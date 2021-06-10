從劇場開始的在地實驗：專訪阮劇團

文：見域CitiLens

前身為嘉義酒廠的嘉義文化創意產業園區，在近幾年有了新氣象。過去長期在嘉義縣表演藝術中心駐館的「阮劇團」進駐於此，並打造新據點「新嘉義座」，此名稱取自過去位於中央噴水圓環附近的嘉義座，是昔日嘉義地區最具代表性的現代戲院，除了播放電影之外，也有許多文化活動在此發生。

阮劇團巧手改造一個約50坪的小劇場，並串聯在地藝師，在此辦理展演、教學、講座與工作坊課程，用最在地的劇場語言，前進國際。

Photo Credit: 阮劇團提供

讓家鄉也有戲看，青春期大男孩的浪漫五年之約

「2003年我高中剛畢業，那時考上北藝大，就和話劇社的夥伴說，我們每年暑假回嘉義做一齣戲，每年都要做下去，五年後如果這件事可以在嘉義成，我們就回來！」阮劇團團長汪兆謙是嘉義人，嘉義高中、國立臺北藝術大學戲劇系、劇場藝術研究所導演組畢業，18歲創立阮劇團，長年於嘉義地區進行戲劇創作與推廣工作，一晃眼就是十七個年頭。

「現在回頭看，初期很多的作品是『自爽』、『倒垃圾』性質比較高，還沒做好和大眾對話的準備。」汪兆謙回顧劇團發展，他們在2008年正式立案，2009年卻立即休團一年摸索方向，直到2013年發表《熱天酣眠》，才算是找到了團隊定位。

「那種感覺很奇妙……像是觸動一種開關一樣，我們的戲就突然打進庄頭的叔叔、阿姨的視野。」2013年到2018年，團隊快速發展，同時進行研發創作、演員培訓以及觀眾推廣教育；2018年到2023年，汪兆謙則定位這是一個「重新定義與創新」的時期，深耕嘉義的阮劇團走出臺灣，除了與日本展開跨國合作，去年更前往歐洲參與戲劇節演出。

「目前的武漢肺炎、美中貿易戰，都會影響到全球經濟佈局，如何和在地居民互動、讓他們掏錢消費，是這個年代的新趨勢。」汪兆謙也分享，目前阮劇團正在錄製按節氣到各地和觀眾直接互動的「節氣小劇場」臉書直播與「這聲好啊」的Podcast，都是在疫情期間團隊成員的靈活發想。

Photo Credit: 阮劇團提供 2019年阮劇團聯合流山兒★事務所推出的《嫁妝一牛車》劇照。

「很多藝術家都癡心妄想政府要養你，但我們很早就知道這是不可能的。」汪兆謙分享，英國、美國的劇場都是商業導向；歐陸則認同文化藝術的公益性，以德國來說，每一個城市都有公立劇院。阮劇團目前票房佔總體收入約10%，多數資金來源靠私部門捐款，包含扶輪社、地方社團、群眾募資等來源，隨著劇團扎根在地已久，也漸漸建立口碑，與許多團體產生合作默契，近年來籌備演出時許多資金都能提早到位，劇團的體質也更加健康。

Photo Credit: 阮劇團提供

Photo Credit: 阮劇團提供 「節氣小劇場」以二十四節氣作為演出發想，因疫情關係改以臉書直播。

以戲劇帶孩子們翱翔

在偏鄉地區，孩子們受到的文化刺激往往相當有限。阮劇團有感於此，目前固定每年帶領青少年做戲劇教育體驗、舉辦草草戲劇節、上山下海到偏鄉演出進行「小地方計畫」等。汪兆謙認為，雖然地理環境可能會把孩子侷限在偏鄉的一個角落，但戲劇卻可把人帶進一個充滿想像、無邊無際的世界。

Photo Credit: 阮劇團提供 「小地方演出計畫」把戲劇帶到偏鄉。

「你知道嗎？柯一正、李永豐、吳念真導演，都是嘉義人。」汪兆謙分享，其實當年就是看到紙風車劇團李永豐先生發起的「319鄉村兒童藝術工程」、「368兒童藝術工程」深受感動，因此決意也要效法這樣的精神，跑遍嘉義縣市所有的小學。

第一階段的合作是到各學校演出；和校方建立信賴關係後，會進行第二階段的合作，以八週為一個模組，隔週導入戲劇課程，包含：肢體感官開發、口語情緒表達、團隊合作培養、想像創造力引導、自我與他人相互欣賞等課程。

阮劇團相信，創意、美學、愛與關懷的能力，是不受城鄉差距影響，可以從藝術欣賞中激發、培養的。除了到偏鄉演出、教學，他們更組成藝文服務隊，從國小學童為起點，未來將延伸到青少年、教師族群，架構出一個有延續性的藝文生態網。

Photo Credit: 阮劇團提供 阮劇團2019歲末封箱公演劇照。

全臺語創作，用表演藝術找回文化的DNA

汪兆謙從大學到研究所，結束長達十年的藝術學院訓練後，返鄉耕耘，期許自己扮演「文化傳遞者」的角色，帶著藝文種子，回到故鄉、回到鄉村，與更多民眾共享。然而，在鄉村從事文化事業，與都市的大環境有天壤之別。

「到現在，我還算是在摸索一個非都會區的表演藝術產業可以有的樣態，有點像瞎子摸象一般，我們是邊做邊創造這個產業的輪廓。」汪兆謙分享，非都會區通常缺乏文化藝術相關產業鏈，因此阮劇團從創作、研發、推廣、教育，樣樣都得自己來。

阮劇團團員來自各領域、階級，長年試著發展與探索「常民戲劇」的更多可能性，將創作焦點投注於在地文化議題的挖掘與呈現，每年固定發表臺語改編經典的創作如《熱天酣眠》、《ㄞ國Party》。

Photo Credit: 阮劇團提供 《熱天酣眠》劇照。

不同於國內其他劇團，做臺語劇改編時會找學院教授來雕琢發音、劇本用字等，阮劇團的編劇盧志杰先生偏愛將本來生硬的腳本大綱，改成充滿在地氣息及市井味道的劇本。

「這一切，必須要建立在長期、大量使用臺語，才有辦法做到。」汪兆謙也補充，除了創作劇本，盧志杰先生近期更致力於文化平權，投入臺語口述劇場，成為視障朋友的「字幕機」，讓不同障別的人，都有機會被表演藝術感動。

「之前聽過一個說法，當一個地區的水土保持做得好，環境會給你靠，自然有好的農產。我想表演藝術也是一樣的，當市場強度不足時，單憑創作者是無法產製好的內容的。」汪兆謙回想之前關注地方創生案例時，自己融會貫通的思考。在嘉義想生存下去，和在臺北推廣劇團的做法有根本上的不同。

Photo Credit: 阮劇團提供 彩虹版《城市戀歌進行曲》劇照。

汪兆謙希望團員能夠和生活的土地能有更緊密的關係，因此，汪兆謙為阮劇團的團員安排了上臺語課、歌仔戲、布袋戲、北管、家將……等本土表演藝術課程，「希望透過常態的接觸，讓我們的團隊能有獨特的DNA，內化為北部表演藝術工作者所沒有的氣質與精神。」汪兆謙如此期許。

Photo Credit: 阮劇團提供 「演員實驗室」期望發展表演美學新形式，圖為系列課程中的基本功訓練課。

在創作層面上，阮劇團也下足了苦心。「西方的戲劇創作觀點多元，東方的藝術作品則多著重於『人』。為了讓我們的創作主題更加豐富，我們也去了解許多歷史面向的知識，並在生活中從人、事、時、地、物去蒐集在地故事。」

汪兆謙也大方分享，團隊也持續記錄包含不同行業的職人、常民民俗活動如大士爺祭典、三月瘋媽祖等宗教活動、二十四節氣、本土動植物等，有系統地建立文化資料庫，希望團員長期浸淫在在地文化中，也能有更高的文化敏銳度。

Photo Credit: 阮劇團提供 「演員實驗室」的歌仔戲課。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航