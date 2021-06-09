拜登「歐遊記」：上任首度出訪G7、北約與普亭，重塑「美國回來」的大西洋政策

編譯：吳宗宜

拜登首次出訪，盼加強與歐盟關係

美國總統拜登（Joe Biden）將在6月10日出訪歐洲，這將是他上任以來首次海外出訪，展示了美國新政府重新連結跨大西洋聯盟和重申對歐洲盟國的承諾。

過去5個月，拜登政府一直專注在美國內政和對抗COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情上，如今他希望展現新政府如何恢復美國在世界舞台上的領導地位。在《華盛頓郵報》的一篇報導中，拜登表示，美國及其民主盟友面臨的根本問題，是他們所致力維護的自由秩序，能否能對抗現在對手、尤其是中國和俄羅斯帶來的威脅，並應對西方社會內部逐漸上升的反自由及民粹主義力量。

他表示「對此，美國需要推動有野心的政策，重新在氣候變遷、全球清潔能源轉型等議題上領導世界，並深化跨大西洋合作。」

拜登也呼應七國集團（G7）財長，同意共同推動全球最低企業稅（global corporate minimum tax rate），敦促民主國家升級數位和衛生基礎建設，確保在未來的競爭中，能以國產的高品質產品取代中國粗製濫造的產品。

他也指出：「美國的經濟復甦有助於推動全球經濟，當我們與共同價值觀和願景的民主國家並肩前行，將更加堅不可摧。」

拜登的訪歐行程預計將於6月10日會見英國首相強森（Boris Johnson），11日至13日參加位於英格蘭西南部康沃爾郡舉行的G7峰會，14日出席在布魯塞爾的北大西洋公約組織（NATO）高峰會，重申美國對北約集體安全和防禦的承諾，而該日稍晚也將與土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）會晤，討論雙邊和區域安全的問題。

15日，美國將與歐盟將舉辦峰會，討論國際公衛安全、全球經濟復甦、氣候變遷等問題。隨後，拜登也將與比利時國王菲利普（Philippe of Belgium）、首相德克羅（Alexander De Croo）會晤，並在16日前往瑞士與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）碰面。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）發表聲明指出：「這次訪問的重點是致力恢復我們和盟友的關係，重振跨大西洋合作，以應對全球挑戰並更好地維護美國的利益。」

美國國家安全會議幕僚長亞伯拉罕（Yohannes Abraham）告訴《美聯社》：「這是與主要盟友和合作夥伴重新建立連結的大好機會。這是拜登總統一直在強調的事，就是跨大西洋聯盟回來了，重振美歐合作是拜登政府的優先政策，跨大西洋夥伴關係是我們集體安全和合作共榮的堅實基礎。」

拜登此行與歐洲夥伴有許多議題需要討論，像是鋼鐵和鋁出口美國的關稅，以及貿易爭端等老問題，還有全球最低企業稅等新議題。

其他可能討論的議題包括數據共享、軍費開支、碳中和經濟（包括碳交易定價）、監管全球科技巨頭和社交媒體公司、改革世界貿易組織與世界衛生組織等主要國際組織，以及如何應對侵略性的中國和俄羅斯等。

Photo Credit: AP / 達志影像

歐盟害怕再受傷害

美國前總統川普（Donald Trump）不僅讚揚英國脫歐，還曾說北約是一個過時的組織，其成員國不願分擔軍費、在國防上毫無作為，他基本上拒絕承認北約的基礎，也就是集體防禦。

根據《紐約時報》指出，歐洲歡迎拜登將歐盟和北約視為重要的盟友，但鑒於前總統川普的所作所為，他們對美國是否將會完全轉變政策保持懷疑態度，也驚訝於美國的外交政策，會隨著總統的更替而如此的不連貫。

卡內基基金會歐洲分部執行長巴爾芙（Rosa Balfour）表示，「不要低估川普執政時期對歐盟的衝擊，歐盟擔憂川普或川普路線擁護者回歸，將再次使同盟關係降到冰點，因此歐盟對於美國所提的要求持謹慎態度。」

巴爾芙也指出，峰會上有許多重要問題需要討論，如阿富汗撤軍、各國軍費支出、俄羅斯和中國問題、貿易障礙、氣候變遷和疫苗分配等皆然。

歐洲的專家們也逐漸認為，無論拜登近來如何向歐洲盟友示好，歐洲最多都只會是美國與中國日益激烈競爭的賽局中的次要伙伴。

德國馬歇爾基金會副總裁布羅克霍夫（Thomleine-Brockhoff）表示：「我們怕美國已經永遠改變，拜登只不過是更多民粹、民族主義總統出現前的過渡時期，而美國的每個舉動背後都有其目的，例如：外界並不確定拜登的中產階級導向的政策，與川普的美國優先政策有何不同。」

歐洲外交關係協會柏林辦公室主任普列琳（Jana Puglierin）也指出：「說得好聽一點，拜登正在建立新關係，表現出對歐盟和北約的信心；但實際上，拜登也希望看到歐洲對美國的付出，投以確切的回報。這不是真愛，而是利益交換的朋友。」

歐盟除了害怕美國在拜登後再出現像川普的總統外，德國方面也認為，拜登未事先和盟國協商、自行決定在9月11日之前撤出所有阿富汗美軍的決定，顯示了美國經常還是單邊的決策，並未納入盟友的意見。

同樣地，拜登決定支持放棄COVID-19疫苗的智慧財產權，也讓歐洲領導人感到憤怒和尷尬，這一決定並未事先通知歐洲盟國，也未進行協商。

即使是較為樂觀者，如巴黎戰略研究基金會的高級顧問海斯堡（François Heisbourg）也認為，拜登非常積極展現「美國回來了，拜登回來了」的態度。拜登的政策基調是重新做朋友、重新建立與盟友的友誼，但到頭來必須看美國是否將言行一致。

在前總統歐巴馬（Barack Obama）時期擔任美國駐北約大使的達爾德（ Ivo H. Daalder ）則表示，拜登此趟訪歐之旅是為重新向盟友和夥伴展現合作誠意，G7高峰會上的基調也會是如此。

但目前為止拜登還沒任命美國駐歐盟和北約大使，甚至多數歐洲國家也未提名大使，更不用說通過國會的審查。

歧見中的共識

據《華盛頓郵報》報導，德國馬歇爾基金會（GMF）近期發布一項關於歐洲人民對美國態度的民調顯示，歐洲人對美國的信心有限，在法國和德國，僅有稍微超過半數的人認為，美國是世界上最有影響力的國家，也只有51％受訪的德國人認為美國是可靠的合作夥伴。

但調查結果也顯示，拜登大部分的政見都得到了歐洲人的支持，包括氣候行動、網路安全投資等，而在中國問題上，更有62％的受訪者希望該國政府在人權等問題上，對北京採取更強硬的立場。

馬歇爾基金會的巴黎分部的副主任（Martin Quencez）表示，民調可證明拜登將美中競爭視為民主和專制之間的意識形態衝突，是有正當性與民意基礎的。

歐洲議會在5月時決定終止審核《歐中全面投資協定》，反映了歐洲逐漸採取對中國更為強硬的立場。另一方面，一些曾經被視為中國合作夥伴的歐洲國家，也正在試圖在調整政策、遠離北京的影響力。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範