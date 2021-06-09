消費者物價指數創8年新高，台經院研究員：無通膨危機，持續看好台灣經濟前景

主計總處昨（8）日發布5月消費者物價指數（CPI）年增率2.48%，為連續兩個月衝破2%警戒線，受到外界矚目，漲幅更創2013年3月以來8年最高，引起市場恐慌，擔憂股市泡沫化的疑慮。台經院研究員邱達生表示，若扣除核心通膨，如能源、蔬菜水果等漲幅，年增率應為1.58%，再加上去年消費者物價指數基期低；又受惠台灣外銷暢旺經濟成長等影響，台灣沒有通貨膨脹危機，經濟發展前景看好。

《關鍵評論網》專訪台經院研究員邱達生

昨日主計總處發布5月消費者物價指數（CPI）年增率2.48%，為連續二個月衝破2%警戒線，漲幅更創2013年3月以來，8年最高。隨著國際原油、農工原料持續飆漲，國內廠商下半年將面臨沉重物價上漲壓力。

消費者物價指數（CPI）：反映居民生活的產品和勞務狀況，也是衡量通貨膨脹的主要標準之一。一般來說，超過3％為通貨膨脹，超過5％就是嚴重通貨膨脹，當通膨過於嚴重會發生經濟蕭條、及政治或社會動盪。

台經院研究員邱達生表示，主計處近期公布台灣5月通膨2.48%，媒體報導創下8年新高，上半年受到歐美解旅遊服務相關價格爬升，加上機票、蔬菜、水果、蛋類及成衣價格上漲導致指數看起來很高。

邱達生強調，去除能源跟食品等「核心通膨」，只有1.58%，代表國內物價通膨目前尚屬溫和。

核心通貨膨脹：一般來說是指剔除價格變動大、頻繁或短期性的商品，例如，蔬菜水果及能源等。

邱達生指出，國內通膨溫和，主要原因有三：一、因為去年疫情剛爆發，各種需求萎縮，當時反而有通貨緊縮的疑慮，種種因素導致當時通膨率基期較低；二、隨著今年歐美各國持續施打疫苗，消費市場逐漸回溫，在財貨需求強勁拉抬下，台灣出口受到激勵，外銷持續暢旺；三、由於歐美市場財貨需求強勁帶動下，導致各種原物料起漲，以原油為例子，已經悄悄地從單價40元漲到了70元左右。

邱達生說，簡言之，由於基期低、消費市場需求強勁及國際原物料上漲，三個因素下，台灣5月通貨膨脹年增率，才創下8年來新高。

他說明，根據以上央行應該不會有任何動作，雖然超過央行通膨標準的2%，若以核心通膨1.58來看，尚未達到標準。

邱達生表示，雖然各國受到原物料上漲影響，都傳出「停滯性通貨」膨脹的聲音，因為疫苗施打普及、經濟指標都不錯，目前並沒有看到這種現象，國人也不必過度恐慌。

停滯性通貨膨脹：表示失業和物價持續上漲，同时持續發生，將對經濟或股市有不良的影響。

他強調，近來因為國際通膨呼聲高，但美國主要受公債殖利率上揚影響大，到時資金都跑到債市，對股市較為不好，日前美國財政部長葉倫呼籲，希望利率正常化，暗示美國可能升息的準備。

邱達生說，屆時美國升息後，資金可能回流美國，導致美元走強，以美元計價的大宗原物料走勢就會舒緩，緩解各國因原物料造成的通膨壓力。

最後他指出，雖然近日疫情逐漸升溫，苗栗縣爆發群聚感染，經濟前景產生雜音，但隨著疫苗陸續就位，慢慢可以消除隱憂。但是仍要持續控制疫情，不能擴大到整個供應鏈，且根據主計處4日公布經濟成長顯示，外銷表現還是暢旺，疫情雖影響了民間消費，不過出口的部分還是很火熱，

邱達生表示，若將台灣放到世界各國來看，通貨膨脹的疑慮是比較小，一方面有經濟基本面的支撐，另一方面則是強勢台幣，可以抵銷通膨的威脅，國人不必過度憂心通貨膨脹對經濟造成的威脅。

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核稿編輯：翁世航