風中的甜蜜記憶：新竹糖廠的歷史點滴

文：謝爾庭／照片提供：潘國正／插畫：羅湛

歷史學界普遍認為，台灣糖業是日治時期殖民地經濟政策最成功的部份之一。在「工業日本、農業台灣」的政策號召下，蔗糖晉升為台灣農業最大宗的外銷物產，殖民母國日本也搖身一變成為蔗糖的淨輸出國。糖業的生產研發，連帶發展出酒精、飼料等工業技術，更無形間推動了台灣化工產業的萌發。

甘蔗以台灣中南部種植面積最大，然而，日治時期新竹其實也曾擁有輝煌一時的製糖工業，甚至催生了新竹農產加工業的雛形。新竹糖廠所在地，就位於現在的巨城購物中心，從糖業、化工廠，再到商場百貨，見證了歷史長河下的產業變遷。而這段風中的甜蜜故事，要從台灣的糖業現代化說起。

話說從頭：台灣糖業現代化

台灣的製糖歷史由來已久，荷治時期便有甘蔗種植的紀錄。但一直到20世紀以前，台灣的甘蔗製糖主要都透過舊式糖廍進行：每年十月左右，蔗農以麻竹、茅草、土瓦等材料搭建圓錐形的棚屋和熬糖屋，以牛隻推動石轆壓榨甘蔗，再以孔明鼎熬煮為赤糖。然而，粗放的土法，導致製糖效率低落、品質參差不齊，難以進一步規模化。

日本人來台後，為了確保原物料供應及發展經濟，以法規鼓勵民間財團設立新式製糖工廠，推動台灣糖業的現代化。新式糖廠大多利用三到四組壓榨機控制搾汁壓力，並以現代化技術加熱、沈澱、精煉，最終產生的砂糖糖度可達97度以上，且可規格化生產，大幅提高產量。

台灣最早的新式糖廠「台灣製糖株式會社」於1900 年在高雄橋頭設立，根據記載，台灣新式糖廠的產量，大約在明治44年（1911）超越舊式糖廍，成為最主要的製糖來源。然而，新式糖廠所需土地面積龐大，日人大量收購土地、控制原料並壟斷工廠經營，導致台灣蔗農轉變為純粹的勞動者，其中隱含的龐大剝削，埋下台灣農民運動的遠因。

新竹糖廠的歷史興衰

隨著新式糖廠的興起，殖民政府逐步將糖業向北發展。1913年南日本製糖會社設立新竹工場，廠址位於今日巨城購物中心位置，1918年，併入帝國製糖會社，改稱「帝國製糖株式會社新竹製糖所」，並增設酒精工場。新竹工場是當時新竹地區唯一的機械工業，初期產量每日約300噸，到了1938年則成長至每日約1000噸的高峰。

甘蔗田是製糖最重要的原物料來源，根據周錦宏和游明潔的研究，大正14年（1925）新竹工場掌控的甘蔗田主要分布於「大金山面」一帶（埔頂、金山面、柴梳山），占比超過一半。然而，若將其他周邊工場和民間糖廍考量進來，竹北、竹南、香山，甚至龍潭都是甘蔗產地，總面積將近兩萬甲。大新竹地區也成為當時北台灣最重要的蔗糖產地。

1930 年代是台灣製糖的全盛時期，產糖量一度達到全球第三，糖業更佔台灣外銷產值一半以上。從昭和14年（1939）版的《臺灣糖業圖》中，可看到台灣西部幾乎全被納入糖業的生產版圖，分屬於不同的製糖會社，公私營的糖業鐵路貫穿其間。所生產的蔗糖絕大多數輸往內地（日本）或供外銷。

1940年，新竹製糖所隨帝國製糖會社併入大日本製糖會社。二次大戰後，中華民國政府來台，由台糖接管各地糖廠，改設「新竹糖廠」。但因為戰爭期間受到美軍轟炸，倉庫毀損，一直到1947年才正式復工。

從新竹工場到新竹糖廠，除了提供本地工作機會外，高聳的煙囪也是舊時新竹最高的建物。根據洪烏象在《竹塹文獻》雜誌的回憶，美軍空襲新竹市區時，都以鎮日排放黑煙的工廠煙囪為目標投彈。透過歷史照片，可以發現在學校操場就能看見糖廠煙囪的有趣畫面，構成了重要的城市空間記憶。

Photo Credit: 《帝國製糖株式會社概況》 製糖高峰時期的台灣糖業分佈圖，從中可見各會社的產地範圍，以及公私營糖鐵的路線。

Photo Credit: 潘國正提供 在學校操場就能見到新竹糖廠的煙囪，圖為昭和五年（1930）的新竹高等女子學校操場。

輕便鐵道與「抽甘蔗」的童年記憶

新式製糖法導致甘蔗需求量大增，早期以牛車運送的方法已難以應付。日本人在各地興建製糖工廠時，大多會連帶規劃運輸原料及成品的糖業鐵道。最初嘗試以專用台車軌道加大運輸量，1905年，山本悌二郎引進俗稱「五分車」的專用鐵道技術，提供蒸汽列車運行，效果卓越，各地製糖廠開始爭相效法鋪設糖業鐵路。全盛時期，台灣有近三千公里的糖業鐵路在運行。

新竹的糖業輕便鐵道主要幹線，是「新竹- 波羅汶」線：以位於新竹街的「帝國製糖新竹製糖所」為中心，往北跨過頭前溪分為二路，西北方向連結到波羅汶（今日湖口一帶），東南方向通往竹東、芎林等地，往南通往香山、竹南等地。

糖業鐵道不只載貨，也兼作客運，肩負農村地區的交通功能。而由於糖鐵車輛運行速度較慢，騎單車追在五分車後頭「偷抽甘蔗」，成為祖輩共同的兒時記憶。遺憾的是，相關的軌道遺跡目前絕大多數都已消失，僅留下隱身農田的橋墩線索，以及少數遺留的站名，例如新豐鄉的五分車站公車站牌，即為當時的其中一站。

Photo Credit: 見域工作室製圖 新式製糖法帶來的龐大甘蔗原料需求，仰賴往返各地糖業鐵道的五分車運輸。

舊城外的產業重心：從氰胺公司到巨城購物中心

中華民國政府來台後，推行「南糖北米」政策，在經營利益考量下，台糖在1952年宣佈關閉新竹糖廠。隔年成立新竹副產加工廠，利用糖蜜、蔗渣等原料生產養豬用飼料，研發抗生素。1959年，加工廠成功研發出稱為「金黴素」的家畜補助飼料，對於豬隻成長有極好成效，引發美國氰胺公司的高度興趣。

最終，促成了台灣戰後第一樁大型外國投資案，在糖廠原址成立台灣氰胺公司，運用金黴素生產當年家喻戶曉的「歐羅肥（Aurofac）」產品。爾後隨著專利權到期，氰胺公司的經營備受競爭，再加上工廠噪音、氣味等污染愈加受到週邊居民壓力，最終於1995年遷廠至新豐。

氰胺公司遷廠後，原址沉寂一段時間。直到2003年，風城購物中心開幕，一度重拾人氣，沒想到三年後便因經營不善停業。2010年遠東集團標下土地，以巨城購物中心的面貌重新開張，才終於成為當今新竹人潮最洶湧的購物中心。

滄海桑田，第一道糖蜜在新竹工場榨出的那刻，距今已超過一世紀。昔日糖廠所在地，從市郊的農田與輕便鐵道，轉變為熙來攘往的商圈核心；金山面一帶茂密的甘蔗田，如今已建起大樓與高科技廠房。無論哪個階段，這塊舊城外頭的區域，始終扮演大新竹的產業重心。追索新竹糖廠的興衰，除了保存珍貴的產業記憶，更提供新竹城市空間變換的重要線索。

Photo Credit: 見域工作室

民間糖廠

新竹糖廠結束後，政策上仍允許民間自行生產赤糖。當時，新竹最具規模的新生糖廠，位於今日東光路一帶（舊新燕紡織廠後方）。潘國正曾訪談新生糖廠的創辦人黃木水，回憶當年的糖業榮景：當時就連台北、宜蘭的甘蔗，都運送到新生糖廠加工。至今仍在運作的寶山新城糖廠，也屬於過去留存的民間糖廠之一。

五分（仔）車

糖業鐵路又被稱為五分車，五分即為「一半」之意。五分車的由來有許多說法，有一說是糖鐵路線普遍採用762mm的軌距，是國際標準的一半；另一說則認為五分車的說法源於戰後，指其車輛運行速度約只有台鐵的一半。無論如何，糖鐵五分車的小火車形象，已深植於普羅大眾心中。

參考資料

出版者不詳（昭和14年），《帝國製糖株式會社概況》。

江天健、陳鸞鳳、張瑋琦（2014），《發現竹塹在地產業聲音-竹塹產業耆老訪談口述歷史》。新竹市文化局。

江銘宏編（2006），《台糖六十週年慶紀念專刊：台灣糖業之演進與再生》。台灣糖業股份有限公司。

何鳳嬌（2017），〈日治時期臺灣新式製糖會社的土地政策〉。《師大臺灣史學報》第10期，p.77-121。

周錦宏、游明潔（2018），〈日治時期金山面聚落之特色產業〉。收錄於吳慶杰編，《竹塹文獻》第51期，p.62-79。新竹市文化局。

洪烏象（1999），〈新竹糖廠滄桑記〉。收錄於黃卓權編，《竹塹文獻》第11期，p.14-20。新竹市文化局。

彭茂中、潘國正主編（2005），《新竹市進出口產業史錄》。新竹市進出口商業同業公會。

伊藤重郎編（昭和14年），《臺灣製糖株式會社史》。臺灣製糖株式會社東京出張所。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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