《好故事能對抗世界嗎？》編者序：菲力普普曼最終想探究的是人性，是我們如何向自己解釋自己

文：賽門・梅森（Simon Mason）

編者序

菲力普・普曼（Philip Pullman）的幾部作品在當代可說家喻戶曉，任何介紹似乎都顯得多餘。「黑暗元素三部曲」之外，還有其他許多作品，如「英倫懸疑四部曲」、現代童話、重述《格林童話》及寓言故事《好人耶穌和無賴基督》，皆風靡全球數百萬讀者，是全世界首屈一指的說故事大師。

在進行編選工作期間，我和普曼見了幾次面，通常都約在普曼家。普曼本人沉著靜定中自有一股不容忽視的凜然氣勢，令人肅然起敬。他的穿著向來隨意，衣褲都是多口袋的實用風格，帶有一種工匠的氣質，或許是水電工，或許是木匠——而他也確實是一名匠師。我們初次會面時，普曼仍蓄著眾所周知的馬尾，他發誓在完成《塵之書》第一部之前都不會剪掉，還津津樂道說起《書商雜誌》（The Bookseller）形容他蓄馬尾看起來像是退休的樂團工作人員。幾個月後，普曼給我看保存在透明袋子裡的馬尾：「我考慮捐給博德利圖書館。」

普曼幽默風趣、博學多聞，機智慧黠兼且擇善固執，為人隨和，從不擺架子，與他相處總是很輕鬆自在。每次和他見面，我都對他的不拘小節印象深刻。（他家那兩隻過度好動的可卡貴賓幼犬米西和可可，則讓我留下另一種深刻印象，牠們會從各種角度飛撲向我，有一次甚至從正上方冒出來，也不知是怎麼辦到的，那時普曼正在廚房裡有條不紊地沖咖啡。）

我們談話的房間天花板低垂，設有燃木壁爐，室內物品琳瑯滿目——樂器、圖畫、書籍和普曼的木工作品，看得出普曼對精緻手作品情有獨鍾。他常向我展示他的寶貝收藏：一本由鴿子出版社（Doves Press）以頗富盛名的專屬「鴿子」字型印行的《失樂園》，約翰・勞倫斯（John Lawrence）的木刻版畫，及熱情讀者贈送的自製實物大小真理探測儀。

每介紹一項收藏，普曼幾乎都有故事要說。他告訴我「鴿子」字型曾遭到毀棄，起因是共同擁有者柯伯登－桑德森（T. J. Cobden-Sanderson）與合夥人艾摩理・沃克（Emory Walker）起了糾紛，憤而在一九一六年八月底到一九一七年一月之間，趁深夜將原始字模和鉛字分批運到漢姆史密斯橋（Hammersmith Bridge）拋入泰晤士河，總共花了五個月。〔近百年後有一名設計師想將字型數位化，於是僱請倫敦港務局（Port of London Authority）的潛水打撈隊尋回字型模具。〕

普曼打從心底愛說故事。若論純粹的故事趣味，他創作的故事幾乎無懈可擊。但我認為他的故事之所以膾炙人口，不只是因為帶來莫大樂趣，也因為極具思考深度，總是以充沛精力和旺盛好奇心探討各種想法、議題，並提出饒富興味的問題。這個世界有意識嗎？我們在這個世界處於什麼地位，又是為了什麼目的？什麼是邪惡？宗教信仰從何而來？天真有可能失而復得嗎？普曼的故事以戲劇化方式呈現諸如此類的問題，而他發表的其他文章同樣引人入勝且發人深省。

本書收錄的三十二篇是從超過一百二十篇文稿中選出，寫作時間跨度極大。最早的一篇〈我們用紅筆寫吧〉寫於一九九七年六月，是作者目睹一場寫故事遊戲之後大受觸動的心得，寫來觸動人心。最近的一篇〈比烏拉溫柔夜〉寫於二○一四年十一月，是普曼對詩人威廉・布雷克的智慧及原創性的熱情禮讚，布雷克可說是對普曼影響最深的文壇前輩。

書中文稿相當多元，原因之一是這些文稿原是在不同情況下為了不同目的寫成：有多篇是在研討會或專題論壇發表的講演內容，有幾篇原刊於報紙，另外還有受邀撰寫的期刊文章、合集單章、書籍推薦序及節目簡介，不過主要原因是普曼的興趣非常廣泛。普曼的「守護精靈」是渡鴉自有其道理，渡鴉正是東撿一點、西拾一片的專家。普曼和大多數的出色作家一樣，都是出色的讀者，數十年來熱切專注閱讀無數物理學家、文學理論家、歷史學家、電影導演、神學家、藝術史學家、小說家和詩人著作，這些都成了他沉吟思索的素材。

普曼也熱衷探究科學發現（「充滿豪情壯舉和卓絕智識，將想像力發揮得無與倫比」）、民主的各種自由（特別是「閱讀和寫作的偉大民主」）、威權主義的諸般邪惡（「神權專制的心態總是將任何事物予以化約」），及教育的弊病（「任何忽略樂趣體驗的教育都單調乏味，毫無營養可言」）。他對宗教的探索格外深入，同時又深為宗教的一些層面感到迷惑，在〈神與塵〉一文寫道：「關於牛津主教著作中的論述，我每個字都同意，除了我不了解的字，而我不了解的字詞包括：『靈（spirit）』、『屬靈（spiritual）』，和『神（God）』。」

而普曼最終想探究的，是人性，是我們如何在人生中去愛、爭鬥、背叛，和撫慰彼此，是我們如何向自己解釋自己。

所以本書內容可說相當廣泛多元，但所有文章都不約而同指向同一主題：說故事。這是普曼最嫺熟的主題，關於他筆下的故事，以及創作故事的經驗，關於其他普曼由衷欣賞的故事，關於創作故事的技巧，關於閱讀故事的樂趣，以及故事在文化中的重要性。

隨意舉幾個例子：〈魔毯〉寫到說故事者的責任——對聽眾、對語言、對自己的故事，以及同樣重要的，對家庭生計的責任；〈談故事創作〉分享關於寫作技法裡時態、觀點和敘事其他層面的想法；在〈《孤雛淚》〉和〈《失樂園》〉等篇中，他讚揚、剖析鍾愛的作者和作品；〈神與塵〉探討故事與宗教，〈宇宙的起源〉則探討故事與科學；〈不列顛民間故事〉和〈澄淨如水〉兩篇說明他為何喜歡最古老的故事特有的、明快俐落的講述語調。

普曼也在書中數篇侃侃而談自己的作品，包括如何創作《黃金羅盤》開場段落（見〈談故事創作〉），以及《琥珀望遠鏡》中奇特有輪生物謬爾發族的發想過程（見〈穿越樹林的路徑〉）。「大概在那個時候，」他如此寫道：「有一天早上我和兒子湯姆在斯洛維尼亞的布萊德湖湖畔散步，討論那個問題……」普曼將往事寫成故事，讀來更添興味。

篇章中探討的想法多半深刻，但一點都不晦澀難懂。普曼說起故事正如他所坦承「我在許久之前就體悟，我屬於文學光譜上俚俗的那端」：語調引人入勝，意象鮮活生動，用字精妙奇巧，趣聞軼事信手捻來，在在發人深省。

書中所有篇章來源各異，彼此之間連貫性則高得驚人，但也在意料之中。正如我們對話時，對於一個最熱衷的話題，常常會用不同方式探索，從不同角度切入，在一篇文章裡點到即止，在另一篇詳細分析，在第三篇中重新檢視，在第四篇裡置於不同脈絡加以發展，在第五篇則加以變化。我想其實不妨將所有文章，視為一位說故事大師長久投入故事和說故事技藝的過程總結，而本書在我心目中，無疑與普曼其他作品並駕齊驅。編輯本書的過程可謂驚奇連連，希望本書能帶給讀者同樣的驚奇體驗。

我應該略談一下編選原則和排序方法。如先前所提，寫作時間跨度很大，題旨也各有不同，其中有多篇是在特定時間和場地發表的演講內容。我略為刪修一些小地方，改掉過時且不必要的細節。有一個比較大的問題是偶有重複，因為普曼三不五時提起他熱衷的話題。我也做了一些刪修，但是不多。如我所說，回頭討論、重新檢視和再發展同樣的想法和主題，也是整個故事很重要的一部分。例如普曼在多篇皆談到諾斯底神話及克萊斯特的隨筆〈論懸絲偶戲〉，但我盡可能保留原本段落，僅刪除字句完全重複的部分。

在排序過程中，我始終以鋪排出故事整體的感覺為依歸。我大可以依寫作時間先後或主題來排序，但是前者無法啟迪人心，後者又嫌太過笨拙。也一度考慮隨機排列的可能性，但隨機可能和巧合一樣笨拙呆板，實務上也很難做到隨機。後來我選擇另一種作法：約略依照文章之間的連結和呼應來編排，從說故事者這個角色開始，接著是對於故事創作不同層面的探討，延伸探究閱讀故事的樂趣、目的和本質，最後以誠摯宣示對故事於文化中的核心地位和力量懷抱信心作結。

如果讀者想從頭開始讀這本文集，希望他們會對這樣的順序有興趣並樂在其中。不過排序並非為了設限，讀者當然可以隨心所欲翻閱，從主題索引挑一個中意的，或只是隨機挑一篇來讀。畢竟就如普曼所說，天堂共和國的要素之一就是民主式的閱讀，而說故事的要素之一始終是帶來樂趣。

賽門・梅森

二○一七年三月於牛津

相關書摘 ▶《好故事能對抗世界嗎？》：答覆理查道金斯的提問——故事是反科學的嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《好故事能對抗世界嗎？從知識的星火、敘事的力量，到作家的社會責任，「黑暗元素三部曲」作者菲力普・普曼的32場大師講堂》，麥田出版

作者：菲力普．普曼（Philip Pullman）

編者：賽門・梅森（Simon Mason）

譯者：王翎

創作者，請竭盡所能地保護你的故事！

「黑暗元素三部曲」全球狂銷17,000,000冊

《塵之書》二部曲問世3天熱賣超越《使女的故事》續集

最受歡迎小說家與他的故事藝術

他筆下的世界影射現實，創造前所未有的閱讀現象

他是我們這個時代的故事大師

內容簡介

在故事之境不需要護照，

以知識為火炬，探照敘事的橋梁，

找到通往自由的道路。

像一個大師那樣琢磨寫作技藝——

以正確次序排列，讓事件之間的連結清晰可見。

說故事就像拍電影，鏡頭位置至關重要。

故事講求一致性，不能任意插入大異其趣的元素。

故事的轉折必須全部指向結局，勇於貫徹「不需要的就刪除」。

不要怕老哏，切記愛和勇氣永遠是讀者需要的優良老哏。

熟悉你的故事，評估市場，才能吸引不同讀者的注意。

謹記「原初情境」，讓所有重要的事都出現在故事裡，無關的事都別提。

文學不在象牙塔裡，說書人應負起的八種責任——

財務上的責任——爭取自己應得的價碼，不用不好意思。

對語言的責任——備妥工具書。

對情感誠實的責任——別故意騙人眼淚。

說故事技藝的責任——鑽研最高明、最靈活的手法。

引導的責任——將來自世界各地的新鮮故事泉源帶入自己的文化。

對讀者的責任——黑暗與悲觀的故事也必須帶來正面影響。

了解自己的責任——身為說故事者，自己擅長的是什麼？

對故事本身的責任——竭盡所能地保護你的故事。

本書選自菲力普・普曼近二十年超過一百二十篇演講、報刊雜文，可謂其思索故事的精華集結，除創作心法，亦從寫作技藝、知識、歷史等角度解剖故事在文化中扮演的豐富面向，更觸及科學、民主自由、威權主義及教育等議題。他以想像能回應現實為旨，寫出〈執寫實之筆，創奇幻之作〉；〈熱氣球上的辯論〉指出故事有如萊拉宇宙裡的黃金羅盤，層層符號埋藏著對生命提出的大哉問。普曼是創作者，也是思想家，他始終相信，故事將帶領我們理解人生、參與社會，讓我們認識人性——人如何去愛、鬥爭、背叛，如何對抗世界，獲得思想與行動上的自由。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航