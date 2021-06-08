2021/06/08,
國際

濫用廣告優勢，Google被法國罰2.2億歐元並達成和解

濫用廣告優勢，Google被法國罰2.2億歐元並達成和解
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

歐洲近年大動作對科技巨頭的壟斷行為開罰，其中，Google在7日遭法國當局罰款2.2億歐元，理由是Google濫用廣告權。法國競爭管理局的調查指出，Google利用其廣告平台Google Ad Manager，給予同樣使用Google廣告服務的用戶優惠，讓其他廣告競爭對手的利益受到損害。

科技巨頭Google 7日遭法國當局罰款2.2億歐元，理由是Google濫用廣告優勢。根據《BBC》的報導，法國競爭管理局（The French Competition Authority）的調查指出，Google利用其廣告平台Google Ad Manager，給予同樣使用Google廣告服務的用戶優惠，讓其他廣告競爭對手的利益受到損害。

DoubleClick for Publisher（DFP）及DoubleClick Ad Exchange（AdX）是Google過去的兩項廣告服務，在2018年進行改組後，整併成廣告管理平台Google Ad Manager。AdX是供應方平台（SSP），讓欲發布廣告的買家競標廣告版位；DFP則提供網站、應用程式、影片或遊戲出售其廣告版位，且出售的對象不只有AdX，還包含其他廣告平台。

《SiliconANGLE》指出，AdX透過能對多個平台推廣廣告版位，讓使用這個服務的廣告發布商得到更多出價，進而獲得更高的價格。然而，法國競爭管理局指控，Google整合AdX和DFP，利用搜集競標市場中的出價數據，來調整AdX平台的出價，讓它比其他SSP平台更有競標優勢。此外，其他第三方服務都難以像DFP一樣，在包含AdX的多個SSP中進行廣告版位競價。

根據《CNBC》的報導，法國競爭管理局主席Isabelle de Silva在聲明裡指出，法國判罰Google的案例，是全球首度藉由線上廣告展示運作，來檢視複雜的演算法拍賣流程。同時，這個調查也揭示了Google如何在廣告服務及SSP上，讓自己相較其他競爭對手更有優勢。Silva甚至嚴厲地表示，「這些嚴重的做法，讓新興線上廣告市場的競爭變得不公平，並使Google不僅維持、更加強了其主導地位。」

《華爾街日報》：此案可能成為Google未來處理投訴的模板

日前，《華爾街日報》指出，有知情人士認為，Google不會接受也不會否認其罪行。而在Google與法國當局達成和解後，Google的法國法務總監Maria Gomri對此回應，Google已經針對讓廣告商結合數據、Google工具和廣告服務，做出了一連串的承諾。

《華爾街日報》認為，雖然Google這次的和解只在法國具有約束效力，但這將成為Google未來解決其他廣告爭議投訴的模板，甚至可能改變Google在全球營運的方式。

歐盟大動作制裁科技巨頭，Google近幾年連續因廣告問題遭罰

歐洲近幾年大動作地對科技、社群巨頭進行制裁，事實上，這也不是Google第一次因廣告而被歐盟國家裁罰。根據《TechCrunch》的報導，Google在2017年，因違反反壟斷規定而被歐盟委員會罰24.2億歐元。歐盟委員會指出，在消費者於Google搜尋引擎輸入商品名稱時，使用Google商品比較廣告的商品，會顯示於搜尋結果最上方，影響了其競爭對手的商品比較廣告。

2018年，《衛報》報導Google再度被歐盟委員會裁罰43.4億歐元，理由是Google要求智慧手機製造商在Android系統的設備上，預先安裝Google的搜索引擎和瀏覽器，若製造商拒絕，就不能使用Google Play線上商店和串流服務。

根據《BBC》報導，2019年，Google因封鎖競爭對手的線上搜尋廣告，而被歐盟罰14.9億歐元。同年，也被法國數據監管機構（CNIL）以違反歐盟的數據保護原則，而罰款5000萬歐元。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。