楊渡《未燒書》：「解放軍會大開殺戒，沒辦法回頭了」，我絕望的說

文：楊渡

20

兵荒馬亂之中，忽然念及，紀念碑前的學生和絕食的四君子不知如何了，有沒有因應的對策？我正想走上前去看看，卻見到南邊前門大街的方向，一群市民朝著廣場大喊大叫起來：「來了，解放軍來了！快來啊，快來堵住他們！」

嘩的一聲，像炸彈爆開一般，廣場上的群眾成群結隊的向前門大街衝過去。

我們跟著群眾跑過去，只見大街上，一堆群眾圍住了一隊人，上千個解放軍以整齊的隊形，喊著口號，向前移動。此時群眾圍起來，憤怒高喊：「滾回去，滾出去！」

但解放軍這次不一樣了，不為所動，繼續踼著正步前移。部隊的前方，有一個帶頭的軍官模樣的人大喊：「請讓開，請讓開！」

群眾不依不撓，想擋在前面。

部隊終究訓練有素，提刺刀的軍人高喊口號，在前面開道，衝破包圍前行。

群眾迫於刺刀，也被軍隊的喊聲威懾到了，逐步讓開。

但有群眾憤怒了，不知從什麼地方撿起石頭，飛過前面的群眾，向部隊丟去。一個人起了頭，其他人也跟進了。一邊丟，一邊大罵：「操你媽，滾出去，」

此時部隊士兵大聲喊起口號。我聽不懂，問小馬，他說：大概是「人不犯我我不犯人」之類的警告。軍隊起初不管石頭，有人剛開始用手想遮住頭。但太多群眾丟了，石頭如雨下，根本擋不住。有人受了傷，血流滿面，此時軍官突然下令，在兩旁的士兵此時舉槍還擊了。

起初槍口還對著天空做警告射擊，群眾先是後退，走了十來步，發現沒事，只是對空鳴槍，更加無懼，回過頭，還是丟石頭還擊。此時，一聲令下，士兵的槍口突然一低，對準群眾，直接射擊了。

啪啪啪啪，一陣槍聲，如鞭炮炸響，群眾啊聲大叫，有人中彈，有人對後面大喊：「開槍了，開槍了。快逃啊，快逃啊！」

群眾嘩的一聲，向後倒退狂奔，大喊著：「快跑啊，快跑啊，開槍了，開槍了！」

事實上，小馬一看到槍口對空射擊的時候，就感到不妙，大叫一聲：啊呀，糟了，開槍了！

我還想看看會如何，他拉了我往一個胡同的方向奔去。我回頭一看，群眾還有人在丟石頭，立即招來還擊，槍口一射，立即有人大叫：「啊，打死人了。」

槍聲，叫喊聲，哀嚎聲，此起彼落。

群眾像發瘋一般，有人大怒大罵，但更多人朝著胡同裡拚命衝，拚命逃。

「快走啊，走啊，開槍啦！」民眾大喊大叫。

胡同特別狹窄，逃命的人擠成一團，往小胡同裡鑽。

連發射擊的槍聲，像長串的鞭炮聲，劈里啪啦，響個不停。那聲音起初來自前門大街，後來發現，遠遠的地方也有相呼應的。聽起來像西邊，又像東邊也有。彷彿滿城都在放鞭炮。

「哇靠，到處都開打了。都是槍聲。」走到胡同深處，人聲較不雜沓時，靜聽更清楚。

小馬臉色慘白，恍然說：「這北京城啊，從來沒有過。」

我再聽了一下，似乎西邊的槍聲大一些。而且是機槍一起打的連發，響成一片。

「怎麼辦？」我心想，這北京市區這麼大，我不可能全部看到，得選擇地方採訪。

在胡同走了一陣，槍聲漸漸小。回頭一看，郭承啟不見了，也不知道在那裡走散了。此時天色黑暗，根本無從找起，只能自謀生路。

軍隊通過後，我們回過頭，探出胡同口。路上躺著幾個人。有一個人坐在地上，手捂著腹部，血流如注，地上一灘血跡，他卻出聲大叫：「救人啊，快來救人啊！」他指著旁邊，地上躺了一個中年的漢子。

「老天啊，快來啊，有人受傷了。」大家大叫起來。

「操他媽的，法西斯！劊子手！」一個北京漢子大罵道。

那個坐著的漢子顧不得自己流血，指著一個老漢說：「你快回去，把那板車拉過來吧，快把他送醫院。流太多血，快沒命了！」

那個躺地上的人已經昏迷了。

正在此時，另一隊解放軍又從南面過來了。他們小跑步前進，以急行軍的方式，發出巨大的腳步聲。

「快，先把人拉進來啊！」幾個市民緊張的說。他們顧不得受傷的情況了，幾個人合力，把人抬進胡同裡。

幾個年輕人憤怒的撿起石頭，要衝出去，幾個老人家大喊道：「別去，別再去送死了。媽的，你們擋不住子彈啊！」

但年輕人不管。氣憤難當，大罵著三字經，衝出去丟石頭。

子彈果然毫不留情的回擊。有人受傷了，群眾又從大街上水一般湧了回來，逃進胡同。

看到許多人受傷，一個老漢穿過人群，大叫：「咱們先回去拉板車來。」他的身材高壯，平時可能就是拉板車的。

我想起初到北京時，在友誼飯店外看到有人賣冬白菜，很多人買了一大堆準備整個冬天用的大白菜，就是請這種老漢的板車幫忙給拉回家的。現在這個老漢，看起來正是這種引車賣漿者流。

「仗義多是屠狗輩。」我望著他急奔而去的背影，心中暗自嘆服。

這一隊解放軍通過時，仍有很多人非常不滿，從胡同裡衝出去，拚了命去丟石塊。解放軍隊伍中有人被打中頭盔，發出一陣啪啪聲。但隨後就引來一梭子機關槍的回擊。

群眾學乖了，一丟過石頭就迅速往胡同裡逃。但還是有人被機關槍掃射打中了背部。被打中者像突然被人拉住一樣，忽然就往前一衝，倒了下來，撞到地上。那撞擊是無聲的。不像電影中的場面，中槍者會呼喊，不，死亡是無聲的，人的身體一旦中彈，打穿中樞神經，人就麻了，撞到地上的聲音，像一塊肉，撞到了地面，悶悶的極低的一聲而已。

我從胡同內看去，只感到一種懼怖和悲哀。原來人是如此脆弱，原來生命如此卑微，沒有悲劇電影的場景，沒有聲音，生命真的就這樣倒下去了。

「快跑啊！」小馬看我還在觀望，迅即拉起我就往胡同裡衝。

老漢的板車終於來了，大家把人抬上去，高叫著：「讓一讓，有人受傷了！」老漢奮力踩著板車，衝出胡同。

解放軍通過後，我們繞著小胡同，從另一個胡同口出來。這裡更接近廣場。我想看看到底部隊通過後到了什麼地方，是不是把廣場包圍起來。

果然，他們都靠向了人民大會堂的方向，從外圍把廣場中央的學生包圍起來。

而在前門大街的方向，市民又從各個胡同裡走了出來，聚集在胡同口議論開罵。

就在此時，一個大叔拉著一輛板車，板車上躺了一個人，手捂著腹部，手上血汙一大片，血猶汩汩的不斷往外冒，正低聲呻吟著。大叔高叫著：「讓一讓，讓一讓，有人受傷了！」他拉著板車往前門醫院的方向衝去。

過不久，又有另一輛板車從另一個胡同邊衝了出來，大叫：「讓讓，讓讓，槍傷的，槍傷的。」

路邊的市民都讓出道來，一邊破口大罵：「操他媽，法西斯。操他媽，劊子手！」

有一個老大爺紅了眼眶說：「操他媽，咱北京沒見到這樣的，對著老百姓開槍！劊子手！」

我特地去看了一下，胡同口的牆壁上有不少槍眼和血跡。剛剛的射擊，不知有多少人受傷。

「你得小心，咱們別走散了。這胡同你會走丟的，萬一走錯了胡同，碰上部隊，就麻煩了。」小馬警告說。

「學生不知道怎麼樣了？」我一轉頭，想去天安門廣場看看。

「廣場現在可能已經被包圍了，咱們進得去，可能出不來了。」小馬警告說。他機靈的小眼睛環視著人民英雄碑的方向。

「怎麼辦？」我猶豫著。

從南邊只看得到後面，看不到紀念碑的前方，也就是學生聚集的地方，無法知道那裡的情況。但那裡感覺還比較安靜，沒有槍聲。

我心中還在遲疑的時候，小馬突然說：「剛剛他們說，部隊通過長安大街的時候，在軍博那裡打得很厲害，死傷很嚴重，不如我們先去那邊看看，先看周邊，免得進去了出不來，什麼都看不到了。」

小馬帶著我穿過曲曲折折的胡同，完全不走大街。只見家家戶戶門窗緊閉，關燈熄火，老樹陰影，暗暗幽幽，胡同古牆，灰黑粗糙，舊門殘戶，曲折環繞。我們如在無人的鬼城裡行進。

最後，我們像兩個幽靈，從佟麟閣路鑽了出來。

我們往長安大街方向試著走走看，想了解解放軍到底通過了沒有？如果有通過，就意味著廣場已經被徹底包圍了。

想不到，我們竟然到了三味書屋。

三味書屋是今年三月剛到北京的時候，我第一間進去的書店。我習慣到一個新地方就找書店，有書香的一角可以窩著，彷彿就可以安下心。同時也可在書店裡找一點地方文史資料，了解地方歷史。三味書屋恰恰就位在我住的民族飯店的正前方，隔著長安大街，一個小小的胡同口。老式的灰磚建築，像極了清朝某王公的故居，門口有幾棵老樹，內部的擺設古色古香，有著典雅濃郁的書香氣息。架上的書以人文社會科學居多，像沈從文的中國服飾史、中國藝術全集、魯迅全集等，乃至於一些文化界正在討論的話題書都有。這些都是我的所好。三月間採訪兩會的時候，只要有空，我就會來這裡盤桓。買幾本書，做一點功課，是了解大陸文化與社會非常好的開始。

這麼好的書香之地，卻在大鎮壓之夜與它重逢。我站在長安大街邊，探頭先看一下。整個寬大的馬路上，悄寂無聲。作為觀光級飯店，民族飯店應該燈火通明的，但此時也幽暗異常，面向馬路的窗口全面緊閉著，盡量不要開燈，以免招惹子彈似的。路面上遺落著滿地的石頭與磚塊，看來是狠狠打過了一場硬仗。

但遠遠的，在西邊的復興門那邊，馬路上方，還有一片火光，不知道是不是有人在燒什麼，還有些機關槍聲，只是遠遠的，像一串響亮的鞭炮，時起時停的打著。

看起來部隊已經從這裡走過，但還有沒有下一波就不知道了。

我們退回胡同裡，小馬招呼我說：「你過來看一下。」

他一手撫摸著牆壁，指著一個一個小洞說：「你看，子彈給掃射的。」

我伸手摸了一把，彈孔很明顯。看起來像步槍射的，才會形成一排斜斜的槍孔。而且，周遭也有好幾個上上下下的槍孔，掃射得頗為密集的樣子。

「看樣子，部隊大概通過了。」小馬說。

顯然部隊通過的時候，有遭遇阻擊，可能群眾從街道這邊丟石頭，解放軍還擊，群眾向胡同撤退，才會留下這些彈孔。

小馬指了一個牆面，上面有一抹血痕，他用手摸了一下，血還未完全乾透，沾在他的手上。「哇操，剛通過不久哪！」

從這情況看來，解放軍應同時從幾個方向出發，向天安門廣場集中，形成包圍之勢，把學生包圍起來清場。現在看來，西路和南路都通過了。東邊那邊似乎沒有人去阻擋，否則前門大街也不會有便衣的車一路開到正陽門去小解。至於北邊，是故宮，周邊都是古蹟和綠蔭小街，部隊應該不會從那裡走。這就表示，解放軍已經從東西南三邊，全部進城了。

小馬和我如此討論時，我忍不住問他：「你當過兵嗎？」

「是啊，我當的駕駛兵，才能回來開出租啊。」

「難怪你這麼了解。」

「這算什麼了解？我又沒打過仗，只是現場看看，常識判斷而已。」他冷靜的說。

我看一下手錶，近一點三十分。

我想回去廣場上看看學生，正要走上長安街，小馬謹慎的拉住我道：「別冒險，部隊剛通過，說不定街道上還有埋伏，你萬一被當成暴徒抓走了，怎麼辦？大街上太明顯，繞胡同走吧。」

繞胡同，走彎路，曲曲折折，最後回到前門大街。

我靠近一點，看了一下廣場，人民英雄紀念碑的周圍全被包圍起來了。東面有一排軍車停在長安街上，部隊在旁邊環立；西邊從人民大會堂即開始，站滿了軍隊，形成一條厚厚的防衛線。南邊則從正陽門開始包圍，直到歷史博物館。學生的所在範圍，只剩下人民英雄紀念碑附近。我觀望了一下，天色太暗，看不清有多少人。可依面積看，可能有大約一千人上下。只不知原來的帳篷裡還有沒有學生，他們是不是有退到紀念碑前。

這裡反而安靜，沒有槍聲。很顯然，把學生包圍起來，已不需要開槍了。

隨後小馬發現，廣場東南角有一個口子可以通過，走出廣場。但我想去紀念碑看看學生和絕食者。

小馬比較警覺，直接警告我：「我們現在進得去，恐怕出不來了。你明早還要發稿，千萬別冒這個險！」

我想起四月初的寒風中，方君在人民英雄紀念碑前，對我講過的一九七六年天安門事件的故事，他被包圍起來，仗著人高馬大，還受過林立果的野戰特訓，才打開一條血路，衝了出去。如今一樣是有那麼多學生在現場，一樣是解放軍大包圍，若是展開大鎮壓，我絕難倖免。

幸得小馬的提醒，我像夢中初醒一般，想到今晚報社有人發稿嗎？出這麼大的事，報館知道嗎？我是明天一早給晚報發稿，但今天晚上的事，記者有人發稿了嗎？

如果不先回旅館，沒有電話可以聯絡。我決定先回旅館。至少，先確定新聞狀況再說。

我於是跟著小馬，沿著前門大街往回走。

那是剛才解放軍進來的路線。

路上空蕩蕩的，軍隊已經通過，剛剛圍堵在路上的市民大都退回去了。大街上冷冷清清，只偶爾有人在胡同口議論紛紛，觀望著大街上還有沒有軍隊。滿地的石塊和磚頭的殘跡，大的石頭甚至有一個人頭那麼大，落在路中央。

我有一種走在劫後之城的感覺，心中憂憤如焚，而又萬念俱灰。

這巨大的鎮壓，這對著老百姓開槍的局勢啊，以後怎麼繼續下去？在軍隊與老百姓之間，新起的這仇恨，要如何了局？軍隊與人民之間，還會有「人民子弟兵」的感情嗎？

我們走到半路，卻見到空蕩蕩的馬路中央，殘石碎片之間，躺了一個人。我以為是有人受傷了，沒有人注意到，想過去幫忙救治。走近一看，才發現他穿著綠色的解放軍制服。他的頭部側著倒下，不知是被砸傷還是倒下所致，流出一大片血痕，他的頭皮青青的，是一個年輕的士兵。再看一下他的胸口，早已沒有了起伏，根本已經沒氣。

「怎麼會這樣？沒有人來管他？」我訝異的問小馬。

「老百姓不想管他吧。」小馬紅著眼眶說。「他們都開槍殺人了，誰要理他？」

「為什麼？就算戰爭，也要管一管敵人的屍體啊。」我抬頭四下觀望，遠處的確有一個胡同口，幾個人在向這裡觀望，他們交頭接耳，顯然很了解這裡的情況。

「解放軍自己都走了，不管了，老百姓才不想管。」

是啊，老百姓有恨，可以理解，但死傷者總該有個尊重的安頓吧。

「快走吧，北京老百姓都不想碰的事，你個台灣記者，甭管了。快走，免得你被當成是殺人的凶手。」小馬警告我說。

我們繼續往飯店的方向走，可走著走著，我還是不忍心，回頭觀望。一具孤伶伶的遺體，躺在夜半無人的街道中央。

我想到在台灣採訪的時候，曾有鎮暴警察在群眾運動的衝突中受傷，警察後來對群眾就特別凶暴，原因無他，警察是一個生命共同體，一個警察的受害，會激起全體警察的同仇敵愾。一個群眾對一個警察的暴力，會被視同對所有警察的威脅。一個警察對一個群眾的暴力，也等於對著所有群眾。

如今，這個解放軍死了。死在大街上，這一定不會只是死了一個，而是被視同對所有軍人的攻擊，以後軍人看到群眾，都會感受到一種威脅，他們為了保護自己，開槍的時候絕對不會手軟。如果每一個軍人都這樣還擊，那民眾的死傷就更慘重了。

這不是一個軍人的死亡，而是群體對群體之間的仇恨。

這樣的戰場，要犧牲多少人啊？

「解放軍會大開殺戒。沒辦法回頭了。」我絕望的說。

小馬非常冷漠的回望屍體，咬著牙，回道：「槍都開了，人都死了，兩邊都沒有退路。只有打下去了！」

書籍介紹

本文摘錄自《未燒書》，聯經出版

作者：楊渡

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「每個人的心中

都有一本無法放下的

未燒書」

三十年前，一個台灣記者，一個見證者，站在六四現場；

三十年後，詩人楊渡，一夜一夜，重回到天安門廣場，

徘徊思索，尋找字句，試圖重現時代的餘燼……

歷史需要時間。唯有歲月，能沉浸出歷史的醇酒。唯有歲月，能提煉出人性的深度。愈是寫到最後，我愈是明白，我所有的記錄，不是為了表白事件的真相，不是為了記錄當時的社會面貌，而是探討更深層的人性；探尋更幽微而脆弱的人心。北京是我的絕望，卻也是我的救贖。——楊渡

三十年來，楊渡從一個記者，流浪採訪了大半個中國，再回到報館成為主筆，留下了一本世紀末的追尋之書；也曾在海外，探訪流亡的作家、記者、知識分子，更多是在大陸結識了各地經歷過那一場劫難的朋友。

然而未曾遺忘的是，終有一天，回來好好寫，寫下這一段記憶。1999年，十年之際，楊渡寫了這故事的開頭，終究寫不下去。2009年秋，重走過北京街道：前門大街、同仁醫院、天壇醫院……，二十年，所有一切都改變了。高樓大廈，市招遍掛，廣告街景，美妝藥鋪，街貌完全不是當年模樣。天壇醫院已建了新的樓群，小街被新的樓景取代。「二十年後，你在哪裡？」楊渡在天壇街頭自問。

2019年6月4日，楊渡為報社專欄寫了一則簡短的場景：描述三十年前撤退的那個早晨，在槍口的包圍下，搖著白布的學生逐一去檢視破爛的帳篷，找出最後的學生，哭著唱國際歌，相扶相持離開廣場。直到那時，他才真正明白自己的角色：一個台灣記者，一個見證者，站在那個現場，站在大歷史的長河中，是的，不屬於任何一邊，只是一個局外人，不需要有人情的包袱，更沒有政治的背負。只是做一個安靜的記憶者。

而親歷過那世界注目的青春，滋養了良善人心的結合。記者遇上醫師，廣場上的共同經歷，成了他們愛的暗號和密語。楊渡為這歷史長流裡燃起的決絕戀情下了注腳：

我們再次緊緊相擁，有如走過了千山萬水，走過烽火連天，才終於相遇；有如在這個亂世裡，人生只能有這一次的相遇。彷彿此生，只要愛這一次，什麼都不管，死了就死了吧。那是近於一起赴死的愛戀。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰