已購1.2億劑疫苗只到貨290萬劑，越南洽談代工俄羅斯衛星-V疫苗救疫情

（中央社）擁有9800萬人口的越南，目前手上僅有約290萬劑的疫苗，為了解決「疫苗供應荒」，越南6月8日與俄羅斯官方接洽，盼能在越南當地生產俄羅斯衛星-V疫苗。

越南官方對外表示已洽購約1.2億劑的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，但在全球疫苗供應吃緊的情況下，實際到貨率低，接種進度無法操之在己，這讓越南近來開始爭取成為疫苗代工中心。

越通社（VNA）報導，越南國會主席王廷惠8日與俄羅斯聯邦委員會主席馬維彥科（Valentina Matviyenko ）通電話。馬維彥科說，俄國正考慮在越南境內進行俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗生產技術轉讓。

除了洽談代工生產俄國疫苗，越通社5月曾報導，越南衛生部已經與世界衛生組織（WHO）的代表會面，以促進磋商傳訊核醣核酸（mRNA）技術轉移，期盼能在越南國內生產COVID-19疫苗，以解決疫苗荒。

越南迄今共洽購約1.2億劑疫苗，盼能覆蓋全國9800萬人口的7成達到群體免疫，相較其他大國「超買」囤了全國人口的數倍劑量，越南的疫苗採購劑量顯得相當「客氣」。

越南已洽購的疫苗包括來自COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）提供的3890萬劑、3000萬劑自購的阿斯特捷利康（AstraZeneca）以及輝瑞（Pfizer）/BioNTech共3100萬劑疫苗，另還有2000萬劑Sputnik V 。

儘管疫苗有在買，但實際到貨狀況不佳，迄今越南手上僅有約290萬劑AZ疫苗，包括自購的AZ到貨約40萬劑、COVAX提供大概250萬劑。另外俄國先前也送了越南1000劑的Sputnik V。

至於代工雖然有在接洽，但目前都未拍板定案。於是，越南一方面也自己研發疫苗，越南國產的COVID-19疫苗Nanocovax從8日開始第三期人體臨床試驗，希望明年能夠供貨。

此外，越南國家主席阮春福與中國國家主席習近平5月底通話談及要共同防疫後，越南6月4日批准中國國藥集團（Sinopharm）疫苗，為引進中國疫苗做鋪墊。

最後，越南6月初鼓勵所有地方、企業和單位參與尋找疫苗貨源，並列出36家符合進口疫苗資格的企業。然而，在全球疫苗供應短缺情況下，能否順利開源有待觀察，至目前這一管道未有任何斬獲。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年5月31日，越南河內（ Hanoi）攤商配合防疫，在牌子上寫明「為了防止COVID-19傳染，只供外帶，並請維持兩公尺以上距離。」

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範