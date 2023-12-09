教師批108課綱「無恥」學生團體稱不符感受，課審委員憶投票2輪才決定文言文比例
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北一女中教師區桂芝日前批評108課綱刪除大量文言文包括思想家顧炎武的「廉恥」是無恥課綱，學生團體認為這些批評不符合多數學生感受，學生品格的培養不侷限於國文領域課程，刪減古文不見得會直接影響學生道德發展。
（中央社）有教師批判高中課綱刪減文言文，不教明末清初文人顧炎武的「廉恥」。當初參與審議108課綱的課審大會委員說，文言文比例經折衝表決定案，15篇推薦選文是為讓出版社編書有依據。
北一女中教師區桂芝日前在歷史教育新三自運動協會舉辦活動中發言，批判108課綱「去中國化」，大量刪減文言文，甚至刪掉明末清初思想家顧炎武的「廉恥」，讓學生不再有機會思考「士大夫之無恥是謂國恥」，批評108課綱是無恥課綱。區桂芝的發言影片在社群網路引發討論。
課審會曾經歷兩輪投票
在108課綱之前，普通高中國文的文言文比例為45%到65%。108課綱最大變革是減少必修時數、增加選修，方便學生適性學習。
在這樣的背景下，各科時數普遍被砍，國文科能教的課文數相應減少，課審會高中分組一度建議將文言比例降到30%以下，引發社會議論。最終在民國106年9月課審大會，經過2輪投票，才決議文言比例為35%到45%。
當年經歷「文白之爭」的課審大會委員李雅菁接受中央社電訪表示，108課綱的特色是多元選修，強調素養導向，文白比例本不是太重要，即便全部都文言文，學生不願意學、沒興趣也不想懂，也無法達成教育目標。不過當時社會有很多不同聲音，經過一番折衝後，才以表決的方式敲定文言比例。
區桂芝所提的刪除顧炎武「廉恥」，是來自舊課綱原訂有30篇核心選文（廉恥為其中之一），108課綱減少為15篇推薦選文。根據教育部紀錄，考量選文要包含不同時代（每個時代3篇）、不同文類，因而有所取捨，當時被刪除的還包括「典論論文」、「岳陽樓記」等；台灣文學則有2篇替換，由「台灣通史序」、「裨海紀遊」，換成「鹿港乘桴記」、「畫菊自序」。
李雅菁提到，當時審議時，一度有委員認為乾脆連15篇都不要列，讓出版社自行挑選。但多數委員認為還是要有範文，免得大家亂挑、遍地開花。
15篇怎麼選？國文老師：其他沒選到的還是可以補充教材
至於15篇要選哪幾篇，李雅菁回憶，主要是尊重研修小組專家的意見，課審大會只是訂出大方向。例如技職重視技藝學習，選文要與普通高中有差異，像是「天工開物」就很適合技職。
全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良也擔任課審委員，他回憶，當時文白之爭吵了很久，最終比較能說服大家的論述，是回歸108課綱的「素養」精神。課綱畢竟只是1個架構，教學現場仍保有一定彈性，教師如果覺得需要，也可多補充閱讀文本。
侯俊良提到，15篇推薦選文的目的，是讓製作教材者有一些依據，沒有框死。畢竟要教導禮義廉恥等價值觀念，本就可從很多文章切入，沒有說一定要哪一篇。
1名不願具名的高中國文教師認為，15篇選文主要是為了升學考試有依據，學生精讀這15篇，至少能拿到一定的分數，否則每家出版社的課文都不一樣，學生會無所適從。
這名教師也提到，每隔一段時間，就會有108課綱刪除哪些課文的討論出現，包括說課綱無廉恥，也包括說「唐宋八大家」都沒了。其實舊課綱的30篇核心古文，高中多半還是會提到，或發給補充教材，畢竟都是經典的文章，學生寫考古題時也經常碰到。
學生團體：困境多在「教學」與「考試」不平衡
有教師批判高中課綱刪減文言文，不教明末清初文人顧炎武的「廉恥」，因而是無恥課綱。長期關注課綱發展的學生團體EdYouth則認為，這些批評不符合多數學生感受。
北一女中教師區桂芝日前在歷史教育新三自運動協會舉辦活動中發言，批判108課綱「去中國化」，大量刪減文言文，甚至刪掉明末清初思想家顧炎武的「廉恥」，讓學生不再有機會思考「士大夫之無恥是謂國恥」，批評108課綱是無恥課綱。
區桂芝的發言影片在社群網路引發熱烈討論。長期收集第一線學生對課綱意見的學生團體EdYouth今天發布新聞稿，認為影片及部分輿論對新課綱的理解有誤。
EdYouth指出，學生品格的培養不侷限於國文領域課程，刪減古文不見得會直接影響學生道德發展，108課綱也建議將包含品德、性別、生涯規劃在內的19項重要議題融入課堂教學。
EdYouth表示，108課綱於社會領域增加選修時數、列入社會科探究與實作為加深加廣選修，就是希望學生能夠對社會有更多的關懷，並將這些關懷化為實際行動。
EdYouth在蒐集學生意見的過程中，收到不少學生對「刪除文即等於道德操守降低」的直接連結感到疑惑。有人說，即便過去舊課綱納入「廉恥」一文，部分檯面上政治人物也並未展現道德高度。
對於學生而言，新課綱國文科領域的困境，多在於「教學」與「考試」間的不平衡。例如2023年度EdYouth發表的108課綱觀察報告中，許多學生反映課綱刪減文言文比例，但學測並未有相對應的調整，許多人也反應學測國文命題難度每年不一，「考學測如同簽賭，除了考實力也仰賴當年度運氣」。
EdYouth呼籲，教育部與大考中心應著眼於教學與考試的一致性，積極處理學測試題穩定度不佳的問題。然而對於108課綱，EdYouth樂見教育部持續推動，並於其他學科領域推動素養教育。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。