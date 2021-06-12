【漫畫】我愛羽山秋人！喜歡少女漫畫的無腦粉紅色泡泡有什麼不對？

文：神小風（本名許俐葳，1984年生。著有小說《少女核》、散文集《百分之九十八的平庸少女》，編有電影劇本〈相愛的七種設計〉。現任職於《聯合文學》雜誌。並在博客來OKAPI連載〈少女出租店24H〉專欄，著有多篇漫畫心得）

《CCC創作集第5號：那些花與夢》，特別邀請神小風老師，分享她在看少女漫畫的經驗中，那些年一一愛過的男主角，你是否也有著同樣著迷的初戀嗎？

我的初戀是羽山秋人。不，等等。說這話時心裡其實不大確定，畢竟在少女漫畫的領域裡，我可是個三心二意的傢伙啊。聊初戀情人沒什麼好丟臉，但要細數愛過的漫畫男主角實在有點恥。

身為90年代的小孩，我完美接上那個日本動漫畫大量進入臺灣的盛世，從國小開始就是個電視兒童。安親班下課後一路狂奔回家，只為看那半小時的《美少女戰士》跟《飛天少女豬》；在至今已成傳說的首華卡通臺，懵懵懂懂地追看當時非主流的《碧奇魂》和《東京巴比倫》，被草薙護和櫻塚星史郎迷得亂七八糟。

Photo Credit: CCC創作集提供 收集印有漫畫角色的小卡、郵購漫畫周邊商品，是許多人就學時的共同回憶。

然而這一切都敵不過《玩偶遊戲》，敵不過國小六年級的羽山秋人。以叛逆少年之姿登場的他，背負童年創傷，有著一顆脆弱的心，搭配淡髮色和動物眼神，不愛他太困難。這也成為某一型男主角的基本設定，羽山和紗南之間從敵對到萌生情愫並相戀，更是少女漫老梗中的老梗，舉凡《流星花園》的道明寺與杉菜，《男女蹺蹺板》的有馬與雪野皆是此一路線。

然而十歲的我，幾乎是和羽山和紗南一起長大，看著羽山從一隻防衛心強的小獸，慢慢被紗南改變。他不是完美男主角，會生氣、吃醋，被大人狠狠欺壓，更一度和紗南的好友交往，對著紗南說出負氣的話：「都是妳不在。」那專屬青少年的彆扭與純真，非彼此不可的孤獨感。我深深著迷。他們的戀愛就是我的戀愛。

同為小學生情侶，比起令人煩躁的小紅豆與勇之助，互相扶持並擁有強大羈絆的羽山和紗南，至今仍是讓我光聽見名字就忍不住怦怦心跳，是甜美的鄉愁。真愛無誤。

Photo Credit: 尖端出版社提供 《孩子們的遊戲》中的羽山秋人，是許多人的初戀。

是的，真愛。羈絆。所謂命定的戀人、妳是我今生的新娘，都是少女漫畫不可或缺的關鍵字。「是神把我們放進了同一個籠子裡。」水城雪可奈早已說破這戀愛法則。

於是綁著包包頭的少女在圖書館裡翻到一本《四神天地書》，被一陣紅光捲入書中，成為朱雀巫女，和七星士之一鬼越非妳不可的氣魄。是完全不切實際的浪漫愛啊，但有什麼比這更美好。我一路從租書店追到買下實體漫畫、各種小卡日版畫冊周邊商品，能瞬間背出二十八星宿的名字，簡直刻在靈魂深處那樣迷戀。

而「平凡少女穿越到異世界」這個熱門設定，其實也隱含了少女「想要變特別」的心願，助我們從無聊日常脫離，在奇幻世界裡當上與眾不同的那一個，得以被珍視，被（很多）人所愛。

如承繼《尼羅河女兒》路線的《闇河魅影》，夕梨成為戰爭女神；以及很冷門但我私心喜愛的《來自遠方》裡，茜如是讓天上鬼伊克覺醒的關鍵。

雖仍是男強女弱的設少女漫從純情到深情，接著出現一派情色路線，從新條真由《快感指令》引爆風潮，一路到北川美幸《禁忌的戀人》，總之先接吻再戀愛，先壓倒再同居。這當然有其時代意義，反映讀者需求。但男主角則進入千篇一律的霸氣類型，男強女弱的設定發揮到極致，情節疲軟，實在看得很膩。

Photo Credit: 東立出版社提供 《來自遠方》中的伊克與茜如，是典型的霸氣男主角與柔弱女主角設定。

所幸少女總是要長大的，而且很忙，不再整副身心都投入浪漫愛，得顧及人際關係與找尋自我價值。男主角也有了「失格」的可能性，不再始終如一地完美強大，帶點傲嬌、嘴賤與不器用才是王道。

如因日劇改編而大受矚目《交響情人夢》裡的千秋王子，他和野田廢的關係看似胡鬧，但很實際描繪了鋼琴天才互相吸引乃至競爭的狀態，必須不斷進步才能跟上心愛之人的矛盾，以及追求理想的痛苦，無法單純用戀愛來涵蓋。

霸道肉食男也慢慢轉為草食系溫柔男，更從幻想戰場進入實際的職場，如《小螢的青春》裡的部長，《今天不上班》的田之倉，不再挺身向前，而是成為「無論如何都接納妳」的守護者。

Photo Credit: 東立出版社提供 《交響情人夢》的千秋王子，看似優雅但害怕坐飛機的失格男主角形象。

而少女漫的潛規則之一「男一是女主角的，男二是大家的」也逐漸動搖，近年最經典（且讓人心碎）的當數山森三香的《白晝的流星》，帥度爆表的獅子尾不僅先和女主角小雀相識（少女漫的潛規則之二，先出場的是男主角），即使一度分手仍餘情未了，最終告白時竟是男二馬村上位，結局大逆轉。

或許也表示了女主角已足夠強壯，有自己的路要走，不再一臉無助需要拯救，完全合乎時代。如被讀者戲稱根本是少年漫畫的《花牌情緣》，不僅男一男二至今尚未明朗，女主角千早一心只想拿下女王頭銜，粉紅氣流少得可憐，很想叫她趕快做點正經事——給我去談戀愛吧！

Photo Credit: 東立出版社提供 《白晝的流星》中的黑髮獅子尾與金髮馬村，顛覆了男一男二的既定印象。

時至今日，大概已可對每次一聽到「少女漫畫」就嗤之以鼻，稱之沒營養的人提出反駁了。少女漫實則是某種「情感教育」，為我們細緻梳理了人與人之間的情感。

但儘管如此，喜歡無腦粉紅色泡泡也沒什麼不對的——為某個二次元角色心動有什麼不好意思嗎？所謂誓言或命中注定什麼的，在少女漫畫裡，無論哪一類型的愛都能得到滿足，給了我們一心一意渴求的事物。

那是幻影，是虛假，是不切實際，但也是甜蜜的救贖。最重要的是，在這裡，妳不會受傷，妳很安全，無論付出多少真心。我喜歡少女漫畫，那總是讓我感覺被愛。

Photo Credit: 東立出版社提供 《花牌情緣》中的綿谷新與真島太一，究竟誰才是男主角呢？

談戀愛的十二種方式 少女漫畫推薦書單

《王家の紋章》／細川智榮子／長鴻出版

1976-連載至今，已出版62冊。早期譯為《尼羅河女兒。跨世代四十年長壽少女漫，穿越時空談戀愛代表。

Photo Credit: 長鴻出版

《幻夢遊戲》／渡瀨悠宇／尖端出版

1992-1996，完全版9冊2018年上市。早期譯為《夢幻遊戲》。穿越時空深情浪漫愛代表。系列作尚有《玄武開傳》及連載中的《白虎仙記》。

Photo Credit: 尖端出版

《流星花園》／神尾葉子／東立出版

1992-2003，完全版20冊。富家少爺愛上平凡女，從敵對到相愛的故事，臺日韓中各國多次翻拍成偶像劇。

Photo Credit: 東立出版

《來自遠方》／冰川京子／東立出版

1991-2002，全14冊。穿越異世界談戀愛，男強女弱並肩作戰代表。

Photo Credit: 東立出版

《孩子們的遊戲》／小花美穗／尖端出版

1994-1998，全10冊。早期譯為《玩偶遊戲》。刻劃家庭關係與深厚的人物情感，相知相惜青少年戀愛經典。

Photo Credit: 尖端出版

《赤河戀影》／筱原千繪／東立出版

1995-2002，全28冊。早期譯為《闇河魅影》。14歲女孩夕梨穿越至古代西臺帝國，戰爭的同時也要談戀愛。

Photo Credit: 東立出版

《男女蹺蹺板》／津田雅美／東立出版

1996-2005，全21冊。資優生怎麼談戀愛？深刻描寫男女情感與黑暗人性代表作。

Photo Credit: 東立出版

《交響情人夢》／二ノ宮知子／東立出版

2001-2010，全25冊。傲嬌指揮與超廢鋼琴天才，追求夢想之餘還要談戀愛，改編成日劇一炮而紅。

Photo Credit: 東立出版

《小螢的青春》／秀樂沙鷺／東立出版

2004-2009，全15冊。職場男上司與女部屬同居生情，就算是魚乾女也要努力談戀愛。

Photo Credit: 東立出版

《花牌情緣》／末次由紀／東立出版

2008-連載至今，已出版33冊。其實是花牌競技運動漫畫吧？女主角尚未開始準備談戀愛。

Photo Credit: 東立出版

《白晝的流星》／山森三香／東立出版

2011-2014，全11冊。如同流星般閃耀的青春校園初戀故事，女主角勇敢走出自己的路。

Photo Credit: 東立出版

《今天不上班》／藤村真理／東立出版

2012-連載至今，已出版10冊。上班族OL遇見草食溫柔男大學生，默默守候姊弟戀代表。

Photo Credit: 東立出版

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈談戀愛才是正經事❤那些年，我們愛過的男主角〉

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航