2021全球宜居城市排名：紐西蘭奧克蘭抗疫有成奪冠，敘利亞戰火下大馬士革仍墊底

經濟學人智庫（The Economist Intelligence Unit，The EIU）過往每年都會進行全球宜居城市的調查，但2020年的疫情讓資料難以搜集，因此7月決定延遲宣布。

在2021年2月22日至3月21日的調查期間，調查單位也特別針對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行對140個城市宜居程度的影響進行評估，5大指標包含穩定度、醫療保健、文化與環境、教育、公共建設，綜合指標後，依照得到的分數進行最宜居城市的排名。

經濟學人智庫2021年調查全球最宜居城市的前三名，分別為紐西蘭的奧克蘭（Auckland）、日本的大阪、澳洲的阿德雷德（Adelaide），接著則是紐西蘭的威靈頓（Wellington）、日本的東京、澳洲的伯斯（Perth）、瑞士的蘇黎世（Zurich）、瑞士的日內瓦（Geneva）、澳洲的墨爾本（Melbourne）以及澳洲的布里斯本（Brisbane）。根據《CNBC》報導，台北這次排名第33名。

疫情撼動宜居排名，維也納蟬連3年因疫情擠出前10

COVID-19大流行在醫療衛生、政府封城措施及文化教育活動上的影響，於此次調查中被納入宜居程度的評分，新的評估指標包含醫療資源壓力、對教育機構的限制，以及對體育賽事、劇院、音樂會、餐廳、酒吧、咖啡廳和夜店的限制。

對此，經濟學人智庫首度揭露了多項新發現。首先，與疫情大流行前相比，全球平均宜居的分數大幅下降了7分，其中，紐西蘭的奧克蘭就是因為快速控制疫情，並且較早解除封鎖，因此在排名中名列前茅。再來排名前10的城市有6個位於紐西蘭及澳洲，這也反應了嚴格的邊境控管讓當地居民能過上相對正常的生活。

奧地利的首都維也納（Vienna）在2018年至2020年蟬聯全球最宜居城市的榜首，但受到第二波疫情的影響，在這次下滑到第12名。根據《BBC》報導，奧地利從5月19日起，才開始針對持有綠色通行證（Green Pass），能證明篩檢陰性、曾接種疫苗或康復的民眾放寬管制。在此之前，奧地利於2020年11月進行第二次全國封城，當時的每日確診病例高達9586例，至5月18日則剩下不到600例。

經濟學人智庫指出，許多歐洲和加拿大城市的宜居排名下滑，可以歸因在第二波疫情期間醫療資源的壓力。例如，德國的漢堡（Hamberg）這次排名第47名，相較上次大幅倒退34名，法蘭克福（Frankfurt）、杜塞道夫（Dusseldorf）也分別下滑近30名。相對的，隨著社會限制的解除，檀香山（Honolulu）、休士頓（Houston）等美國城市的排名則大幅上升。

敘利亞仍是最不宜居城市，內亂及軍事衝突持續影響末段城市

經濟學人智庫也發現，儘管疫情讓許多城市的排名產生大幅變動，但排名末端的變化較小。

敘利亞的首都大馬士革（Damascus）仍然是世界上最不適宜居住的城市，敘利亞從2011年爆發內戰至今，除了國內政府與反政府軍間宗教、種族的複雜關係，又因牽扯外來勢力及伊斯蘭國（IS）等恐怖組織，導致戰火延燒了十年未止。

根據《阿拉伯衛星電視台》報導，敘利亞內戰至今（2021）年總死亡人數已達到38萬8652人，人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）統計其中包含11萬7388名平民，有多達2萬2000多名是兒童。

一名敘利亞士兵，身後是敘利亞邊境省份「依德利布省」的斷垣殘壁｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

除了敘利亞以外，其餘最不適宜居住的城市包含奈及利亞的拉哥斯（Lagos）、巴布亞紐幾內亞的摩爾斯貝港（Port Moresby）、孟加拉的達卡（Dhaka）及阿爾及利亞的阿爾及爾（Algiers）。經濟學人智庫表示，持續的內亂及軍事衝突，讓這些國家的穩定度得分一直很低，醫療保健分數更是因疫情急遽下降。

經濟學人警告，在疫情期間，多數地區的宜居程度恢復仰賴疫苗接種，如果無法獲得防止COVID-19傳播所需的疫苗，這些最貧困城市的情況可能會進一步惡化，本來就相當薄弱的衛生醫療系統恐怕會承受更大的壓力。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺