），以因應將來都會人口成長之後可能面臨的稻米短缺問題。

一九一○年代，越來越多都市勞動人口已經品嘗過支那麵的滋味，而到了一九二○年代，這道便宜、能快速上桌又能填飽肚子的料理已經遍及日本現代城市，堪稱大眾飲食文化的新興象徵。支那麵是日本率先以機械製造與量化生產的食品之一，而且直接反映了新型態工作規畫、新興技術、日本都市勞動人口的商品選擇，以及勞工與學生的流動，其中也包含了來自中國的勞工與學生人口。這道湯麵不僅可以快速上桌，又比傳統的日式蕎麥麵（湯頭無肉又沒有配料）更加美味，同時也符合一九二○與三○年代日本都市勞動人口的飲食需求及生活型態。

有別於糕點與麵包那些由西方人士引進的高級食物，地位低下的支那麵是由支那人（價值與光榮不再的甲午戰敗國）所引進的料理，其中各式麵粉製品的主要消費族群也代表著不一樣的社會階級。儘管中式與西式料理的引進與消費之所以能在明治時期達到新規模，是因為美國槍砲外交與西方歐洲帝國主義入侵的結果，但這兩種料理不僅在消費程度上不同，更因為母國國際地位的差異而有著不一樣的依歸。支那麵與燒賣便因為來自戰敗國支那以及在淺草受到歡迎的關係，而被貼上勞工階級料理的標籤。

食品製造工業化也是促使廉價麵店蓬勃發展的成因之一。第一台製麵機器於一八八三年在日本問世，後來機械製麵也在一九一○年代取代了傳統手拉麵的技術。糧食運送的成長，像是將稻米、麵粉、大豆與糖從日本鄉下或殖民國運進各大城市，也促使都會人口在一九一○年代增長了將近一百四十萬人。

因應支那麵消費量的顯著成長，第一間大東京地區（首都圈）支那麵生產交易工會便於一九二八年成立，這也代表著勞工階層在政治勢力上的抬頭。從這樣的發展便能得知，品嘗支那麵在當時已經不再被視作是一種異國料理體驗――相較於過去那些日本海關、商賈與作家們只能在貿易協定港口品嘗南京麵，支那麵已經逐漸成為日本都會勞工熟悉的料理了。

相關書摘 ►《日本的滋味》：來自台灣的日清食品創辦人安藤百福，如何成為「速食拉麵之父」？

書籍介紹

本文摘錄自《日本的滋味：異國勞工食品、國民料理、全球文化符碼，一部日本戰後拉麵史（全新修訂版）》，八旗文化出版

作者：喬治．索爾特（George Solt）

譯者：李昕彥

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全面拆解全球拉麵旋風背後的「日本」

從「能量料理」到「慢食手作」，從「推車攤販」到「暖簾分店」

拉麵的發展，反映的是文化的移植、再造與創新！

日本有超過八萬家餐廳供應拉麵，其中約有三萬五千家專營拉麵生意。由南至北，全國各地的拉麵店都有專屬風味的湯頭、麵條與佐料，而且不斷推陳出新。如今的拉麵，代表經濟實惠、年輕且新潮的日本飲食文化形象，在國際上更是再造「日本」成為消費品牌所不可或缺的要素。

儘管拉麵在近年來成為全球消費者眼中的日本飲食象徵，拉麵卻是在1990年代後才躍升為國民料理。在此之前，拉麵甚至不是日本料理，更曾在二戰期間因食物配給制度、日本國民自行發起的節約生活而銷聲匿跡。直到戰後，美國為協助日本重建並防堵共產勢力擴張，將小麥作為糧食援助的項目，大量傾銷至日本，不僅解除了日本國內饑荒與營養匱乏的危機，更讓拉麵掌握經濟復甦的發展契機、重返市場。

在這段美援歲月中，日本人接受美國對小麥營養價值的推廣，並且認同歸國僑民而非中國勞工經營拉麵生意以掙扎求生的精神，這些都反映出戰後日本對自己與他國的認知與想像。

「速食拉麵讓我強烈地感受到這是一道日本料理，

而我也是日本人。」——今井通子（登山家）

在《日本的滋味》中，作者喬治．索爾特從拉麵傳入日本的起源說起，透過官方文件、社會評論、漫畫、歌曲與電影，一窺戰後日本社會的百年變遷，以及「日本味」生成背後的階級、性別與世代關係。索爾特仔細留意歷史，點出拉麵在不同時代都有獨特樣貌，每一次的普及也都和當下的政經條件密切相關：

在1960年代經濟快速成長的時期，拉麵店是男性上班族下班後的避風港，經營小型獨立拉麵店也因此成了脫離受薪生活的創業首選。同時，安藤百福研發的日清速食拉麵上市，帶來便利的生活型態，也改變了傳統的家務勞動。進入1980年代以後，日本從製造業轉向服務業，拉麵也在新興消費文化下成為全新的銷售機制，各種地方嘗鮮之旅、電視節目，乃至1994年開幕的新橫濱拉麵博物館，都彰顯拉麵既回應人們的經濟需求，也反映當下的生活景況。

但在歷史進程中值得注意的是，拉麵的異國身世讓它沒有壽司等傳統食品的文化包袱，反而能適應社會各層面的變遷，其文化形象也因此隨著一代代人因應當下的需求而填充與重建。實際上，拉麵在1990年代進一步本土化，師傅名號與製麵哲理開始被強調，甚至暖簾顏色與工作服也和禪宗文化結合而去中國化。此外，拉麵業還發展出獨特的「暖簾分」制度，讓年輕學徒可以承襲名店光環、口味與經營模式，進而獨立開業，而非依附在大企業底下。

拉麵於是被逐步改寫為充滿文化內涵的國民料理，使日本得以在21世紀重新向海外消費者呈現新一代的「日本」形象。今天，世界各地的人們享用這道料理時，所欲追求的並不只是美味，還包括聲音、思維與視覺上的「日本」。

《日本的滋味》講述的是日本拉麵的百年發展史。透過檢視拉麵從中華食品一路發展成為日本最具代表性的傳統料理，就會發現小小一碗拉麵象徵的是對國族的再思考，蘊含的正是文化的移植與再創，至今持續牽動「日本」在日本人及世人心中的輪廓。

◎本書初版為八旗文化《拉麵：一麵入魂的國民料理發展史》

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬