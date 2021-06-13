《王偉忠：都是我朋友的事》：那一巴掌火辣又情深，是任何天王編劇都寫不出的感情戲啊！

文：王偉忠、王蓉

他看的最後一場脫衣舞

今天，要來說的是我的一個老朋友，住在眷村的長輩，王大大的故事。

王大大是我爸在空軍的長官，跟我爸同宗、都姓王，也特別照顧我爸，是很老實的天津人。明明是我爸的班長，卻樂於配合我爸「吹牛」。

三十六年，我爸當時在北平南苑機場當空軍，想追我媽，還特地與王大大串通，他帶我媽去北京紫禁城旁的紅樓戲院，拜託王大大只要一看到我爸帶著我媽，就敬禮說，「長官好！」

那天我爸帶著我媽散步來到了紅樓戲院，爸爸穿著空軍的制服，脖子上還打上一條自己用空軍報廢降落傘裁製的圍巾，看起來真帥，穿著軍裝的王大大老遠看到這一對，立刻舉手敬禮，對著小兵爸爸大喊「班長好！」，爸爸還很鎮靜的點頭回應，這下媽媽可深信不疑，身邊這個愛使壞的男生還真是個貨真價實的「長官」呢！

就這樣，我爸成功追到我媽，後來才生出我們這麼一大家族，因此王大大真的是「功在我家」！

王大大個性很好，是個一八二公分高的大漢，方頭大耳、相貌堂堂，他單身來台灣， 後來眼看短期內無望返鄉，眷村裡熱心鄰居開始幫他介紹對象。剛好有個同僚帶著妹妹來台灣，眼看妹妹快二十歲，當時習俗是過了二十就是老姑娘了，於是介紹雙方相親。

王大大一表人材，相形之下，我的女大大相貌真不怎麼樣，她的外號是「小眼」，因 為眼睛真的很小，就像臉上用刀子劃了兩個小縫，小到看不見。

王大大是天津人、都市人，女大大是鄉下人，其實不太相配。見面之後，介紹人問男大大，「怎麼樣？好不好啊？」男大大單看女大大的外表，內心應該是不願意的，但基於男士風度並沒有表示意見。

媒人又問女大大的意見，傳統女性也不宜對婚事表示意見，就這樣，他們就結婚了。 因為沒有人說「不」，就是「好！」的意思。

婚後男大大發現女大大除了相貌不佳、還很愛罵人，但有個特別好的優點，就是手藝好！我女大大什麼都會作，餃子、包子、各種麵、還會煮杏仁茶、酸梅湯！

當時軍人普遍都窮，家裡多半都生了三、四個孩子，每家媽媽都要想辦法經營點副業、賺點錢貼補家用。

我媽手工好，專門幫皮鞋加工；王大大家則靠著女大大的手藝，賣起各色小吃。他們開過麵攤、賣過燒餅、賣過杏仁茶，後來在市場裡的第一個攤位賣起包子，一炮而紅，一路賣到現在。在嘉義市區有了自己的店面，第二代、第三代都加入賣包子，成為嘉義出了名的包子店。

早期包子店開在市場裡，他們家一早天沒亮就開始準備，用新鮮豬肉剁餡、手工擀皮，皮薄餡多，特別好吃，每次一起鍋，那大蒸籠蓋一掀，漫天翻騰的熱氣、香氣， 口水也跟著滴下來。而且他家店裡的「志工」特別多，都是老客人，一早就拿個水杯過來，沏壺熱茶，幫著我女大大裝包子、送包子給客人，志工們自己拿包子、吃包子，但也付錢，純粹聚在一起熱鬧熱鬧、打發時間，順便評論一下時事、分享小道消息。

這裡也是我們省立嘉義中學的學生上學的必經之路，上學買兩個包子當早餐、中午翻牆出來再買五個當午餐，我們都稱這裡是「吵架包子」。因為矮個子的女大大永遠在罵我高大的男大大，男大大總是沉默挨罵，已經成為買包子固定可以觀賞的行動劇。

我女大大罵起人行雲流水、創意十足，毫無忌諱而且量身訂做。

每次見到我，就說，「你這小子是豁子啃西瓜。」我問她，「是什麼意思？」她說豁子，就是牙齒之間的縫隙很大，這樣啃西瓜，會留下一條條的咬痕，所以「豁子啃西瓜，道多！」是說我很會找方法、想門路。看到老鄰居吃得開心，她罵「你們這些老變態、還不快死！」被罵的老變態們個個笑呵呵，繼續吃包子、喝茶！

來的是婆婆媽媽們，她也照罵，「整天在這裡閒磕牙，快回去做事！」

女大大當然沒少罵老公，而且她整天邊賣包子邊罵老公、越罵越激動，顧不得數包子、越裝越多，算帳全憑感覺！嘉中學生普遍老實，拿了包子會數一數，遞給女大大看，「王媽媽，我買五個，你給我六個了！」

我女大大斜眼看他一下，冷冷的說，「你他媽這麼大個，吃五個夠嗎？拿走！」

這就是所謂的，刀子嘴、豆腐心，熟客能被她罵上一頓，全身舒坦。而且我女大大最厲害的功夫就是可以叼根菸照樣擀麵、剁餡、包包子，那嘴上菸灰越積越長，怎麼動都不掉！絕活！不過，我們就不研究衛生問題了。

照理說包子店生意這麼好，王大大家應該可以存下不少錢，但我男大大愛賭，女大大屢罵不聽，她發狠說，「你賭！⋯⋯我也賭！」所以⋯⋯不過他們很熱心，村子裡誰家有急需，王大大一定會幫，很重感情。

王大大每天中午忙完生意之後，騎著老腳踏車，悠閒悠閒「舒壓」去。他可以在嘉義市大街小巷許多角落找人跟他賭一把，一個講天津話的老兵、夾雜在一群講閩南語的賭徒之間，一點都沒有文化差異，還有些時候，他會去看「牛肉場」！

那時我們嘉義東市場那裡有個戲院，專跳脫衣舞，當時台灣人稱為「牛肉場」，其實看的是人肉。管區當然知道這掛羊頭賣得是什麼狗肉，也會在旁邊站崗，有時候站一站，意思到了就走了；有時候卻死不走，觀眾只能意興闌珊的看著不甚精彩的唱歌跳舞，等老半天，警察終於走了，觀眾還集體鼓掌表示感謝。

我為什麼知道呢？因為村裡有個哥們也愛看脫衣舞，都是他告訴我的。有時候他會在戲院裡遇到叔伯，好比王大大就是常客，他尷尬得不知道該不該打招呼，有次還遇到我這哥們的親爸，他趕緊說聲，「爸！」然後就閃開了。

我王大大就喜歡這些，我相信女大大也知道，可是怎麼管？沒法管，只好由著他！

一天夜裡，女大大跑到我家擂門，「志剛志剛，你大哥不好啦！」我們同宗，爸爸都喊王大大「大哥」，我爸趕緊穿衣開門問女大大，「怎麼這樣？」趕去看，才知道王大大已經走了！

後來拼拼湊湊才知道，原來這天下午，我男大大又跑去看脫衣舞，看完還是悠閒的騎著腳踏車逛來逛去，不知為何摔倒了，頭上磕破皮，他也沒放在心上，結果回家一陣子之後就昏了，沒過多久，呼吸就停了。

女大大傷心欲絕，她哭也哭得不帶脂粉味，像個漢子一樣一把一把的用手掌抹臉、抹眼淚，椎心嚎哭著。其他人想起王大大居然是為了看脫衣舞才跌倒，像是悲劇當中的喜劇，哭著哭著又笑了起來。

我姊跟王大大家的女兒感情特別好，看女大大哭得傷心，問她，「女大大，您整天罵男大大，您到底愛不愛他啊！」

我女大大又罵了一句，「他媽的我不愛他，幹嘛一輩子罵他啊！」

這真是我所聽過最浪漫、最火辣的一句情話了。

男大大與女大大就是對歡喜冤家，男大大身材高大，可是個性比較溫和、細心；女大大則女人男相，尤其年紀大了以後，一頭銀色短髮，從背影看，真像個老先生！兩人一柔一剛、一水一火、一高一矮，本來我覺得他們這麼不同，感情應該好不起來！但沒想到，女大大一直深深地愛著我男大大，罵，就是她愛的方法，越愛、越罵。

男大大走的時候大概才五十出頭，後來女大大領著一家大小繼續賣包子，夏天加賣酸梅湯，一路賣到八十歲才退休，由兒女接班繼續開店。

還記得我爸過世時，我們抬棺陪著爸爸走最後一趟他天天走的路，經過市場時，女大大手上舉著兩個包子大喊我爸的名字，「志剛！志剛！」那一幕，深深刻在我的腦海中。

後來演出舞台劇「寶島一村」，我還把王大大家的包子寫進戲裡，每次演完散場，劇團會發送包子給全場觀眾，就是向王大大家的包子致敬。〇九年回到嘉義演出，特別預定了王大大家正宗包子送給觀眾，結果我女大大看到我，先打一巴掌，又是一陣飆罵，「你這小王八蛋！一個晚上作兩千個包子，想累死你大大！」那一巴掌，火辣又情深，是任何天王編劇都寫不出的感情戲啊！

這，是我王大大的故事，也是我女大大的故事。

書籍介紹

本文摘錄自《王偉忠：都是我朋友的事——趁我還記得，一定要寫下來的男人鳥事……》，時報出版

作者：王偉忠、王蓉

誰一生沒遇到一兩個渣男渣女，

種種惆悵、怨恨、驚恐、詫異的情緒……

王偉忠式的哲思，男人心中的小劇場！

這系列短篇小說首度曝光於王偉忠在蜻蜓FM APP開設的音頻節目「男人囧事」，偉忠哥提供他身邊朋友的故事，王蓉著手撰寫，音頻發表後，總共吸引超過一千三百萬次點擊收聽，回響熱烈！

這世界上男男女女，都有祕密，

我們來說些祕密，說我朋友的事。

用「王偉忠」式的哲思幽默看世界、聊人生百態，一本熟年溫度書！

誰一生沒遇到一兩個渣男渣女，在種種惆悵、怨恨、驚恐、詫異的情緒平息後，

對於人生、對於感情，開始有了新看法，開始成長；

然而「過去」從沒離去，將這些過往熟成、剖開、去骨或是撒鹽添醋，

放進記憶的冰庫，偶爾拿出來看看。

儘管物換星移，當年的燈紅酒綠、活色生香並不如煙，依舊在腦海中奔騰。

想起以前，難免有點臉紅、甚至有些懷念……

本書特色

集結二十篇短篇小說，時光停駐！那一年我們追的……久別重逢的熟年男女心事……。

以真實人生故事為素材，如實描述身邊所見遙想當年的少男情懷，男人冏事，藍色小藥丸、咖啡店裡的大裙子……。

自然筆觸、幽默詼諧，夜騎男女、電梯裡邂逅的長腿姐姐……王偉忠說，請記得，書裡的事，都是我朋友的事……都不是我的事？！

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航