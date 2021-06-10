企業融資特快車！中租迪和全程線上申請融資，力挺企業挺過疫情挑戰

COVID-19疫情持續延燒，支撐台灣經濟的中小企業主們，受到三級警戒的疫情衝擊，面臨資金週轉的困境，想必是焦頭爛額。不過，在這同島一命、共體時艱的時刻，若能正向迎接疫情時代的挑戰，積極適應並在變局中創新，反而有極大機會化危機為轉機，逆風高飛。

為了幫助企業在疫情期間能快速取得充沛資金、執行創新變革，中租迪和藉由彈性且完善的審核機制，提供企業適切的融資方案，「全線上申請融資」服務，陪伴企業挺過這一波疫情挑戰，化險為夷、再創雙贏。

企業營運價值就是最好的擔保

由於受限於法律規定，一般金融機構在審核中小企業的融資案件時，需檢視企業的營業稅與財務透明度、信用額度、過去往來紀錄、公司規模及擔保品等，導致中小企業必須花費很多的溝通成本和時間成本。此時，像中租迪和這類的企業融資機構，便是需要靈活應變的中小企業最好的夥伴，透過評估企業的品牌價值與未來發展，提供量身定做的融資服務。

Photo Credit：中租迪和

首先，中租迪和融資是從企業的合作關係，評估公司收益與未來發展潛力，同時參考實際企業案例建立信用額度，以此作為審核基準。中租迪和看的是一個企業的營運價值與成長潛力，因此沒有成立年限及年營業額的限制，門檻相較一般金融機構低，讓中小企業更為彈性、迅速地取得必要資金。

值得一提的，還有中租迪和的「中租‧支票通」服務。由於支票期間常常介於2-3個月，中小企業像是營造工程業者如遇到氣候狀況或進度不佳，案主延後支票付款時，就會面臨週轉考驗。此時，利用「中租‧支票通」線上服務，上傳支票申請，審核通過即可迅速撥款，可以說是企業週轉的福音。

Photo Credit：中租迪和

全程線上操作！五步驟申請融資，快速撥款

一直以來，中租迪和都有提供線上融資的服務。疫情期間，這種可以全程線上操作、避免與人接觸的融資單位，不只省去舟車勞頓，也減少染疫風險，十分方便。

線上申請融資只要五步驟。首先準備好下列資料：

負責人信用資料：含最近一期兩家不同銀行之信用卡帳單、個人信用報告（聯徵報告）。申請金額60萬（含）以下，可提供上述信用資料二擇一；申請金額大於60萬，則必須提供聯徵報告。 身分證明：提供負責人／保證人身份證明正反面，如有換發證件，須確定為最新的身分證。 公司營業登記：公司營業登記包括變更登記表（公司、股份有限公司）及商業登記抄本（工程行、商行、小吃店、工作室等），如公司設立後有進行變更，須確定所提供文件為最新的營業登記文件。 銀行（活存）存摺：最近三個月主要往來銀行（活存）存摺封面及往來明細。請提供所有營運所使用的帳戶資料（公司或個人），有利於順利獲得核准。 401／403／405表：營業人銷售額與稅額申報書又稱「401／403／405表」，申請金額70萬（含）以上才必須提供。

Photo Credit：中租迪和 企業線上申請融資五步驟

上傳資料後，中租迪和專員會約定線上視訊照會，進行更進一步的審核。接著會以Email或簡訊通知審核結果，再約定簽名對保，即可成功撥款。另外，「中租‧支票通」的線上申請步驟也大致相同，但不需要親簽對保，上傳申請資料後，約定時間及託收票據分公司託收票據，大概在託收票據的三個工作天內即可完成撥款。

使用中租迪和的成功週轉案例

其實台灣有許多極具成長潛力的中小企業，但在成長初期，若沒有足夠的資金應援，很難再突破小小的格局、開創更大的成功。以下分享兩個中租迪和的融資案例，以企業主的實際心得，可以清楚看出像中租迪和這樣有別於一般金融機構的融資平台有多重要。

案例一：女性企業家成功拓展電商與通路

電商賣家Amy（化名）引進土耳其的產品在網路上銷售，經營的狀況不錯，進而有機會上架到實體通路，但資金不足的情況下，無法大量進貨並鋪設通路 。礙於多年前Amy為了周轉，在個人信用留下瑕疵紀錄，因此在各金融機構吃上閉門羹。後來在中租迪和實際了解Amy的資金需求與預期效益後，審慎評估通過、快速撥款，讓Amy得以大量進貨，商品在網路與全台實體通路都順利流通，Amy也晉升成為一位獨立自主的女性企業家。

案例二：20年快炒店二代接手打造新店面

另一個案例是台中霧峰一家經營20年以上的海產快炒店，林先生（化名）的父親在這間餐廳打拼大半輩子，餐廳處處充滿歲月痕跡，老舊店面卻在觀光區中相形見絀，生意也每況愈下。林先生接受父親交棒後，想要好好翻修換新卻苦無資金，且餐飲業往往只有報稅資料，難以向一般金融機構申請貸款。求助無門、老店瀕臨沒落之際，中租迪和以實際營收情況與未來收益進行評估，解決林先生的燃眉之急。快炒店也在翻修後蒸蒸日上，生意比父親的全盛時期更好。

無論是設備租賃、融資需求、應收帳款收讓，不分產業別，任何企業都機會利用中租迪和的融資服務，讓企業從容應對挑戰，安心追求成長。

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