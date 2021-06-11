零距離科學：微生物助人類免除疾病？

文：吳家亮（香港中文大學通識教育基礎課程講師）

圖：香港電台

給大家一道哲學問題：「你是甚麼？」（What are you?）或許你很快就會說：「我是人呀！」但是，你真的只是一個人嗎？科學研究發現，我們體內的微生物數量比人類細胞多達十倍，我們其實是一個「行走的生態系統」！微生物主要寄居在腸道，但它們不單單是寄居者，它們所分泌的化學分子會刺激腸神經系統（Enteric nervous system），對人體的生理和精神健康有著重要的影響，有說此系統是我們的「第二大腦」。最新一集的《零距離科學》，正要跟大家探討消化系統微生物的突破性科研進展，並揭示它們將如何提昇人類未來生活的質素。

每個人體內都有一組獨一無二的微生物，我們其實是一個「行走的生態系統」。

幽門螺旋菌該被剿滅？

以往，我們常聽道這番說辭：「都市人生活繁忙，食無定時，容易出現胃潰瘍……」這彷彿把生活壓力認定為胃潰瘍的元兇。在上世紀的八十年代，科學家發現幽門螺旋菌造成的發炎才是主因，不良的生活習慣只是助燃劑而已。這時，抗生素便成為了靈丹妙藥，幾個星期的療程便可把幽門螺旋菌一掃而空，讓胃潰瘍從此遠離。

但是，故事真的就這麼簡單？幽門螺旋菌已跟人類共同演化了數萬年，它們真的該被全部剿滅？新近的科學研究指出，幽門螺旋菌也許有益於人類：（1） 帶有幽門螺旋菌的人較少出現食道疾病；（2） 帶有幽門螺旋菌的兒童較少患上哮喘。雖然這些關連背後的因果關係尚待科學界確定，但是，已有科學家提出：當讓兒童感染幽門螺旋菌，減低他們患上哮喘的機會；並在大約四十歲時把幽門螺旋菌除去，讓患上胃癌的風險降低。

幽門螺旋菌看來也會為人類帶來好處。

吃細菌可以防哮喘？

那是不是只有幽門螺旋菌才跟哮喘有關？看來不是。有科學家研究了美國的兩個族群：阿米希人（Amish）和胡特爾人（Hutterites）。他們都過著簡樸的鄉郊生活，拒絕科技。但阿米希人讓小孩在田裏幹活，擠牛奶，拔野草；而胡特爾人則沒有這個做法。研究發現，只有4%阿米希人的小孩有哮喘的毛病，比美國整體數字少一半；胡特爾人則有25%的小孩患上哮喘。

接觸動物的阿米希小朋友患上哮喘的比例較低。

在田裏幹活可以讓兒童接觸更多種類的微生物，讓它們通過消化和呼吸系統進入人體，把免疫系統訓練得更加強大，降低出現哮喘的機會。因此，有科學家提倡，小朋友當接觸多些動植物，多接觸土壤，在泥堆裏翻滾。也有科學家在研發一些讓細菌在其上生長的物料，讓小朋友在家中也能接觸田裏的細菌。

這跟今天的做法完全是大相逕庭。今天的家長崇尚潔淨，玩滑梯之前也要用酒精消毒一遍。讓小孩在無菌的環境成長其實是違反自然，剝奪了免疫系統的學習機會，愛他變成了害他，反而造成了更多的健康問題……

同一種微生物會對不同年齡的人有不同影響，科學家正研究如何在適當時候運用細菌。

大便竟是寶？

今天的殺菌潮流、飲食習慣讓我們體內的微生物群變得單一，也讓醫院出現更多惡菌感染危機。當病人因其他感染被處方抗生素，腸道的益菌也會同時被消滅，一種名為艱難梭菌（C. difficile）的惡菌便會伺機入侵，讓人腹瀉得腸穿肚爛。

科學家找到了一個石破天驚的方法來解決這個問題。他們找來一些健康的人捐贈糞便，經檢視後混和生理鹽水和甘油，儲存於零下80度供病人的不時之需。有80至90%的病人經大腸鏡移植糞便一遍，便能打敗艱難梭菌。沒想到，我們視為厭惡之物的大便，竟然成了治病良方！

糞便移植成為對抗艱難梭菌的良策。

展望未來，我們的廁所板或許會附上一個即時檢驗糞便的裝置，探測腸道微生物群的組合，人工智能便能作出個人化的建議，提醒我們該補充哪些細菌，多吃某些蔬菜，多去一下農莊，從而改善我們的身心健康。

《零距離科學》（節目網站）集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚9時30分在港台電視31播映。本集於6月11日播出。港台網站及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex