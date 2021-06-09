【緬甸政變】中國力挺緬甸軍方，日本眾院決議拒承認軍政府
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緬甸平行文人政--府民族團結政府（NUG）7日致中國外交部長公開信指出，「中國政府應認知到，敏昂萊領導的（軍政府）緬甸國家管理委員會 不代表緬甸人民，任何試圖合法化軍政權的作法，恐損害兩國人民的關係。」
近日緬甸軍政府與中國的數場會議中，頻頻提及了雙方將持續合作關係，緬甸平行文人政府民族團結政府7日譴責中國合法化緬甸軍政權，應將民族團結政府納入和平進程的討論。此外，日本眾議院8日通過一項決議指出，日本完全無法承認緬甸軍政府的正當性。
《美國之音》報導，緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）5日在緬甸首都奈比多接見中國駐緬甸大使陳海。緬甸國家管理委員會（State Administration Council）宣傳部門稱，雙方會談內容包括4月24日在印尼首都雅加達東協領袖會議上達成共識的落實情況、國家和平穩定後重新舉行大選以及人道主義援助等問題。
《中央社》報導，中國駐緬甸大使館6日指出，敏昂萊強調，中國是緬甸的重要鄰國，願和中國保持溝通。陳海則表示，中國始終珍視並重視中緬傳統友好，真誠希望緬甸局勢儘早恢復和平穩定，支持東協和緬甸落實達成的共識，中國願意繼續為此發揮建設性作用。
4月24日東協領袖峰會5項共識包括：停止暴力、展開建設性對話、東協將成立主席特使團以促進和平、東協對緬甸提供人道援助，和特使團將赴緬和各方會商等。
《伊洛瓦底》報導，6日到8日，中國於重慶舉辦中國東協特別峰會（Special China-ASEAN summit ），以及瀾滄江－湄公河合作（LMC）論壇部長會議。緬甸是峰會共同主辦國，且由軍政府外交部長溫納貌倫（Wunna Maung Lwi）代表與會。
對此，民族團結政府（NUG）譴責東協只單獨邀請軍政府討論後政變問題，忽略緬甸平行政府民族團結政府。數日後緬甸平行政府民族團結政府7日再發表致王毅與中華人民共和國國務院的公開信。信中指出，對於中國與東協討論解決方案並未將民族團結政府納入協商過程，表達深切的不安。
公開信也表示，「中國政府應認知到，敏昂萊領導的（軍政府）緬甸國家管理委員會 不代表緬甸人民，任何試圖合法化軍政權的作法，恐損害兩國人民的關係。」民族團結政府呼籲，中國應與民族團結政府共同找尋政治危機的解方，民族團結政府的部長們「期待有機會透過各種雙邊或多邊平臺，和中國建立建設性的對話。」他們也隨時準備好和陳海會面。
《路透社》報導，根據中國外交部聲明，王毅與緬甸外交部長溫納貌倫7日在重慶會面，會中王毅對溫納貌倫承諾，中國對緬甸的友善政策不會受到緬甸內政和外部情況影響。王毅8日再表示，中國會支持緬甸選擇自身的發展道路。
日方譴責軍政府
《共同通訊社》報導，日本眾議院8日通過一項決議譴責軍政府，此舉反映日本將在本週五（11日）起為期三天於英國舉行的七國集團（G7）峰會，表達反軍政府立場。
眾議院大會通過的這份決議指出，緬甸軍事政變是一項「踐踏民主化的努力與希望」的舉動，並呼籲日本政府「動用所有外交資源和所有力量」使緬甸民主得以恢復。決議指出，「日本完全無法承認緬甸軍政府的正當性」，並表達與緬甸人民團結一致，其緬甸人民意指緬甸和平抗爭者。
眾議院也要求軍政府立即停止對人民的暴力，並儘快釋放前緬甸實質領導人翁山蘇姬（ Aung San Suu Kyi，港譯昂山素姬）。參議院也預計在11日大會通過這份決議。
日本政府最高發言人8日指出，譴責緬甸軍政府政變和一系列針對抗爭的鎮壓行動，並表示東京別無選擇，將檢視對緬甸現行的援助，如果情況沒有改善，可能影響日本公司對緬投資。
《伊洛瓦底》報導，根據緬甸投資暨公司管理局 （Directorate of Investment and Company Administration）數據，2016-2017財政年度到2020-2021財政年度，日本是緬甸第五大投資國，獲准在緬經營日本企業有37家。在全民盟主政時期，已經投資超過13億美元（約363億7127萬新台幣）。
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新聞來源
- China will always support Myanmar in choosing its own path, says senior diplomat（路透社）
- Myanmar’s National Unity Government ‘Deeply Concerned’ With China（伊洛瓦底）
- Myanmar and Japan Talk of Continued Expansion of Investment and Military Relation（伊洛瓦底）
- 緬甸軍政府領導人見中國大使 指願保持溝通（中央社）
- 緬甸政變強人會見中國大使及東盟高級代表討論當前危機（美國之音）
- Japan's lower house slams Myanmar coup, calls for return to democracy（共同通訊社）
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核稿編輯：杜晉軒