【緬甸政變】中國力挺緬甸軍方，日本眾院決議拒承認軍政府

近日緬甸軍政府與中國的數場會議中，頻頻提及了雙方將持續合作關係，緬甸平行文人政府民族團結政府7日譴責中國合法化緬甸軍政權，應將民族團結政府納入和平進程的討論。此外，日本眾議院8日通過一項決議指出，日本完全無法承認緬甸軍政府的正當性。

《美國之音》報導，緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）5日在緬甸首都奈比多接見中國駐緬甸大使陳海。緬甸國家管理委員會（State Administration Council）宣傳部門稱，雙方會談內容包括4月24日在印尼首都雅加達東協領袖會議上達成共識的落實情況、國家和平穩定後重新舉行大選以及人道主義援助等問題。

《中央社》報導，中國駐緬甸大使館6日指出，敏昂萊強調，中國是緬甸的重要鄰國，願和中國保持溝通。陳海則表示，中國始終珍視並重視中緬傳統友好，真誠希望緬甸局勢儘早恢復和平穩定，支持東協和緬甸落實達成的共識，中國願意繼續為此發揮建設性作用。

4月24日東協領袖峰會5項共識包括：停止暴力、展開建設性對話、東協將成立主席特使團以促進和平、東協對緬甸提供人道援助，和特使團將赴緬和各方會商等。

《伊洛瓦底》報導，6日到8日，中國於重慶舉辦中國東協特別峰會（Special China-ASEAN summit ），以及瀾滄江－湄公河合作（LMC）論壇部長會議。緬甸是峰會共同主辦國，且由軍政府外交部長溫納貌倫（Wunna Maung Lwi）代表與會。

對此，民族團結政府（NUG）譴責東協只單獨邀請軍政府討論後政變問題，忽略緬甸平行政府民族團結政府。數日後緬甸平行政府民族團結政府7日再發表致王毅與中華人民共和國國務院的公開信。信中指出，對於中國與東協討論解決方案並未將民族團結政府納入協商過程，表達深切的不安。

公開信也表示，「中國政府應認知到，敏昂萊領導的（軍政府）緬甸國家管理委員會 不代表緬甸人民，任何試圖合法化軍政權的作法，恐損害兩國人民的關係。」民族團結政府呼籲，中國應與民族團結政府共同找尋政治危機的解方，民族團結政府的部長們「期待有機會透過各種雙邊或多邊平臺，和中國建立建設性的對話。」他們也隨時準備好和陳海會面。

《路透社》報導，根據中國外交部聲明，王毅與緬甸外交部長溫納貌倫7日在重慶會面，會中王毅對溫納貌倫承諾，中國對緬甸的友善政策不會受到緬甸內政和外部情況影響。王毅8日再表示，中國會支持緬甸選擇自身的發展道路。

Chinese Foreign Minister Wang Yi, speaking of the Myanmar junta's coup, says that Beijing wants to "avoid unilateral sanctions and undue interference," meaning no pressure to reverse the coup, just dialogue. A lot of good that will do. https://t.co/9ZuUjgdd05 pic.twitter.com/JnyfXFz7SG — Kenneth Roth (@KenRoth) June 9, 2021

日方譴責軍政府

《共同通訊社》報導，日本眾議院8日通過一項決議譴責軍政府，此舉反映日本將在本週五（11日）起為期三天於英國舉行的七國集團（G7）峰會，表達反軍政府立場。

眾議院大會通過的這份決議指出，緬甸軍事政變是一項「踐踏民主化的努力與希望」的舉動，並呼籲日本政府「動用所有外交資源和所有力量」使緬甸民主得以恢復。決議指出，「日本完全無法承認緬甸軍政府的正當性」，並表達與緬甸人民團結一致，其緬甸人民意指緬甸和平抗爭者。

眾議院也要求軍政府立即停止對人民的暴力，並儘快釋放前緬甸實質領導人翁山蘇姬（ Aung San Suu Kyi，港譯昂山素姬）。參議院也預計在11日大會通過這份決議。

日本政府最高發言人8日指出，譴責緬甸軍政府政變和一系列針對抗爭的鎮壓行動，並表示東京別無選擇，將檢視對緬甸現行的援助，如果情況沒有改善，可能影響日本公司對緬投資。

《伊洛瓦底》報導，根據緬甸投資暨公司管理局 （Directorate of Investment and Company Administration）數據，2016-2017財政年度到2020-2021財政年度，日本是緬甸第五大投資國，獲准在緬經營日本企業有37家。在全民盟主政時期，已經投資超過13億美元（約363億7127萬新台幣）。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒