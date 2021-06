苦難的意義：痛苦，令你我形成群體

文:白水

一般來說,我們都會認為苦難是不好的,痛苦最好可免則免,但有思想家就會認為痛苦其實亦有意義,其中一種意義就是跟群體構成相關。

哲學家Ernest Renan認為一個共同體的構成跟其「過去」和「現在」有關,是共同體過往所經歷的成就了這麼的一個群體,使得大家是同一群人,而提到經歷,他特別提到苦難:

“Suffered together”, I said, for shared suffering unites more than does joy. In fact, periods of mourning are worth more to national memory than triumphs because they impose duties and require a common effort. (Ernest Renan, “What is a Nation?”)