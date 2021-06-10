「我知道你在玩什麼把戲」，美日兩國實際挺台行動背後有著深層的外交意涵

上週末，美國三位國會議員利用訪韓行程短暫三小時旋風式來台，繼日本直送台灣124萬劑疫苗後的隔一天，與台灣友好的美國再度用行動來表達力挺之意。

當然，在台灣深陷疫情肆虐之際，外界關注這趟美國參議員訪台之行會稍來什麼消息？

美日相繼供台疫苗背後的外交意涵

尤其是如何緩解台灣的疫苗之荒，如外界期待，民主黨籍的參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）傳達白宮的最新消息，將對台捐贈首波疫苗75萬劑，顯然美國十分在意台灣的疫情形勢，捐贈疫苗除了彰顯台美關係友好之外，也有著向中國嗆聲的意味，回看6月4日當天日本直送台灣124萬劑疫苗，可以說，美日兩國實際挺台行動背後有著深層的外交意涵。

值得留意的是，到訪的三位參議員不但是橫跨民主、共和兩黨，更是參議院外交、國防委員會的成員，三人在既定訪韓行程中撥出短暫時間到訪台灣，捐贈疫苗除了緩解當前台灣對疫苗的需要，最重要的是美國已將疫苗作為對外援助友邦及夥伴的重要工具，由友台的國會議員轉達。

這除了展現美國國會的立場，更多是讓傳遞外界「美國知道中國在玩什麼把戲」的訊息。

換句話說，美國將台灣捐贈疫苗視為共同安全的項目，一來協助台灣力抗中國的阻撓，二就是緩解台灣面臨街受中國疫苗的壓力，這樣的思維正是美國對於中國慣用統戰的反制行動，而且在短短兩天內，讓台、美、日、韓同框，這不是巧合，而是有著策略性的認知作戰，美國的印太戰略不只有傳統安全的概念，更橫跨了非傳統安全的範疇，其中，公共衛生就是重要的一環。

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當然，美日接連挺台的動作，一定會惹得中國不開心，中國立即以「干涉內政」作為反擊，言下之意，只有中國才能決定台灣的疫苗取得，任何國家向台灣提供疫苗都是民進黨政府為了「以疫謀獨」的手段。

不過，中國最在意的是，美國軍機降落台灣機場的作法，沒有任何遮掩光明正大載著國會議員，這儼然踩到了中國的紅線，而且還領著拜登（Joe Biden）總統的口信，中國裡子（疫苗）、面子（軍機）全無，難怪乎許多中國網友直氣得跳腳。

台灣戰略位置、半導體優勢是關鍵

三位參議員來訪的價值並不是停留多久，也不只是捐了多劑疫苗給台灣，而是他們各自擁有外交與國防的專業。

這不同於上次拜登特使訪台的意義，美國支持台灣不只是行政部門的既定政策，更是國會認同的作法，而這不是台美之間的事務，聯合抗疫將讓印太地區國家的「公衛共同體」成形，這對比歐美國家近期開始重新檢視病毒來源的質疑聲。

顯然，中國對全球公衛帶來的傷害，美國識破中國企圖利用疫苗來改變國際認知的打算，不讓中國試圖穿上「受害者」及「救世主」的雙面具，未來會極力壓縮中國對外恣意而為的空間。

當然，對美國而言，台灣有一定程度的戰略價值，除了位處於東亞第一島鏈的戰略位置，更是全球對抗中國的重要據點，美國在川普（Donald Trump）時代便不再對中國睜一隻眼、閉一隻眼，拜登上台後，美國的兩岸政策更是日益清晰。

美國對中政策逐步拋棄戰略耐心的路徑，中國意圖緊縮台灣的疫苗取得，讓美國深知中國並不會因為疫情而減少對台施壓，反而是利用疫苗來擾亂台灣內部的社會紛爭，簡單來說，中國就是透過疫情來分化台灣，逼使台灣接受疫苗進而滲透。

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台灣內部的壓力，將影響美國規劃的供應鏈聯盟

此外，台灣對美國也有著產業合作上的價值，拜登在今年4月宣布將投入半導體的發展，而台灣在半導體領域上掌握了世界一流的技術，所生產的晶片更是牽動全球高科技產業發展：換言之，半導體不但是台灣的護國神山，更是美國會全力保護的重要戰略資產，美國有必要讓台灣不受中國威脅，以及必須降低疫情對整體產能的衝擊。

因為就現實來說，台灣目前面臨的壓力若無法解決，將會影響美國有意打造的供應鏈聯盟。

依此來看，這解釋了為何美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前對外表示將會重啟台美之間的貿易及投資對話，縱然這不等於台美雙邊將會進入全面貿易協定的談判進度，但是至少在目前的國際氛圍來看，台灣身為美國印太地區的重要夥伴，將有機會在美國為首的供應鏈中扮演重要角色。

進入全球化的時代，國際政治現實的本質沒變，大國擁有了對於國際事務的議程設定權力，尤其「沒有煙硝的戰爭」已是當前國家對抗的主要模式，一個國家若掌握了科技研發、技術標準、疫苗研製等，就等於在國際體系中取得話語權與影響力。因此，台灣必須在狹縫中審慎面對，合作之餘更要提高國家競爭力，創造不被取代的價值，方能在自主優勢下讓國家永續向前行。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航