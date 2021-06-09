120萬劑疫苗，見證台日從「友好」走向真正的「同盟」

因為疫情的關係，5月底國內所有媒體都在談論疫情，即使談到國際情勢，也圍繞在印度或越南的新變種，或者是台灣能否取得BNT疫苗這件事上。雖然台灣透過美國牽線陸續到貨41萬劑AZ、15萬劑莫德納，但沒有人知道接下來疫苗在哪裡。

就在這麼慌亂的時期，有個極不尋常的新聞被眾人忽略掉：5月24日晚間，謝長廷大使與美國駐日本大使館代辦Joseph Young在台灣大使官邸餐敘。

隔天，看到謝長廷大使臉書寫著：

昨晚邀請美國駐日本大使館代辦Joseph Young及日方政要友人，在職務官舍餐敘。就區域和平繁榮等問題交換意見，這是第一次，也是一個新的開始，對三方加強聯繫合作，有重要意義。

日方政要友人？這是個輕描淡寫的詞彙，卻很值得注意。台美兩國代表在日本舉行會面已經很不尋常，這個會面竟然還有日方的參與。

三方會討論什麼，絕對是外交機密，筆者詢問日本交流系統的友人，口風異常得緊。加上《日刊工業報》在5月26日報導台積電即將與SONY合作赴日設廠，注意到謝長廷大使動向的國關人員，多少猜測那日餐敘主題是半導體供應鏈的佈局。

但事情並沒有這麼簡單，隨著國內對取得疫苗的焦慮感越來越高，謝長廷大使也在臉書上多次提及疫苗，日方要提供疫苗給台灣的態度是越來越明顯。日本《產經新聞》28日報導，日本政府有意提供AZ疫苗給台灣，最快6月可以提供，茂木敏充外相、菅義偉首相隨後也發言證實這件事。

因為日方已經公開提及此事，日本交流系統於是也鬆口向國內透露消息。前幾日，台灣許多政治人物都明示暗示有「很多（日本）疫苗」會來，就是早早打聽到這個消息，喜不自勝。

日本會提供多少劑疫苗呢？能夠對外提供的AZ疫苗有1億2千萬劑，日本政府宣布要透過WHO西太平洋地域事務局以及COVAX向外輸出。「西太平洋」已經是第一個暗示，傳達出日本真正想要給的是台灣；不久後日本政府又丟出第二顆球，說不用透過WHO了，省得中國攪局，疫苗會直接交給台灣。

到此非常明顯了，日本真正打算提供台灣的疫苗，遠遠超過這120萬劑疫苗，實際上達到千萬級的數量。以台灣2千多萬人口，接種2－3劑來說，取得日本千萬劑疫苗絕對是疫情一大助力。如果BNT、莫德納、國產疫苗也能陸續供貨，那台灣疫情可望在夏天平息。

而且第一批120萬劑日本疫苗還故意挑在6月4日這天送到台灣，保證讓北京非常不開心。

僅僅10天的時間，謝長廷大使率領的日本交流系統就搞定了所有難關，讓首相官邸、外務省、財務省都毫無異議，正式宣佈120萬劑日本AZ疫苗來台。疫苗上飛機後，所有人都鬆了一口氣，感謝的話語與心情滿溢而出，一直到這一刻，那日晚宴上的「日本政要友人」才終於可以揭曉。

原來謝長廷大使會面對象，有美國代表Joseph Young，以及安倍前首相的輔佐官薗浦健太郎。台美日三方就在我國大使官邸內，討論如何供應疫苗給台灣。

依循菅義偉首相與拜登總統發布美日聯合聲明的精神，日本在安全和其他議題上享有美國「鋼鐵般的支持」，台灣議題為美日共同關切。疫苗能夠在會談10天後抵達台灣，就是日本與台灣深厚情誼的具體展現。

台日友好，絕對不只是說說。

不只是民間情感，也不只是政府的宣示，而是具體、堅定、迅速地共赴難關，真正將兩國視為命運共同體的展現。從安倍內閣到菅內閣，日本政府不斷釋出更大善意幫助台灣，而謝長廷大使也不辱使命，穿針引線為台灣爭取最大利益。

接下來，還會有更多疫苗到貨。隨著日本正式宣佈供給台灣第一批百萬劑疫苗，美國也公布了2500萬劑疫苗首發分配清單，其中有700萬劑疫苗，要給予「包含台灣在內」的亞洲國家。

這些消息再度證明了蔡總統的美日外交工作成果，吳釗燮部長、蕭美琴大使、謝長廷大使，這三位功臣可謂國家骨幹。當然，單憑台灣的力量有限，能進展迅速，也得益於日本政府近十年來努力佈局印太與美國。內有肱骨之臣，外有親善之邦，這是台灣能堅定前行的最大動力。

台灣為了日本疫苗而歡喜慶祝，日本交流協會還趁機發了一篇貼文，引用「桃太郎與鬼滅之刃」的故事，說台灣與日本是一起打惡鬼的關係。

正如日本年年感激台灣雪中送炭之恩，台灣絕對不會忘記日本濟困扶危之義。台灣與日本已經超越了歷史的包袱與利益的交往，走向英美一般的互利共生兄弟之邦。兩國之間，正在從「友好」走向真正的「同盟」。

儘管國際情勢詭譎，但台日已經建立起真摯的友誼，今後在防疫與半導體等議題，還會有更深刻的合作。這份聯繫，會是台灣走向全球的最大助力，讓台灣能夠自信繁榮的立足於世界。

感謝謝長廷大使與所有外交人員、感謝菅義偉首相率領的日本政府、感謝日本總是對台灣伸出友誼之手。台日永遠友好，無庸置疑！

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航