《日本的滋味》：來自台灣的日清食品創辦人安藤百福，如何成為「速食拉麵之父」？

文：喬治．索爾特（George Solt）

速食拉麵之父與時代的產物

一九五八年，速食拉麵以日本科學進步的創新食品之姿問世，被日清食品創辦人安藤百福稱之為「時代的產物」。此外，安藤百福也是速食拉麵與速食杯麵的發明人。他曾經描寫自己在美軍占領期間，眼見各個年齡階層的人在中華拉麵攤位前大排長龍，激發了他對研發速食拉麵的興趣。此外，美日兩國齊力改變日本飲食習慣的努力，也成就了他在行銷速食拉麵上的豐功偉業。

速食拉麵在日本及全球各地的普及化，安藤百福功不可沒，不過他身為速食拉麵發明人的事實卻多少出現了些爭議。一九五五年，一間名為松田產業的小規模公司就已推出一款名為「味付中華麵」的商品，遠比日清公司推出的雞汁拉麵還早了三年。然而，松田產業當時並未取得專利，而該項產品也因為銷售不佳的關係在推出幾個月後就面臨停產。該公司（後改名為優雅食公司）接著又在一九五九年推出速食麵「寶貝拉麵」，後改名為「寶貝明星拉麵」――這是一種不需要加水就可以吃的酥脆麵點心，至今仍在日本市場販售。儘管如此，一般人還是認定安藤百福的日清公司是第一家推出速食拉麵的公司。

然而，這則關於松田產業的另類故事其實不太常被人提及，說明了歷史書寫本身就是一場政治角力，書寫者透過建立、過濾與架構事實，替換掉與之有所衝突的歷史。

安藤百福於一九一○年出生在台灣，原名吳百福。他原本在叔父於大阪經營的紡織公司當學徒，而他也因為家族企業的關係，與政府及金融界高官熟識，其中最有名的就是內閣總理田中義一。在二十二歲那年，安藤百福利用父親留給他的十九萬日圓遺產在台灣創業，同時經營多家紡織工廠。他在自傳中這麼寫著：

假如當年的時機一直平穩下去的話，我真的不覺得自己有機會開發出速食麵的生意，偏偏當時的情勢就是越來越糟。一九三八年，《國家總動員法》正式頒布，隔年一九三九年又公布《國民徵用令》，一九四一年再推《國家商品控制令》。紡織業真的很難自由經營下去了…… 我開始從事立體投影機的製造，後來當空襲越來越猛烈時，我就在兵庫縣的山區買了二十五公頃的地開採煤礦。我把整座山變成煤礦場，營利所得都在戰後帶回大阪，也讓自己得以保有扎實的經濟基礎。當時我也投資建設並銷售兵庫縣的營房，這個產業應該可以算是當今組合屋產業的前身。其他像是精密機械與飛機相關零件的產業經驗，還有其他數也數不清的生意，我都做過。

安藤百福在戰後獲得大筆保險理賠，不過卻在經濟高成長期因為經營速食拉麵未成而破產。 他在成功經營速食拉麵前，也從事過其他與食品相關的生意：

創立日清食品的契機是在一九四八年九月萌發。我當時以五百萬日圓在泉大津市創立一家名為「中交總社」的公司，據說當時是戰後資本額最高的股份有限公司。一九四九年，我將公司名改為「SUNSEA殖產公司」並遷址到大阪。那間公司的營業項目非常多，從食品貿易到批發都有。我在一九五八年時研發了雞汁拉麵，這個產品一推出後，我就將公司名改成「日清食品製造」。

戰前在台灣經營紡織業，戰時經營軍火與能源產業，戰後才開始經營大規模食品製造業，安藤百福累積資本的模式，反映出日本一連串歷史變動下為大規模資本持有者斷裂而生並創造的生意機會。同樣的狀況下，美軍占領勢力也為安藤百福這樣的大型資本持有者保留且強化其專屬的特權，更將這樣的行徑視為美國促進日本經濟生產以對抗蘇維埃勢力的貢獻（儘管美軍勢力在一開始採用了權力分散的手段）。

外交歷史學者夏新華（Michael Schaller）曾清楚談到，許多日本企業領袖在政府宣布投降時，都已經預見到這樣的長期後果：「日本外交大臣藤山愛一郎當時仍是一位企業家，他回憶當時：『當我們得知將是美國（而不是蘇維埃政府）占領日本時，很多企業家都紛紛開香檳，舉杯慶祝新企業家時代的來臨。』」

美國的糧食救援也為安藤百福這樣的企業領袖製造與政府緊密合作的機會，並且能夠利用完善的配送管道行銷公司量產的商品，這同時也意味著高收益。此外，安藤百福表示，自己與農林水產省以及厚生勞動省官員會面的結果，也是他研發速食拉麵的主因之一――當時除了學校午餐已供應的麵包，官員也在極力尋求其他美國進口小麥的使用方式。他這麼寫道：

在我開始討論世界第一款速食麵——雞汁拉麵之前，我想要先說明一件與當時背景相關的事情。 當我還在製造與行銷營養補充品「Becycle」的時候，當時有很多與工作相關的機會可以拜訪厚生省。日本在美軍占領期間所獲得的美國糧食援助其實根本不夠。日本人得要吃小麥、吃玉米——想活下來就什麼都得吃。厚生省的工作項目之一，就是要鼓勵對麵粉不甚熟悉的日本人消費美國小麥。厚生省派出很多宣傳車在各處掃街，呼籲民眾多吃麵包。 我每次看到那種宣傳車時，心裡都會對於麵粉只能用於製作麵包的方式感到不滿。麵包在那個時候也是學校午餐的主食。 我在前面已經提到自己的信念是――文化、藝術與文明的基礎就是飲食。這意味著一旦飲食習慣改變了，我們就等於放棄了傳統與文化傳承。我認為改吃麵包就等於在適應西方文化，而我也以這個論點挑戰政府代表。 「你們為什麼不鼓勵民眾消費傳統的亞洲麵食呢？」我問對方，但那位政府官員只是點點頭表示聽到了。然而，拉麵與日本烏龍麵在當時還是相當小規模的產業，也沒有任何渠道可以將美國過剩的麵粉有規畫地製造成麵條並加以配送，而欠缺適當的製造設備最終也成了繼續發展的瓶頸。 那位政府官員建議我，假如我對於這個想法如此熱衷，那我就應該自行研究。這個建議後來就變成了我的動機。

Photo Credit: 八旗文化出版 安藤百福開發速食拉麵的小屋的外觀重現。（圖片來源：速食拉麵發明紀念館）

Photo Credit: 八旗文化出版 安藤百福研發速食拉麵的小屋的內部樣貌。（圖片來源：速食拉麵發明紀念館）

安藤百福創造速食拉麵的興趣也因為豐沛的美國小麥而持續邁進，而他也有意要將這些便宜的美國食物補給轉變成速食麵後，再配銷進入超市通路。學校午餐制度也是速食拉麵得以被發明出來的另一個關鍵。學校午餐制度是由美軍占領當局所發起，內容仿造美國的學校午餐計畫，尤其營養指標的訂定更是如此。很多像是安藤百福這樣的大規模食品供應商都將學校午餐制度視為大量銷售速食的管道，但是這項計畫始終沒有成形。

安藤百福的故事說明了美國進口小麥與速食拉麵的發明之間的深度關聯。他試圖將拉麵納入學校午餐制度的想法，也顯示出這樣的通路收益對於大規模食品製造業者至關重要，而與政府之間的友好關係，更是業者建立配銷通路時不可或缺的要件。總而言之，大規模進口廉價的美國小麥，是促進速食拉麵在日本高成長期發展的關鍵，而許多像是日清食品這樣的公司，成功地將便利的生活型態推銷給年輕與新中產階級，亦功不可沒。

安藤百福在自傳中聲稱，正因為速食拉麵的發明，才能將進口麵粉製作成麵條，而不再是只能做成麵包，因此日本飲食文化才得以被保存下來。他在自傳中不斷重複這個論點，而這樣的說詞也可以在日清食品位於東京新宿區的圖書館常設展中見到。這種將速食拉麵的發明設定在對抗西方強權、以捍衛亞洲文化自主的框架之下的論點讓人耳目一新。然而，一想到這道料理的主要成分是美國小麥時，還是不免讓人重新審視這個論點――畢竟大量進口美國小麥的舉動，造成日本稻農相當大的傷害。

安藤百福於一九四八年九月加入食品加工產業，目標是要為極度缺乏營養的人民補充營養。他起初先成立一間海水淡化廠，接著拓展到製造「拌飯素」（一種乾魚粉）以及提煉動物蛋白。由動物蛋白提煉出來製成的產品叫做「Becycle」，主要從牛與豬隻的骨髓中提煉而成，接著銷售到醫院以提供營養不良的病患所需。無獨有偶，拌飯素也是從魚類殘餘物製造而成，然後再行銷成良好蛋白質與鈣的攝取來源。安藤百福不斷地進行營養品研發，也一度想過要從水煮青蛙提煉出營養品。

安藤百福的食品加工事業也讓他與厚生省的政府官員維持良好的關係，這些官員都相當熱衷地支持他從廢棄食物中創造營養品的決心。因此，安藤百福在食品業就塑造了將成本極低或免費食材加工為食品的商業模式。那些原本被視為不能吃的東西在變成食品後，就可以透過政府通路販售，進而包裝成為營養與能量的良好來源。

速食拉麵自然也依循著相同的管道發展。結合價格實惠又容易取得的美國小麥與一般人不會吃的雞隻殘餘物，再加上日清食品利用其大企業與政府的良好關係來將這項食品行銷為健康食品，這正是安藤百福心中篤定的獲利模式。

儘管安藤百福因為速食拉麵的即食特質，稱之為「神奇拉麵」，日清食品起初的策略卻是著重在速食拉麵的營養價值，而非其便利性，所以這項產品的原始包裝上就大膽地標榜「加強體力」與「營養最豐富又美味的一餐」。日清食品的主張顯然與日本經濟高成長時期的歷史脈絡有關――當時的營養學者不停吹捧麵粉（麵條）與肉類（雞肉精華）能強身健體的特質，甚至強調那就是美國人身心都優於日本人的原因。

一九六○年四月，日清食品承諾在速食拉麵中添加維生素B1與B2後，便獲准以政府認證的「特別營養食品」進行宣傳。一九六七年八月，該公司又在速食拉麵中添加了另一種蛋白質營養物質——離胺酸（Lysine），繼續改善該產品的營養成分。日清食品在其企業發展史中，也針對這項添加蛋白質的策略提出解釋：「據說當時日本飲食過於仰賴植物來源。」當然，這個觀點顯然就是日本營養學者與美國農業出口代表努力宣揚小麥、肉類與乳製品營養的成果。

然而，日清食品在一九七五年六月決定停止添加這項營養物質，因為「民眾的營養況狀已經出現大幅的改善」。 這也同時表示營養添加物為加工食品增加吸引力的效果，已經下降到了不足以額外提撥成本推行的程度了。

不論是成長規模與產品獨特性，日清食品公司的表現都相當出色，不過該公司得以成功的原因，與其他日本大型食品公司有許多相似之處——也就是在那段期間藉著人口與生活規畫的變動乘勢而起。正因為這樣的關係，日清食品公司不論在企業架構、生產規模、企業間合作、廣告與拓展海外市場上，都是日本企業在一九五○年代末期至一九七○年代的代表。

一九五八年，安藤百福的公司「SUNSEA殖產公司」――也就是日清食品公司的前身，在大阪市高檔的阪急百貨舉辦試吃發表會並且造成轟動。雞汁拉麵被包裝成健康又營養，而且只要兩分鐘就可以上桌的正餐。一包雞汁拉麵只要三十五日圓，這個價位相當於當時去中式餐館吃一碗拉麵，價錢也大概就在三十五到五十日圓之間。一九五八年八月二十五日，安藤百福開始將雞汁拉麵成箱鋪貨到大阪的批發市場，而那天在一九八○年代就成所謂的「拉麵日」，日清食品公司也在這個時期躍身進入全球食品加工市場。

相關書摘 ►《日本的滋味》：三則日本拉麵的起源故事，「支那麵」如何成為日本都會勞工熟悉的料理？

書籍介紹

本文摘錄自《日本的滋味：異國勞工食品、國民料理、全球文化符碼，一部日本戰後拉麵史（全新修訂版）》，八旗文化出版

作者：喬治．索爾特（George Solt）

譯者：李昕彥

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全面拆解全球拉麵旋風背後的「日本」

從「能量料理」到「慢食手作」，從「推車攤販」到「暖簾分店」

拉麵的發展，反映的是文化的移植、再造與創新！

日本有超過八萬家餐廳供應拉麵，其中約有三萬五千家專營拉麵生意。由南至北，全國各地的拉麵店都有專屬風味的湯頭、麵條與佐料，而且不斷推陳出新。如今的拉麵，代表經濟實惠、年輕且新潮的日本飲食文化形象，在國際上更是再造「日本」成為消費品牌所不可或缺的要素。

儘管拉麵在近年來成為全球消費者眼中的日本飲食象徵，拉麵卻是在1990年代後才躍升為國民料理。在此之前，拉麵甚至不是日本料理，更曾在二戰期間因食物配給制度、日本國民自行發起的節約生活而銷聲匿跡。直到戰後，美國為協助日本重建並防堵共產勢力擴張，將小麥作為糧食援助的項目，大量傾銷至日本，不僅解除了日本國內饑荒與營養匱乏的危機，更讓拉麵掌握經濟復甦的發展契機、重返市場。

在這段美援歲月中，日本人接受美國對小麥營養價值的推廣，並且認同歸國僑民而非中國勞工經營拉麵生意以掙扎求生的精神，這些都反映出戰後日本對自己與他國的認知與想像。

「速食拉麵讓我強烈地感受到這是一道日本料理，

而我也是日本人。」——今井通子（登山家）

在《日本的滋味》中，作者喬治．索爾特從拉麵傳入日本的起源說起，透過官方文件、社會評論、漫畫、歌曲與電影，一窺戰後日本社會的百年變遷，以及「日本味」生成背後的階級、性別與世代關係。索爾特仔細留意歷史，點出拉麵在不同時代都有獨特樣貌，每一次的普及也都和當下的政經條件密切相關：

在1960年代經濟快速成長的時期，拉麵店是男性上班族下班後的避風港，經營小型獨立拉麵店也因此成了脫離受薪生活的創業首選。同時，安藤百福研發的日清速食拉麵上市，帶來便利的生活型態，也改變了傳統的家務勞動。進入1980年代以後，日本從製造業轉向服務業，拉麵也在新興消費文化下成為全新的銷售機制，各種地方嘗鮮之旅、電視節目，乃至1994年開幕的新橫濱拉麵博物館，都彰顯拉麵既回應人們的經濟需求，也反映當下的生活景況。

但在歷史進程中值得注意的是，拉麵的異國身世讓它沒有壽司等傳統食品的文化包袱，反而能適應社會各層面的變遷，其文化形象也因此隨著一代代人因應當下的需求而填充與重建。實際上，拉麵在1990年代進一步本土化，師傅名號與製麵哲理開始被強調，甚至暖簾顏色與工作服也和禪宗文化結合而去中國化。此外，拉麵業還發展出獨特的「暖簾分」制度，讓年輕學徒可以承襲名店光環、口味與經營模式，進而獨立開業，而非依附在大企業底下。

拉麵於是被逐步改寫為充滿文化內涵的國民料理，使日本得以在21世紀重新向海外消費者呈現新一代的「日本」形象。今天，世界各地的人們享用這道料理時，所欲追求的並不只是美味，還包括聲音、思維與視覺上的「日本」。

《日本的滋味》講述的是日本拉麵的百年發展史。透過檢視拉麵從中華食品一路發展成為日本最具代表性的傳統料理，就會發現小小一碗拉麵象徵的是對國族的再思考，蘊含的正是文化的移植與再創，至今持續牽動「日本」在日本人及世人心中的輪廓。

◎本書初版為八旗文化《拉麵：一麵入魂的國民料理發展史》

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬