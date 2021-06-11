「植物殺手」也養得活，五種超適合放在辦公室的室內植栽

文：Momo

你開始居家辦公了嗎？懷念辦公室喝不完的咖啡和一起聊網購的好同事？如果工作壓力無處宣洩，會讓人工作起來很沒勁呢。研究發現，綠色環境可以減少工作的心理壓力，因此在辦公空間、家裡的居家辦公區域擺放綠色植物，可以有效提高上班的專注度，更有效率！

1. 波士頓腎蕨：茂密而有活力

波士頓腎蕨因為它們葉片茂盛而受人喜愛，其葉片隨著時間生長會開始以圓弧形下垂，因此很適合作為吊盆或放在高處讓它們向下如瀑布般生長。

有著空氣淨化效果的波士頓腎蕨照顧十分簡單，關鍵就在於維持土壤濕潤，缺水的波士頓腎蕨葉片會變灰，沒過多久就會開始掉葉，建議每1~2天檢查土壤濕度即可。而在風水上，波士頓蕨株型豐滿，耐陰長青，代表吉祥如意、聚財發福之意，很適合在辦公室或是有開放式書房的客廳裡擺放！

2. 吊蘭：優雅與輕盈質感

吊蘭有著翠綠斑斕的葉片，對環境有很好的點綴效果，還具有很強的空氣淨化能力，因此也受到很多人的喜愛。而且吊蘭照顧相當容易，如果你是植栽新手，吊蘭就是不錯的選擇。而照護時只要注意經常保持盆土濕潤，夏季澆水要充足即可。此外，吊蘭在風水上掉有寧靜致遠、心平氣和之功效，能讓工作時保持冷靜、理智。

3. 虎尾蘭：耐旱、生命力旺盛

虎尾蘭擁有「空氣清淨機」之稱，一盆3吋大小的虎尾蘭盆栽大約可以淨化1坪大的室內空氣，而且不分晝夜都能釋放氧氣，很適合人多的辦公室空間，如果搭配心葉蔓綠絨效果更佳。而長相很有個性的虎尾蘭其實非常好照顧，非常耐旱又耐陰，土乾再澆水即可，是相當適合新手入門栽種的植物。此外，虎尾蘭還有生財生旺之意涵。

4. 龜背芋：IG網美居家植物

龜背芋，又稱為龜背、龜背竹、蓬萊蕉及電信蘭，是天南星科龜背芋屬植物，其造型優雅，葉面不規則出現的羽裂，就像起司的孔洞般，故在外國又被暱稱為Swiss cheese plant（瑞士起司），適合室內擺設。

龜背竹能清除空氣中的甲醛，並且有夜晚吸收二氧化碳的功效，對於改善室內空氣品質，提高含氧量有很大幫助，龜背芋對水份的容忍度相對較大，若是忘記澆水一兩次也沒有關係，是很適合初學者的植物。平日照顧以表面兩個指節深的土壤乾燥後再澆水，每次澆水要澆透直到水份從盆底流出為止。

5. 黃金葛：好養又好看

號稱「隨便種、隨便活」的黃金葛，可是MO編從小到大最常看到的室內植物。因為黃金葛生長迅速、容易照料，又能高度抗蟲害，是非常適合住家或辦公室種植的植物。而且黃金葛對水份的容忍度較大，若是忘記澆水一兩次其實也沒有關係，但還是盡量要在土表面兩個指節深的土壤乾燥後澆水。此外，黃金葛取「黃金」之意，有事業興旺的意思，除了好養之外還能帶來好運呢！

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本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航