苗栗縣宣布「禁止移工外出」命令，移工臉書發文：不只為自己而戰，還有為在菲律賓的親人而戰

京元電子竹南廠爆發Covid-19（2019冠狀病毒疾病、武漢肺炎、新冠肺炎）群聚感染至今，目前總確診人數為210人，包含40名台籍、170名外籍，工廠已進行分艙分流降載方式運作，而根據中央流行疫情指揮中心資料，8日苗栗縣又新增16例本土確診病例，包括外籍移工9例、本國7例，為京鼎精密科技5位、京元電子5位、超豐電子4位、力晶科技1位、美佳美清潔公司1位；其中11例是無症狀，5例是輕症，確診個案已收治隔離中。

發布禁止移工外出命令

苗栗縣縣長徐耀昌8日也在晚間宣布全縣移工禁止外出的命令，表示為避免與居民接觸和集體群聚，全縣移工即日起除上下班期間停止外出，以防止疫情擴散，而除禁止外出外，公告中也說明生活所需用品是統一由宿舍管理人員或專責人員負責採買，上下班由事業單位或仲介公司負責接送，縣府也責成苗栗縣警局以及各分局加強巡查，若有移工被查到在外閒晃，將會開罰企業主或是仲介公司，請雇主務必配合善盡管理移工之責任。

至於移工防疫措施，目前宿舍已從每房人數的六七人降到三人，已經快篩陽的移工，會在集中隔離場所進行隔離，目前還在宿舍的都是採檢陰性的移工，公共環境固定每兩個小時清消。

徐耀昌表示「這是不得不的決定，請移工朋友們忍一時之不便，共體時艱，也呼籲鄉親非必要不要出門，外出全程戴口罩，齊心抗疫，度過此次難關。」

移工隔離環境混亂、「移工禁止外出」的法源依據何在？

徐耀昌公布「移工禁止外出」命令後，苗栗縣議員曾玟學在臉書上發文，首先提及京元電移工的隔離狀況，他表示依照指揮中心的說法，京元電全數移工隔離14天，採一人一室獨立衛浴，但根據收到現場回報的照片，低風險族群被移至曾有確診者的造橋宿舍，現場環境雜亂，有丟在地上的防護衣、掛在冷氣口的口罩、吃剩的便當、滿走廊的垃圾，和各式各樣髒亂的房間。

曾玟學指出，在仲介公司人力不足、未做好清潔消毒的狀況下，卻要把快篩陰性的低風險群，移進這樣讓人充滿疑慮的宿舍，且非一人一室，而是多為2-4人一間共用衛浴，對此他表示：「移工們隔離不是要多高級舒適的環境，只求是確實清消的環境，這樣隔離才有意義。」

任職印尼庇護中心的蕭以采接受《關鍵評論網》電訪表示，有認識任職苗栗其它工廠的印尼移工，向她表達生活因「禁止外出禁令」所造成的改變，過去是騎電動車上班通勤，目前是由仲介公司統一接送，她也無法待在自己的租屋，而是必須搬到宿舍集中管理；蕭以采認為，對某些移工而言，搬到宿舍反而比在租屋處更容易群聚，而禁令只針對移工卻沒有限制台籍員工，何嘗不是歧視？

立委賴香伶也質疑苗栗縣「移工禁止外出」的法源依據，她在臉書指出，根據勞動部6月4日修訂的〈因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項〉，並沒有提及發布或授權地方主管機關禁止合法健康之移工外出的強制規定，而指揮中心在8日記者會上也表示，對於苗栗縣頒布的移工禁出命令，說明了「目前是全國三級狀況，移工也是比照接受管制，非必要不外出」，「非必要」是表示有必要是可以的，但苗栗縣政府用直接下禁止令對轄區內「移工」除上下班外禁止其外出，這是對移工的歧視，因此她呼籲苗栗縣政府要跟中央疫情指揮中心即時、完整、有效的溝通，收回沒有法源依據的取締與禁止移工外出命令。

任職京元電菲律賓移工的公開信

而在京元電子移工宿舍爆發疫情後，任職京元電子廠的菲律賓移工Jopay Singson，在臉書上發布了一篇〈致協調員、晶元電子、中電集團、苗栗縣政府、海外菲律賓同胞和前線人員〉的公開信，信中他表示「我們沒有預料到這位沈默的敵人會進到公司。我們都以為有嚴格遵守安全預防措施，直到感到惡夢來臨......」，他也特別感謝工廠裡的協調人員，表示「你們都是這次的前線人員之一，有些人不會感覺到你的存在，但有些人卻非常感謝你。在這次公司和宿舍爆發的疫情中，你們是最脆弱的......我知道現階段非常困難，但所有人都非常感謝你們的犧牲。」

Jopay Singson在公開信中表示台灣的醫療服務是全球第一，而自5月以來政府在各地設立篩檢站，醫院、診所也都全力投入，相信一定會克服這場疫情，也感謝大家的付出，最後他表示：

「每個人都處於一種乏味且沮喪的狀態。沒有人應該受到指責，但這些事情也確實讓我們上了一課。我們的工作被取消，計畫也被延宕，而對於Covid-19確診者，你的恐懼我感同深受，盡可能做一切治療，相信有一位神在那裡，你必須要為你的家人而戰。這是我們團結的時刻，不是為自己而是為每一個人祈禱。我們一定要嚴格遵守健康公約，以強烈而純潔的心，讓祈禱更有力地傳遞到天父那裡。我們不只為自己而戰，還要為我們在菲律賓的親人而戰。奉主耶穌之名，我們都會克服這場惡夢。有團結，就會有勝利。」

Jopay Singson也邀請在宿舍的移工夥伴，一起錄製一段舞蹈影片，彼此打氣。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒