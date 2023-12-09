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2023/12/09,
教育

法國教育部推「強制穿校服」大規模實驗，研究是否降低社會差異、校園騷擾

法國教育部推「強制穿校服」大規模實驗，研究是否降低社會差異、校園騷擾
Photo Credit:Shutterstock/達志影像

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實驗的目的在於分析統一著制服對「校園氛圍、成績提升」的改變，以及追蹤制服對「校園管理、校園騷擾、政教分離問題」的影響，其中政教分離是法國重要卻飽受爭議的政策，日前政府禁止學生在校園內穿著穆斯林女性長罩袍。

（中央社）法國教育部長艾塔爾日前宣布，將啟動學生統一穿校服的「大規模實驗」，為期2年，以研究校服對減少校園騷擾、社會差異和政教分離問題的影響。已有尼斯、梅斯等多位市長響應。

目的是為了分析制服對校園管理與法國「政教分離」的影響

法國教育部長艾塔爾（Gabriel Attal）6日宣布，已和部分學校和地方政府達成共識，將啟動強制校服的「大規模實驗」，引發社會熱議，甚至外觀、社會差異、自由之間關係的哲學討論。

艾塔爾坦言，不相信這個方式能解決所有問題，但也不認為完全不該談論或嘗試。實驗的目的在於分析統一著制服對「校園氛圍、成績提升」的改變，以及追蹤制服對「校園管理、校園騷擾、政教分離問題」的影響。

政教分離（Laïcité）又稱世俗主義，指的是教會和政府以及學校等公領域的分離，為法國社會重要原則，卻也長期以來飽受爭議。今年9月，法國最高行政法院宣布同意政府禁止學生在校園內穿著穆斯林女性長罩袍（abaya）的規定，再掀辯論。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）當時表示，該禁令將有助於保護法國校園中的政教分離；反對者則認為長罩袍只是文化服飾而非宗教象徵。

艾塔爾表示，若制服證實有效，就能開啟法國穿制服的真正辯論，實驗「至少能成為科學基礎」，並指出將於耶誕連假前提出具體措施和參與名單。

多個市長跟進措施

多個城市市長迫不及待回應政府，公開宣布將跟進實驗措施。

西北方郊區的布托市（Puteaux）市長瑟卡狄-赫諾（Joelle Ceccaldi-Raynaud）6日稍晚首先表示，市內4所學校明年開始，將強制學生統一穿著制服。

但市議會抗議市長獨自決定，也從未諮詢學校教職員或家長。瑟卡狄-赫諾反駁有與4所學校校長討論並取得同意。據教育部發送至布托市的公文，這將是一場為期兩年的實驗。布托市府強調，學生家庭不須支付費用，制服費將由國家與地方政府平分。

7日，東北部城市的梅斯（Metz）議會表示，有一間小學將參加教育部的制服實驗。負責教育的副市長史戴瑪（Anne Stémart）說：「共和的學校應維持聖潔之地，孩子們應該能專注在被要求的事物上。」

尼斯（Nice）市長艾斯楚斯（Christian Estrosi）也在今天宣布有4所小學將加入學生強制穿著制服的實驗。

法國中南部一所小學剛推動每週制服日，校長朱利亞（Sandrine Juillard）在今晚的法國電視一台（TF1）中表示，穿上制服能帶來「團體歸屬感」，「在街上看道同樣衣服的，也知道是自己人，感覺像是個大家庭」。

然而措施也引發反彈，反對者表示，制服能弱化社會差異的可見性，但仍舊會無可避免地從其他裝備中顯現，如書包、文具、運動配件、手錶、手機等。

他們認為，政府應打擊真正問題，如教師缺乏、班級學生過多、學習成績不佳等；地方政府則須把改善校園設施、人力和經費資源等放在優先序位。

法國本土所有公立學校均未強制規定學生穿制服，歷史學者列李佛瑞（Claude Lelievre）說，穿制服規定最早出現在拿破崙（Napoléon）時代，但法國從未訂立過相關法律，目前這類措施大多已取消。

今年1月，極右翼政黨「國民聯盟」（Rassemblement National）在國民議會提出制服法案，第一夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）曾加入辯論，公開支持學生穿制服。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


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