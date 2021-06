儘管中共與親中勢力不斷嘲諷「Taiwan Can Help」，但日本與美國並不認為這是謊言

我們想讓你知道的是

儘管中國政府與親中勢力不斷嘲諷「Taiwan Can Help」這句話,但日本與美國並不認為這是謊言。日本說「恩返し」、美國說「Taiwan came to our aid」,都顯示國際盟友將台灣過去的幫助放在心上,並且用心經營與台灣的良善關係。