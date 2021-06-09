防疫宅生活提案！3M無痕五感美學登場 達人接力施展無痕收納術 教你打造舒適幸福居家空間

3M無痕提出增加幸福感的宅生活提案，從娛樂機能最強、待最久的客廳、每天開伙的廚房、視訊辦公的書房或房間，以及潔淨舒緩身心的衛浴空間，每個空間都有不同的收納技巧，而3M無痕以多元的系列產品，橫跨居家各式場域，整個家的收納都能用3M無痕一手包辦，且來去不留痕不需擔心牆面受損，無論是租屋族或家庭，都能輕鬆打造最舒適的宅空間！

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為幫助民眾增加居家收納布置靈感，3M無痕以人體五感為出發點，打造「3M無痕 五感美學」無痕收納術系列活動，邀請各方達人接力示範分享，如何依循聽覺、味覺、視覺、觸嗅覺的感官需求，利用多樣用途及多元收納組合的無痕系列產品，施展各式空間的無痕收納術。「3M無痕 五感美學」合作達人橫跨知名藝人、廚藝專家、收納達人及親子部落客等，運用自身的感受發揮創意，提供生活中不同需求層面的民眾，有更多收納布置的創意巧思，能更彈性靈活的規劃居家空間，讓宅在家的全民防疫期間，都能輕鬆透過3M無痕系列一起居家DIY，讓家中空間更具靈活性、讓雜亂無章的雜物各就各位，並布置療癒的居家小物，除了乾淨清爽，在家也要儀式感滿滿，一起宅在舒服的家裡好好做防疫！

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「3M無痕 五感美學」活動起跑，民眾除了可至Command無痕粉絲團參考各式布置巧思外，想了解更多收納佈置靈感及產品資訊，請參考Command無痕產品網站

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