網傳能治療COVID-19？「13價肺炎鏈球菌疫苗」常見疑問一次看

國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情嚴峻，雖然國外疫苗接連到貨、國產疫苗也在等待二期臨床試驗解盲，但距離全民都有疫苗可打仍有一大段距離。有些民眾擔心疫情，一些地方Line群組、臉書社團開始出現「肺炎鏈球菌可以對抗COVID-19」的消息，也有一些診所、兒科醫師在臉書上鼓勵民眾先施打該疫苗。

到底什麼是「肺炎鏈球菌疫苗」？它的功效是什麼？《關鍵評論網》為你整理以下幾個常見問題釋疑：

Q1：肺炎鏈球菌疫苗主要效用是什麼？

肺炎鏈球菌疫苗的目的，在降低感染肺炎鏈球菌風險。

肺炎鏈球菌是肺炎最常見的致病菌之一，常潛伏在人類鼻腔內，並可透過飛沫傳播，一旦感冒或是免疫力降低，快速複製的肺炎鏈球菌，可侵入呼吸道或血液中，引發肺炎、菌血症、腦膜炎等嚴重病症，也是幼兒中耳炎、鼻竇炎最常見的病原。

臨床症狀則包含發高燒、咳嗽、氣喘、胸痛、頭痛、頸部僵硬、嘔吐、意識不清等。

台大兒童醫院院長黃立民指出，根據美國CDC（疾病控制和預防中心）分析，年長者、心臟病、糖尿病、慢性腎病、肺阻塞、肥胖者，罹患COVID-19的死亡風險較高，而這些高危險族群，跟罹患肺炎鏈球菌肺炎的高危險族群是重疊。

研究發現，接種肺炎鏈球菌疫苗，可降低近1成肺炎、7成侵襲性肺炎鏈球菌感染症的機率，並減少病人出現肺炎、敗血症等併發症的機會。

Q2：肺炎鏈球菌疫苗打了就可以預防COVID-19嗎？

接種肺炎鏈球菌疫苗無法預防COVID-19，但有助於一旦感染COVID-19後，減低發生嚴重併發症的機會。

黃立民提到，一項發表在《傳染病學報》（The Journal of Infectious Diseases）的研究分析50多萬名65歲以上年長者，對於施打「13價結合型肺炎鏈球菌疫苗」與感染COVID-19的關聯性，發現接種過13價疫苗的年長者，無論在COVID-19的確診、住院、重症和死亡，都比沒有打肺炎鏈球菌疫苗的年長者減少了35％，可見13價結合型肺炎鏈球菌疫苗對感染COVID-19的年長者有保護作用。

研究顯示施打肺炎鏈球菌疫苗後：

COVID-19 確診發生率降低35％

COVID-19 住院率降低32％

COVID-19 死亡發生率降低32％

Q3：打完肺炎鏈球菌疫苗後，多久才能打COVID-19疫苗？

由於COVID-19疫苗不得與其他疫苗同時接種，不論接種COVID-19疫苗前後，都必須與其他疫苗接種間隔至少14天。

年長族群一旦感染COVID-19較容易演變成重症，在等待COVID-19疫苗接種時，可把握時間赴醫院施打肺炎鏈球菌疫苗。

Q4：13價和23價疫苗的差別？

目前對抗肺炎鏈球菌的疫苗，主要分為「13價結合型肺炎鏈球菌疫苗」（PCV13）（及「23價多醣體肺炎鏈球菌疫苗」（PPV23）兩種。

「13價結合型肺炎鏈球菌疫苗」：含有13種肺炎鏈球菌血清型莢膜抗原，適合出生滿6週以上幼兒、青少年、成人與年長者施打。

「23價多醣體肺炎鏈球菌疫苗」：含有23種肺炎鏈球菌血清型莢膜抗原，有鑒於2歲以下嬰幼兒對多醣體抗原免疫反應不佳，因此適用對象為一般成人與2歲以上兒童。

從未接種過者，各年齡層接種建議如下（衛福部網站）

18歲（含）以上成人至未滿65歲高危險群：先接種1劑13價，間隔至少8週接種1劑23價，間隔至少5年再接種第2劑23價。

65歲（含）以上長者：接種1劑23價；或者先接種1劑13價，間隔1年以上再接種1劑23價。

Q5：孕婦可以打肺炎鏈球菌疫苗嗎？什麼樣的人不建議施打？

孕婦應生完孩子之後再施打，因為原廠沒有在孕婦族群進行大型研究，所以沒有數據，但原廠的建議就是最好等到生完孩子再打。

另外不建議施打的對象有：

發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。

13價肺炎鏈球菌疫苗對出生未滿6週，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。

23價肺炎鏈球菌疫苗對2歲以下之嬰幼兒無效，故不宜接種。

其他經醫師評估不適合接種者。

先前接種該類疫苗或對該類疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者。

Q6：成人、小孩需打幾次？

13價疫苗的效果保護力約5－10年，因此若時間接近，建議可以考慮施打。

小孩出生滿6週以上即可接種，目前新生兒公費接種的是13價肺炎鏈球菌疫苗，接種時程分別為2個月、4個月及1歲後共3劑。

Q7：肺炎鏈球菌疫苗有哪些副作用？

少數可能發生注射部位疼痛、紅腫的反應，一般於接種2天內恢復。發燒、倦怠等嚴重副作用則極少發生、接種後應於接種單位觀察至少30分鐘，無恙後再離開。

接種後如有持續發燒、嚴重過敏反應，如呼吸困難、氣喘、眩昏、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫釐清病因，並通報當地衛生單位。

Q8：哪裡可以施打肺炎鏈球菌疫苗？

附近的診所或醫院都可預約接種。

依據疾管署前（2019）年的新聞稿，全年提供全國75歲以上未曾接種過肺炎鏈球菌疫苗之長者，接種1劑公費疫苗，1944年（民國33年，含）以前出生且於滿65歲後未曾接種過的長者，能攜帶身分證及健保卡至各地衛生所或合約院所接種。

其中設籍台北市65歲以上的市民、55歲以上原住民更可免費施打1劑 「23價多醣體肺炎鏈球菌疫苗」。各地方政府對肺炎鏈球菌疫苗接種計畫的對象條件不盡相同，建議民眾可先在網路瀏覽地方政府網頁查詢確認是否符合條件。

Q9：除了肺炎鏈球菌疫苗疫苗，還有哪些疫苗可考慮施打？

除了肺炎鏈球菌疫苗，另外2支也能減緩併發症的疫苗分別是：百日咳、流感疫苗。

醫師黃立民去（2020）年在「流感季超超前部署」記者會中表示，世界衛生組織（WHO）公佈的「COVID-19期間免疫指導方針」中，建議在COVID-19病毒肆虐期間，為預防COVID-19併發重症，凡是預防呼吸道感染的疫苗民眾都應儘量接種，「相關疫苗有3種：流感疫苗、肺炎球菌疫苗、百日咳疫苗。」

黃立民表示，台灣要拿到COVID-19疫苗不容易，建議可先施打以上3種疫苗做好保護，減少新冠肺炎併發重症的機率。

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參考資料：

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：潘柏翰、羅元祺