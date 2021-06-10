台灣疫情加溫，圓剛科技遠端方案幫助企業與學校數位轉型

新冠肺炎（COVID-19）疫情自五月中爆發以來，確診數不斷攀升，指揮中心指揮官陳時中19日宣布，全國疫情警戒升至第三級，也希望各企業也比照辦理防堵疫情擴散，且全國各級學校及幼兒園居家線上學習也延長至6月28日。台灣在疫苗數量和施打率落後的情況下，各機構配合政策紛紛祭出遠距工作、學習的對策，各行各業也積極的添購新設備，以維持正常運作。

遠端工作、遠距教學不再是未來趨勢，而更是現在的急迫需求

一般電腦內建的攝影機和麥克風或許可滿足大部分人的休閒需求，但為了能應對與客戶、主管以及同事間精準有效率的溝通，高品質的影音設備是不可或缺的。在家工作時最困擾的莫過於因為與家人同住或家中寵物小孩的干擾，會議品質與工作效率都會大打折扣。根據線上協作軟體公司Atlassian從自家軟體的使用行為，分析各國上班族的工時，發現在節省掉通勤時間的情況下，取而代之的是更長時間在座位上的辦公型態，對身心都會有不良影響。

Photo Credit:圓剛科技

影音設備大廠圓剛科技，一直以來致力於提供優秀的影音串流設備，也深耕在個人視訊會議、遠距教學的解決方案多年，除了高品質的產品，快速換新的保固服務，台灣設計及台灣製造的堅持，為品質把關，以及針對遠距工作需求不斷研發出新產品，為商務人士，教育工作及學習者提供完整的視訊影音解決方案。

圓剛最新電話揚聲器 AI降噪還原舒適辦公環境

圓剛新推出的AS311智慧電話會議揚聲器，正是為了解決在家上班的痛點而設計，搭載的AI降噪功能可以降低環境噪音，處理屋內雜音不斷、貓狗持續吵鬧的問題，讓對話能清晰傳達給對方；特別是其優秀的收音與揚聲功能，在室內自由移動也不會影響溝通，居家上班不必成天待在座位上，且不用整天掛著耳機，如果怕打擾到家人而身處在狹窄的個人空間，透過回音消除功能，讓對方接收不受雜音干擾的音訊。

而在高畫質影像的需求，則由主打的PW315超廣角網路攝影機來滿足，廣闊的視角和高達60fps的刷新率，讓視訊畫面清楚而流暢不卡卡，獨特的人像追蹤功能，即使離開座位也不用多花力氣調整畫面。除了工作使用，在遠距面試上，也能完整還原面試表現，為自己加分。這套影音組合從設計到組裝都在台灣，同時也支援主流視訊軟體，不僅符合個人商務需求，品質、保固以及相容性也都可靠無虞。

遠距教學影音 互動完整舒適

各級政府積極應對疫情，並迅速地實施停班不停課的政策，但是一萬多所各級學校的關閉，這樣突如其來的遠距教學需求，挑戰著所有教師和學生，教師需要在提供原有的教學內容之餘，同時關心學生，聯絡感情；而學生則需要能維持良好的通訊設備來有效的學習，和設法彌補以往面對面能訓練的社交能力，家長也必須設法在工作與帶小孩中取得平衡。

Photo Credit:圓剛科技

圓剛的網路攝影機針對各類情境做設計，從4K超高畫質到清晰的1080p，從74度視角的個人視訊到95度超廣角鏡頭，以及定焦變焦都有專屬的產品可以選擇。

超廣角網路攝影機PW315能夠涵蓋黑板、白板的廣闊視角，教師即使透過視訊，仍然能做到配合大肢體動作的板書教學，4K超高畫質網路攝影機PW513則能進一步捕捉更多畫面細節，讓線上教學也能做到生動多變，提高學生課堂專注度。

而目前多為紙本的教材，則能透過PW310P自動對焦攝影機的近景成像，清楚展示課本內文，即時捕捉老師教學的教具；教師如果想在多人辦公室製作教學影片時，希望不受干擾也不干擾別人，也可以從BO317個人視訊協作組合開始，以親民的價格輕鬆入手完整組合。

超廣角攝影保持溝通效率 學生遠距考試不麻煩

學生則可以透過自動對焦的網路攝影機PW310P清楚展示完成作品，讓老師的回饋也能更加清楚，使學生積極完成作業，且更重視下次的作品評價；並搭配AS311智慧電話會議揚聲器，能夠以清楚的聲音與同學、老師討論互動，彷彿面對面的臨場感，有效降低遠距的疏離感，保持互動。更重要的是學生不用長時間的配掛耳機，降低耳朵受傷的風險，及提高課堂學習的舒適性，目前很多學校反映有遠距考試的需求，考生須以特定角度開啟視訊，確保桌面、身上和眼前沒有放置作弊嫌疑的物品，也必須包含螢幕畫面，只需要使用超廣角網路攝影機PW315，就能清楚回傳監考畫面，既能減少準備工作，也確保了考試公信力。

Photo Credit:圓剛科技

圓剛科技 連結工作與生活

在近日本土疫情的嚴峻情況下，商務活動、學校課程或生活娛樂都大受衝擊，居家個人視訊的需求是所有人必須面對的課題。圓剛科技多款產品推出優惠價格來回饋社會，而AS311智慧電話揚聲器也有產品借測活動，讓企業和學校在購買前能事先試用，確保符合使用需求，更多產品資訊可參考圓剛科技官網，或與業務聯絡。圓剛科技與國內各單位共體時艱，一同居家防疫、守護台灣，以實際行動為第一線防疫人員加油。

現在只要註冊圓剛官網會員，在圓剛網路商城購買即享多項獨家優惠，並鎖定未來優惠通知。

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產品特點整理：

AS311 ◆ 隨插即用，不需任何技術背景 ◆ AI降噪功能，降低環境雜音（如鍵盤滑鼠敲擊聲、零食咀嚼聲及炒菜煮飯聲等） ◆ 全方位收音，不受設備制約，可以離開座位自由移動 ◆ 讓耳朵不用整天掛著耳機

PW513 ◆ 極致4K畫質 ◆ 廣角涵蓋清楚黑板內容 ◆ 通過Zoom認證 相容主流會議軟體

PW315 ◆ 通過Zoom認證測試 ◆ 畫質好畫面流暢(1080p60 fps) ◆ 超廣角捕捉人物動作 還原完整畫面 ◆ 自動人像追蹤 人物不出鏡

PW310P ◆ 高畫質1080p30 ◆ 自動對焦 近物成像清晰 ◆ 鏡頭遮蓋保障隱私 ◆ 360度旋轉支架

BO317 ◆ 高畫質1080p30網路攝影機 ◆ 搭配高音質頭戴式耳機 ◆ 屏除環境干擾、避免打擾家人 ◆ 影音組合入門首選

本文章內容由「圓剛科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。