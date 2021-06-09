真正的全能足球員——懷念韓國傳奇國腳柳想鐵

談起球技，或許韓國足球員從來都不是亞洲中最優秀的，但韓國球員之能夠在比賽場上戰勝強敵，偶爾更叫歐美足球強國吃盡苦頭，奮力、咬緊牙關、力拚、毫無保留地在場上奔跑爭取進球機會，都是韓國足球員多年來的標誌，也是他們至叫人欣賞且有感染力之處。

2002年對韓國足球界來說是奇異一年。當年日本韓國合辦世界盃，他們意外地打進了最後四強，朴智星、李天秀、安貞桓，後來都乘著這股冒起的熱潮，一一成為了球迷們的寵兒。但有一位在球場上的硬漢，從不計較是否在鎂光燈下表現自己，只在乎默默耕耘為球隊貢獻所有，他就是當年擔當韓國國家代表隊中場靈魂人物的柳想鐵（유상철）。

這位韓國一代全能型足球員，6月7日不幸因胰臟癌與世長辭，享年49歲。

外表不算俊俏的柳想鐵，最叫人深刻的，想必是2002年日韓世界盃期間。他披著一把染金了的長髮，以正值球員大熟大勇之齡，代表著韓國隊馳騁球場每一個角落，且作為中場大腦他在場上的每分每刻都在東奔西跑。結果，就在首戰他成功為國家隊對波蘭射入關鍵的一個進球，更成為了該場比賽的最佳球員。而那個入球，至今仍然為韓國球迷津津樂道。

Photo Credit: AP / 達志影像 2002年世界盃，韓國隊首戰對陣波蘭，柳想鐵射入一球為球隊奠勝，朴智星更跳到他身上慶祝。

柳想鐵2002年日韓世界盃對波蘭的入球：

柳想鐵1971年出生於首爾，畢業於建國大學，1994年加入蔚山現代隊後開始了其職業生涯。憑著過人的體力與衝刺，1994年3月他首度入選韓國國家足球代表隊，處子登場。同年的廣島亞運足球比賽，八強上演的韓日大戰，柳想鐵攻入扳平比分的一球，奠定了反敗為勝的基礎，而自此以後，他便被韓國球迷封上「韓日戰的男子漢」的綽號，成為國家隊的不二之選。

跟同代的洪明甫與黃善洪相比，柳想鐵雖然人氣不及二人，但他被挑選進國家隊披甲的次數卻是最多，達124次，並射進18球。足見無論國家隊主教練是誰、戰術如何，柳想鐵都是領隊的寵兒，是主力隊員。究其原因，可能是因為他是韓國足球歷史上最優秀的全天候多面手，能配合不同教練的陣式，多功能地串演不同位置，且有令人滿意的表現，是每一位教練至為珍惜的「通天老倌」。

他首次參加職業比賽時擔當邊後衛，而他首次代表參加國家隊是則是打後防。後來，他又按著不同教練的取態，從前鋒到攻擊中場、防守中場、以至最後的防守隊員，他都一一勝任。另外，在國內的聯賽中，柳想鐵更曾分別以後衛、中場、前鋒的三種身份，入選全明星隊。而最特別的是，他曾「客串」前鋒，並於1998年的K聯賽獲得最佳射手的美譽。

作為多面手，而且非常努力，柳想鐵在2002年世界盃賽事大受教練希丁克重用，而他的表現也沒令人失望。16強對陣意大利，韓國落後零比一時，希丁克把所有前鋒都換入——包括黃善洪、李天秀、車斗里、安貞桓，甚至連中堅洪明甫也走上前場進攻，而要轉換至這陣式，非有柳想鐵和朴智星不可。

柳想鐵上場時實是一名中場，但當後衛金泰映換成了黃善洪後，他便改為客串金泰映原本的左後衛。後來，當洪明甫也上前進攻，柳想鐵又填補了他的位置。雖然如此，柳想鐵防守依然穩定，球隊最終晉級。柳想鐵的最大優勢是，即使後備入替，他也可以打不同位置。

（編按：本文提到韓國隊於2002年世界盃16強及8強，先後擊敗意大利及西班牙。多年來，不少球迷都認為該兩場賽事中，球證作出多個有利韓國隊的爭議性判決，以致韓國隊能晉級。2015年FIFA爆出多名高層涉及收賄，當時有報導指事件牽涉2002年的世界盃賽事，但至今未有定論2002年的世界盃賽事是否涉及收賄案。）

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 2002年的世界盃實事，希丁克曾多次在場上要求柳想鐵轉換位置。

柳想鐵的實力，也受到外國球隊的關注，他也曾與西班牙班霸巴塞隆拿擦身而過。1998年的夏天，當年巴塞隆拿教練雲高爾，曾因為羅致朗奴迪保亞失敗，考慮向柳想鐵招手，試圖引進他。但柳想鐵外流最終未能如願，一方面由於柳想鐵的突然受傷，另一方面是當年韓國足球界對海外足球情況並不瞭解，國內球隊與經理人均認為球員轉會海外聯賽是代表丟棄人材，結果只會多向較多合作的日本J League聯賽埋手合作。

柳想鐵也正是如此，結果選擇加盟了日本的橫濱水手。不過，雖然失去了放洋的機會，但柳想鐵前前後後在日本聯賽馳騁了近3年，並為球會橫濱水手多次奪得聯賽錦標，他因而在當地也享有極高的人氣，深得日本球迷愛戴。而不斷賣力踢球的柳想鐵，一直堅持到35歲，才宣佈於2006年高掛球鞋退休。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 1998年世界盃，韓國小組3戰1和2負，但柳想鐵於尾場成功入球，助韓國逼和比利時1:1。圖為柳想鐵對戰荷蘭的朗奴迪保亞，該場韓國大敗5:0。

1998年世界盃柳想鐵的入球：

退休後的柳想鐵，在一次接受綜藝節目訪問時，才剖白原來自己多年來左眼都有視力問題，幾乎失明，一路以來都是努力克服挑戰。而退役後走上教練之路的柳想鐵，雖在選手層面和財政方面都沒能遇到好球隊，但他也曾為大田市民隊與全南天龍隊帶來不俗成績。

而他於2019年受邀擔當仁川聯的主教練，面對降班威脅，柳想鐵卻能成功為球隊護級。只是，就在那時，他卻不幸被證實患上第4期的胰臟癌。雖然病情不樂觀，但他仍堅持賣力為球隊留級後才開始接受治療。而經過一年多的治療，柳想鐵本來克服了癌魔，今年年初更傳出他已幾乎康復的消息，大有機會復出重執教鞭。可惜，數周前他的情況又再急轉直下，直至前日傳出了離世的惡耗。

Photo Credit: Newscom/ 達志影像 柳想鐵2019年助仁川聯成功護級。

原本來自日本橫濱水手的球迷，曾經想為柳想鐵送上「할수있다 유상철형」（定必可以的，柳想鐵兄）的一句打氣支持標語，惜最終事與願違，但相信他一生曾為韓國與日本兩地足球場上，留下的汗馬功勞與滿場飛奔的片段，都會為所有不同年齡的球迷，留下永不忘掉的印象。

參考：

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook。標題為編輯所擬，原標題為「懷念韓國一代全能足球員 — 柳想鐵」

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