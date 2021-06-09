苦難的意義：痛苦，令你我形成群體

文：白水

一般來說，我們都會認為苦難是不好的，痛苦最好可免則免，但有思想家就會認為痛苦其實亦有意義，其中一種意義就是跟群體構成相關。

哲學家Ernest Renan認為一個共同體的構成跟其「過去」和「現在」有關，是共同體過往所經歷的成就了這麼的一個群體，使得大家是同一群人，而提到經歷，他特別提到苦難：

“Suffered together”, I said, for shared suffering unites more than does joy. In fact, periods of mourning are worth more to national memory than triumphs because they impose duties and require a common effort. (Ernest Renan, “What is a Nation?”)

痛苦跟快樂好像是對等的兩種情感，假如兩者可以數值量化，它們應該是1:1的。然而，回到日常經驗，我們會發現痛苦比起快樂很多時會更持久、強度更深，我們會為一件事不開心很久而且十分困擾，但相反快樂卻較難持續。因此，對於群體而言，苦難比起快樂會更為深刻。再進一步而言，苦難對比起快樂不同在於，如此深刻的苦難是需要被克服的，否則將難以承受，但較易煙消雲散的快樂卻不需要被戰勝的，只需享受就可以了。當群體共同受苦，深刻的痛楚會使大家互相理解，擁有共同的過去，而且更會令大家有了共同的責任，如去記住受過的苦，又或者一同戰勝要面對的痛苦，由此一群人就被連繫起來。所以痛苦雖然負面，但亦有其價值。

Photo Credit: Anders Zorn , Public Domain Ernest Renan

現在

除了過去的苦難會構成群體，其實現在對群體亦很重要。Renan認為群體還需要當下願意繼續以不同方式或遠或近地一起生活，才構成共同體。試想像我們一起有過很深刻的經歷，而且也許我們因着這些事情，人生某意義上很難分開，至少要理解「我」難以不去理解我和你的經歷，但現在我們想要撇清關係，不再一起生活，我們就很難稱得上是群體，最多只是兩個曾經相關的獨立個體。正因當下同意如此重要，Renan就說群體的存在就好像每日經過公民投票一次，大家不斷表示同意一起生活，願意承擔比方說是過往的痛苦和責任而活下去。

希望

最後想談一談希望。希望可以是對現實的判斷，根據成事與否的估算來談某事有希望還是沒希望。可是，希望也可以是一種態度，即使事情可能勝算不大，但仍不懷憂喪志，繼續積極面對，相信總會成功。

或許大家會問：如果事實上形勢很差，為甚麼還可以以抱持希望的態度來面對事情？這可以源於想要克服過去的苦難，又或者當下想繼續一起生活的願望，又或者更簡單，是因為對於這個地方和這地方的人有愛。

本文獲好青年荼毒室（哲學部）授權轉載，題目由編輯所擬，原文見此。

相關文章︰

責任編輯︰Alex

核稿編輯︰Alvin