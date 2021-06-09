美國參議員搭乘軍方的「C-17運輸機」來台，除了政治意涵更有其戰略意義

本月6號是諾曼第登陸紀念日，在中共揚言美軍機降落台灣之際，就是對台動武的這一刻，隸屬美國空軍第15聯隊的C-17運輸機跟隨著達克沃斯（Tammy Duckworth）、蘇利文（Dan Sullivan）與昆斯（Chris Coons）等三位美國參議員抵達台灣，確實是有相當大的政治意義。有趣的是，美國為什麼捨C-12或者C-40等行政專機不用，而是派遣軍方的C-17運輸機來台？

難道是為了運送75萬劑美國答應給台灣的疫苗嗎？答案應該是否定的。根據《聯合報》對軍事專家梅復興的訪問，三位參議員中具有華人與泰國人血統的達克沃斯，曾經是UH-60黑鷹直升機的副駕駛員，她在2004年11月12日的一場戰役中被穆斯林反抗軍以RPG槍榴彈發射器奪去雙腿，所以派遣C-17來純粹是為了方便讓她上下飛機。

當然對於揚言要對台灣動武的中共而言，這次C-17降落台灣確實是威嚴掃地，而且當前台灣疫情嚴重，北京更是不敢冒著被國際譴責的風險對台動武。就連中國網友，都忍不住酸自己的政府為什麼美國C-17能來台灣，中國的Il-76或者運-20卻飛不過來。C-17的到來，確實也挽救了這一波疫情大爆發後，民進黨政府低迷的士氣。

或許派遣C-17來台灣，確實主要是為了達克沃斯上下飛機的需求，卻也不會沒有其他的政治目的。畢竟三位參議員是從南韓烏山基地搭乘C-17直接飛來台北松山機場的，他們本來是要到新加坡出席香格里拉會談，結果香格里拉會談因疫情取消，於是就順道造訪疫情中的台灣。除了給台灣加油打氣外，也是要告知世人台灣目前仍是美國印度－太平洋戰略的重要一環。

不過與其說這次C-17來台灣是挺民進黨，倒不如說是挺台灣，因為這並不是1979年斷交以來首次有美國軍機來台。尤其是在馬英九執政時，來台灣降落的美軍機數量比起李登輝和蔡英文的總和都還要多，倒是陳水扁當總統時是一架都沒來過。那到底每一次的美機來台，是有什麼特別的用意，就由筆者在此向各位一一介紹。

Photo Credit: 中央社 美國聯邦參議院達克沃絲、蘇利文、昆斯等3位參議員訪問團6日上午搭乘C-17運輸機飛抵松山機場，有別於以往訪問團搭乘行政專機，此行搭乘美軍最新型的大型遠程運輸機C-17。 中央社記者徐肇昌攝 110年6月6日

斷交後來台美機統計

根據官方公佈的資料，美國軍機斷交後首度來台的案例發生在1999年的「九二一大地震」時期，目的是為台灣輸送人道救助用的車輛與大型器具。C-5直到目前為止仍是美國空軍編制下最為龐大的機種，與C-130、C-17同為當前美國空軍的三大運輸主力，主要負責戰略運輸任務。三款運輸機中，體積最小的C-130如今已經全部退居二線，以戰術運輸業務為主。

C-17的功用介於C-5和C-130兩者，可同時執行戰略及戰術空運任務，從而廣受美國空軍人員喜愛。由12個國家共同組成的北約戰略空運部隊（Strategy Airlift Capability），目前也是以C-17運輸機為主力，該機在去年疫情最為嚴重時扮演了將醫療器材運往歐洲各國的重要角色，優異的酬載性能已獲得國際肯定。

「九二一大地震」後，再度有美機來台的紀錄發生在10年後，即2009年「八八風災」之際。這次來的是美軍陸戰隊的KC-130力士型運輸機，外加兩架MH-53海龍直升機與兩架MH-60S騎士鷹直升機來台，運送醫療物資並配合國軍載運大型怪手進入深山。「八八風災」發生時，兩岸關係已經因為馬英九總統上台而大幅改善，中共曾表示願意替台灣向俄羅斯租用Mi-26直升機投入救災。

馬英九總統固然主張兩岸和平，可仍認為台灣與中國的關係尚未好到能允許中共準軍事單位駕駛俄羅斯直升機進入台灣執行救災任務的程度，最終婉拒了北京的「好意」，選擇以美軍為主要的合作夥伴。顯見美國與中共一直都在角逐對台灣的影響力，不是等到川普2017年上台以後才開始的。無論是國民黨還是民進黨執政，台灣都是美國要穩住的對象。

到了2011年，還有一架KC-135R空中加油機來台，目的是為了接運一位生病的美國在台協會官員。比較值得一提的，則是2015年4月1日有兩架陸戰隊323中隊的F／A-18C大黃蜂戰鬥機降落台南空軍基地，據悉是因為其中一架發生機械故障所導致。在美台雙方派人維修故障的F／A-18C後，兩架超級大黃蜂於4月3日飛離台灣，結束了這起讓人原本以為是愚人節笑話的事件。

Photo Credit: 許劍虹 C-17運輸機，是筆者認為最適合打空中游擊戰的機種

C-17來台灣的軍事意義

筆者在討論《租借法案》的文章中，已經介紹過中華民國打從1941年起就已經是美國緊密的軍事盟友，台灣的戰略重要性更因為珍珠港事變後，駐馬尼拉美軍遭到從南台灣起飛的日本海軍航空隊空襲而為華府所重視。「不讓台灣落入反美勢力」手中，打從二戰結束以來就是美國亞太戰略的重要組成一環，自然不可能讓中共的飛機取代美國的降落台灣。

所以在政治上，派C-17來台灣是為了向世人宣告台灣仍處於親美勢力的範圍之內，那麼把C-17派來台灣的軍事意義又有哪些？今年6月6日，為C-17自1995年服役以來首度降落台灣，同時也應證了美軍的三款運輸主力機種，包括C-5、C-17以及C-130都能順利在台灣起降。不過從美國空軍的角度出發，顯然C-17更能在未來援助台灣的行動中發揮重要角色。

有趣的是，筆者早在2018年採訪過第15聯隊的C-17飛行員，並從他口中瞭解到C-17有那些優點是C-130和C-5所不具備的。C-17飛行員表示，拆卸機翼後的C-130可以直接塞到C-17的機身內，光是物資的酬載量，C-17就已經遠遠超過了C-130。至於C-5，雖然載運量超過C-17，卻又沒有C-17所擁有的短場起降能力。

15聯隊C-17飛行員所述，C-17只需要35,000呎長的跑道就可起飛，還可以降落在一天內剛鋪設完成的水泥跑道上。C-17在沒有空中加油機支援的情況下，可以飛12到14小時，如果有KC-135R的支持則可以24小時不落地。確實C-17載運戰車和直升機的能力不如C-5，但卻擁有C-5所沒有的空投補給能力。

可見C-17的機動性能遠超過C-5，更適合使用於台灣狹小的作戰環境。2019年3月，筆者在美國參訪大衛-蒙森空軍（Davis-Monthan Air Force Base）的時候，還親眼看到C-17在地面上做360度的迴旋表演。如果搭配筆者在前面一篇討論美國空軍的文章中，提到的「機動作戰部署」（Agile Combat Employment）概念，大家應該更能明白C-17的戰略價值是什麼了。

Photo Credit: 許劍虹 2018年2月，筆者在新加坡航展訪問美國空軍第15聯隊兼夏威夷空中國民兵第154聯隊C-17飛行員

「機動作戰部署」機

其實在2018年筆者的採訪中，C-17飛行員已經透露出C-17運輸機來台執行人道救援任務的可能性。更重要的一點，是駐防在夏威夷希肯姆空軍基地（Hickam Air Force Base）的夏威夷空中國民兵第154聯隊，其實是與派C-17降落台北的第15聯隊共用C-17運輸機和飛行員的，接受筆者訪問的C-17飛行員也是來自空中國民兵，平常駕駛民航機維生。

所以C-17不只更靈活，而且在政治上也較C-5不敏感，可以人道救助或者撤離美僑等任何名義派來台灣。要打一場陳納德提倡的空中游擊戰，沒有任何一款運輸機是比C-17更為適合的了。如果美國真的要在兩岸開戰時，為中華民國國軍提供軍事援助，派遣大型笨重的C-5運輸機降落台灣本島的機場也十分不符合軍事常識。

如果美國空軍真要援助台灣，當然是以台灣周邊的小島為主要基地，運輸機飛來台灣執行空中補給任務，更是要避免降落。C-17具備從這些小型野戰機場起飛的能力，又可以飛臨台灣上空，不落地的完成空投作業，當前還有哪款運輸機能比C-17更為理想？光是從這個角度，我們就不該漠視這次C-17運輸機的來台創舉。

如筆者過去反覆強調，美國空軍未來更需要仰賴盟邦與戰略夥伴來抵禦中共和俄羅斯的武力擴張。這次台灣因為政府缺失，導致病毒危機重新竄起，另外又有缺水與缺電的危機，給社會帶來極大的士氣打擊。政府無法解決疫苗問題，又不願允許民間人士自行採購疫苗，更是使台灣全島陷入人心慌慌的境界。曾經為世人所肯定的防疫危機，短短一年全面破功。

假若美國再不出手，穩住台灣的軍心士氣，恐怕會有越來越多人前往國外施打疫苗。有美國國籍的可以到美國本土打免費疫苗，沒有國籍的則可能前往中國尋求治療，多少會對美國的威望造成影響。美國政府也察覺到了這個危機，派遣C-17與三位議員來台，還是期望能以75萬劑疫苗搭配日本124萬劑疫苗先穩住台灣的軍心士氣。

延伸閱讀

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航