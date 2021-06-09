吃巧也吃飽，在地人的第二個胃要留給甜湯──老字號冰菓店＆四果湯（下）

文：鄭婷尹／攝影：陳俊豪／插畫：羅湛

在地人心裡總有屬於自己的美食地圖，繼上一站吃過「綿綿鬆鬆」的花生湯以後，下一站即將抵達南寮傳承三代的老字號冰菓店，以及北門大街上的老牌四果湯。不論冷熱天，想解饞的時候，來一碗甜湯最對味！

食冰？食豆花？──富美冰菓室

每回騎機車往南寮的路上，往往要用盡全力抵抗強風，甚少仔細觀察靠近縣道122起始端的店家。這次為了找尋在地人心中的甜湯，焦點終於回歸街道的兩旁，來到了位在富美宮一帶的老字號冰店──富美冰菓室。

Photo Credit: 見域CitiLens

甜蜜的記憶，老冰店存在的意義

「冰店已經很久了，如果就這樣斷掉的話我覺得很可惜。」富美冰菓室第三代老闆張英鈺這麼說。土木工程背景的她原本在台北上班，辭職後回到家裡幫忙一年左右的時間，後來到國外待產生子，2016年決定舉家返台，和西班牙籍的丈夫風卡薩Pol Font Casas一起接手家業。

民國44年開業的富美冰菓室，最早是由英鈺的爺爺、奶奶打下基礎；但真要追溯起來，其實從她的曾祖父母那輩就開始賣冰了。一開始，店裡只供應冰品，直到第二代接手後才增加豆花、甜湯和飯、麵等鹹食。

身為冰店長大的孩子，除了隨時有點心吃以外，有時也會成為家裡幹活的一分子。英鈺回憶小時候看到爸媽做綿綿冰十分辛苦，在機器不發達的年代，製冰可得要土法煉鋼。為了做出細緻的口感，他們會將糖水潑在大冰櫃的其中一面，結凍後再用鏟子刮下來就成了綿綿冰。

而剉冰也很費工，必須手持冰鏟以人力將四角大冰塊鑿成碎冰。雖然當時她和姊姊、弟弟是玩票居多，但想起自己也曾參與其中，不禁開心地用手比劃著。

因為愛吃甜食和冰淇淋，Pol開始自己動手做提拉米蘇和冰淇淋，有時候他也會帶著兒子去南寮漁港或富美宮擺攤。「我說我是富美的女婿，這裡的人都知道。」這讓他感到驕傲。

同樣的，英鈺也認為讓這家店經營下去是一件很有價值的事，「以前看到很多阿公、阿嬤那輩帶著孫子來吃，然後孫子長大之後也回來光顧，就會覺得好欣慰喔！」採訪當天正好有一位離開新竹近四十年的客人上門，分享他小時候到店裡吃冰的回憶。這樣一次又一次的相遇，更讓英鈺和Pol堅定傳承冰店的決心。

Photo Credit: 見域CitiLens （由右至左）富美冰菓室第三代老闆張英鈺和母親、丈夫Pol。

Photo Credit: 見域CitiLens 店內的菜單上可見不少冰品和甜湯。

Photo Credit: 富美冰菓室提供

一種口味，四種甜度

英鈺和Pol接手後，父母親和奶奶則退居第二線，適時給予兩人協助。店裡的鹹食和甜品製作並沒有明確的分工，而是有空的人就去做。有趣的是，第一次來訪的客人可能會驚訝於Pol流利的中文，來台十年所累積的中文程度，讓他獨自在店裡應付客人也沒問題。如果遇到講台語的客人，他也會簡單地回應對方：「聽無（thiann-bô）。」、「豆花（tāu-hue）？食飯（tsia̍h-pn̄g）？食麵（tsia̍h-mī）？」

為了照顧老客人，甜湯的口味基本上都是延續上一輩的作法。但英鈺也觀察到，這幾年興起的養生或健身風潮，讓不吃甜的人變多了，也開始注重食材來源；尤其是20歲到40歲世代的年輕人，有時還會有客人點了甜湯卻要求不要加湯，也有人得知豆花和冰淇淋是由店家手工製作，就因信任他們而買單。

Pol在一旁補充：「新的客人口味不一樣，但老客人每天過來買一樣的。」順應大眾飲食口味的改變，Pol會將每種口味的冰淇淋分別製成不同甜度，像是芒果就有四種甜度可以選擇：原味、微酸、酸的或是甜的；偶爾製作的限量提拉米蘇也不會過甜，讓客人給予高度評價。在迎合客人口味的同時，其實對兩人來說是大幅增加了備料的時間，在自己還能接受的限度盡量滿足客人，是他們作為經營者的小小貼心。

Photo Credit: 富美冰菓室提供 Pol 在自家頂樓種植火龍果，打成汁以後製成冰淇淋

Photo Credit: 見域CitiLens 芒果牛奶冰和紅豆布丁牛奶冰是店內的夏季招牌冰品。

苦心研究，天下沒有白吃的豆花

富美冰菓室的手工綿綿冰是夏季限定，大約四月底、五月就會開賣，一直賣到十月以後休息。剉冰、豆花和甜湯則是全年無休，鹹食也是一年四季都供應。

儘管冬季減少了販售的品項，店裡依然不得閒，正餐時段忙著準備鹹食；冬至也有一波生意，必須多備一些湯圓、QQ和芋圓等材料。夏季更是從早忙到晚，酷暑難耐，有些人甚至買完早餐就順道來帶一碗冰回去。

除了受歡迎的冰品，豆花也是許多人飯後解饞的最佳選擇。「富美」有供應傳統豆花和活水豆花，前者是以黃豆製成，口感滑嫩像豆腐一樣，吃得出豆子的香氣；後者吃起來類似布丁，不同於傳統豆花，活水豆花遇到高溫會融成液體，因此只能做冰的。

Photo Credit: 見域CitiLens 傳統豆花富含豆香，搭配其他配料吃起來十分滿足。

提到傳統豆花的製法，要先將黃豆浸泡一天，泡軟發脹之後以調理機攪打成汁，再手工過濾擠出豆漿，煮沸後加上石膏使其凝固即可。活水豆花則是用牛奶、海藻粉加上煮沸的熱水，拌勻後再視情況加入巧克力粉等調味料，冷卻後就會定形了。

活水豆花能夠做出口碑，英鈺的爸爸也很滿意，不愧當時花費了不少時間研究活水三色豆花的配方。英鈺笑說：「小時候看到他做完一桶，就會拿起一塊豆花摔摔看，爛掉就再重做，做到豆花有彈性為止。」

Photo Credit: 見域CitiLens 活水豆花的口感接近布丁，滑嫩又有彈性。

這幾年英鈺的爸爸開始研究仙草，原本店內的仙草是去市場批貨，現在則是由爸爸負責煮仙草茶和嫩仙草，這樣的研究精神真是可愛又令人敬佩！

Photo Credit: 見域CitiLens 紅豆湯圓。紅豆的煮法也是師承英鈺的奶奶，加水熬煮約40分鐘後再加糖調味。

謙卑柔軟，謹言慎行

同樣擁有職人精神的還有這家的女婿Pol，每次做冰淇淋時需要花很多時間挑選水果。有時候買到外表漂亮、味道不優的水果，還得要自己想辦法消化，做一桶冰淇淋可能就要耗上兩天，認真到英鈺的家人曾經忍不住唸說這樣太麻煩了。

現實面來看，市面上冰品琳琅滿目、有些甚至是削價競爭，也並非每個客人都能接受一盒40、50元價位的冰淇淋。英鈺不禁感嘆：「有些店可能沒有認真在食物上，還是我們對食物太認真了？」但為了提供最好品質， 他們仍堅持選用好食材，扎實地做出對得起自己良心的食物。

Photo Credit: 見域CitiLens 豆花剛做好時，英鈺會挖掉最上面一層膜，吃的時候才不會影響口感。

不同於上班族，開店反而比較自由，能有更多時間陪伴孩子， 這也是兩人決定回來接手老店的原因之一。擺攤、玩長板……，工作之餘一家人把握時間相處。如果兒子幫忙賣冰，Pol也會給他工錢，讓英鈺笑說兒子存錢筒的錢都比他爸爸還多了！

「謙卑柔軟，謹言慎行。」掛在爐灶前的兩句話，是英鈺媽媽對夫妻倆的提醒。有著親愛的家人作後盾，英鈺和Pol能夠盡情地以自己的方式，為老店延展一條新路。

老冰店就像是臺灣庶民生活的其中一塊拼圖，照看著這個地方人們的脾胃，也封藏了不同時代的珍貴瞬間。未來，也許會再遇見更多人帶著他們的故事，來到冰店點上一碗甜品，讓記憶裡的滋味湧上心頭，把這碗心意傳下去。

富美冰菓室

地址：新竹市北區東大路三段692號

電話：03-536-1958

營業時間：冬季週一至週六11:00-20:00；夏季週一至週六10:00-22:00（週日休息）

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航