三期臨床試驗就像「皇后的貞操」，建議國產疫苗還是「盡快執行」

最近為了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）國產疫苗是否該做三期臨床研究吵得不可開交，先不講那些名嘴跟政客們，他們缺乏專業知識跟經驗，憑藉一些新聞或網路上的資料就開口評論，往往在過度自信中變成專業的理盲。

醫師、教授們懂得臨床研究嗎？像國產疫苗公司的總主持人，台大感染科的教授應該就沒問題吧？其實不盡然。一個人浸淫在臨床研究的領域跟時間，才是決定資格的關鍵，即使是總主持人，很多其實並沒參與過幾個大型的臨床研究。

醫師跟教授是臨床研究的執行者，不是規劃者，對於早期臨床研究的知識跟經驗非常有限。台灣除了極少數像一些經常被藥廠諮詢，或跟生技產業實質交流的重要學者，如台大癌症醫院的楊院長，否則常常都只知皮毛。醫師跟教授一般負責的是疾病的專業知識跟治療的經驗，他們對於臨床研究該怎麼設計？該注意些甚麼？其實專業度不夠，必須依靠跟藥廠研發學術部門提供經驗與專門知識。

筆者在外國藥廠擔任過五年的醫藥學術高層主管，也擔任過六年國際臨床研究公司的醫藥學術總監，實際參與過不少一到三期的研究申請與執行。台灣第一個二期合併三期的癌症研究計劃是我負責申請許可的，我也經常接受生技公司的諮詢，累積了不少專業上的知識跟經驗，希望以可以幫大家了解這一次國產疫苗三期研究的爭議。其實我們要回答的是下列三個問題：

三期臨床的意義是甚麼？ 不做三期的好處跟代價？ 台灣生技公司對三期研究的意向不明，如何釋疑？

三期臨床研究的意義是甚麼？

一期研究包括動物實驗，尤其鎖定對肝、腎、胎兒的毒性實驗，以及藥物造成的一些生理效應。然後會有極少數的臨床受試者加入，了解藥物本身在人體的分布跟基本影響。所以一期研究在提供藥物作用的基本了解、重要毒性，跟在人體的分布。

二期研究收的個案就比較多了，一般是以百人來計算，主要在測試藥物在不同劑量下的療效跟副作用，這時往往不需要對照組。當二期的結果確實出現療效，這時藥廠或生技公司就要下一個重要的決定，那就是要不要做人數更多、難度更高，需要對照組，必須大手筆投資的三期研究。

看藥物不同，治療的目標不同，需要納入三期研究的人數也不同，從數百到數千，甚至數萬個受測者。以憂鬱症來說，一般需要的是數百個憂鬱症病人，分為藥物組跟安慰劑組，追蹤治療至少三到六個月，並且需要有兩個獨立研究都達到設定的治療目標。但是以預防心血管疾病，如腦部血管阻塞來說，那就需要數千個病人，追蹤長達一年以上，這就是為何這類新藥，如保栓通非常昂貴的原因。

但是安全性並不在做完三期研究後就確保，有些人甚至說二期就已經足夠提供藥物安全的資料，這真的是荒謬。因為不少時候FDA會要求做藥物上市後安全的追蹤監測研究，所謂的四期研究，可能要做個一兩年，追蹤數十萬個病人。像抗癲癇藥物最危險的史蒂芬氏－強森症候群（Stevens-Johnson syndrome，SJS），是一種嚴重到會致死的皮膚過敏反應，機率是每百萬二到八人，在三期研究數百到數千的個案中可能一個都沒有。

這一次引起廣泛討論阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗的血栓事件就是很好的例子，一開始，在今年3月歐盟還信誓旦旦說血栓跟AZ疫苗無因果關係，但是2500萬接種該疫苗的歐洲人口數據，發現有86個血栓案例，19個致死。隨即歐洲藥品管理局（EMA）4月7日發出聲明，廣泛性血管栓塞併血小板低下事件應被列為AZ疫苗的極罕見副作用，但結論仍是施打疫苗的益處大於風險。

Photo Credit: AP / 達志影像

不做三期臨床研究的好處跟代價？

接續AZ疫苗的血栓問題，其發生機率是86/2500萬，以台灣目前國產疫苗二期研究不到一萬人來看，被偵測到的機會是極低的。當然我們不可能做幾百萬個案例來找出極罕見的副作用，19/2500萬個的致死率在COVID-19感染者1.5-2%的致死率來說也絕對是利遠大於弊。個案數絕對跟確保藥物安全性絕對是正相關的，目前國產疫苗二期研究做比較多的測試者，讓我們可以在疫苗安全性上較安心，但是真的夠了嗎？或許該等到解盲之後再來評論。

這樣為何有些藥物不做三期也可以緊急授權呢？當然最大的好處是「快」，尤其對一些罕見又極其嚴重的疾病來說，收集足夠做研究的病人就不知道要耗時多久。像COVID-19來說也是這樣，當新型流感肆虐全球之際，「快」比甚麼都重要，因為直接的人命損失，加上間接的社會與經濟代價都是無法承擔的，先求「有」。

「快」之外就是「倫理」上的考量，尤其是對照組，面對嚴重生命威脅的肺炎，要是有疫苗可以使用，新研發疫苗的效果不知道，還有一半的機會面臨無療效的安慰劑，真的很難收案。但是研究上「倫理」的考量不是今天才發生，像標靶藥物的癌症治療研究，要求無療效的安慰劑對照組就是很好的例子。現在有些癌症治療三期研究的做法已經改變，用化學治療做對照組，再利用修改統計的方法處理；精神病藥物的研究也往往在新藥組跟安慰劑組之外，在增加另一個已知有效藥物的治療組，並減少安慰劑組的病人數。

有一位感染科教授說，現在治療疫苗已經好幾種，怎麼收安慰劑對照組？這是臨床知識夠強，但是缺乏足夠研究經驗與視野的說法。國產疫苗的對照組可以用AZ疫苗，理論上來說，國產疫苗的療效應該比較像輝瑞、默德納的mRNA疫苗，接近95%，而AZ疫苗實際上的療效約75%，也不適合再比這個低了。找COVID-19依然盛行的東南亞國家，用AZ對照，研究應該很快會收到足夠的病人，期中解盲更可加速核准流程。

台灣生技公司對三期研究的意向不明，如何釋疑？

老實說，台灣生技公司聲譽的問題也曾發生，像之前的基亞跟浩鼎兩大生技公司，就出現過很大的研究解盲與股票買賣瑕疵，為何這次要緊急授權放行呢？臨床三期研究的要求就像皇后的貞操一樣，標準不能輕易改變，即使是在扶持本土產業的大旗幟之下。

筆者也曾經擔任過日本大塚藥廠的醫藥學術顧問，這家公司有一個抗血小板凝集的藥物，只做過一個兩千多人的大型三期研究，證實預防腦血管栓塞效果甚佳。所有亞洲區國家都予以用藥許可，但是美國FDA仍然依照三期需要兩個獨立臨床研究的標準而不予放行，台灣也是比照美國不予通過。

換做其他藥廠，你要他投資幾十億台幣再做這樣一個研究，尤其在專利權過後根本不可能，但是大塚藥廠做了。我必須說台灣一個股價已經飆到快500的生技公司，跌一根停板的股價損失就可以做幾個三期研究了，錢不是問題，是經驗跟心態。誅心之論不可取，但是這兩家生技公司有提出證據釋疑，說他們已經申請三期研究了，計畫何時開始？跟哪家臨床研究公司談好合作？這不是更好嗎？

敬請國產疫苗公司還是「盡快執行三期研究」。政府透過外交手段以及與歐美盟友的關係，目前疫苗取得並不是做不到；但要是放行國產疫苗之後，發現疫情跟死亡率如智利打中國疫苗一般降不下來（智利疫情可點此參考），那些枉死的人命誰要負責？人命是沒有人可以負責的，政府努力弄到疫苗吧！不可以用預購國產疫苗為政績來充數。在所謂「免疫橋接標準」（immuno-bridging study）得到世界認可之前，還是「盡快執行三期研究」，維護皇后的貞操跟人民的安危吧！

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航