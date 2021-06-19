〈諫太宗十思疏〉與生命週期：「有善始者實繁，能克終者蓋寡」，這兩句話讓我很有感

前陣子在某班級課堂上到〈諫太宗十思疏〉這課時，講到這兩句話很有感：

有善始者實繁，能克終者蓋寡。

意思是說：「君王在就任初期，多數都會很有熱忱地想有些作為，但能抱持這份熱忱走到最後，似乎就慢慢少了。」我談到台灣歷任民選總統中，不論哪一黨派似乎都是這樣吧？任期走到後面就似乎後繼無力。談論僅止於此，我沒有想要再往下深入，我一向很討厭在課堂談論政治，因為學生比我們想像的還喜歡噴政治口水。

不過會對這兩句話有感，主要是我突然莫名談到「生命週期」，因為每件事情的發展，必定會經歷「萌芽期、發展期、成熟期、衰落期」，如果涉獵過管理學對這應該不陌生。即任何事情的產生，哪怕只是0.1的成長都是進步，但當它進步成熟到沒有多餘的空間時，任何的停滯都會是衰落的開始。企業經營是如此，社會現象的形成也是如此，人際間的互動也似乎如此，對照課文這兩句話來談論君王作為也似乎是如此。

無心之間，我和這群學生分享自己的生命轉折，我說自己也是技職生，高職和大學都是念職業類科，研究所才進而轉往文學發展，會念文學也只是單純興趣啟發而念，我也從沒將教書當作日後人生發展主力。回想高職念職業類科時，我也念得非常有興趣，即便高三為了準備升學而一天睡四、五小時，這份熱忱也讓我將書念得甘之如飴。然而，我又是在什麼樣的狀況和時間點，開始對職業類科感到無趣？又為什麼會如此，愈到後來也很難說出個為什麼。

上述我的分享，其實就頗符合課文的那兩句話。但我這時也請學生開始回想自己的生命歷程，回想自己當初剛剛進來這所學校時，你們一定對於自己為何要念這個類科有想法，甚至對於自己決定選擇念這個類科抱持一份理想，如同餐飲科學生習慣在作文談到「希望自己的手作料理能帶給別人幸福」之類的文句。但我試著請學生去回想一年前的自己，走到現在究竟你是愈悲觀？愈樂觀？當初那份理想期望究竟是增加？抑或減少？講台上的我也似乎感覺到部分學生的思索神情。

或許很多人不喜歡檢視自己的過往，認為人生總該向前看，過去就讓他過去，沒必要被過往束縛。這其實也沒有標準答案，因為我就是習慣檢視自我過往，讓自己記得自己一路走來的痕跡與轉變，這就是我。

我在課堂隨機點了一位男同學，我問他現在是否還有像當初一樣喜歡念餐飲？他說：「沒有，因為老師的關係。」其實我曾經和這位男同學一樣，也曾經將自己到後來不喜歡觀光學門的原因歸咎老師，但現在自己卻也不會這麼想，因為這之中可能有很多其他複雜的因素形成，並非我將其單一歸咎在老師身上即可解釋，原因可能來自於自己，也有可能來自於他人或環境，於是我分享了一句話給學生：

或許我們無法改變環境，但卻能改變自己的內心。

我告訴學生，如果你現在仍對餐飲保有興趣，我期望你能繼續努力；如果沒有興趣，或許應該重新調整你對餐飲的定位。就像很多餐廳一樣，如果因為服務和餐飲水準下降，導致最後倒店，這確實是自己的問題；但有不少餐廳的服務和料理始終維持水準，生意卻始終不見起色，那麼這是環境和市場的問題，既然無法改變這些，那麼只好重新定位自己的品牌，方法可能是適時推出新菜單，或者重新包裝和行銷品牌，還是其他可能性等等。

我和學生分享著，雖然現在做的工作都不是當初的預期，但其實面對一路以來的轉變，環境帶給我的啟發，或者其他人事物的觸及，不論過程是什麼，我始終很認真的在經營自己的生命過程。雖然也曾經執著於應該如何才好，也曾經不知道如何定義當下處境，但我始終去面對它、接受它，我始終對自己的生命負責。

或許我根本也不曉得自己應該走什麼方向才正確，但也或許是我願意對生命負責吧，所以周圍環境中也引領我走到了這個方向，或許也不用急著定義好壞，順應眼前的安排，環境無形中也能符應生命的啟動。我對學生說著，教書完全不是我的預期，但事後研究自己的紫微命格，教書卻也非常符合我的命格屬性，很玄吧！

佛法說「人生無常」，生命中沒有什麼事是永恆絕對的，教書不會是我一輩子的工作，但我下一步應該怎麼做才好？老實說我真的不知道，我也一直都在思索，但這對我而言倒不會是太苦惱的問題。但我只要認真經營自己的生命，對自己的生命負責，我相信現在經歷的每件事情，都是未來人生的鋪陳，或許時間到了就會有答案了。

而我再把問題反問學生，現在你可能對餐飲仍有興趣，但也可能不再感興趣，但不論如何，現在高二的你們，對照過去和現在，總是要重新思考和自我定位。對餐飲還有興趣的人，可能還處於生命週期的「發展期」，那你可能要思考自己的專業是否要再精進，永遠不要忘記餐飲專業是很容易被他人取代的學門；沒有興趣的人，可能處於生命週期的「衰落期」，那你要開始思索現階段，是否還有其他發展的可能性，想做什麼就去嘗試吧。

前陣子看完電影準備回家的路上，無心經過大學母校，臨時決定進去走走。然而每隔一段時間，我都會回來母校走走，也不為了什麼，單純回想昔日青春年少曾有過的，莫名觸及內心且感動過的生命記憶。

這是母校更改校名後，第一次走進來。繞了一圈，發現不少舊校舍正在拆除施工中，雖然已是面目全非，但是這些地方過去都有我不少的足跡回憶。特地上去社團辦公室看看，假日夜晚僅三兩人，旁邊社團內的音響傳來趙傳〈愛要怎麼說出口〉一曲，好有時代感的旋律，也激起深藏腦海的記憶浪潮，如此有感覺的一波波襲來。

看著籃球場上打球的學生，禮堂參與社團活動的學生，很多感覺都湧上了心頭。想起上次和媽媽聊天時，我說：「還是當學生最好，最享受。」這個享受當然不是指吃香喝辣和茶來伸手，畢竟現在的生活品質比當時寬裕超多，以前窮學生的我還不敢亂花錢。這個享受，其實是指學生時代不用背負和承擔太多責任，只要有什麼事情想要去體驗嘗試，不用顧忌太多，那是一段很理想且美好的生活。現在卻沒辦法如此，生活當中往往太多事情要面臨取捨和顧及現實，因為要承擔的責任也變多了，不論是對親友或社會都是。

雖然過去也曾在青春軌跡留了些遺憾，但整體說來，那段日子還算過得很精彩且充實，我指的不是瘋狂玩耍或白目胡鬧的人生，而是對豐厚自我生命足以交代的累積。有時候和家族晚輩或畢業學生聊天時，我總是期勉他們不要浪費時間，因為這是人生中難得且美好的階段，能夠接觸體驗的事情盡量去開啟、去揮灑、去實踐，當然我指的也從來不是「只有讀書」，因為人生還有許多無限性是在讀書之外。

嚴格說起來，現在的國文教學工作，和大學時代的經歷似乎沒有直接聯繫，甚至說人生少了大學這個階段，我仍舊可以在研究所期間去養成專業來教書。但卻也是因為在大學階段，才無心開啟了我對文史哲的接觸，進而才會念文學研究所，又進而現在才會在學校教書，符應生命歸屬。沒有在大學的開啟，我沒有鑰匙能打開下一段生命的契機，我沒能料到那會是必要的經歷過程，但其實生命的奧妙，不就是在於往往不知不覺的當下，它已在無形中為你的未來人生做鋪陳嗎？端看自己是否用心覺察和經營生命罷了。

昨天和朋友去了趟衛武營歌劇院，我們都是第一次進來這裡，主要是要欣賞綠光劇團的《再會吧，北投》歌舞劇，它不同於綠光劇團的其他舞台劇，因為片中穿插大量的歌曲表演，演員必須要能唱、能演、能說。戲劇長度出乎意料之外的長，故而影響當晚原訂要看明華園歌劇團的安排，然而看過綠光劇團不少劇目，這齣應該是我最喜歡的作品，看得我噴了三次淚。

劇情很感人，但其中有兩次噴淚是在結尾和謝幕時，真正衝擊我內心的關鍵是這群人為了文化，把一部戲劇做到如此細膩深情，質感與情感兼具，深深以台灣文藝界還有這批人而感到驕傲。整部戲劇多以台語發音，當然這和場景設定的北投溫泉鄉有關，其中穿插了大量的經典台語歌曲，裡面不少歌曲都是陳明章老師過去的作品，亦有不少曲目由他領唱。或許是這些眾多元素的加乘效果，雖然這些歌曲都算耳熟能詳，當下卻第一次感覺到這歌詞的意境如此優美，不輸《詩經》。

台灣的文化內涵也能做到如此深刻細膩，這已不是過去部分社會論述中的粗鄙低俗，這不是新發現，只是再度喚醒，喚醒我們曾經擁有過的「文化美好」，想到這裡卻又不禁偷偷拭淚。「文化」的美感需要時間的沉澱，急不得，它必須經過時代的考驗，才能串起不同世代人們的共鳴，始成「經典」。眼前這批文藝界人士何嘗不是如此？不爭先搶著發聲奪權，只願意在背後默默經營，慢慢成就與淬煉，只為了在台上這一刻呈現最完美表演，想必他們內心也有著對自我文化的自信驕傲吧。

他們並非無病呻吟，只是重新喚醒逐漸消逝的美好，不僅喚醒自我的認同歸屬，也帶領群眾共同喚醒。文藝界人士用他們最自豪的方式來喚醒，雖然過程和時間很緩慢，但文化啟蒙卻最深入。我想起日治時期成立「台灣文化協會」的那批人，藉由文化演講宣傳形式來傳播資訊和知識，來達到對殖民政府的非武力抗爭，雖然過程和時間同樣緩慢，但是精神意識的啟蒙卻也最深入，喚醒身而為人內在的文化共感，也重新思索要如何定位自我的存在。

雖然前後兩者的形塑背景不完全相同，但兩者都是用最慢速的啟蒙運動來深入人心，或許正是如此，看著舞台劇上演員的謝幕，突然有感敬佩這群「投入啟蒙」的人。也或許啟蒙運動是一條漫長路，有人終其一生都不見得能走到他理想的那一步，也不見得會被知悉或重視，但他們還是選擇這樣默默無聲的堅持走來，讓步伐寫下了美麗動人的篇章。最後我還是想用開頭的那段話作結語：

有善始者實繁，能克終者蓋寡。

起初能抱持理想投入的人很多，但能堅持走到生命最後的人卻很少。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航