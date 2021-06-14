在地企業與鯉魚隊球團聯手，讓「運動應援」成為廣島人的日常

文：蘇韋綸（日本慶應義塾大學政策媒體研究科博士生）

在前兩篇文章中，筆者分別從「職業球團」與「地方政府」來討論鯉魚隊的在地化模式，這篇文章我們則從「當地企業」作為切入點，了解地方企業在「廣島模式」當中所扮演的重要角色。

在職業運動的世界中，企業贊助一向扮演著相當重要的角色，其存在對於球隊本身的營運有相當大的影響，最直接可見的便是資金贊助對於球隊設備及戰力的提升。而這些企業贊助最主要的目的，其實就是增加企業的曝光度，從球衣商的贊助標、球場裡的看板，到球隊活動協辦等，企業贊助的身影無所不在。

除了上述企業利益導向的動機之外，近年來也有越來越多企業投入「企業責任（Corporate Social Responsibility，CSR）的執行，善盡企業的社會性價值，同時也提升企業本身的形象。不難發現，企業早已是職業運動中不可或缺的一環，本文將介紹廣島東洋鯉魚與當地企業間的關係，了解當地企業在「廣島模式」所發揮的重要功能。

超過預定計畫金額的商業投資

鯉魚隊在創立之時，其實就是由地方政府、當地居民以及地方企業所共同出資成立的，而其中企業又扮演了相當重要的角色。

例如，當地媒體中國新聞社以及廣島電鐵等企業的代表人士，都是當時廣島野球俱樂部創立準備委員之一，也就是說，鯉魚隊其實與當地企業本來就有著密不可分的關連性。而在1955年，也就是鯉魚隊創立六年後，球隊的營運狀況相當不理想，欠債金額高達五千多萬日幣，因此當時便召開了臨時股東總會，將原有的鯉魚隊聲請破產，並由當地企業所組成的商業團體「二葉會」出資，將鯉魚隊從破產的困境中拯救回來。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

除此之外，在筆者〈日職鯉魚隊「廣島模式」的關鍵角色──地方政府提供了哪些幫助？〉中也提到，1954年起，廣島開始思考球場夜間照明設備的重要性，此時跳出來出資的也是二葉會，當時他們向廣島市捐贈了1億6000萬日圓，再加上其他地方企業的捐贈，舊廣島市民球場總建設額2億5600日圓當中，企業出資金額總共佔了9成以上。

夜間球場的建設也使得鯉魚隊得以舉行晚場賽，讓入場觀戰的人數獲得了相當程度的成長。當時二葉會的成員相互銀行（現もみじ銀行）以及中國新聞的代表在接受採訪時也表示：「目的是為了協助廣島的復興，雖然我們出了錢，但完全沒有想要要求回報的念頭」，由此得以窺見當地企業對於地方的深厚情感，以及這份情感與球隊間的連結。

2004年的「球界再編騷動」之中，針對新球場的建設，地方企業也展現其積極的態度，甚至於1980年代就開始提出建設新球場的建議。在前述文中的新廣島市民球場事業費資金結構表中也可以看到，地方財界於新球場建設中所出資的金額達到11億5000萬日圓，與廣島縣補助金相同，且當時地方企業共827間公司的捐贈金額，事實上高達16億5900萬日圓，超過計畫預定金額，可見當地企業在這個項目上的積極投入。

前任廣島商工會議所會頭——深山英樹則表示：「社會貢獻是企業活動的目的之一，如果能為地方帶來益處那麼就去做，這就是存在持續參與戰後復興及都市規劃的廣島地方財界中的，歷史的DNA。」由此可見，廣島地方企業在原爆復興此一特殊的歷史因素之下，透過協助球隊設立以及球場建設等，進而來達成協助廣島復興之企業社會責任。

不只是廣告贊助，贏球甚至還能增加存款利率

除了社會責任目的的支援外，近年來隨著鯉魚隊人氣越來越高，也有越來越多企業為了增加曝光度及提升企業形象而與球隊合作，其中除了上述提及的看板、球衣商標等廣告贊助以外，最常見的便是使用鯉魚隊商標的行銷合作。透過與在廣島當地擁有高知名度與高人氣的鯉魚隊合作，將商標或選手照片用於商品或活動宣傳之上，來增加民眾購買或參與的意願。

筆者自行拍攝 以鯉魚隊形象打造外觀的Lawson便利商店

除了企業與球團合作所推出的獨家授權商品以外，另一種在廣島較常見的形式則是以「應援」的形式來進行宣傳。舉例來說，像廣島銀行便提供所謂「鯉魚存款（カープ預金）」這一類服務，這項存款之利率將會隨著鯉魚隊戰績之起降而變化。

在廣島銀行所推出的「〈廣銀〉為鯉魚隊加油！定期存款」中，其利率變化如下表所示：

＊若闖入高潮系列賽並進入日本一系列戰的情況，也可適用「優勝」利率。

由上表很明顯可以看出，如果希望自己的存款利率增加，那麼最好的方式便是「優勝+觀眾動員數165萬人以上」，為了達到這個目標，最直接的方式便是在主場比賽實進場為鯉魚隊加油應援，只要球隊戰績越好、進場人數越多，那麼自己的存款利率也會隨之提高。

這樣的企業合作，不只提升了企業方面的營收，同時也縮短了球隊與當地居民之間的距離，進而促進鯉魚隊人氣之增長。

把非日常的運動應援，變為廣島人的日常行為

以上討論了當地企業基於社會責任的支援以及營業考量的行銷合作兩個層面，兩者皆提升了球隊在地方的存在感，使居民在生活中處處皆與鯉魚隊有所關聯，然而尚有一角色在此中發揮了極大的作用，也就是地區性媒體，在廣島當地，又以中國新聞（Chugoku Shimbun）最具代表性。

中國新聞作為廣島最大的地方報社，在鯉魚隊的在地化之中發揮了相當重要的效果。相較於全國性的報紙，地方報紙得以在其有限篇幅之中放入更多當地新聞，且由於中國新聞是鯉魚隊創立時的重要支援企業，因此中國新聞與鯉魚隊關係相當密切，也使得該報注入更多心力以大篇幅及更迅速、豐富的資訊來進行鯉魚隊的報導。

前中國新聞鯉魚線記者富澤佐一向筆者表示，在2004年的球界再編騷動之後，由於球團方面認識到深化地方關係的重要性，更強化了與中國新聞社之間的關係，甚至讓中國新聞社社長擔任球團董事的一員，可以想見雙方關係之緊密。

而相對迅速的報導，可以讓球迷得以在話題的第一時間獲得最新資訊，例如在鯉魚隊的主場比賽時，若當天由鯉魚隊取得勝利，賽後中國新聞就會立即在球場周圍免費發放限量1500份的「鯉魚隊Ｖ特報（カープV特報）」，讓球迷在熱情尚未消退，仍沉浸在贏球的喜悅時便取得最新的比賽報導，而在隔天的新聞中，則會有更多詳盡的內容。

透過報紙的易取得性，使得居民十分容易接收到鯉魚隊的相關資訊，非日常的運動應援變為日常行為之一，而這也使得球隊與地方間的關係獲得進一步的深化。

筆者所藏 鯉魚隊V特報

由以上討論中可以發現，在「廣島模式」之中，當地企業與球團是處於互利的狀況。

在與當地企業互動的同時，鯉魚隊除了受到企業協助以外，也因為與企業合作的關係，得以獲得更充裕的資金以投入營運，並透過企業此一球團與民眾之間的中介者，提供各式日常生活中的所需服務，並與鯉魚隊相互連結，來拉近球團與地方居民之間的距離。

因此對球迷來說，支持鯉魚隊「不只是球場中的事，也是家務事」，進而提高球團在地方的存在感，鯉魚隊也在這樣與當地企業的互惠之中，逐漸加深其在地化程度，成為一支廣島民眾「生活中不可或缺」的職棒球隊。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航