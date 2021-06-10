儘管中共與親中勢力不斷嘲諷「Taiwan Can Help」，但日本與美國並不認為這是謊言

美東時間6月3日早上，白宮正式聲明，第一波釋出的2500萬劑疫苗，將有700萬劑會送到東南亞與南亞，而台灣也是美國援助對象。不到三天，在美東時間6月5日晚上，三位聯邦參議員飛抵松山機場，一落地就宣布援助75萬劑疫苗。

東南亞與南亞區域名單的700萬劑疫苗，對比台灣的75萬劑疫苗，不論從「極短時間內」或是「人口比例」來看，美國充分展現把台灣視為高級盟友的誠意。正如日本積極優先提供台灣百萬至千萬劑疫苗，美國也優先且大量地送來疫苗。

這不是我們自吹自擂，訪台參議員之一的譚美・達克沃絲參議員（Ladda Tammy Duckworth）在今早的短講中提到：台灣是美國的「朋友」，在疫情初期贈送個人防護裝備（Personal Protective Equipment，PPE）給美國，拯救了許多美國人的性命。這次，輪到美國幫助台灣了。

昆斯參議員（Christopher Andrew Coons）短講時，再提了一次台灣提供PPE幫助了美國，強調美國的重視。丹尼爾・蘇利文參議員（Daniel Scott Sullivan）則提到自己在陸戰隊服役時，曾經負責關注台灣海峽局勢，因為當時台灣正舉行首次總統民選。

儘管中國政府與親中勢力不斷嘲諷「Taiwan Can Help」這句話，但日本與美國並不認為這是謊言。日本說「恩返し」、美國說「Taiwan came to our aid」，都顯示國際盟友將台灣過去的幫助放在心上，並且用心經營與台灣的良善關係。

Photo Credit: 中央社 美國聯邦參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth） （右2）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan）（左2） 、昆斯（Christopher Andrew Coons）（左3）6日上午率搭乘專機訪問台灣，外交部長吳釗燮（右）、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（左）前往台北松山機場接機，並表達歡迎。 中央社記者裴禛攝 110年6月6日

用心經營，也顯示在派來台灣的使者身份上。這次搭乘美國空軍運輸機C-17（RCH181）來台的三位使者，達克沃絲參議員和蘇利文參議員是參議院軍事委員會成員，昆斯參議員則隸屬於參議院外交委員會。

美國參議院軍事委員會與外交委員會的地位，應該無須贅言。派這兩個委員會成員搭乘軍機來台，表面上是送疫苗，筆者認為，這次訪問團也有著美國國會向台灣掛保證，在軍事外交嚇阻中國的弦外之音。

共和黨的蘇利文參議員，其實幾年前才來過台灣。2016年蔡總統剛上任時，蘇利文參議員隨著已故的參院軍事委員會主席馬侃（John McCain）訪台，是相當友台的國會議員。民主黨的昆斯參議員，是拜登最親近的盟友與外交策士，他不但是《台灣保證法》與《台北法案》的共同提案人，這個會期也連署了友台的《台灣獎學金法》與全面制衡中國的《戰略競爭法》。

值得大書幾筆的是達克沃絲參議員，他是參議院的傳奇人物之一，出身軍隊，曾在伊拉克戰爭中受傷，因此獲得一枚表彰受傷與陣亡戰士的紫心勳章。各位讀者如果有看新聞畫面，達克沃絲參議員的雙腿殘疾，但精神充沛、聲音渾厚，令人印象深刻。

媒體都會提到，達克沃絲參議員軍人背景受國民敬重，他曾經是拜登總統考慮做副手或國防部長的人選之一。他是泰國華裔出身，母親家族來自潮州，因此達克沃絲參議員擁有1／2的潮州血統，血緣上與台灣意外地親近。

Photo Credit: 中央社 美國聯邦參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）（右起）、昆斯（Christopher Andrew Coons）、達克沃 絲（Ladda Tammy Duckworth）6日上午搭乘專機來台訪問，與外交部長吳釗燮（左2）、AIT處長酈英傑（左）在松山空軍指揮部召開記者會，宣布將捐贈台灣75萬劑疫苗。 中央社記者徐肇昌攝 110年6月6日

以民主黨政府重視身分政治的作風，讓背景與經歷親近台灣的使者來台，自然帶有親上加親的意味。尤其達克沃絲參議員不僅是退伍軍人，他家人受到中共壓迫才逃到泰國，幼年又親身經歷紅色高棉，遇過炸彈攻擊市場與街頭的情景。共產獨裁的禍害，他再清楚不過。

從政治努力來說，這是民進黨政府對美外交工作的成果，蕭美琴大使功不可沒。從結構上來說，這是美中關係破裂惡化，台灣持續貢獻價值的成果。台灣半導體產業對全球經濟的貢獻，台灣醫療公衛對全球健康的貢獻，台灣抵抗中國侵略對全球民主自由的貢獻，都證明台灣人是世界良善正面的力量。

台灣作為前線國家，又是科技與貿易大國，我們能貢獻的力量不容小覷。日本、美國的援助陸續來台，就是台灣努力展現價值，經營良善關係的回報。「Taiwan Can Help」幫助了世界上許多國家，當「Taiwan Needs Help」的時候，國際朋友也非常願意拉我們一把。

勇敢自信，不妄自菲薄，台灣不必永遠當亞細亞的孤兒。我們真心關懷世界，世界自然為我們敞開胸懷。謝謝美國朋友，我們互助互信，一定能早日戰勝疫情。

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