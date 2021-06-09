本土再添274例、死亡25例，新增運輸倉儲業、高中職以下教職員等為第七類施打對象

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增275例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診病例，其中包含274例本土個案、1例自印度返台的境外移入個案。確診個案中新增25例死亡。

指揮中心表示，今日新增之274例本土病例，為142例男性、132例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月14日至6月8日。個案分佈以新北市162例最多，其次為台北市63例，桃園市15例，苗栗縣12例，基隆市10例，彰化縣及南投縣各3例，宜蘭縣2例，台南市、嘉義市、台中市及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市49例中，43例為已知感染源，6例關聯不明。

今日新增的25例死亡個案，共計為男性20位、女性5位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月30日，確診日介於5月17日至6月5日，死亡日介於5月29日至6月7日。

指揮中心處理重點：加強版防疫旅館量能、移出加護確診

先前雙北傳出醫療量能不足的問題，指揮官陳時中今日也表示，目前在住院方面雙北整體比較順暢，包含加強版防疫旅館的量能提升，新確診患者都送到加強版防疫旅館，就不會有日前新確診的患者必須居家隔離的問題。每日新增需要住院的患者約為100多名，而現在住院的確診者有2542名、中央集中檢疫所1486名、地方的加強防疫旅館1786名。北部的中央集中檢疫所空房數正在增加，全國來看卻是減少的，理由是苗栗爆發群聚感染，患者往中南部送。

針對到院前死亡的問題，醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前公佈的死亡個案中，有35位屬於到院前死亡，但若是在家中猝死，就無法調查死前曾經出現什麼症狀。羅一鈞解釋，這樣的情況在專家和國外的研究顯示，都是以隱形缺氧為主，隱形缺氧不會有明顯前兆，通常是在氧氣濃度很低時才緊急送醫，屆時就為時已晚。

羅一鈞表示，本週家戶感染是調查匡列處理的重點，目標是確診個案都能從家中移出，減少在家中病程突然惡化的狀況。同時，現在也有配發血氧機的相關措施，提供快篩陽性的個案及居家隔離者偵測血氧，前面已配發1000台，今日再追加15000台，衛生局就能提供給快篩陽性個案，在家如果血氧低於95，就立刻和防疫專線或119聯繫。羅一鈞坦言，這只是過渡期，未來還是希望快篩陽性個案，能夠盡快安置到有醫護人員的場所。

有媒體問到，有很多隔離案例發生採檢陰轉陽的情況，是否有傳染風險。羅一鈞回應，陰性還要隔離14天就是因為潛伏期，陰轉陽的情況國內外一直都有發生。

至於隔離期滿是否要實施篩檢，羅一鈞表示，也有在最近的疫情觀察到類似現象，尤其居家隔離的民眾對症狀的感受掌握不清楚，或者因為擔心影響隔離而不願告知，目前有些縣市有針對隔離期滿做採檢，是否要期滿篩檢會再提到專家會議討論。

疫苗接種順序調整，新增第七類接種對象

昨（8）日下午指揮中心針對疫苗接種開會討論，對下禮拜AZ疫苗的接種順序有部分調整。指揮官陳時中指出，原本的一、二、三類沒有很大的變化，而第五類及第六類接種對象，分別為維持機構及社福照護系統運作者及75歲以上長者。

日本捐贈的124萬劑AZ疫苗預計自6月12日起，將分階段陸續配送至各地方政府衛生局或指定醫療院所，開始供應後，會同時開放第一類至第三類尚未接種第一劑疫苗者、住宿式長照機構工作人員及住民、洗腎患者及75歲以上長者優先接種。

另外，指揮中心新聞稿指出，第七類的接種人員包含經各主管機關認定之關鍵設施工作人員、運輸及倉儲業者、高中職以下學校教職員工與校內工作人員，及幼兒園托育人員及托育機構專業人員，陳時中表示，第七類接種的相關人員還是有依據必要性排出先後順序，並要求主管單位負責安排，提出給指揮中心同意後才會開始施打。

針對今日開打的莫德納（Moderna）疫苗，發言人莊人祥表示，都會直接配發到專責醫院施打。陳時中也提到，目前醫事人員施打率約七成，這批疫苗是針對第一類對象接種，前一波開放的41萬劑AZ疫苗已經打到一定的比例，包含雙北的一、二、三類及其他縣市的第一類接種對象，其他縣市有剩餘的也會開放二、三類施打。

陳時中強調，高風險和中高風險區域都會加配疫苗，但也考慮目前的施打效率，有需要、也打得快的區域就會加發，這兩者是互相影響的。

台北市傳疑深夜排隊打疫苗

針對台北市傳出有診所半夜未按照規定順序施打疫苗，陳時中回應，台北市到現在造冊的人數未接種的還有4萬人，還有應施打而未施打的對象，至於該診所的施打人是否在名單中，還要再去核對。

苗栗縣禁止移工外出，陳宗彥：苗栗縣要回歸三級警戒標準

針對苗栗縣電子廠的群聚感染問題，苗栗縣長徐耀昌宣布，移工除上下班時間禁止外出，副指揮官陳宗彥表示，疫情還在三級警戒，無論是外籍移工或是國人在都一樣，非必要就不要外出。

據了解，苗栗縣的規定是縣長在內部會議中口頭宣布後，又在臉書上宣布；目前指揮中心已提醒苗栗縣要回歸三級警戒標準執行。

陳宗彥最後向全國雇主喊話：「所有外籍員工也是你公司的同仁，在各行各業中支持產業、照顧家人，更應該在三級警戒期間好好照顧外籍移工」，並強調雇主在生活和管理的部分要善盡責任。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺