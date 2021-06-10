【影評】《愛x死x機器人》第二輯〈溺斃的巨人〉：躺在海灘上的龐然大物該怎麼解讀？

文：視覺文化研究室

5 月14日 由Netflix出品的《愛x死x機器人》（Love, Death & Robots）第二輯上線，該系列作品過去第一輯問世時引發轟動，短小的篇幅及極具特色的視覺風格述說關於科技烏托邦、性與各種帶有異色氣質的小故事。

Photo Credit: Netflix

綜觀目前釋出的兩輯，我其實不認為它處理了太多關於科技治理、反烏托邦思維及一貫存於（好的）科幻作品中的哲學主題（也許唯一比較接近的是第一輯的〈茲瑪藍〉（Zima Blue），大多只是某種以未來科技為設定的驚悚故事。

然而，在第二輯中，〈溺斃的巨人〉（The Drowned Giant）脫穎而出，以幾近於影像散文（essay film）式的敘事手段，加上恰到好處的奇幻設定，揭示出某種後現代以降與存在主義產生特殊對話的種種問題。

變形

〈溺斃的巨人〉改編自小說家J.G. Ballard的《The Terminal Beach》（1965）其中一個同名短篇，簡言之故事描寫一個溺斃的巨人被沖到岸上後村民與其展開互動。動畫版同樣以一名科學家為視點，在他的獨白中悠悠道出整個事件及其深意。

看完整個故事後，不難與某位一覺醒來突然發現自己變成甲蟲的故事產生對話，兩者所追尋的人、存在與世界的關係異曲同工之妙。然而，在《變形記》（Die Verwandlung, 1915）中卡夫卡（Franz Kafka）選擇的（大多時候）是第一人稱視角，並側寫主角周遭人們對他的看法引出人稱切換的存在辯證。

這種以視點區分的安排似乎與沙特（Jean-Paul Sartre）在《存在與虛無》（L’etre et le neant, 1934）中提出的三維（three dimensions）身體存有學（body ontology）不期而遇。

有趣的是，《變形記》中以大量第一維身體：作為自為存在的身體（the body as being-for-itseif）一方面帶出「變形」（metamophors）的存有意義，一方面反襯出當視點變成二維身體，即做為為他存在的身體（the body as being-for-the-Other）時所迸發的那意欲隱藏的悲劇。

甚至，最美的地方便在於當二維身體的悲劇過渡到三維身體——作為被他人所知的我的身體（my body as body-known-by-the-Other）時，讀者才終於知道，其實變形的悲劇一直不存於主角本身，而是他人反向導致的自我抑損，以及他已經被迫自我異化的無奈：一種他人即地獄（L’enfer c’est les autres）的主體悲劇。

而〈溺斃的巨人〉改以另一層意義上的第三人稱視角（對應到沙特的第三維身體）開展。當作為敘事主體的神秘巨人已經死亡（生理層面），我們如何以其為隱喻察覺「存在」於世界的悲劇？故事完全不處理巨人的身世與由來，直接從巨人擱淺的既定事實開始。

從三維身體的角度（片中主角史蒂芬的視角），首先能察覺到的是外在世界之於巨人本體的詮釋，作者花了不少篇幅描寫人從懼怕到共舞，最終肢解的過程。我們能進一步將上述進程（process）拆解成發現——害怕、共舞——無趣、肢解——流入常民三個部分詮釋。

在發現——害怕階段，巨人彷彿神話世界的住民，碩大的身體使一旁的人類像是眾多粗劣的複製品，人們對眼前「真實」的神話顯得畏懼。當巨人的存在（being-as-object）已經在眾目睽睽下被確認，他已經具備一種被超越的超越性（my transcendence as transcended）。

有趣的是，在沙特的討論中，不論是哪一維的身體都是藉由自身展開，但在巨人的故事中那個「自身」已經死亡，變成流轉至史蒂芬施加的投射。也就是說，在這個故事的討論中，雖然我們的主體是巨人，但敘事者卻是史蒂芬，因此本作不同於《變形記》全然出於我（即主角本人）出發，而是加入了他人的凝視成為更模糊的雙擺敘事。

共舞

所以在第一階段中，作者（導演）先處理了敘事主體與探討對象的關係，並進入三維身體的建構論中。透過史蒂芬對巨人的五官、身形的敘述，從古典氣質的鼻與唇到荷馬（homeric）式的身形與阿爾戈（argonauts）英雄般的想像；以及最後他說出了：

「想當然爾，我被深深吸引的其中一個原因必歸於他那巨大的身形。但使我更著迷的是，他絕對存在於世的這個『事實』。」

這整段十分美麗的形容揭示了前文提及的神話性質，當面對謎樣且巨大的生物時，一般的認識論使我們使用一組關於史詩、古老故事的形容詞，更甚至在最後表露了過往神話被確認的感動與真實。

而當史蒂芬看著所有人一觸即發地踏上巨人的身軀，在人群中茫然的自己及隨後背向人群而去的姿態，都決定了它將成為存在在故事中的旁白：一種抽離自故事本身的故事角色。

Photo Credit: Netflix

旋即來到第二階段，從共舞到無趣發生得很快，人類見獵心喜的心態已經不是新聞。我們在這段該注意的還是在史蒂芬本人，一句「對我來說巨人依然活著」再次應證了他存在主義式的思考。靈魂的消亡完全無法代表一個人真正死去，而是那個「存在」本身如何繼續、恆常地與世界產生關係。

同時，在時間的推移下，巨人開始因為泡水而浮腫，肉身也開始腐爛。對應上述巨人依然「活著」，這段的描寫再度強調存在與肉身的反目，並在後續化約時間的同質性與腐爛所造成的質變（meatmorphosis），甚至從這個質變引出稍縱即逝的現代性美學。如同波特萊爾（Baudelaire）在《惡之華》的〈腐屍〉（Une charogne）中所描繪的：

形式已經消失，只留下依稀的夢，（Les formes s’effaçaient et n’étaient plus qu’un rêve,）

一張遲來的草稿圖（Une ébauche lente à venir）

在遺忘的畫布上，畫家的完成（Sur la toile oubliée, et que l’artiste achève）

僅僅憑著記憶的復出。（Seulement par le souvenir.）

不論是巴黎街頭的腐屍或海灘上的巨人，他們都體現著形而上的抽象意涵，在詩人及科學家的注視下，幻化成模糊的畫。接下來便迎來了本作最後一段，同時也是最具深意的肢解——流入常民。

巨人從原先的奇觀被肢解成另一種證明，流入常民的骸骨反向地昭示巨人的存在。一顆從巨人屍骨的裂口，向外框取眾多烹飪屍體的火爐的鏡頭，無疑向所有人表示身體消亡的同時，巨人的存在也將宣告結束。以下這句：

「所剩無幾的人類特徵，輕輕地攀附在他的屍體上，隨著特徵消亡，參觀者的興趣也隨之逸散。」

除了再度顯示一般人對存在的陳舊定義，更幽微地埋下後續反諷與存在辯證的引子。當這些遺骨流竄至民間時，它的意義被置換成某種商業奇觀式的庸俗裝飾。然而，片中沒提到但可想而知的是，當常民看見這些高掛在肉鋪、商店、馬戲團的遺體，似乎依然能夠將其在表面上連結至巨人的曾在。

只是對沙特或史蒂芬來說，巨人的存在無疑被社會吸收，從原先的膜拜、畏懼到高度奇觀邏輯的再臨，巨人並沒有經歷大眾認知軸中曾經空白的斷裂，而是不斷從一開始（無法標示時間）便一直與世界（以及常民）互動，最終無法死透地被福馬林溺斃，擱淺在幻象與真實之間。

Photo Credit: Netflix

存在

就其形式來說，動畫版的〈溺斃的巨人〉無疑提供了一種視覺上的奇觀，這個奇觀同時與本作原先探討的虛無與存在，形成很恰適的疊影。我強烈建議喜歡這部作品的觀眾可以去找原文讀，流露在詞句中的那份冷峻與荒蕪將存在主義的虛無性美感表露無遺。

本作從文學的想像過渡到動畫的觀看，一種視覺的轉繼甚至某種程度上呼應了葉慈（W. B. Yeats）在〈視〉（A Vision）中所揭示的視覺轉向：從希臘人到羅馬人、從安裝到挖空、從具象到形上，不論是視覺意涵、巨人之軀或存在本身，我們的觀看、思考及存在已經不再是單純外貌的展露，而是進到一種中心的空無，進而製造意義本身，形成一場思考的個人運動會。

本文經電影神搜授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航