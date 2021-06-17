疫苗施打進度：全國已超過百萬人接種，前七類優先目標群達23%，累積發放210萬劑

全台各地方拚打疫苗，中央留情疫情中心指揮官陳時中今（17）日在立法院備詢時指出，目前疫苗發放約189萬劑，到明日就會累計發放約210萬劑，目前施打逾100萬人。根據行政院統計，前七類已經有23.1%的人施打。不過台灣目前到貨的212萬劑疫苗也差不多在這兩天全數配發完畢，接下來到貨進度仍是未知數。

立法院今天召開朝野協商紓困4.0預算案，對於在野黨立委詢問疫苗進度，陳時中回應，AZ疫苗施打順位為第一到第六類，莫德納疫苗則優先施打第一類，明天再發放剩下的約7萬劑疫苗疫苗後，就會施打到第二、三類。

對於外界建議孕婦優先施打莫德納疫苗，他也強調，只要疫苗數量足夠，莫德納疫苗就會開放給孕婦施打，現在還沒開放到那，「很快就會開放了，量足夠就給孕婦打」。對於疫苗到貨慢陳時中也表達歉意，但稱有和廠商都保持聯繫。

施打順序滾動式修正調整，醫事人員近8成接種

陳時中下午時表示，「現在施打人數已超過100萬人」。根據行政院早上提供的數據，共有114萬人已接種，人口涵蓋率4.9%。目前台灣有的疫苗總共212劑，有153萬劑已配達，117萬劑已施打。陳時中則說，今天和明天再配發出去後，就會配發210劑。

根據數據看起來醫事人員接種的速度最快，已經達到將近八成的76%，接著是第二類的地方與中央防疫人員，已經有超過六成62.4%的人接種，對於有外界質疑第二類是「特權」，陳時中今天在備詢時也強調，第二類人員對防疫體系結構的完整是有必要的，對於有人質疑中央防疫人員有9萬多人，陳時中表示，主要還是以第一線防疫人員為主，例如警察就在第二類裡，而中央目前沒施打超過1000人。

根據疫情指揮中心認定，第二類施打疫苗名單，包含維持防疫體系運作的政府官員、還有衛生單位第一線人員、海關人員、負責探視居家檢疫者的村里長、救災救護人員、第一線海巡岸巡、空中救護人員，這些人都有優先施打疫苗的必要性，截至15號，造冊超過16萬人包含行政院有給職顧問丁怡銘，和柯文哲的幕僚黃瀞瑩，都算在此類名單內。

而這幾天各地方政府按照年齡區分，大多從最高齡者開始施打的第六類，目前進度則約6.3％，約有9萬名長者已經施打疫苗。2批AZ配送下來，75歲以上施打目標涵蓋率，全國可達53%，雙北58%，中高風險縣市則是55%老人能打到。

Photo Credit:行政院提供

陳時中今天也說，對疫苗採購很抱歉，進貨速度的確是慢，但也盡力多方溝通，並積極和每一間大廠維持聯繫，上周才和幾間廠商開過視訊會議，了解國際市場目前供貨到貨的情況，為後續的1500萬劑疫苗做準備。

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疫苗打不完丟掉？柯文哲稱可授權診所自行運用，指揮中心不鬆口

台北市自15日起開始為85歲以上長者進行接種，台北市長柯文哲近期也不斷強調，1瓶疫苗可打10人，若有預約未到等情況，導致疫苗有剩，可授權每個診所自行運用開封後剩餘的疫苗。

不過《聯合報》報導，士林區接連傳出洗腎診所因「衛生所及健康服務中心沒有收到公文」，不能提供給其他有資格的對象施打，只能將剩餘的疫苗丟掉。一名福林洗腎中心的醫護人員指出，他們非疫苗簽約診所，但為了洗腎病患先行造冊給北市衛生局，再領取疫苗，但因部分病患臨時不願施打，因此有剩，「打電話給衛生局及士林健康服務中心詢問，卻得到『沒公文所以不能給其他有資格施打的對象接種』的回應」。

該醫護表示，柯文哲都在防疫記者會上說診所可自行運用給前7類人員施打，包含75歲以上長者，但實際上「打了n通電話給衛生局疾病管制科沒人接」，衛生所跟健康服務中心也互相推託，「都強調沒有公文無法施打，『若診所執意要幫其他有資格的對象接種，就要自行負責』」，因此昨日已丟掉5劑。

柯文哲今天在防疫記者會上表示，他認為應該是盡量先優先打75歲以上長輩，但如果不方便也沒辦法，畢竟疫苗一開封就有6小時期限。他認為每個醫師都有上過醫學倫理，會把手上資源做最合理分配，「合法、合理、合情」就好。他認為若最後搞到大家不敢用，將剩餘疫苗丟掉，「這是個畸形的國家。」

才剛說完，又有記者問柯，士林傳出就有洗腎診所，表示因沒有收到公文，因而開封疫苗後，沒打完但又不敢隨便讓非名單上人員施打，最後將疫苗丟棄；柯文哲則回答公文早就發出去，他也在記者會上重申多遍：「還是那句話，國家的力量在全體人民，台灣要成為強國，要從相信國民開始，如果把國民都當成賊，我們無法成為正常的國家。」

不過指揮中心對於「自行運用」語帶保留，醫療應變組副組長羅一鈞表示，6月15日的全國防疫會議上，曾有地方衛生局提出類似問題，問到「非疫苗合約診所的洗腎中心幫患者與工作人員施打疫苗後，該如何處理剩餘的疫苗？」當時指揮中心回覆「疫苗剩餘劑量可提供給洗腎中心，替其他1至7類人員接種，但還是希望1至3類為優先」。

因為每瓶疫苗約可打10人左右，羅一鈞也強調，剩餘的疫苗不是將疫苗混瓶，而是如果疫苗瓶中還有0.5cc即可抽取施打，但若一瓶剩0.3cc、另一瓶剩0.2cc，不能將2瓶混合後施打，混瓶非疫苗施打的標準流程，且過程恐有汙染之虞。

副指揮官陳宗彥則表示，洗腎機構的人員當初都有造冊，所以人數是可以估算的，之前宣布剩餘劑量可供1至7類對象接種，也是為了避免疫苗的浪費。

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核稿編輯：翁世航