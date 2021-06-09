好心肝診所半夜「偷打疫苗」罰200萬，台北市醫師公會心寒：還有5000醫護沒打

昨（8）日半夜，在台北市的「好心肝診所」出現排隊人潮，從「做檢查」到「打13價肺鏈球菌疫苗」等眾說紛紜，「偷打COVID-19疫苗」的爭議不斷。台北市長柯文哲在下午的疫情記者會承認「管控有問題」，稽查發現好心肝診所前後領用115瓶COVID-19疫苗，但當中多數都給基金會和志工施打，並非優先的第一至三類人員，總計打了1113人次。將依法處以200萬元最高罰鍰，也立即終止其合約診所資格，衛生局相關人員則將送政風處調查。

而台北市醫師公會也發出聲明，截至目前為止，北市診所人員仍有至少5000人登記施打但未接種，好心肝診所讓民眾打台北市政府提供的疫苗，可能導致第一線醫護無疫苗可打，呼籲指揮中心調查釐清，並直接撥給北市基層醫療診所1萬支疫苗，以守住社區醫療量能。

柯文哲、黃珊珊認錯：疫苗控管出問題

台北市副市長黃珊珊下午在記者會說明，台北市在6月2日時，開放給醫事人員優先施打，後來打到一個階段，有些大型診所和小型醫院有向台北市衛生局提出需求，好心肝診所在6月7日先領取15瓶的疫苗量，稱院內有101位醫事人員要打，6月8日又再提出更多需求，領了100瓶的量，總共115瓶超過1000人可施打的量。

黃珊珊表示，經稽查後，發現好心肝第一批一共打了172人、第二批打了1113人，施打的人當中，確實有一大部分都不符合目前一到三類的優先族群。黃珊珊說，按照《傳染病防治法》規定，必須遵照指揮中心的施打順序，違反的話可罰30萬到200萬罰緩，將對好心肝診所開罰最高200萬元，並取消日後成為疫苗預約施打診所的資格。

有不少媒體質疑，為何好心肝開出疫苗需求衛生局就「直接給」？是否因為好心肝基金會的董事長許金川和柯文哲曾是「師徒關係」，對此黃珊珊表示，衛生局人員在沒有查察情況下，就給診所100多瓶疫苗，是因為相信診所不會這樣施打處理。分配疫苗的程序確實是有疏失，內部已經作出檢討，未來要通過這樣的疫苗需求，必須到衛生局局本部核可。

而柯文哲則表示，這種事情直接認錯就好，「我們在管控上有問題」，他也表示台北市一開始在醫院施打，後來他發現AZ疫苗打不完，就說醫院「沒打完就收回來」，一定要在6月9日打完等等，也許是這樣讓醫院覺得「趕快找個地方打完就好」。此外，過去疫苗發多少給診所，都是由1個股長決定，市府應該要有管制機制，該檢討都會檢討，相關人員也會送政風處調查。

不過北市府自6月1日才獲中央配發5.4萬劑疫苗，並將診所醫事人員納入第一類施打對象；衛生局長黃世傑8日時也強調，除了配發給各大醫院的疫苗外，其餘皆由衛生局按照診所醫事人員造冊，符合資格者仍須到台北市立聯合醫院、台大癌症醫院施打，不會將疫苗配送至診所給醫護自行施打。現在好心肝發生這樣的情況，可見衛生局長也掌握不清楚。

指揮中心：台北還有4萬，必須造冊施打

莊人祥說明，在網上自5月17日有公布的疫苗接種診所中是沒有好心肝門診中心，但後來發現好心肝診所已於6月2日納為疫苗施打的特約診所，這部分沒有報到指揮中心來，會再進一步調查。指揮官陳時中則表示，經查詢台北市衛生局和好心肝診所雙方於6月2日有合約在案，並且採造冊施打。施打對象基本上都是造冊施打，只要在造冊範圍內，就合乎規定，如果造冊不實就不行。

陳時中說，根據統計，台北市到現在造冊人數未接種比例還有4萬人，所以應該還有一些需施打還未施打，至於昨天接種者是否在列冊名單裡，要進一步核對。

指揮中心也再次重申，COVID-19疫苗現階段開放的公費接種對象，雙北地區為第一類至第三類未曾接種第一劑疫苗的醫事、防疫人員及高接觸風險者為優先接種對象；雙北以外之縣市，則以未曾接種疫苗的第一類醫事人員為接種對象。另針對3月22日至4月11日已完成第一劑之公費對象，於間隔10至12週後，開放接種第二劑。

Photo Credit:指揮中心提供

台北市醫師公會心寒：還有5000人沒打

台北市醫師公會則透過聲明指出，北市府安排基層醫療診所施打疫苗，一直都沒按照中央所明訂的順序安排，直接跳過屬於第一順位的醫事人員，經基層診所激烈反應，及民意代表的督促後，衛生局終於上週才開始安排施打，但台北市衛生局往往是臨時發布訊息，內容僅呈現施打時間地點，公會只能義不容辭的承擔聯繫工作，同仁常常會聯絡到半夜。

台北市醫師公會表示，截至目前為止，北市診所人員仍有至少5000人登記施打但未接種，但今日爆出「好心肝」診所讓民眾打台北市政府提供的疫苗；沒有按照指揮中心規定順序，不僅讓已登記施打醫護同仁陷入無法接種的窘境，也可能因為群聚造成防疫破口。公會怒批北市府公然違反防疫政策，棄基層醫療人員於不顧，完全漠視社區診所防疫的角色，「令人心寒」。

台北市醫師公會呼籲，指揮中心查明，在尚未開放診所協助施打疫苗的情況下，該診所可能是全台灣唯一提供疫苗接種的診所，「中央有這樣的授權嗎？」並希望指揮中心直接撥給北市基層醫療診所1萬支疫苗，以守住社區醫療量能。

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核稿編輯：翁世航