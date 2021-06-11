國產疫苗不只是科學問題，更是確保台灣不受制於他國的國安問題

文：鄭雅文（台大健康政策與管理研究所教授）

5月中旬，台灣突然爆發COVID－19肺炎疫情。原本乏人問津的疫苗，很快成為台灣社會激烈討論的政策議題。很多學者專家基於各種專業理由，嚴厲批評政府與指揮中心，例如批評決策者過於急切想發展本土疫苗產業，有不中立與護航問題，批評決策者不應在尚未解盲之前就發表過於樂觀的看法等等。

我本身並非病毒與疫苗學專家，難以評論科學爭議，但深切感受到疫苗政策牽涉的，絕對不僅止於科學實證，它更牽涉國家安全、國際政治、生技產業的發展與國際競爭問題。

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事態緊急，不能以承平期規範應對

藥物與疫苗的研發，有一套嚴謹的科學實證流程；每一個試驗階段，皆有標準化程序與規定，這是臨床試驗研究的科學要求。然而必須留意的是，我們正在經歷的是一場世紀大疫，過去短短一年多期間，已在全球奪走超過370萬條人命，重創各國經濟，大幅改變社會與生活，更帶來難以估量的社會心理健康衝擊。

這隻病毒還在變種，繼續在全球各地帶來一波波的新疫情。基於時效性，疫苗的研發無法採用承平時期的嚴謹規範，因而需要緊急授權使用，而即便是緊急授權規範，也必須考量疫情發展，而作必要的修訂。

美國是生技藥物研發與製造的大國，而中國生技產業在國家傾全力扶植之下急起直追。自去年9月初，中國藥廠便已推出國產疫苗Sinopharm，並在國內大規模施打。中國藥廠並在中東國家包括巴林、埃及、約旦、阿拉伯等國，進行大規模的第三期人體臨床試驗，蒐集安全性與效力資料以滿足國際規範。

在缺乏新聞自由與外部監督機制的國度，參與臨床試驗的民眾是否「知情同意」？疫苗研發是否通過完整的臨床試驗審查？是否具安全性？是否沒有不良反應？這些倫理與科學問題，應該是科學與法律界學者專家關心的議題。

疫苗是否提供足夠保護力，有效降低感染率，是防疫政策的重點。世界衛生組織在今年5月初批准中國製疫苗Sinopharm，6月初再批准第2隻中國製疫苗Sinovac。

但值得注意的是，中東國家巴林自去年12月起開始大規模施打Sinopharm疫苗，至6月初，疫苗接種率已達每百人106劑，有超過半數的人口曾接受過兩劑疫苗，屬疫苗接種率最高的國家之一，但美國《華盛頓郵報》的報導指出，巴林仍在5月爆發疫情，迫使全國再度封鎖，讓仰賴中國製疫苗的國家開始對其保護效力感到懷疑。

面對這場世紀大疫，許多國家無不卯足全力，努力研發疫苗。根據加拿大麥基爾大學整理的全球疫苗追蹤資料庫，目前被至少一個國家核准使用的疫苗總有17隻，其中由中國研發的疫苗就佔了六隻，而由美英德等西方國家研發的疫苗有四支──即 Pfizer（BNT）、Moderna、Johnson & Johnson、AZ，俄國有三隻，印度有兩隻，日本與位於中亞的哈薩克則各核准一隻國產疫苗。

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扶植國產疫苗有必要，但應循專業、小心發言

台灣政府在去年3月疫情爆發之初，即針對疫苗政策，與國家衛生研究院辦理數場專家座談。國產疫苗廠在取得美國NIH疫苗株之後投入臨床試驗，高端疫苗已完成二期，招募超過三千五百位受測者參與，目前正進行關鍵的中和抗體力價檢測，研究報告預計於6月交由衛生福利部食品藥物管理署（FDA）審查。

政府確實有必要扶植國產疫苗，但國產疫苗的成敗，確實應根據科學試驗的結果來定奪。在決策過程，決策者的作為與發言有必要更加小心、嚴守分寸，此外，也有必要即時澄清利益衝突問題，以免影響民眾信任以及國家政策扶植生技產業的正當性。

疫情席捲全球，但台灣民眾在過去一年來仍能維持相對平穩的生活。對指揮中心、各級政府部門以及許許多多醫護及衛生防疫人員的盡心盡力，我們應心存感謝。

有關國產疫苗，無論解盲之後結果如何，我們都必須留意，處於國際孤立處境之下的台灣要如何取得安全且有效的疫苗，並在未來能確保基礎藥物與疫苗產業的自給自足，不受制於國際政治壓力，不僅牽涉臨床試驗科學實證，更是國際政治角力下的國家安全與地緣政治問題。期待在這波疫情的衝擊下，台灣民眾能更理性對話，也更加團結互助。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

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