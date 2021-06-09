2021/06/09,
人文

苦難的意義：痛苦，令你我形成群體

苦難的意義：痛苦，令你我形成群體
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

群體共同受苦，深刻的痛楚會使大家互相理解，擁有共同的過去，而且更會令大家有了共同的責任，如去記住受過的苦，又或者一同戰勝要面對的痛苦，由此一群人就被連繫起來。

文：白水

一般來說，我們都會認為苦難是不好的，痛苦最好可免則免，但有思想家就會認為痛苦其實亦有意義，其中一種意義就是跟群體構成相關。

哲學家Ernest Renan認為一個共同體的構成跟其「過去」和「現在」有關，是共同體過往所經歷的成就了這麼的一個群體，使得大家是同一群人，而提到經歷，他特別提到苦難：

“Suffered together”, I said, for shared suffering unites more than does joy. In fact, periods of mourning are worth more to national memory than triumphs because they impose duties and require a common effort. (Ernest Renan, “What is a Nation?”)

痛苦跟快樂好像是對等的兩種情感，假如兩者可以數值量化，它們應該是1:1的。然而，回到日常經驗，我們會發現痛苦比起快樂很多時會更持久、強度更深，我們會為一件事不開心很久而且十分困擾，但相反快樂卻較難持續。因此，對於群體而言，苦難比起快樂會更為深刻。再進一步而言，苦難對比起快樂不同在於，如此深刻的苦難是需要被克服的，否則將難以承受，但較易煙消雲散的快樂卻不需要被戰勝的，只需享受就可以了。當群體共同受苦，深刻的痛楚會使大家互相理解，擁有共同的過去，而且更會令大家有了共同的責任，如去記住受過的苦，又或者一同戰勝要面對的痛苦，由此一群人就被連繫起來。所以痛苦雖然負面，但亦有其價值。

ErnestRenan
Photo Credit: Anders Zorn, Public Domain
Ernest Renan

現在

除了過去的苦難會構成群體，其實現在對群體亦很重要。Renan認為群體還需要當下願意繼續以不同方式或遠或近地一起生活，才構成共同體。試想像我們一起有過很深刻的經歷，而且也許我們因着這些事情，人生某意義上很難分開，至少要理解「我」難以不去理解我和你的經歷，但現在我們想要撇清關係，不再一起生活，我們就很難稱得上是群體，最多只是兩個曾經相關的獨立個體。正因當下同意如此重要，Renan就說群體的存在就好像每日經過公民投票一次，大家不斷表示同意一起生活，願意承擔比方說是過往的痛苦和責任而活下去。

希望

最後想談一談希望。希望可以是對現實的判斷，根據成事與否的估算來談某事有希望還是沒希望。可是，希望也可以是一種態度，即使事情可能勝算不大，但仍不懷憂喪志，繼續積極面對，相信總會成功。

或許大家會問：如果事實上形勢很差，為甚麼還可以以抱持希望的態度來面對事情？這可以源於想要克服過去的苦難，又或者當下想繼續一起生活的願望，又或者更簡單，是因為對於這個地方和這地方的人有愛。

本文獲好青年荼毒室（哲學部）授權轉載，題目由編輯所擬，原文見

相關文章︰

責任編輯︰Alex
核稿編輯︰Alvin


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。