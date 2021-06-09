解析國產疫苗爭議：側翼太早護航引火苗？EUA標準有放水？第三期問題如何解決？

文：No.4（住院醫師）

扶植國產疫苗是從這波國內疫情爆發前就制定好的計劃，在疫情爆發之時，隨著變種病毒陸續發現，其實就已經有專家學者提出可能流感化的趨勢，加上後來疫苗陸續都有在做變種病毒的測試，才發現很多疫苗都對變種病毒效果越來越差，加上生成的抗體到底能撐多久，現在都還在觀察。

因為未來的走向，很有可能定期施打刺激抗體生成，因此能擁有本土疫苗，在未來其實更是一種保障，不需要受制於國外的疫苗採購問題。

這個策略是相當穩健的，就連以色列疫情爆發時在過半數國民已經施打輝瑞的情況下，自己的國產疫苗也已經進入到二期，其他如韓國、日本雖然有爭取代工，但是也有自己的疫苗研發（也都進入二期），只要有生技能力的國家，一定都會全力發展國產疫苗。

所以去年柯文哲在那邊說國產疫苗第一期不錯就要把它賣掉，其實是目光短淺的說法，之後他說台灣最好就是爭取代工，但爭取做代工不代表不能做研發，而台灣之前拒絕代工機會是因為會壓縮到國產疫苗的製造，我們產能不足只好婉拒。

為何國產疫苗的議題突然吵得這麼兇呢，因為一開始網路上不知為何先跑出國產疫苗很爛的風向，什麼「只有3000人打過你敢打」、「只有二期就要施打你敢打」、「現在就簽約下訂1000萬劑國產疫苗是圖利廠商」、「買國產是在炒股」、「用國產是拿人民做實驗」。

這些風向帶的一波又一波令人錯手不及，現在來一一解析。

國際上其他疫苗，申請到EUA的條件是什麼？

首先關於有人質疑國產疫苗參與實驗人數方面過少，其實全世界第二期的實驗人數通常都不高，像是輝瑞BNT b1的1、二期實驗只收了45人，b2則是約360人，莫德納則是收了660人。

目前高端跟聯亞都是進入二期試驗中，收案人數都是超過3000人，當初在野黨立委蔣萬安，還開記者會質疑這樣會讓二期不易進行要求衛福部鬆綁咧。

而這也要來到關於二期解盲數據後就可以通過EUA的事情。

Photo Credit: 中央社

其實早在2020年10月，美國FDA就已經修改了EUA條件，在新的條件中，FDA要求廠商欲申請EUA，須檢附第三期臨床試驗的受試者在完成疫苗接種後，至少中位數兩個月以上的追蹤期的資料；而為了足夠評估疫苗安全性，試驗組需納入3000位以上目標受試者（年輕成人或老年人），並有接種完之後1個月以上 的安全性資料，包含嚴重不良事件與特殊不良事件（adverse events of special interest）。

也因此，我國食藥署也在去年10月時召開專家會議，並參考美國FDA的EUA修改條件，訂出我們自己的EUA條件：

專家考量台灣疫苗研發狀況，決議將本土疫苗啟動EUA時程提前至二期臨床試驗，只要通過二期臨床試驗且受試者達3000人，試驗後持續追蹤一個月確保沒有嚴重不良反應並掌握血中抗體狀況，確認安全及有效性後即可授權量產。

回到前面國產疫苗的收案人數，國內兩家疫苗在受試者數量上，其實符合當初美國FDA修改EUA的條件，差別是沒有進入三期。

為什麼美國是做三期期中，國產疫苗可以二期提前放寬條件？你說這是不是放水，當然是放水啊。但是，這些規定早在去年10月就已經訂出來，那當時有人吵這些事情嗎？有沒有人去監督呢？沒有，沒人關心。因為當時台灣疫情不嚴重，很多事情都可以慢慢來。

反觀，美國輝瑞跟莫德納為什麼可以這麼快生得出第三期的結果，而且人數比台灣多這麼多，原因是第三期人家早就開始做了，所以收案人數就是有辦法收得這麼多。莫德納三期研究從去年7月就開始了，輝瑞BNT是12三期一起做b1和b2也一起用），所以輝瑞BNT才會在2020年11月很快地發表primary efficacy endpoints（主要功效指標），論文是12月底才發出來。

那至於現在新的研究，輝瑞BNT跟莫德納為了拿到新的適應症，做的人數是如何呢？我們可以從COVID-19 vaccine tracker去搜尋。莫德納目前有2個phase 2研究收案人數是大於3000人的，分別是針對12-18歲青少年以及過敏反應的研究，其餘多半小於3000人；輝瑞BNT亦同，收案多的也是為了拿到適應症（小於12歲兒童的）。

國產疫苗的「第三期」問題，該如何解決？

回過頭去看國產疫苗之前的爭議，你會發現，重點只差在是否要二期剛結束進入第三期就先給EUA而已。

第三期是一定要做的，這毋庸置疑，而聯亞也有同步進行二、三期，高端則是還在二期，就看二期解盲後是否可以趕快進行三期了（高端也有在越南收案）。

那有人會問，畢竟國產疫苗施打最重要的還是國際認證的問題，高端聯亞如果不進行三期，有可能拿到國際認證嗎？這就要回到第三期是怎麼進行的。

一般來說，疫苗研究在第三期會有實驗組以及對照組，並計算保護力（Efficacy）為何，但目前已經有多種國際認證且通過各國EUA的疫苗，新疫苗的保護力研究不僅收案不易，更有醫學倫理的問題（有認證疫苗不打，反讓受試者打安慰劑去做對比，然後去看染疫重症比例）。

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所以三期要不要做？還是要做，但是整個時間就會拉得更長（牽涉收案人數跟保護力的判斷等等），也因此國際上在思考一個問題，就是所謂認證免疫銜接性研究（immune bridging study）：是否可以透過抗體效價的認證，盡快讓更多疫苗能夠通過EUA製造出來提供給全世界施打。

之前還有到底要用哪種抗體效價認證的問題（因為各家研究所使用的參數並不一致），不過目前看來在Nature新刊出的一篇期刊，經過校正後去比較各研究中中和抗體與保護力的關係，已經有初步的模型去模擬之間的線性關係。

事實上，WHO在5月底才開會討論這件事情，甚至討論利用免疫銜接性研究（immune bridging study）來取代傳統三期，當然目前沒有定案，歐盟是有打算支持這種做法，這也給目前多種開發中的疫苗另一種選擇。

圖利廠商？炒股？或許是棒打出頭鳥

也有人說什麼現在就購買1000萬劑國產疫苗是圖利廠商，老實說會講出這種話的人，我真的覺得不是蠢就是壞。

要知道，美國川普在疫苗開發上就砸了幾百億美金，更在才臨床一二期時就下訂單，這都是為了疫苗能夠快速發展。反觀台灣只補助5億元（真是可悲的少），訂購1000萬劑一定也有相關簽約條件。

把這種補助條件說是圖利或是補助——聯亞營運長都說了，光買原料就不知道花多少錢——更別說如果解盲失敗，那都是藥廠自行吸收的。

至於炒股事情就更好笑。

高端聯亞兩家公司，現在只有高端有上市，而且兩家目前都有被列在WHO認證疫苗的候選追蹤名單上，更別說最近高端還有被邀請至前面提到的WHO會議去討論（未做三期的疫苗公司總共有12家受邀，高端其中之一），當時很多股民也都很看好，所以股價衝高其實蠻正常。

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做疫苗的風險很大，解盲失敗就直接game over打掉重練，當時市場對他有信心而股價高點並不奇怪，把這說成因為高官在炒股所以擋外國疫苗，如果真的有炒股或是內線交易的事情，就讓檢調去查，何必在那邊放話、疑似、抹東抹西？

回到爭議的源頭，「太早開始護航」的民進黨也得負責

話說回來，之前為什麼會打成一片大亂呢？講白了就是民進黨網路中心主任范綱皓，製作了一張誇張且錯誤類比的圖，接著一些莫名其妙的護航粉專，開始發表莫名其妙的東西，像是什麼高端跟莫德納是師出同門所以成功機會很高等等（都是NIH技術，但是一個是mRNA，一個是重組蛋白，差很多好嗎？）。

疫苗開發風險超大，以為是美國給的就一定會成功嗎？漏洞百出之下，自然被打的片甲不留，而且更落人口實。要比較，也拿其他做二期中的疫苗來比，用那些拿到EUA疫苗來比根本是XX比雞腿，講白了，連二期解盲都還沒解盲你們護航幹麼？解盲出來成功再來護航好不？

還有最近獨派大老蔡丁貴自己打完輝瑞兩劑，在呼籲台灣人去打國產疫苗，也在徒增大家的不信任感，加上指揮中心對國產疫苗的態度也是護航到底，講不清楚到底為何二期就開放，陳時中部長在記者會上面對記者問題東躲西躲，做出來的圖也就錯誤類比（除了二期收案人數的部分）。

另外，我就搞不懂蔡英文總統發表桌邊談話就談話，為何講到絕無涉入炒股案的事情，結果被柯文哲倒打一波，什麼死了100人沒出來股價跌了馬上出來，白給柯文哲製造話題，還加深了炒股的形象。

至於高端股價開始連跌，我覺得有點像是棒打出頭鳥，連第二期都還沒解盲就在那邊宣傳，說第二期剛啟動但是產能已經準備好，試驗主持人自己跳出來說抗體效價不錯。拜託，有點醫學倫理好嗎？要做這些事情至少也等第二期解盲出現效果不錯再說，現在風向改變跌成這樣股民逃難潮，也是剛剛好。

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事已至此，建議指揮中心別再護航，高端聯亞乖乖做實驗

總結以上，儘管我們兩支疫苗的確有不錯前景，但經歷前述風波再加上現在社區感染肆虐，一定很多人對國產疫苗抱持懷疑，就算真的EUA通過，打的人恐怕也不多——換白話說，就是就算效果不錯，但沒有國際認證就不會有人要打。

這時候，指揮中心就不要再護航了。二期就給EUA已經是明顯放水，就算是擴大研究人數也一樣，高端聯亞就乖乖去做三期，等初期報告做完吧！與此同時，就等等看歐盟那邊是否會通過新的三期認證方式，如果抗體效價真的跟保護力成正相關，不管國產疫苗，還有其他國際上疫苗，我個人都很看好後續發展，至於副作用的部分，就真的要等到大規模施打之後才好評估了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航