中國藉疫苗外交施壓勒索，美日如何與台灣聯手應對？

文：賴怡忠

近日台灣因為武漢肺炎疫情遽升，特別是從華航機師，到諾富特旅館，以致宜蘭及萬華阿公店等往外拓開的疫情持續升溫，死亡人數也已經突破三位數。過去一年多台灣人民經歷的平行世界似乎短期內已經無法回去了，我們現在也面臨到大多數其他國家都正在面對的疫情問題。在疫情似乎無法快速撲滅下，疫苗成為大家期待抗疫的主要手段。

固然國際對疫苗搶奪激烈，世界衛生組織的COVAX可以提供的疫苗數量相當有限，很多國家都還拿不到，但台灣申請疫苗遇到最大的問題其實是中國打壓。中國一方面說願意給台灣中國研製的疫苗，但另一方面又處處阻撓台灣取得國際得優質疫苗。

中國阻撓台灣取得BNT

去年我國政府與德國BNT藥廠談了大半年而且已經準備簽約，但就在簽約時忽然德方對於合約書上的「我國」兩字提出異議，即便我方將其修改為「台灣」，但德方就沒有任何下文，導致這個重要的疫苗採購胎死腹中。德國原廠會針對不具法律效力的合約書中文翻譯挑三揀四，肯定是中國在後面搞的鬼，與承擔「大中華區」承銷權的上海復星有關。

在傳染病肆虐時想方設法就是要讓台灣拿不到疫苗，這種作法與蓄意謀殺台灣老百姓實在沒有差別。藍紅統派份子成天對政府靠么要給我疫苗，但對中國打壓卻默不出聲，還多次想辦法要進口中國疫苗。這種行徑就是與中國共產黨串通毀台的第五縱隊，可恥至極。

本來疫情似乎在台灣人民的自主管理下出現下壓跡象，但雙北上周疫情奇特的再度飆高，還好日本與美國伸出援手。讓台灣很快取得近兩百萬劑疫苗，而且據說之後還會有總共近兩千萬劑疫苗在6、7月進來台灣。這個及時雨頓時給台灣對抗疫情的奮戰有不少助力。更重要的是，這場及時雨讓中國意圖擴大台灣疫情以遂行對台超限戰的陰謀受到重挫。

Photo Credit: 中央社 日本政府提供台灣124萬劑AZ疫苗，載運疫苗的日本航空JL809班機4日下午抵達桃園機場。

疫苗戰就是美日陣營 vs. 中國及其協力者

有人說美日的及時出手，顯示戰爭已經沿著武漢肺炎疫情在台灣開打。一方是想藉由擴大疫情逼使台灣向中國靠攏，另一方是美日聯合出手協助台灣反擊。

中國在這場疫情的對台作為，顯示中國對台政策的本質上就是「留島不留人」，不會考慮台灣人民的想法，而且似乎也已經發動攻擊。台灣現在對抗疫情的戰鬥，已經變成一場美日台聯手面對中國及其在台同路人發動的非武力戰爭。這是我們必須弄清楚的本質。

中國想讓疫情在台灣擴大，但中國也把武漢肺炎疫情作為其迫歐超美的重要戰略先機。中國先是透過提供口罩、呼吸器及其他醫用設備做大外宣，強調中國是多麼在幫助其他國家對抗疫情，同時中國也開始極力清洗大家的記憶。從2020年2月28日開始，先是由其首席公衛專家鍾南山發難，否認武漢肺炎源自於中國，說這個疫情在中國出現，但源起不是在中國，中國是「被輸入」疫情。

之後積極投入疫苗競賽。並且拿其研發的疫苗向發展中國家兜售，去年當歐美民主大國都深受疫情危害時，一些同樣深受疫情所苦的開發中國家更難取得疫苗，讓中國的疫苗外交有了著力空間。

但與其對台灣不同的是，中國不讓台灣取得其他非中國的疫苗，但為了拉攏發展中國家，中國是以疫苗為籌碼，誘使這些發展中國家向北京靠攏，使其不再反對甚至是積極支持中國的國際主張。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

中國向來是口惠實不至

根據位於北京的橋諮詢公司所製作的「中國武漢肺炎疫苗追蹤器」（China Covid－19 Vaccine Tracker）的資料顯示（假設我們先相信這個在北京的「非官方」單位之數字），到5月底前中國在國際上賣出7億3200萬劑疫苗，捐出2200萬劑疫苗，而實際到位的疫苗則是2億5600萬劑。

這顯示中國實際到位的疫苗是其承諾（販售與捐獻之總和）的三成四（33.9%），而捐獻的疫苗更是佔其承諾疫苗總數不到3%（2.9%）。基本上顯示所謂中國在搞疫苗外交，更像是利用疫苗需求孔急而大賺其錢，捐獻的比例不到3%，超過九成七都要透過購買。

由於美國日前宣布會對全世界逐步釋出其疫苗（不是賣疫苗），台灣是第一批拿到這批「免費」疫苗的國家。美國這次對國際釋出的總量是8000萬劑，在第一批就先「送出」2000萬劑。這意味著美國不僅會捐出四倍於中國對外捐獻的疫苗，而且美國第一批送出去的疫苗數量，就差不多是中國對外捐獻疫苗的總和了。

當四方安全峰會（QUAD）在3月12日總結出要美日澳提供技術、資金、原料與物流運送力，協助印度製造10億劑疫苗給開發中國家使用以協助處理疫苗短缺的問題，之後在5月21日美韓峰會上，美國又達成疫苗外包給韓國製造的協議。QUAD透過印度生產的10億劑數量，就超過中國至今在國際賣出之7億3200萬劑，對中國自然產生很大壓力。

有趣的是，在QUAD峰會結束後沒過兩星期，在印度就「適時」的爆發傳染力強且致死率更高的新型變種病毒，導致外包印度生產疫苗的操作被延遲。

而在這個時候，中國又對南亞的孟加拉施壓，宣稱孟加拉只能在中製疫苗及QUAD疫苗中二選一。這搞得孟加拉外長氣到公開說孟加拉是個主權獨立國家，有其自主的外交決策。但與中國不讓台灣取得其他疫苗相比，孟加拉只是必須做出選擇，不能兩種都有，孟加拉受到的待遇自然是好得多。

同樣根據橋諮詢機構的「中國武漢肺炎疫苗追蹤器」（China Covid－19 Vaccine Tracker），中國疫苗出口的主要國家，是印尼（訂購1億4000劑，拿到7700萬劑）、巴西（訂購1億劑，拿到2900萬劑）、以及土耳其（訂購1億劑，拿到2000萬劑）。印尼、巴西與土耳其這三國就佔中國疫苗外銷訂單的46%。

其他諸如墨西哥（訂購6700萬劑）、智利（訂購6180萬劑）、祕魯（訂購3850萬劑）、巴基斯坦（訂購3350萬劑）、菲律賓（訂購2500萬劑）、埃及（訂購2000萬劑），也是比較大宗的訂單。

但是除了印尼實質拿到近五成訂購量的疫苗外，其他國家到手的疫苗數量都沒到三成，祕魯到手的中國疫苗只有3%。因為有些國注射中國疫苗後疫情依舊沒有下滑（如智利），因此到手的疫苗沒那麼多到底是不是不幸，可能要再想想吧。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

中國是想以疫苗外交改變規則，逼迫台灣就範

但問題不是中國根本沒啥捐贈，所以北京說一套做一套的伎倆就會自然被拆穿，大家就不會上當了，事情絕不會這麼簡單。

首先，中國疫苗外交與其搭建「健康絲綢之路」的計畫相關，以其「一帶一路」的經驗，根本不考慮基建計畫是否可以對對象國有何實質助益，而是利用這個計劃賺錢與輸出過剩產能，如果對象國還不起時，就利用債務陷阱達成中國對這些國家於政治與自然資源的實質控制目標。

因此透過疫苗外交，及與其產生聯繫的健康絲綢之路計劃，很可能會看到中國「一帶一路」作為的複製。中國在2020年10月不就公開提到在東協建構「數位健康絲綢之路」嗎？

此外，中國也利用疫苗外交，想搶先在未來可能出現的新冠疫苗護照建立定義權。雖然中國的疫苗至今不被歐盟承認，但畢竟只要在亞非拉等發展中國家推動順利，都有在這些國家取得授權並被注射，憑中國在聯合國掌握G－77國家的經驗，要在世界衛生組織屆時可能會發行的疫苗護照上取得被承認的一席之地，是很容易的。

畢竟中國的科興與國藥疫苗已經被「世界衛生組織」認可為可以在國際上緊急使用，更進入「全球疫苗分享計劃」（COVAX）。屆時中國不僅會施壓台灣不可以拿到其他疫苗，還很可能會要求COVAX只能提供科興與國藥疫苗給台灣，以便進一步對台灣施壓。

甚至針對台灣開發的高端、聯亞等疫苗，不管成果如何，就透過北京對世衛的影響力直接在專家會議上否決台灣疫苗的可靠性，排除台灣疫苗進入COVAX，並讓台灣疫苗不被疫苗護照承認。甚至還在這個疫苗護照加上一中原則或是台灣是中國一省的註記等，這些都是可能會發展的戲碼。

中國也在積極利用疫苗勒索受疫情所困的台灣邦交國，日前傳出巴拉圭與宏都拉斯就是例證。中國要求這些國家須與台灣斷交，否則不會有任何疫苗。由於瓜地馬拉以及尼加拉瓜也苦於疫苗短缺，因此中國對這些國家以疫苗引誘與台灣斷交的壓力也會更大。

日前美國宣佈會捐獻8000萬劑疫苗，更先宣布有2500萬劑疫苗會第一批出去，拉美就拿到600萬劑疫苗，包括台灣的邦交國如宏都拉斯、瓜地馬拉、巴拉圭、加勒比海共同體的國家等，都是受贈對象。加上送到亞洲以及太平洋島國的700萬劑（其中75萬劑會送到台灣），美國此舉不僅在幫台灣，協助台灣邦交的穩固，也有對抗中國運用疫苗外交在國際上攻城掠地的作用。

Photo Credit: 中央社 今年疫情爆發後，生技產業受到前所未有的重視，紛紛投入研發，希望早日打贏這場抗疫大戰；高端疫苗能在眾多生技公司中脫穎而出，吸引重量級人物到訪，確實有其雄厚資本。 中央社記者王飛華攝 109年8月30日

也是在這段期間，我們才發現美國還秘密轉移其國家衛生院開發出的疫苗技術給予台灣，這還是去年8月衛生部長阿札爾來台灣的成果之一。當時藍營是怎樣譏諷阿札爾部長是來台灣賣含瘦肉精的牛肉，更有「內幕報導」含沙射影說他可能是來台灣兜售藥品。可看出其實美方當時就有意要扶持台灣作為武漢肺炎疫苗的生產國之一。

當理解到這個狀況，再看到日前對高端與聯亞疫苗過程種種不符比例的指控，擺明了就是要讓這個台美合作胎死腹中。

這次美日對台灣的疫苗義助，可說是華府與東京聯手應對中國對台灣所展開的疫情超限戰，如果大家暫時把對疫情的焦慮放下，就可以發現對這段期間對台灣的假新聞與認知戰實在是鋪天蓋地。

明明在4月初下旬還在擔心進來的AZ疫苗因不夠人打放到快要過期，但3個禮拜不到就變成指責政府不努力買疫苗讓大家沒得打。如果不是有系統有計畫透過社群媒體的大量清洗，與網紅從旁鼓譟吶喊，這段事實怎能消失得如此徹底？中國攻台作戰已經展開，圍繞台灣的灰色地帶衝突，正在全面化了。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航