2021/06/09,
國際

【緬甸政變】中國力挺緬甸軍方，日本眾院決議拒承認軍政府

【緬甸政變】中國力挺緬甸軍方，日本眾院決議拒承認軍政府
2021年6月5日，緬甸曼德勒（Mandalay）反軍政府的抗爭者們焚燒東協（ (ASEAN）旗幟。Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

緬甸平行文人政--府民族團結政府（NUG）7日致中國外交部長公開信指出，「中國政府應認知到，敏昂萊領導的（軍政府）緬甸國家管理委員會 不代表緬甸人民，任何試圖合法化軍政權的作法，恐損害兩國人民的關係。」

近日緬甸軍政府與中國的數場會議中，頻頻提及了雙方將持續合作關係，緬甸平行文人政府民族團結政府7日譴責中國合法化緬甸軍政權，應將民族團結政府納入和平進程的討論。此外，日本眾議院8日通過一項決議指出，日本完全無法承認緬甸軍政府的正當性。

美國之音》報導，緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）5日在緬甸首都奈比多接見中國駐緬甸大使陳海。緬甸國家管理委員會（State Administration Council）宣傳部門稱，雙方會談內容包括4月24日在印尼首都雅加達東協領袖會議上達成共識的落實情況、國家和平穩定後重新舉行大選以及人道主義援助等問題。

中央社》報導，中國駐緬甸大使館6日指出，敏昂萊強調，中國是緬甸的重要鄰國，願和中國保持溝通。陳海則表示，中國始終珍視並重視中緬傳統友好，真誠希望緬甸局勢儘早恢復和平穩定，支持東協和緬甸落實達成的共識，中國願意繼續為此發揮建設性作用。

4月24日東協領袖峰會5項共識包括：停止暴力、展開建設性對話、東協將成立主席特使團以促進和平、東協對緬甸提供人道援助，和特使團將赴緬和各方會商等。

伊洛瓦底》報導，6日到8日，中國於重慶舉辦中國東協特別峰會（Special China-ASEAN summit ），以及瀾滄江－湄公河合作（LMC）論壇部長會議。緬甸是峰會共同主辦國，且由軍政府外交部長溫納貌倫（Wunna Maung Lwi）代表與會。

對此，民族團結政府（NUG）譴責東協只單獨邀請軍政府討論後政變問題，忽略緬甸平行政府民族團結政府。數日後緬甸平行政府民族團結政府7日再發表致王毅與中華人民共和國國務院的公開信。信中指出，對於中國與東協討論解決方案並未將民族團結政府納入協商過程，表達深切的不安。

公開信也表示，「中國政府應認知到，敏昂萊領導的（軍政府）緬甸國家管理委員會 不代表緬甸人民，任何試圖合法化軍政權的作法，恐損害兩國人民的關係。」民族團結政府呼籲，中國應與民族團結政府共同找尋政治危機的解方，民族團結政府的部長們「期待有機會透過各種雙邊或多邊平臺，和中國建立建設性的對話。」他們也隨時準備好和陳海會面。

路透社》報導，根據中國外交部聲明，王毅與緬甸外交部長溫納貌倫7日在重慶會面，會中王毅對溫納貌倫承諾，中國對緬甸的友善政策不會受到緬甸內政和外部情況影響。王毅8日再表示，中國會支持緬甸選擇自身的發展道路。

日方譴責軍政府

共同通訊社》報導，日本眾議院8日通過一項決議譴責軍政府，此舉反映日本將在本週五（11日）起為期三天於英國舉行的七國集團（G7）峰會，表達反軍政府立場。

眾議院大會通過的這份決議指出，緬甸軍事政變是一項「踐踏民主化的努力與希望」的舉動，並呼籲日本政府「動用所有外交資源和所有力量」使緬甸民主得以恢復。決議指出，「日本完全無法承認緬甸軍政府的正當性」，並表達與緬甸人民團結一致，其緬甸人民意指緬甸和平抗爭者。

眾議院也要求軍政府立即停止對人民的暴力，並儘快釋放前緬甸實質領導人翁山蘇姬（ Aung San Suu Kyi，港譯昂山素姬）。參議院也預計在11日大會通過這份決議。

日本政府最高發言人8日指出，譴責緬甸軍政府政變和一系列針對抗爭的鎮壓行動，並表示東京別無選擇，將檢視對緬甸現行的援助，如果情況沒有改善，可能影響日本公司對緬投資。

伊洛瓦底》報導，根據緬甸投資暨公司管理局 （Directorate of Investment and Company Administration）數據，2016-2017財政年度到2020-2021財政年度，日本是緬甸第五大投資國，獲准在緬經營日本企業有37家。在全民盟主政時期，已經投資超過13億美元（約363億7127萬新台幣）。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：徐卉馨
核稿編輯：杜晉軒


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。