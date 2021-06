【影評】《愛x死x機器人》第二輯〈溺斃的巨人〉：躺在海灘上的龐然大物該怎麼解讀？

文:視覺文化研究室

5 月14日 由Netflix出品的《愛x死x機器人》(Love, Death & Robots)第二輯上線,該系列作品過去第一輯問世時引發轟動,短小的篇幅及極具特色的視覺風格述說關於科技烏托邦、性與各種帶有異色氣質的小故事。

綜觀目前釋出的兩輯,我其實不認為它處理了太多關於科技治理、反烏托邦思維及一貫存於(好的)科幻作品中的哲學主題(也許唯一比較接近的是第一輯的〈茲瑪藍〉(Zima Blue),大多只是某種以未來科技為設定的驚悚故事。

然而,在第二輯中,〈溺斃的巨人〉(The Drowned Giant)脫穎而出,以幾近於影像散文(essay film)式的敘事手段,加上恰到好處的奇幻設定,揭示出某種後現代以降與存在主義產生特殊對話的種種問題。

〈溺斃的巨人〉改編自小說家J.G. Ballard的《The Terminal Beach》(1965)其中一個同名短篇,簡言之故事描寫一個溺斃的巨人被沖到岸上後村民與其展開互動。動畫版同樣以一名科學家為視點,在他的獨白中悠悠道出整個事件及其深意。

看完整個故事後,不難與某位一覺醒來突然發現自己變成甲蟲的故事產生對話,兩者所追尋的人、存在與世界的關係異曲同工之妙。然而,在《變形記》(Die Verwandlung, 1915)中卡夫卡(Franz Kafka)選擇的(大多時候)是第一人稱視角,並側寫主角周遭人們對他的看法引出人稱切換的存在辯證。

這種以視點區分的安排似乎與沙特(Jean-Paul Sartre)在《存在與虛無》(L’etre et le neant, 1934)中提出的三維(three dimensions)身體存有學(body ontology)不期而遇。

有趣的是,《變形記》中以大量第一維身體:作為自為存在的身體(the body as being-for-itseif)一方面帶出「變形」(metamophors)的存有意義,一方面反襯出當視點變成二維身體,即做為為他存在的身體(the body as being-for-the-Other)時所迸發的那意欲隱藏的悲劇。

甚至,最美的地方便在於當二維身體的悲劇過渡到三維身體——作為被他人所知的我的身體(my body as body-known-by-the-Other)時,讀者才終於知道,其實變形的悲劇一直不存於主角本身,而是他人反向導致的自我抑損,以及他已經被迫自我異化的無奈:一種他人即地獄(L’enfer c’est les autres)的主體悲劇。

而〈溺斃的巨人〉改以另一層意義上的第三人稱視角(對應到沙特的第三維身體)開展。當作為敘事主體的神秘巨人已經死亡(生理層面),我們如何以其為隱喻察覺「存在」於世界的悲劇?故事完全不處理巨人的身世與由來,直接從巨人擱淺的既定事實開始。

從三維身體的角度(片中主角史蒂芬的視角),首先能察覺到的是外在世界之於巨人本體的詮釋,作者花了不少篇幅描寫人從懼怕到共舞,最終肢解的過程。我們能進一步將上述進程(process)拆解成發現——害怕、共舞——無趣、肢解——流入常民三個部分詮釋。

在發現——害怕階段,巨人彷彿神話世界的住民,碩大的身體使一旁的人類像是眾多粗劣的複製品,人們對眼前「真實」的神話顯得畏懼。當巨人的存在(being-as-object)已經在眾目睽睽下被確認,他已經具備一種被超越的超越性(my transcendence as transcended)。

有趣的是,在沙特的討論中,不論是哪一維的身體都是藉由自身展開,但在巨人的故事中那個「自身」已經死亡,變成流轉至史蒂芬施加的投射。也就是說,在這個故事的討論中,雖然我們的主體是巨人,但敘事者卻是史蒂芬,因此本作不同於《變形記》全然出於我(即主角本人)出發,而是加入了他人的凝視成為更模糊的雙擺敘事。

所以在第一階段中,作者(導演)先處理了敘事主體與探討對象的關係,並進入三維身體的建構論中。透過史蒂芬對巨人的五官、身形的敘述,從古典氣質的鼻與唇到荷馬(homeric)式的身形與阿爾戈(argonauts)英雄般的想像;以及最後他說出了:

這整段十分美麗的形容揭示了前文提及的神話性質,當面對謎樣且巨大的生物時,一般的認識論使我們使用一組關於史詩、古老故事的形容詞,更甚至在最後表露了過往神話被確認的感動與真實。

而當史蒂芬看著所有人一觸即發地踏上巨人的身軀,在人群中茫然的自己及隨後背向人群而去的姿態,都決定了它將成為存在在故事中的旁白:一種抽離自故事本身的故事角色。

旋即來到第二階段,從共舞到無趣發生得很快,人類見獵心喜的心態已經不是新聞。我們在這段該注意的還是在史蒂芬本人,一句「對我來說巨人依然活著」再次應證了他存在主義式的思考。靈魂的消亡完全無法代表一個人真正死去,而是那個「存在」本身如何繼續、恆常地與世界產生關係。

同時,在時間的推移下,巨人開始因為泡水而浮腫,肉身也開始腐爛。對應上述巨人依然「活著」,這段的描寫再度強調存在與肉身的反目,並在後續化約時間的同質性與腐爛所造成的質變(meatmorphosis),甚至從這個質變引出稍縱即逝的現代性美學。如同波特萊爾(Baudelaire)在《惡之華》的〈腐屍〉(Une charogne)中所描繪的:

形式已經消失,只留下依稀的夢,(Les formes s’effaçaient et n’étaient plus qu’un rêve,)

一張遲來的草稿圖(Une ébauche lente à venir)

在遺忘的畫布上,畫家的完成(Sur la toile oubliée, et que l’artiste achève)

僅僅憑著記憶的復出。(Seulement par le souvenir.)