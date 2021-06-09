吃巧也吃飽，在地人的第二個胃要留給甜湯──綿綿鬆鬆花生湯（上）

文：鄭婷尹／攝影：陳俊豪／插畫：羅湛

飲食，正所謂有「飲」也有「食」，占了人們生活的一大部分。在臺灣，你幾乎可以從天光吃到天暗，一日三餐，外加下午茶、宵夜場……。除了填飽肚子、享受味覺，再重新思考人與飲食的關係，會發現飲食帶給人們感官與心理上的體會，以及其中蘊含的文化及故事，讓我們備好碗筷來一一享用觀察。

甜湯，是老一輩人看戲、電影散場後的小點心。這次我們以甜湯作為主角，在風城裡找尋在地人也愛不釋口的甜湯，有路橋旁經營一甲子的軟爛花生湯，有南寮地區傳承三代的老冰店，還有北門大街上清爽淡雅的四果湯。不論冷熱天，想解饞的時候，來一碗甜湯最對味。

來一組「油花」set吧！──有夠爛花生湯

對比西大路地下道車來壤往的緊湊步調，西大路橋兩旁的店家倒是多了幾分從容，老店「有夠爛花生湯」便矗立其中。開業近六十年，這樣小小一間店面，從早上六點開始營業，即使販售的品項不多，卻也將許多新竹人餵養長大，有些老客人甚至會帶著自己的孩子或孫子光顧，彷彿儀式般的，用花生湯開啟新的一天。

Photo Credit: 見域CitiLens

臉上隨時掛著笑容，親切地招呼來客的老闆娘李阿姨，和先生接手這間店將近十七年了。夫婦倆不開分店，也不愛受訪，兢兢業業地守著婆婆王明霞女士傳承下來的味道。

剛創業彼時，王明霞女士僅用花生、水、黑糖和白糖這些原料，憑著自己研發出的工法熬煮出入口即化的花生湯。即便當時店門口的招牌僅寫上「早點」二字，憑著口耳相傳仍受到許多饕客的喜愛。

至於店名「有夠爛」的由來，李阿姨充滿感謝地說是一位建設公司的老闆黃先生「給」的。黃先生是店裡的老客人，彼此間也維繫著良好的友誼，當初因為思念阿嬤的古早味花生湯，心生到南部開店的想法；卻因建設事業過於忙碌而擱置，於是將這個好記又令人會心一笑的名字送給擁有好手藝的他們，也為花生湯的口感下了最恰當的註解。

慢工出細活，有夠爛是有原因的

店內的花生湯、豆漿、米漿和蛋餅都是遵循自家古法當天現做，也會向品質有保證的老店進貨包子、粽子和油條來販售。然而，一間店要能夠長久經營可不是一件容易的事。回歸到「甜湯」本身，花生湯要花費多少時間和心力才能煮得「綿綿鬆鬆」？

「我們的花生是選用台灣本地的啦！進口花生煮起來『hu-hu』（台語，粉粉的意思），顆粒不好看，香氣也沒那麼好。」經年累月的經驗讓李阿姨一眼就能判斷花生的品質。要是發現不好的花生呢？李阿姨擺擺手說：「那個我不要，煮起來會影響我的品質，我們自己會先打掉，然後退給老闆。」因此，煮花生之前的第一個步驟就是品檢。每一批花生也可能因為產地、天氣有些許差異，熬煮時就要視情況調整水量和火侯。

Photo Credit: 見域CitiLens 瓷碗內盛著滿滿的花生湯，細火慢燉的花生口感軟爛且富含香氣。

即便廠商送來的花生已經脫膜完成，不再像上一代得要以人力剝除花生殼和外膜，李阿姨仍然每天凌晨兩點半起床上工。首先將花生泡水6小時，接著以文火熬煮3個半小時，過程中必須注意火侯，以免煮到燒焦。而豆漿更是麻煩，同樣要將黃豆泡水至少6小時，再磨成豆汁和豆渣，小火煮兩個多小時直到沒有泡泡，過濾豆渣後再加熱開水和適量的糖調甜度；米漿則是要先炒香黑花生，連同泡過水的米一起研磨，並以文火熬煮慢滾，濃稠度才會出來。

這樣繁雜的準備工序，皆要在早上6點開店前就備好，一路忙活到正午收攤完畢才能小歇；傍晚時再展開第一次的備料，將各種材料先清洗泡水，晚上9點前就寢；半夜接著第二次備料，開始爐火上的奮戰，數十年如一日。

Photo Credit: 見域CitiLens 上一代的分工與現在相似，由王明霞女士熬煮花生湯和豆漿等等；其夫婿負責製作蛋餅。

佛系經營，喜歡的人歡迎光臨！

來到這裡，客人可以自由選擇要冰的或熱的花生湯，兩者的口感同樣鬆軟、甜度適中，配上一根炸得酥脆的油條就是最完美的set，這也是從前流傳下來的吃法。

李阿姨分享自己的觀察，會這樣吃的客人大多是點熱花生湯沾油條，或許是因為冰的甜湯反而讓油條的「油」成了主角吧！她謙虛地補充道：「我不會誇自己的東西非常好，因為每個人有自己喜歡的口味。你喜歡來的話我歡迎你，但如果覺得不合口味也沒關係。」

Photo Credit: 見域CitiLens 花生湯配油條是饕客們喜愛的組合。

熟悉這間店的人都知道，除了花生湯以外，手工蛋餅也是熱門餐點之一。為了照顧品質，老闆每日清早只會揉好一定量的麵團，現點現做，往往八、九點時就宣告完售。現擀的餅皮煎一個大約一分半鐘，有時候一次湧入太多客人，甚至要等上十幾分鐘。

美味是需要等待的，但上班族和學生們分秒必爭，早餐生意可說是猶如戰場；貼心的李阿姨會先告知客人估算的取餐時間，等待與否由他們自己決定，或改換成其他餐點。

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Photo Credit: 見域CitiLens 現點現做的手工蛋餅，吃得到蛋香與餅皮的Q勁。

採訪後記，從一碗花生湯看見生活的智慧

低調的李阿姨雖然破例接受我們的採訪，但婉拒了拍攝人物照的建議，還笑著分享多年前知名電視節目邀訪的趣事。當時有個陌生人在店外久佇，李阿姨以為對方帶著負面評價而不願入店，殊不知對方一開口就問：「老闆娘，我幫你打廣告好不好？不用錢喔！」李阿姨聽到時也只是向對方道謝，笑笑地回說不用。

她心想，生意更好的話，他們沒有足夠的人手應付、每天的材料也是限量，為了顧及品質實在沒辦法擴大營業；如果因此引起顧客反感，豈不是得不償失？對方這時才表明身份，告訴她通常該節目採訪的店家都是要收錢的，在大力遊說之下，李阿姨仍婉拒對方了。

「有些人可能會疑惑，為什麼我們不會想要做大一點？我就回他：『胸無大志』。」李阿姨忍不住哈哈大笑，直說自己過的是很平凡的生活。人生短短數十年，李阿姨考慮到下一代的年紀還小，也許這家店不再繼續傳承，但她認為這也無妨，夫妻倆勤奮踏實地過日子，在工作之餘還能保有自己想做的事，這樣不是很快樂嗎？

「阿姨，你喜歡你的生活嗎？」

「我喜歡呀！阿姨喜歡的就是平平淡淡，家人健健康康；平凡過日子，然後守著這家店，每天快樂地過就很好。」

Photo Credit: 見域CitiLens

有夠爛花生湯

地址：新竹市東區西大路280號

電話：03-523-0335

營業時間：週二至週日06:00-10:30（週一休息）

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航