教師批108課綱「無恥」學生團體稱不符感受，課審委員憶投票2輪才決定文言文比例

（中央社）有教師批判高中課綱刪減文言文，不教明末清初文人顧炎武的「廉恥」。當初參與審議108課綱的課審大會委員說，文言文比例經折衝表決定案，15篇推薦選文是為讓出版社編書有依據。

北一女中教師區桂芝日前在歷史教育新三自運動協會舉辦活動中發言，批判108課綱「去中國化」，大量刪減文言文，甚至刪掉明末清初思想家顧炎武的「廉恥」，讓學生不再有機會思考「士大夫之無恥是謂國恥」，批評108課綱是無恥課綱。區桂芝的發言影片在社群網路引發討論。

課審會曾經歷兩輪投票

在108課綱之前，普通高中國文的文言文比例為45%到65%。108課綱最大變革是減少必修時數、增加選修，方便學生適性學習。

在這樣的背景下，各科時數普遍被砍，國文科能教的課文數相應減少，課審會高中分組一度建議將文言比例降到30%以下，引發社會議論。最終在民國106年9月課審大會，經過2輪投票，才決議文言比例為35%到45%。

當年經歷「文白之爭」的課審大會委員李雅菁接受中央社電訪表示，108課綱的特色是多元選修，強調素養導向，文白比例本不是太重要，即便全部都文言文，學生不願意學、沒興趣也不想懂，也無法達成教育目標。不過當時社會有很多不同聲音，經過一番折衝後，才以表決的方式敲定文言比例。

區桂芝所提的刪除顧炎武「廉恥」，是來自舊課綱原訂有30篇核心選文（廉恥為其中之一），108課綱減少為15篇推薦選文。根據教育部紀錄，考量選文要包含不同時代（每個時代3篇）、不同文類，因而有所取捨，當時被刪除的還包括「典論論文」、「岳陽樓記」等；台灣文學則有2篇替換，由「台灣通史序」、「裨海紀遊」，換成「鹿港乘桴記」、「畫菊自序」。

李雅菁提到，當時審議時，一度有委員認為乾脆連15篇都不要列，讓出版社自行挑選。但多數委員認為還是要有範文，免得大家亂挑、遍地開花。

15篇怎麼選？國文老師：其他沒選到的還是可以補充教材

至於15篇要選哪幾篇，李雅菁回憶，主要是尊重研修小組專家的意見，課審大會只是訂出大方向。例如技職重視技藝學習，選文要與普通高中有差異，像是「天工開物」就很適合技職。

全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良也擔任課審委員，他回憶，當時文白之爭吵了很久，最終比較能說服大家的論述，是回歸108課綱的「素養」精神。課綱畢竟只是1個架構，教學現場仍保有一定彈性，教師如果覺得需要，也可多補充閱讀文本。

侯俊良提到，15篇推薦選文的目的，是讓製作教材者有一些依據，沒有框死。畢竟要教導禮義廉恥等價值觀念，本就可從很多文章切入，沒有說一定要哪一篇。

1名不願具名的高中國文教師認為，15篇選文主要是為了升學考試有依據，學生精讀這15篇，至少能拿到一定的分數，否則每家出版社的課文都不一樣，學生會無所適從。

這名教師也提到，每隔一段時間，就會有108課綱刪除哪些課文的討論出現，包括說課綱無廉恥，也包括說「唐宋八大家」都沒了。其實舊課綱的30篇核心古文，高中多半還是會提到，或發給補充教材，畢竟都是經典的文章，學生寫考古題時也經常碰到。

學生團體：困境多在「教學」與「考試」不平衡

有教師批判高中課綱刪減文言文，不教明末清初文人顧炎武的「廉恥」，因而是無恥課綱。長期關注課綱發展的學生團體EdYouth則認為，這些批評不符合多數學生感受。

北一女中教師區桂芝日前在歷史教育新三自運動協會舉辦活動中發言，批判108課綱「去中國化」，大量刪減文言文，甚至刪掉明末清初思想家顧炎武的「廉恥」，讓學生不再有機會思考「士大夫之無恥是謂國恥」，批評108課綱是無恥課綱。

區桂芝的發言影片在社群網路引發熱烈討論。長期收集第一線學生對課綱意見的學生團體EdYouth今天發布新聞稿，認為影片及部分輿論對新課綱的理解有誤。

EdYouth指出，學生品格的培養不侷限於國文領域課程，刪減古文不見得會直接影響學生道德發展，108課綱也建議將包含品德、性別、生涯規劃在內的19項重要議題融入課堂教學。

EdYouth表示，108課綱於社會領域增加選修時數、列入社會科探究與實作為加深加廣選修，就是希望學生能夠對社會有更多的關懷，並將這些關懷化為實際行動。

EdYouth在蒐集學生意見的過程中，收到不少學生對「刪除文即等於道德操守降低」的直接連結感到疑惑。有人說，即便過去舊課綱納入「廉恥」一文，部分檯面上政治人物也並未展現道德高度。

對於學生而言，新課綱國文科領域的困境，多在於「教學」與「考試」間的不平衡。例如2023年度EdYouth發表的108課綱觀察報告中，許多學生反映課綱刪減文言文比例，但學測並未有相對應的調整，許多人也反應學測國文命題難度每年不一，「考學測如同簽賭，除了考實力也仰賴當年度運氣」。

EdYouth呼籲，教育部與大考中心應著眼於教學與考試的一致性，積極處理學測試題穩定度不佳的問題。然而對於108課綱，EdYouth樂見教育部持續推動，並於其他學科領域推動素養教育。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航