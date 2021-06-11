美國參議院通過《創新與競爭法》，拜登政府矢言打擊中國不公平貿易

文：德國之聲中文網（路透社、美聯社）

美國參議院8日以68票比32票批准名為《美國創新與競爭法》的法案，旨在提高美國與中國技術競爭的能力，此法案也成為美國國會過去一段時間，通過一系列對中國採取強硬立場法案中的其中一項。

這項法案授權了約1900億美元讓美國加強技術和研究，並將單獨批准約500億美元，來增加美國在半導體和電信設備方面的生產和研究。法案中還包括動用15億美元支付一個基金，以提高美國在5G無線技術方面的競爭力。

該法案還必須在由眾議院投票通過，才能送交白宮由美國總統拜登（Joe Biden）簽署成為法律。支持這項法案的議員稱之為美國幾十年來對科學研究的最大投資。這是因為美國在全球半導體制造業中的份額，已經從1990年的37％下降到現在的12％左右，而且晶片短缺已經暴露了美國供應鏈的脆弱性。

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）8日表示：「如果我們希望美國工人和美國公司繼續領導世界，聯邦政府必須投資科學丶基礎研究和創新，就像我們在第二次世界大戰後幾十年所做的那樣。誰贏得了未來技術的競賽，誰就將成為全球經濟的領導者，對外交政策和國家安全也有深遠影響。」

不過參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）也說，該法案並不完整，因為它沒有納入更多共和黨議員提出的修正案。然而，他還是支持該法案。他說：「這項立法通過的版本，不能成為美國參議院對美國與中國競爭計劃的最終版本，因為它肯定不會是我的最終版本。」

美建行動小組打擊不公平貿易行為

同日，拜登政府表示，美國將透過建立一個新的行動小組來打擊不公平的貿易行為，同時他們也公佈對從半導體到電動汽車電池等關鍵產品的准入審查結果。

白宮國際經濟和競爭力高級主管哈雷爾（Peter Harrell）告訴記者，由美國貿易代表領導的「供應鏈貿易突擊隊」，正在尋找導致供應鏈空洞化的具體違規行為，並打算通過關稅或其他補救措施解決，其中一個打擊的目標包含中國。

他說：「我們知道，在我們加強與盟友和夥伴的合作時，我們也必須回擊競爭國的不公平貿易行為，這些行為掏空了美國的工業基礎，破壞了我們的供應鏈安全。」

哈雷爾還表示，美國商務部正在考慮啟動232條款，調查用於電機和其他工業應用的進口釹磁鐵的國家安全影響，美國的釹磁鐵主要來自中國。

此前，拜登在2月下令對關鍵供應鏈進行審查，要求行政機構在100天內報告美國進口的關鍵商品的風險，如用於製藥的商品以及美國依賴海外來源的稀土礦。儘管拜登政府沒有明確針對中國，但這次審查是拜登政府在面對中國帶來的挑戰時，加強美國競爭力戰略的一部分。

拜登的經濟顧問伯恩斯坦（Jared Bernstein）告訴路透社：「我們正試圖瞭解供應鏈背後的所有物流，並希望藉此解除瓶頸。」他認為，能做到這一點的其中一個方法是與業內人士交談，而那也是美國政府正在做的事情。

解決供應鏈「卡脖子」問題

雖然白宮表示正在與私營企業密切合作，為晶片短缺問題尋找解決方案，但官員們也表示企業是問題的一部分。白宮經濟委員會副主任法吉利（Sameera Fazili）告訴記者：「數十年來，將勞動力作為一種需要管理的成本，而不是一種需要投資的資產，削弱了美國國內的供應鏈，破壞了美國工人的薪水和工會密度，並使公司更難找到技術人才。」

但白宮沒有提供什麼新的措施來立即緩解晶片供應短缺的問題。路透社此前的報導曾指出，白宮在一份概況介紹中指出，美國商務部將努力「促進」晶片製造商和終端用戶之間的訊息流動，並提高透明度。

在醫藥方面，美國政府將利用《國防生產法》加快生產速度，在國內生產50至100種關鍵藥物，而不是依賴進口。為瞭解決從木材到鋼鐵的供應瓶頸，還有相關問題引起人們對通貨膨脹的擔憂，美國政府正在啟動一個特別工作組，重點關注房屋建設和建築丶半導體丶運輸以及農業和食品。

白宮經濟委員會副主任法吉利表示：「我們完全預計這些瓶頸是暫時性的，並將在未來幾周內自行解決。」

拜登之前曾說，在他執政時期，中國不會超過美國成為全球領導者，而在一個嚴重分裂的國會中，與中國政府對抗是少數兩黨有共識的議題。但一些議員也擔憂，這一系列與中國有關的法案中，缺少保障措施來防止美國公司將相關的生產或研究送到中國。

白宮8日表示，衡量供應鏈努力是否成功的一個標準是，讓來自盟國和夥伴的關鍵產品供應商更加多樣化，並減少來自地緣政治競爭對手的供應商。

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