蘋果發展Apple Car接洽中國電池大廠，電動車產業成中美角力戰場

蘋果為了發展電動車，找上中國兩大電池製造商，其中全球電池大廠中國企業寧德時代，因顧及華府與北京局勢緊張和成本考量，而不願在美國設廠，電動車發展儼然成為大國的角力戰場。專家表示，蘋果如要搶佔高階電動車的市場，必須借助中國企業的幫忙，也可以說是看中國臉色，投資人一定要搞清楚各國產業優勢和利害關係為何，才可以提前做好布局。

蘋果發展電動車 傳接洽中國兩電池供應商

（中央社）4名了解內情人士表示，蘋果公司（Apple Inc）為發展電動車計畫，正針對電池供應事宜與中國兩家電池製造商寧德時代（CATL）、比亞迪（BYD）進行初步磋商。

路透社引述消息人士說，相關討論可能會有變化，也不清楚蘋果能否與寧德時代或比亞迪達成協議。由於相關討論內容並未對外公開，消息人士婉拒具名。

其中兩位消息人士表示，蘋果已設下條件，潛在電池供應商需在美國興建生產設施。

拜登政府高層官員今天證實是有這條件。

白宮高階經濟顧問柏恩斯坦（Jared Bernstein）告訴路透社：「我的了解是，蘋果正在洽談在此設立先進電池製造廠，在美國這裡。」

柏恩斯坦說：「這完全符合拜登總統所說的境內轉包供應鏈，特別是我們有可能取得全球市占的領域。」

兩名消息人士說，寧德時代因顧及華府與北京局勢緊張和成本考量，而不願在美國設廠。寧德時代是多家主要車廠的供應商，包括電動車廠特斯拉（Tesla Inc）在內。

目前並不清楚蘋果是否也和其他電池製造商在談。

蘋果尚未針對旗下汽車計畫對外發表聲明，也拒絕對上述消息作評論；而分別為全世界最大和第4大電動車電池製造商的寧德時代和比亞迪，也都不予置評。

專家說：電動車產業成為中、美兩國角力戰場

《路透社》報導，中國電動車電池大廠寧德時代，顧忌中美間的政治情勢，不願在美國建廠，目前尚不清楚蘋果與寧德時代的討論是否涉及蘋果的技術或設計。不過，蘋果未來可能使用生產成本更低的磷酸鐵鋰電池，因為它們使用鐵而不是更昂貴的鎳和鈷，成本相對便宜。

日前美股投資達人林子揚受訪表示，電動車是有前景的產業，而中國已經做好準備。

中國儲能大廠寧德時代去年（2020年）年度報告顯示， 動力電池系統是公司主要收入來源， 其中公司 裝機量為31.9GWh，中國市場佔有率高達50%。 鋰離子電池銷量46.84GWh，較前年（2019年）增長14.36%， 其中動力電池系統銷量44.45GWh，則增長10.43%。

寧德時代指出，在電動車 領域，研發的電池目前已廣泛應用於電動車、插電式混合動力車等 ，形成高性價比的磷酸鐵鋰電池和完 整系列產品。

電動車商機巨大，林子揚強調，目前世界上所有主要的大國，都已經訂定傳統汽車內燃機的落日條款，以挪威來說，去年電動車銷售數目已經超過傳統汽車，因為該國訂下2025年不可再賣非電動車的傳統汽車的目標，再加上美國總統拜登上台後，要大力發展再生能源，也進一步推升電動車產業的需求。

落日條款：指的是法律或合約中訂定部份或全部條文的終止生效日期。通常訂定的目的是在該條文終止其效力前有緩衝期，可先行準備及實施相關的配套措施。

他強調，法規對企業經營是具有絕對的影響力。另一方面，蘋果汽車將強佔高階市場，會買高級汽車的人，不見得會買特斯拉，反而蘋果品牌形象相對有優勢，也符合高階的期待。

資深投資人黃柏堃也指出，蘋果品牌在高階市場確實有需求，但若蘋果或者任何一間公司要發展電動車，不可避免的就是「電池」，動力、續航都是電動車的核心，所以此次和中國企業協議傳聞，也是意料中的事情。

他說明，由於中國政策的補助以及廣大的內需市場，讓中國企業搶得先機情況下，並已經掌握了電池的技術和市占率。所以蘋果要發展自己的電動車，勢必要借助中國企業的幫助，也可以說是看中國臉色。

黃柏堃強調，未來台灣在電動車產業上，半導體是優勢，中國則是在電池以及儲能系統上獲得先機，而美國目前在無人駕駛系統等軟體上較成熟，電動車產業競合又關乎各國政治角力。若投資人要做好投資策略，一定要搞清楚各國的優勢和利害關係為何，才能做好布局。

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核稿編輯：翁世航