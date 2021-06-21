《攻擊高度四千米》：「親愛的元首，請將敦克爾克四周的敵軍交給我和我的空軍吧！」

文：卡尤斯．貝克（Cajus Bekker）

第三章 西線戰役

四、敦克爾克奇蹟

五月二十四日，克萊斯特的裝甲部隊正從西邊和南邊接近敦克爾克，並第一次報告「敵軍握有空中優勢」。二十六日晚間，古德林的第十九軍作戰日誌中有這樣一句話：「敵軍戰鬥機數量甚多。我軍戰鬥機掩護嚴重不足。空軍對敵方海上運輸的攻擊依然沒有效果。」

這是怎麼回事？法國北部的戰鬥在接近敦克爾克時正進入重要階段。空軍作戰的區域離其大多數基地越來越遠。第八航空軍的斯圖卡轟炸機現在以聖昆坦（Saint-Quentin）東部的機場為基地，但就算是從那裡出發，法國鄰近英吉利海峽的海岸地帶，例如布洛涅（Boulogne）、加萊（Calais）和敦克爾克等地，都還是在這些飛機的航程極限處。李希霍芬必須把他的單位再往前帶才行。

五月二十四日，他們決定至少將一個戰鬥機大隊——第二十七戰鬥機聯隊一大隊，移動到聖奧美（Saint-Omer）。英軍才剛撤離這裡，因此離前線非常近。參謀分隊馬上降落，帶隊的是聯隊長伊貝爾中校。他在報告中寫道：「我突然發現，德英兩國砲兵進駐機場兩側，並在猛烈地互相射擊……」

大隊用上最後一滴燃油，總算在南邊的聖波勒（Saint-Pol）降落。雖然裝甲部隊推進造成南面側翼門戶洞開，但第二斯圖卡聯隊的幾個中隊也來到了新占領的地區。但部隊卻在補給線上遇到了問題——車隊前進受阻，運輸機又沒辦法運送夠多的燃料、炸彈與其他彈藥。將雙發動機轟炸機進駐離前線這麼近的地方實在是不可能的事。

這就是敦克爾克之役開始之前，空軍所面對的困境。接連兩週的奮戰使德國空軍元氣大傷，許多轟炸機大隊大概只能派出編制的三十架飛機當中的十五架左右。但他們還是出動、對敦克爾克港的碼頭與倉庫投下炸彈。到了二十六日中午左右，市區西邊的大型儲油槽著火了。斯圖卡轟炸機還在一次精準轟炸行動中摧毀了進入內港的船閘。炸彈炸毀了調度場的鐵軌、船隻著火、還有一艘貨輪慢慢沉入飽受攻擊的港池內。

對英軍而言，這幾天簡直是水深火熱。他們決定要將軍隊撤離歐陸，而此時除了敦克爾克之外，已沒有其他港口可以讓他們達到這個目標了。他們投入了手上擁有的一切，連至今一直沒有參戰的本土戰機都來了。其中包括噴火式IIA型戰機，其性能與Bf 109E不相上下。這些戰鬥機現在還多了一個明顯的優勢：敦克爾克和整個戰場完全都在其基地的作戰半徑內。

五月二十三日，戈林的專列，也同時是他的行動指揮部，來到了艾菲爾山脈（Eifel）的波爾希（Polch）。隨著最新的報告湧入，顯然法蘭德斯的盟軍落入了一個巨大的陷阱中。德軍裝甲部隊的前鋒位於卡夫令（Gravelines），其與敦克爾克的距離比英軍近了五十公里，英軍還在里耳（Lille）和阿哈附近作戰。幾天之內，那條通往海邊的道路也會遭到德軍封鎖。

空軍呢？難道空軍在最終的勝利中，一點用處都沒有嗎？戈林打算確保自己也能分到一杯羹：「親愛的元首，請將敦克爾克四周的敵軍交給我和我的空軍吧！」這是他典型的自負態度。

希特勒當然十分樂意接受這樣的提議。他想要把裝甲部隊留待之後繼續攻打法國的行動。五月二十四日，裝甲部隊受命停止前進，然後在之後的兩天半內，戰車在敦克爾克附近止步，卡在卡夫令與聖奧美——貝屯（Béthune）之間，就為了給戈林想要的空中攻擊舞台。

最高統帥部作戰廳長約德爾將軍（Alfred Jodl）很確定戈林就是典型的貪多嚼不爛。連第二航空軍團司令凱賽林，都認為不妥：「此事完全超越我手邊兵力不足的部隊的能力範圍。」

但最後作決定的還是戈林：「我的空軍要完成這個任務！」

第二斯圖卡聯隊正在沿著海岸飛行，最前面的是參謀分隊。聯隊長迪諾特少校往下瞥了一眼。雖然陽光很亮，但陸地卻被濃霧籠罩。法國的海岸只是一條模糊的輪廓。左邊是加萊，他們不會看錯，因為這裡的火勢形成了龐大的蕈狀棕黑色煙霧。在加萊的街道與房屋中，第十裝甲師正在與要塞和港口的盟軍抵抗兵力交戰，還必須對抗盟軍的艦砲支援。古德林的第十九軍請求俯衝轟炸機來處理那些驅逐艦，而在五月二十五號這天，這就是迪諾特和希區霍（Hitschhold）與布呂克（Brücker）兩位上尉手下的兩個大隊現在的任務。

在前一天晚上的持續行動後，他們已經成了有經驗、有自信的團隊，因此迪諾特認為來點新花樣也滿刺激的。這是他們第一次受命攻擊船隻這種相對小型、有機動力又危險的目標。程序應該是怎麼樣的呢？要怎麼攻擊？第二斯圖卡聯隊只有少數飛行員抓得到訣竅。

他們的指揮官瞇起雙眼，水面的散射陽光相當刺眼。他底下的海洋就像無窮廣大的冰凍玻璃。可是在這片玻璃上，突然出現了少許灰塵。那就是敵方的艦艇。數量很多，可是都很小！這就是他們要攻擊的目標嗎？

「以大隊規模攻擊，」迪諾特下令，「各自選擇目標。」

此令一出，分隊的另外兩位飛行員烏里茲（Ulitz）與勞烏（Lau）中尉跟著長機進入梯隊右轉，同時收小油門，開始下降。要俯衝攻擊這麼小的目標，就必須盡量在最低的高度進入俯衝，而不能在四千公尺以上的高度。

Photo Credit: 燎原出版 有「尖叫的魔鬼」之稱的Ju 87斯圖卡俯衝轟炸機，讓德國空軍在二戰初期橫掃歐陸戰場。

迪諾特的Ju 87翻了半圈，開始脫離編隊瞄準一艘體積較大的敵艦。但目標卻飄出他的瞄準器外，發動機整流罩擋住視野。他的反應就是發動所謂的「階梯式」攻擊——俯衝到看不到目標時就拉高，然後重新找到目標再次俯衝，這個過程可能需要重覆好幾次。

他最後終於進入「正式攻擊」的俯衝，這時目標已不再是「一小片灰塵」，而是船體細長的驅逐艦，在他的投彈準星中越變越大。敵艦突然開始左轉，迪諾特只看得到螺旋槳留下的航跡。他試著追上，但敵艦轉了整整一百八十度，這樣的半圈迴轉是飛機追不上的。他只剩下一個選擇：拉高再來一次。

其他四十幾架斯圖卡的經歷也差不多。他們的炸彈大多掉入海中，激起巨大但沒什麼用的水柱。他們只擊中了一艘巡邏艇和一艘運輸艦。其中運輸艦聲稱艦艏被擊中兩枚，但結果未能目視確認。

各個中隊陸陸續續拉高，開始在海平面高度整隊，準備往南返航。這是他們最脆弱的時刻。由於空速大幅降低，飛機彷彿停在空中，飛行員忙著重設俯衝煞車、重新打開整流罩風門、重新調整投彈開關，還要改變螺旋槳與升降舵的設定，還得注意長機的位置，確保所有人都從同個方向脫離敵軍的防空砲射擊範圍，還要保持緊密編隊，以便集中朝後的防禦火力。

敵人都知道當斯圖卡轟炸機忙著做這些事的時候，就是攻擊的完美時機。現在他們來了。

「後方出現英國戰鬥機！」

迪諾特的耳機裡出現這樣的警告，他馬上讓飛機轉彎。在編隊上方高處，有好幾個閃爍、繞著圓圈的點。這表示德國戰鬥機正在和敵機交戰。但還是有幾架噴火式戰機逃離交戰，前來尋找更為肥美的獵物——斯圖卡。

迪諾特馬上收回油門，並以失速向右轉。由於他不可能甩掉一架速度相當於自己兩倍的敵機，因此他採用這樣的替代防禦措施，並且也成功了。噴火式戰鬥機由於速度過快，無法跟上這樣的動作。Ju 87逃出了敵機的準星外，使敵機的八挺機槍撲了個空。

這架俯衝轟炸機此時的動作，相當於前不久英國驅逐艦在受到Ju 87攻擊時的反應。他們都採取同樣的法則——迴避、反向迴轉、不給敵人瞄準的時間！

幾秒鐘之後，噴火戰機從Ju 87的側面飛過，並再次爬向高空，然後遭一架久候多時的Bf 109擊中。「我們躲過去了，」迪諾特鬆了一口氣地呼叫道。

上述空戰過程是當時常見的狀況。就在前一天五月二十四日，數架斯圖卡未能從英吉利海峽海岸返航，他們遭到來自英國本土的噴火式戰機攻擊。這些戰鬥機現在離自己的基地比大多數德軍戰機都近，德國空軍的駐地無法像陸軍，可以快速往前移動。迪諾特的第二斯圖卡聯隊的駐地還在聖昆坦東邊的基茲（Guise），因此加萊幾乎是他們作戰半徑的極限了。

五月二十五日就是希特勒叫裝甲部隊停止前進、「將摧毀敵軍的任務交給空軍」的第二天。但這一天，李希霍芬的密接支援航空軍卻完全沒有對敦克爾克發動攻擊。法軍的裝甲部隊正在猛力攻打德軍在亞眠延伸太長的側翼，而第七十七轟炸機聯隊與第一斯圖卡聯隊這天正在處理這個問題；匈伯恩伯爵（Graf Schönborn）的第七十七斯圖卡聯隊則在攻擊持續砲擊聖昆坦補給機場的砲兵。在德軍陣地兩側都受到如此威脅的狀況下，敦克爾克只能再等等。

但在二十五日早上，在兩個英國近衛營裝船、並在港口內的戰車砲擊下出海後，第二裝甲師占領了布洛涅。載滿部隊的法國驅逐艦胡狼號（Chacal）才剛離開碼頭，就被斯圖卡轟炸機炸沉。

第二天二十六日，古德林和李希霍芬兩位將軍一起安排了一次俯衝轟炸機集中攻擊，目標是加萊的要塞與港口。這裡的英軍受命絕不撤離，邱吉爾下令要他們奮戰到底。○八四○時，第一個聯隊——第七十七斯圖卡聯隊，飛到了聖波勒上空，以便與護航機會合。

「當掛好炸彈的斯圖卡飛過時，我們早就已經坐在駕駛艙裡待命多時了，」第一戰鬥機聯隊一大隊（I/JG 1）的卡格涅伯爵中尉（Graf von Kageneck）在報告中寫道。在前一天與噴火式戰機的不愉快經驗後，航空軍指揮部決定不要再冒任何風險了。今天斯圖卡必須由混編第二十七戰鬥機聯隊麾下的全部三個大隊護航。

「我們馬上升空，繞了一圈、進入編隊後，很快追上了斯圖卡，」卡格涅繼續寫道。「我們在斯圖卡機隊的兩側組成緊密編隊，一起飛向目標。就算沒有羅盤，也不可能有人會錯過目標，因為我們有濃厚的黑煙替我們指路。」

突然，英國戰鬥機出現了。他們看到了斯圖卡機隊旁的護航機，沒有馬上攻擊。

「我們都躍躍欲試，」卡格涅又寫道，「但我們必須謹守職責。這些敵機可能是誘餌，如果我們動手，就會有別的戰鬥機跑來攔截斯圖卡。」

Photo Credit: 燎原出版 斯圖卡俯衝轟炸機。

英機發現德軍防禦陣形中一個漏洞後，便開始衝入。Bf 109爬升轉彎，緊跟在英國戰機後方追擊。其中一架噴火式戰機爆炸著火，拖著濃煙墜落。機後展開一頂降落傘，德軍的中隊長透過無線電確認了戰果。

斯圖卡機隊已飛到加萊上空，並以緊密小隊形朝著重兵防守的要塞俯衝而去。他們的炸彈爆炸後，在港口與要塞內製造出許多煙塵，結果當第二斯圖卡聯隊前來執行第二波攻擊時，幾乎看不到目標，但還是把炸彈丟了下去。

這整場猛攻持續了超過一個小時，從九點前後一直到十點，砲兵的砲擊則持續得更久。到中午左右，第十裝甲師又一次對盟軍陣地發動攻擊，守軍於一六四五時投降。一共有兩萬名官兵被俘，其中三至四千人是英軍。英國方面似乎還不知道他們已經投降，第二天的空投補給還是照常進行，將物資投放到起火燃燒的城鎮裡。

在空軍與陸軍緊密配合下，加萊被攻陷了。那麼對於法蘭德斯地區還在作戰的英國遠征軍最後的港口敦克爾克而言，應該也沒問題吧？畢竟德軍的前鋒部隊離當地只剩二十公里左右。

但德國裝甲部隊卻按兵不動，而且這已經持續兩天了。他們為了準備應付其他狀況而沒有投入戰場。空軍必須獨自處理敦克爾克。

五月二十六日當天，城鎮與港口只有第一與第四航空軍的小批部隊投入攻勢。第八航空軍的三個斯圖卡聯隊與其他轟炸機部隊，還有攻擊機與戰鬥機，全都積極投入加萊、里耳和亞眠的戰場，不是敦克爾克。

前一天——裝甲部隊停止前進的第一天，第八航空軍軍長李希霍芬開著他的鸛式聯絡機來到克萊斯特的指揮部，想要討論進一步合作的事情。當時陸軍第四軍團司令克魯格（von Kluge）和手下的軍長（古德林和萊茵哈特）等人也在場。當古德林聽到勝利在望卻要他們停止前進的命令時，他的反應被紀錄了下來：「我們都說不出話。」

克魯格現在轉向這位空軍指揮官：「嗯，李希霍芬，」他諷刺地說，「我想你已經拿下敦克爾克了吧？」

「將軍，還沒有。我還沒發動攻擊。我的斯圖卡部署在太後面，要飛過去的路程太遠。結果就是我一天最多只能派出兩個架次，並且無法集中攻擊一個地點。」

「其他的航空軍呢？」

「他們比我還後面，大多數都還在德國或荷蘭境內。就算是He 111或Ju 88，這還是很長的一段路。」

克魯格搖了搖頭。「他們根本不准我們跨過阿河（Aa），怕我們礙了空軍的事！結果整個裝甲部隊都無所事事，現在只是有一搭沒一搭的戰鬥。」

萊茵哈特很盡責地支持他的長官：「敵軍一定會利用通往敦克爾克、我軍還沒占領的陸路逃離我們的掌控，然後將部隊大量裝船離開。只有讓我們發動大規模進攻，才能阻止他們。」

現在就是動手的時機了，但第四軍團卻仍受限於按兵不動的命令。陸軍總司令布勞齊區與參謀總長哈德（Franz Halder）提出的所有論點，都沒能得到希特勒的認可。

連對空戰十分積極的李希霍芬，在這樣的狀況下都對斯圖卡的成功機率不抱太大的希望。他才剛回到自己設在普樺西（Proisy）一處兒童復健中心的指揮部，馬上打了通電話給空軍參謀總長顏雄尼克。

「除非裝甲部隊可以馬上再次推進，否則英國人一定會逃掉。沒有人真的相信我們只靠空軍可以擊敗他們。」

「不對，」顏雄尼克平淡地回答自己的朋友，「鐵人相信。」

他指的是戈林。然後他還加了一句相當驚人的話：「更重要的是，元首不想把英國人打得太慘。」

李希霍芬真的以為自己聽錯了。「可是我們不是要拿出全部的戰力嗎？」

「對，把你手下的兵力全部用上。」

這聽起來不太合邏輯，他們居然在考慮英國人的立場！如果空軍要拿出全力打擊英軍，怎麼還會考慮英國人的立場？然後還有戈林，雖然手下的將軍都很懷疑，但他還是覺得自己只需要兩天，就能拿下光榮大勝。

加萊於五月二十六日投降後，許多事情接連發生。

一、在法蘭德斯前線的特定地區，英軍開始撤離陣地，大喇喇地撤往海峽沿岸。

二、 希特勒與倫德斯特（Gerd von Rundstedt）收回停止命令，在停止前進兩天半後，允許裝甲師在隔天早上繼續前進。

三、 空軍終於將敦克爾克列為主要目標，並首次下令兩個航空軍團以最大戰力攻擊城鎮與港口。

四、一八五七時，英國海軍部下令發動「發電機行動」——救出歐陸英軍。

大多數由小型船隻組成的龐大船隊開始跨越海峽。船隊內有驅逐艦、魚雷艇、拖網漁船、以拖船拖動的駁船，還有無數的私人遊艇與小艇。

船隊的前景並不被看好。從多佛指揮這次行動的雷姆賽爵士中將（Sir Bertram Ramsay）認為，只要再兩天，德軍就會阻止船隻在敦克爾克靠岸。他希望在那之前，他的「小型艦隊」能從地獄中撤走四萬五千人就算不錯了。

Photo Credit: 燎原出版 兩架隸屬76重戰鬥機聯隊2大隊「鯊魚中隊」的Bf 110低飛掠過滿目蒼夷的敦克爾克市區。

書籍介紹

本文摘錄自《攻擊高度四千米：德國空軍崛起與敗亡的命運》，燎原出版

作者：卡尤斯．貝克（Cajus Bekker）

譯者：常靖

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作者卡尤斯・貝克採用了德國官方的檔案和資料文件，作戰日誌和主要將領的個人日記，以及經過嚴謹整理過的德國空軍戰時紀錄，並且採訪上數百名德國前飛行員，集結了以上的這些文獻與資料，整理與撰寫出這本超過36萬字的作品。卡尤斯・貝克以他最真實的筆觸，痛苦地闡述同袍是如何走過了大起大落的歷程。他痛定思痛，真心檢討所有已經不可挽回的歷史結果。

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Photo Credit: 燎原出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬