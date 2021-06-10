「疫情模範生」破功引起世界關注，但德國人認為台灣失守只是時間問題

疫情模範生破口引起世界媒體關切與討論

台灣因為最近爆發的疫情破口，讓大家心慌意亂，許多之前不打疫苗的人，現在因為死亡人數呈二位數字上升，驚慌害怕地狂吵著要打疫苗。之前大家鎖國鎖好鎖滿擋住疫情，現今仍在激憤地在找破口的代罪羔羊，好像台灣如果沒有機師居家管理的鬆綁或旅館管理不出錯，大家就仍可安然地繼續相安無事。

但事實是否如此，世界如何看台灣疫情爆發，國外觀點或者有助於國人對自己處境的認識。針對台灣這樣嚴厲鎖國超過一年以上的政策，以及最近疫情破口與疫苗取得的特殊困境，6月2日在德國的談話性節目中有相關的討論。

疫情傳染必定會到世界各地

會提到台灣防疫問題，是因為節目中引用了一位瑞士記者Matthias Sander，在得知台灣疫情爆發後於《新蘇黎世報》的報導，「台灣封鎖了超過一年的時間，這樣封鎖性政策的疫情破口，不過是時間問題罷了。」

相對於台灣全力封鎖病毒的政策最後仍爆發破口，其實世界人士完全不吃驚。座談會中受邀的社民黨傳染病學家Karl Lauterbach認為：「疫情必然會擴散傳染到世界各地，即使是台灣這樣嚴厲封鎖病毒入境，也同樣擋不住疫情。」

他認為病毒不傳染到全世界各地，根本不可能罷休。就算是台灣用了全力努力封鎖，最終也是要等到全世界都沒有了疫情之後，台灣才可能有真正的安全可言。

因此就世界傳染學專家的觀點，台灣根本就不可能把疫情置身於世界之外，只要世界的疫情不能控制住，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的病毒就會一直都存在於世界，也一直在變異中，台灣的疫情爆發絕對是可預期而且也一定會出現的，只是時間早晚的問題。

另外他也提到，如果沒有快速地施打疫苗，封鎖政策也無法永久地成功實施下去。當然，在這次疫情中，台灣成了傳染病學者專家觀察的指標，於此之外，疫情的嚴重性，對每個國家與地區也是非常具有相對性。

德國在一年疫情高度爆發傳染下來，目前即使打了將近一半的人口的第一劑疫苗，第二劑也打到超過五分之一的人口，而德國新增感染人數在平均10萬人口的七天感染數量中，仍然超過台灣的22人。在德國如果看到10萬人口平均新增感染的數量是22，大家一定感到非常高興，因為這代表感染下降，對疫情控制成功。而在台灣這十萬人平均新增感染七天的數量22，則是災難性的數字，一樣的數字在不同的地區，因為感染曲線的下降與上升，就會有完全不同的解讀與情緒。

Photo Credit: 中央社

BioN輝瑞疫苗不受德國政府控制

在節目訪談中，這位病毒專家也提到BioN輝瑞疫苗因為受中國政府干擾影響，台灣至今無法順利向德國原廠購買。會造成這問題的主要原因是，中國把台灣看成是中國一部分之故。他也點出，就因為這政治因素使得台灣取得疫苗更顯困難與稀少。

其實就在台灣爆發疫情不久，德國媒體就有報導台灣購買德國BioN原廠疫苗遭到困難，當時德國在臺協會代表就曾在他臉書上發表說，德國政府會盡力幫忙居中協調，但至今仍是只聽樓梯響。個人認為德國就是吃硬不吃軟的國家，他們不像日本、美國與台灣是戰略利益結合的反共聯盟，有必須相互合作與共同對付的戰略目標與敵人。

因此德國官方至今都認為在中國有龐大商機，於各種場合都明確表明，他們不願也不可能得罪中國，他們自認跟美、日是不同陣營，把自己區隔於反共與共產聯盟陣營之外的第三勢力，希望藉由模糊地帶的第三力量來結合並討好雙方陣營，因而從兩邊當中得利。但就現實而言，他們其實就成為中國反制民主國家聯盟的破口棋子。

所以我們可以看到，即使德國有求於台灣提供晶片，他們的姿態也不曾柔軟過，他們認為台灣政府協調晶片供應德國是當然的，就是吃定了台灣要的是生意上的利益，不可能拒絕他們買晶片的需求；站在在商言商的立場，同樣地，他們也不認為應該要對台灣晶片有相對應的疫苗回饋。

疫苗戰爭中的操練

在疫情的搶奪疫苗戰爭中，還好台灣之前嚴守了一年多疫情，保住上萬國人性命，現今採購的疫苗與國產研發疫苗都已漸漸部署完備，也步步到位。即使台灣疫情現有破口，我們也仍比全世界其他國家的疫情都來得樂觀，傷亡相對低很多。

當然也就因為這次疫情的爆發，剛好給台灣政府與民間都做了一次完整的操練，在疫情緊繃的氣氛下，疫苗普遍並有效地快速施打，就可盡早達到群體免疫的效應，終結世界疫情。換句話說，我們在世界的這場疫情戰役中，如果COVID-19是中國政府實驗室中製造出來的始作俑者，那台灣就是那終結者，這也再度證明台灣是打擊中國共產專制政權的最堅實堡壘。

參考資料：https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-lanz-taiwan-lauterbach-impfungen-schulkinder-100.html

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航