全台第一家乳白色雞精，琉元堂「醇雞精華飲」獲米其林星級認證！

琉元堂獲米其林評鑑團青睞，登上世界舞台

iTQi（International Taste & Quality Institute）風味絕佳獎章被公認為食品界米其林，評審團由200多位世界各地享譽盛名的首席廚師與飲品專家所組成，為求公正，評鑑過程以盲評進行給分，獲獎品牌將會獲得各界關注，在國際間深具指標意義。

食品喜好因人而異，健康半點不得馬虎，國際風味評鑑以同類型產品風味品質作為基準，根據視覺、嗅覺、味覺、質地等感官項目綜合評分，嚴謹而禁得起考驗。新加坡琉元堂這回獲此殊榮，證明品牌在雞精、滴雞精這塊市場出類拔萃，醇雞精華飲已然征服數百位歐洲頂尖名廚的心。

方便攜帶與美味兼具，乳白色就是好喝營養的保證

與傳統滴雞精不同，琉元堂醇雞精華飲呈現乳白色液體狀，每滴都是費時厚工萃取出的全雞精華，過程運用水熬煮工法慢熬24小時，去除多餘油脂，深層熬出雞肉與雞骨必需胺基酸、蛋白質、鈣質，完整釋放原型食物營養，其熱量低、香醇濃郁無腥味的特性，作為日常補充或者運動後補給都很適合。

大部分人對雞精等萃取性質飲品印象是帶腥味不好喝，就算知道對身體好，也很難長期食用，像琉元堂這樣兼具美味、不油膩又無腥味特質的雞精可說是業界首創，擄獲許多原本不敢喝雞精的客人的心，「養生食品不一定好吃，但不好吃就很難持之以恆。」琉元堂總經理羅雪儀女士深諳市場需求，針對生活普遍忙碌的現代人開發即飲包裝設計，常溫保存、易於攜帶，消費者想喝就喝，讓追求健康成為品味生活時觸手可及的奢侈。

Photo Credit: 琉元堂

愛自己，從色香味俱全飲食開始

說到品味生活，幸福本色國際文創創辦人鄭書瑄女士肯定是佼佼者，作為企業家、珠寶設計師、策展人、專業瑜珈老師和一位生活藝術家，她在多重角色間自在切換且游刃有餘，而鄭書瑄同時也是琉元堂產品的愛用者之一，觀其氣色與神采，很難想像已過知命之年，在前陣子的品牌訪談中，她道出個人保養體悟，「愛自己從飲食開始，自我投資是最珍貴的，吃、運動、樂觀的好心情，是我保持年輕的最大動力。」

自我投資包含強身健體和養精氣神，每次運動後面對肌肉疲勞與痠痛，身體需要足夠營養來修復受損肌肉纖維，醇雞精華飲正是非常適合的補給品，方便攜帶、熱量低、口感純粹，能有效補充元氣、提升肌耐力與運動表現，獲得眾多健身教練、越野選手肯定，與能量膠、能量棒搭配攝取更是見效顯著。

新加坡頂級燕窩專家，源自於母親對孩子的愛

琉元堂於1937年發跡，總公司－正大蔘茸商行成立於新加坡中國珍珠坊，以頂級藥材及燕窩供應商起家，通路包含國際知名餐廳和五星級飯店。綜觀品牌80多年歷史，不只傳承養生實戰經驗，更兼顧消費者食品安全與味蕾。婚後嫁來台灣定居的羅總經理，秉持母親為孩子追求健康的初心，於2009年將家鄉品牌引進台灣，遂開啟燕窩、雞精與養生食品經營。醇雞精華飲的營養好喝、易攜帶性，正是羅總經理最切身、渴望帶給消費者的體會。

無論是調整體質或者培養運動習慣，持之以恆都是最重要的，選擇方便而適合自己的選擇，是重要的第一步，新冠狀疫情帶給世界的衝擊仍在持續，琉元堂謹記品牌初衷，獲得國際風味絕佳獎章只是開始，未來團隊仍會在「輕鬆養生，健康人生」的道路上繼續前行。

琉元堂雞精官網